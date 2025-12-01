普發一萬怎麼花最聰明？10款「聖誕禮物清單」這款包直接對折必須買

圖片來源：品牌提供、官網

年底最開心的消息，莫過於「普發一萬」正式入帳啦！這筆突如其來的小確幸，正好趕上聖誕節前夕，無論是想犒賞自己一年的努力，還是挑份禮物送給重要的人，都該花得剛剛好又剛剛好看。編輯這就幫你盤點10款「聖誕禮物清單禿建」，從小資奢華的精品包，到夢幻香氣與節慶禮盒，讓你用一萬元打造專屬儀式感。

1. Marimekko KARLA 皮革肩背包NT$5,950（原價NT$11,900）

可愛到讓人尖叫的「糖果包」造型，現在竟然快要半價！KARLA的魅力在於那微微鼓起的柔軟包身與可調式肩背帶，隨意混搭毛衣或風衣都能撐起時髦氣場。

2. LONGCHAMP Le Roseau 手拿包NT13,100

想要入手經典但不想太老氣？Le Roseau 絕對是個聰明選擇。簡約線條搭配竹節釦細節，優雅又有辨識度。皮革觸感滑順，容量恰好能放手機與小錢包。

圖片來源：品牌提供、官網

3. COACH MOTT33 郵差包NT14,800

COACH 近年復古回潮，這款 MOTT33 以圓潤包型和復古金釦設計，一眼就讓人想起Y2K時代的青春浪漫。可手拿、可肩背，搭上牛仔外套或毛呢大衣都好看。

圖片來源：品牌提供、官網

4. CAFUNÉ Mini Egg Bucket NT11,260

新銳品牌 CAFUNÉ 一直以低調奢華聞名，這款「蛋包」不只名字可愛，造型更是吸睛，桶狀包身與柔軟皮革結合，手感極好，無論搭配中性襯衫還是洋裝，都有一種法式輕盈感。

圖片來源：品牌提供、官網

5. MICHAEL KORS Tribeca 鍊帶包 約NT14,000起

被粉絲暱稱為「牛奶糖包」的 Tribeca，是這陣子討論度超高的IT Bag。柔軟羊皮、絎縫紋路、閃亮釦環，每個細節都剛剛好地展現高級感，舒淇、多賢、檀建次、奚夢瑤都曾背上它拍照，堪稱「零失誤名人同款」，別看它小巧，其實收納力超優，鏈帶可斜背、肩背或手提，通勤到派對一包搞定。

圖片來源：品牌提供、官網

6. RIMOWA Groove Cross-Body Bag 小型斜背包NT38,600

若想把「普發一萬」升級成「年度最想入手」，那就看這顆。Groove系列延續RIMOWA經典溝槽設計，鈀金配件搭上柔滑皮革，黑、粉、酒紅、綠等色都美得不行。雖然價格超出預算，但作為「送給自己的年終禮」，它的質感真的值那一抹心動。

圖片來源：品牌提供、官網

BALLY 久違推出充滿節慶氛圍的限量包款系列，將品牌的經典皮革工藝注入銀色光澤之中，為冬季造型添上一抹閃亮亮點。此次以 BECKETT 與 EASY BALLY 兩大包款迎接聖誕佳節，透過小牛皮的細膩質地與金屬色澤的結合，完美展現優雅與摩登兼具的節慶氣息。

BECKETT 小斜背包 NT32,800；EASY BALLY 迷你斜肩包 NT26,900



圖片來源：品牌提供、官網

聖誕佳節將至，法國時尚品牌 SANDRO 精心推出一系列節慶限定單品，為冬季穿搭注入溫柔的法式浪漫與節慶光彩。此次女裝系列以「節慶童趣」為靈感，融合冬日暖意與俐落剪裁，展現品牌獨有的都會優雅。

圖片來源：品牌提供、官網

本季主打的格紋套裝以俏皮色調展現年末氛圍，搭配圍巾與手套營造層次感；駝色長大衣則以挺闊剪裁與柔和線條詮釋自然高雅氣質。另有滾邊外套與襯衫式洋裝，透過細節設計呼應節慶氣息，讓整體造型在簡約中流露精緻巧思。色調方面，以霧感駝、暖棕與酒紅為主，巧妙平衡學院風與都會風格，帶來柔和卻不失個性的冬日魅力。

從派對華服到日常穿搭，SANDRO 以細膩設計描繪屬於聖誕的法式節奏，讓每一個節日時刻都閃耀動人。

圖片來源：品牌提供、官網

9. Maje Miss M迷你水鑽包NT16,190

Maje隆重呈獻節日限定系列，精心挑選的經典單品綴以閃爍光芒，為冬日注入迷人魅力。標誌性手袋換上閃亮新裝，溫暖圍巾與柔軟手套為寒冬添上一抹暖意，閃爍配飾則為冬季造型點亮細節。

圖片來源：品牌提供、官網

10.VALEXTRA

義大利精品品牌 Valextra 以「A Family Occasion」為靈感，邀請眾人走入一張象徵義式團聚的節慶餐桌，透過一系列敘事感十足的影像，呈現出獨有的義式溫度與節慶氛圍。整體視覺以鏡面反射構築空間層次，包款在光影之間延展、相聚，象徵團圓與分享的時刻；畫面中流動的金屬飾片與彩帶，宛如節慶裝飾般勾勒出明亮線條，亮片與柔和色調交織出精緻的節奏，將聖誕氣息化為一種極簡而現代的藝術語言。

圖片來源：品牌提供、官網

延續義式冬季的感性語彙，品牌推出 Shearling Suede 節慶系列，以柔軟麂皮羊毛絨包款描繪冬日記憶。蓬鬆的絨毛在雪白背景中顯得格外溫暖，象徵祝福的綠色緞帶輕落其間，為冷冽季節增添一抹溫柔亮光。另一組以義大利傳統甜點 Panettone 為主題的影像，更呼應家族團聚與分享精神，讓這份節慶系列不僅是一只包，更像是一份可被擁抱的溫度禮物。

圖片來源：品牌提供、官網

同場加映：

LUSH聖誕月曆禮盒，NT10,400

歡迎來到繽紛燦爛的倒數派對！LUSH從人氣產品與聖誕節限定系列產品精選出25款產品，從汽泡彈、潤膚乳到蠟燭等都有。這個佳節，讓LUSH伴你一起倒數，帶來從頭到腳的美好呵護。