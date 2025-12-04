2025-12-04 22:08 女子漾／編輯張念慈
2025 聖誕送禮最強攻略！抗老、保濕、純淨有機、護髮20款全收錄
冬季氣溫驟降，肌膚乾燥、粗糙、緊繃與細紋等冬季困擾全面浮現，派對前急救、交換禮物、市場最熱保養都在這時交會。2025年底趨勢更明顯朝向三大方向：屏障修護、乾淨成分、儀式感禮物。本篇帶你一次掌握20款最值得入手的節慶與冬季保養產品，年末送禮指南照著買就對了！
juliArt 覺亞公益「洸影玫瑰系列」：洗髮也能做公益，支持偏鄉女性
今年最具社會意義的節慶禮盒非juliArt莫屬。品牌長期投入偏鄉婦女培力，每年提撥營業額 1% 成立「缺角世界基金」，並已累計捐款超過410萬、協助逾3040位學童與婦女。
2025年底至2026年2月3日，他們再度攜手介惠基金會推出象徵女性韌性的 「洸影玫瑰系列」公益洗護商品包含：
玫瑰旅行四入組（NT$599）：購買即捐 100 元
玫瑰雙入組（NT$1,560）：購買即捐 150 元
玫瑰奢養組（NT$2,400）：購買即捐 200 元
玫瑰公益禮盒組（NT$3,590 起）：購買即捐 100 元
整組採用大馬士革玫瑰精油、紅花油精萃與複合胺基酸打造柔順彈性髮質，同時以溫柔花香象徵偏鄉女性力量。這是今年送禮市場少見兼具「美感 × 功能 × 公益」的禮盒，也是企業 ESG 趨勢下最被關注的年度新品。
寵愛之名「全能抗皺神經醯胺角鯊系列」：鎖水屏障＋抗老一鍵到位
冬季最需要的保養關鍵字就是「補脂＋修護」。寵愛之名以「神經醯胺＋角鯊烷」為核心，從角質層到皮脂膜全面啟動屏障修復。結合紅碧璽礦石啟動微循環，強調吸收力與深層修護，是熟齡與乾性肌年底詢問度最高的系列之一。
全系列包含化妝水、精華、乳液、特潤霜、眼霜、生物纖維面膜及眼膜等，介於功能性與節慶送禮包裝之間，是年底派對前做好「緊緻、彈潤、平滑」的即戰力選手。
康是美聖誕夢幻禮盒 6 款必買：高顏值＋高 CP 值一次滿足
康是美今年精選6大熱賣禮盒，從彩妝、保養到香氛通通具備節慶氛圍與實用性，尤其小廢包友善、話題性高，更是交換禮物熱門清單。
1. dasique 迷你彩妝五件組：粉餅、唇釉、腮紅一次收齊，小廢包必備。
2. LANEIGE 果凍潤唇禮盒：4 支水光潤唇膏，派對前必備急救。
3. SOFINA Ange 粉餅＋晶透手機吊飾組：日系少女系美妝控必搶。
4. INNISFREE A醇光安瓶閃耀版：熬夜肌急救神器。
5. Biodance 明星雙享組：韓國藥妝霸榜的 34g 水凝膠面膜。
6. hetras 濟州森林香氛組：氛圍感女孩的房間必備。
禮盒皆具備節慶設計與實用性，數量皆有限，是年末禮物不踩雷首選。
唯有機 OUI ORGANIC：乾淨8成分最強送禮哲學
今年冬季送禮強調「透明、純淨、不浪費」。唯有機以通過歐洲Ecocert認證的乾淨成分在市場中脫穎而出，透過天然萃取與柔和香氣，讓保養回歸到最實用的療癒陪伴。
冬季6大推薦包括：護手霜、活顏亮采精華油、絲絨玫瑰活膚乳、活膚精華、眼霜、堅果 OMEGA 護髮膜。
多款禮盒亦推出超值組，如「護手霜買3送10」、「玫瑰雙精粹」、「Omegas洗護組」等，全數強調「好用、用得到、不造成負擔」。
對於注重成分與環境永續的族群，唯有機無疑是最適合的冬季送禮品牌。
資生堂集團聖誕限定夢幻清單：最有儀式感
資生堂集團推出年度最受矚目的夢幻組合，全數為限定包裝，是送禮最不會錯的系列。
Snow Beauty 雪花香氛魔法盒：附日夜粉撲、限定化妝包，是日本女生夢幻逸品。
IPSA × MAISON SPECIAL 限定聯名：誘光蜜粉盒、蜜粉餅，以光線折射打造「無粉感透亮肌」。
NARSNARS 星漾幻境高訂系列 裸光凝亮水精華氣墊：金屬未來感外盒＋山茶花精萃，加濕度與美感一次到位。
Drunk Elephant 醉象 水潤調色盤組：熱銷 NO.1 B5 精華＋修護霜＋潤唇膏，派對熬夜必備急救。
