2025-10-07 10:43 女子漾／編輯張念慈
嘴唇乾＝老10歲！社群爆紅5步驟養出女神嘟嘟唇 +5款唇膏推薦
每到秋冬，最容易暴露年齡的不是細紋，而是「乾裂嘴唇」！再貴的口紅、再完美的底妝，只要唇紋深、唇色暗沉，全臉立刻減分。想要養出像韓系女主角那樣水嫩的「媽生嘟嘟唇」，從日常保養就要下功夫。跟著這份社群爆紅養唇攻略，5步驟讓妳輕鬆重拾粉嫩唇況！
Step 1：熱敷去角質，先把死皮清乾淨
準備一張化妝棉泡溫水敷在嘴唇上約1分鐘，再用棉棒輕輕擦拭，就能軟化乾皮。想加強效果，可在化妝棉上抹一層凡士林或護唇膏後再敷，幫助保濕滲透、代謝老廢角質。
Step 2：選對護唇膏，保濕＋修護同步進行
護唇膏不是越油越好，成分才是關鍵。含有蜂蠟、乳木果油、神經醯胺、維他命E、玻尿酸或植物油的產品，能修護乾裂、鎖水保濕。若嘴唇容易敏感，建議選擇無香料、無防腐劑配方。
Step 3：白天記得防曬，避免暗沉顯老
紫外線也是讓唇色變暗的元凶！白天外出時，別忘了挑選含防曬係數的潤色型護唇膏，既能防曬又能提氣色，讓妝容更自然有精神。
Step 4：上妝前打底，唇妝更服貼
畫口紅前先塗一層薄薄的護唇膏，靜待吸收後再上色，可以有效減少卡粉與唇紋。若想打造果凍感水潤唇，可疊擦透明唇油增加光澤。
Step 5：戒掉舔嘴唇壞習慣，多喝水
舔嘴唇只會越舔越乾！唾液中的酵素會帶走水分、破壞角質層，讓嘴唇變得更脆弱。平時多喝水、減少舔咬動作，才是維持嫩唇的關鍵。
熱門護唇新品推薦
① FreshO2 × SANRIO《Hello Kitty補水護唇小方糖》／《大耳狗喜拿夢幻雲小方糖》
高顏值療癒系護唇膏！添加葵花籽油、稻糠油、玻尿酸鈉與茶葉萃取，三重補水鎖水配方讓雙唇時刻水嫩。pH值感應換色科技能打造專屬粉嫩唇色，香氣分別為經典玫瑰與棉花糖香，少女心滿點。
售價：NT$480｜6.8g
② FreshO2《哈哈Hello Kitty & 酷洛米感應換色潤唇棒》
搭載pH感應換色科技，一抹就能呈現自然紅潤氣色。富含神經醯胺、維他命E與多種植物油，深度修護乾燥雙唇；Hello Kitty是蘋果香、酷洛米是莓果香，雙入組適合與閨蜜分享。
售價：NT$699｜3.4g×2
③ 曼秀雷敦「集中修護潤唇膏」
被稱為「乾敏唇急救神器」的年度新品！通過99%敏感唇肌認證，添加三重神經醯胺、乳木果油與菸鹼醯胺，能立即舒緩乾裂、修護唇紋並提亮唇色。提供無香料與薄荷兩種版本，無添加色素與防腐劑，脆弱唇肌也能安心使用。
售價：NT$199｜3.3g
④ Blistex「水感修護潤唇膏」
冷氣房乾唇、口罩摩擦、旅遊曝曬通通搞定！以R.N.P.三重呵護機制——洋甘菊修護、酪梨油滋養、乳木果油防護——長效對抗乾裂。質地輕盈不卡唇紋，妝前打底或外出補擦都超方便。
售價：NT$129｜全家便利商店、momo、蝦皮皆有販售
⑤ FreshO2《酷洛米黑粉魅力好搭油》／《大耳狗喜拿柔嫩守護心悅油》
透明唇油質地輕盈無負擔，添加百香果與葡萄籽精華，可修飾唇紋、提升光澤感。單擦有水亮嘟唇效果，疊擦在護唇膏或唇彩上更顯立體，出門補妝也超吸睛。
售價：NT$499｜2.5mL
