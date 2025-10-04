紅唇是宣言、眼神是武器、水光唇是誘惑！2025秋季彩妝必收清單

2025-10-04 16:52 女子漾／編輯張念慈
紅唇是宣言、眼神是武器、水光唇是誘惑！2025秋季彩妝必收清單。圖片來源：女子漾編輯張念慈/攝影、品牌提供
紅唇是宣言、眼神是武器、水光唇是誘惑！2025秋季彩妝必收清單。圖片來源：女子漾編輯張念慈/攝影、品牌提供

秋冬的妝容從來不是隨意的一筆，而是一種生活語言。紅唇能高調宣告自信，眼神能成為最有力的無聲武器，而水光唇則是最輕柔卻致命的誘惑。今年秋天，TOM FORD、M·A·C、ADDICTION 同步推出新品，剛好替妳解鎖三種女人最需要的情境妝感。

TOM FORD Fucking Fabulous 液態唇膏

TOM FORD Fucking Fabulous 液態唇膏，以「固態轉流態」的革新質地，一抹即現霧感與潤澤並存的高級妝效。Red 經典正紅自帶主場氣場，Mocha 摩卡棕則展現冷豔摩登感，而 Peony 裸米色低調卻不失格調。

TOM FORD Fucking Fabulous 液態唇膏。圖片來源：品牌提供
TOM FORD Fucking Fabulous 液態唇膏。圖片來源：品牌提供

TOM FORD FUCKING FABULOUS液態唇膏。圖片來源：品牌提供
TOM FORD FUCKING FABULOUS液態唇膏。圖片來源：品牌提供

M·A·C 鑽光星辰眼影液 & 時尚焦點眼影

M·A·C 鑽光星辰眼影液，細緻鑽光持妝12小時，像將整片星河傾瀉於眼皮。必收色號如Crumpled Diamonds獨角獸霓虹，閃耀卻夢幻；Not Scared to Sparkle裸膚淡金，低調卻充滿氛圍感。

M·A·C 鑽光星辰眼影液 & 時尚焦點眼影。圖片來源：品牌提供
M·A·C 鑽光星辰眼影液 & 時尚焦點眼影。圖片來源：品牌提供

M·A·C 鑽光星辰眼影液 & 時尚焦點眼影。圖片來源：品牌提供
M·A·C 鑽光星辰眼影液 & 時尚焦點眼影。圖片來源：品牌提供

而時尚焦點眼影一次釋出29色，涵蓋幻光、鑽光、流光三大質地，讓眼妝隨場景自由轉換，成為最有力的「無聲武器」。

M·A·C 鑽光星辰眼影液 & 時尚焦點眼影。圖片來源：品牌提供
M·A·C 鑽光星辰眼影液 & 時尚焦點眼影。圖片來源：品牌提供

M·A·C 鑽光星辰眼影液 & 時尚焦點眼影。圖片來源：品牌提供
M·A·C 鑽光星辰眼影液 & 時尚焦點眼影。圖片來源：品牌提供

M·A·C 鑽光星辰眼影液 & 時尚焦點眼影：把整片銀河搬到眼皮上。女子漾編輯張念慈/攝影
M·A·C 鑽光星辰眼影液 & 時尚焦點眼影：把整片銀河搬到眼皮上。女子漾編輯張念慈/攝影

ADDICTION 癮釉水光嘟嘟唇膏

GLAZED BOMB 癮釉水光嘟嘟唇膏，帶來高釉光、高彩度與高服貼的極致體驗。擦上後就像敷上唇膜，撫平唇紋，營造飽滿嘟嘟感。

色號選擇從自然甜美的Salty Pink 鹽系粉韻，到耐看內斂的Last Night Talk 暮語煙棕，再到性感挑逗的Bad Liar 暗絳緋紅，每一抿都是氛圍的轉換。

ADDICTION 癮釉水光嘟嘟唇膏。圖片來源：品牌提供
ADDICTION 癮釉水光嘟嘟唇膏。圖片來源：品牌提供

ADDICTION 癮釉水光嘟嘟唇膏。圖片來源：品牌提供
ADDICTION 癮釉水光嘟嘟唇膏。圖片來源：品牌提供

臥蠶是親和力：FreshO2 膨膨肉感臥蠶筆

FRESHO2 膨膨肉感臥蠶筆。圖片來源：品牌提供
FRESHO2 膨膨肉感臥蠶筆。圖片來源：品牌提供

甜感眼妝的最後一步，是臥蠶帶來的親近魅力。台灣品牌 FreshO2 一直致力於打造符合東方膚色與生活節奏的彩妝，而這支新登場的 膨膨肉感臥蠶筆 正是今年秋冬眼妝的加分關鍵。

FRESHO2 膨膨肉感臥蠶筆。圖片來源：品牌提供
FRESHO2 膨膨肉感臥蠶筆。圖片來源：品牌提供

圓弧筆頭搭配奶油質地，一筆滑順不卡色，顯色度高、持妝力更驚人。針對膚色推出兩組完美搭配：

白皙膚色推薦：Matte 01 象牙米＋Shimmer 03 香檳金

自然膚色推薦：Matte 02 奶杏橘＋Shimmer 04 玫瑰金

霧面與珠光質地組合使用，能自然提亮臥蠶線條，讓雙眼放大有神、氣質瞬間升級。不論是拍照、上班還是約會，一抹就能讓妳多出三分柔光感。

FRESHO2 膨膨肉感臥蠶筆。圖片來源：品牌提供
FRESHO2 膨膨肉感臥蠶筆。圖片來源：品牌提供

情境化分場景推薦

1.上班日：乾淨氣質的高分妝感

唇妝：TOM FORD Peony裸米色，溫柔中帶力量。

眼妝：FreshO2 Matte 01象牙米＋Shimmer 03香檳金，自然提亮不浮誇。

整體效果：乾淨、清爽、專業，卻不失女人味。

2.約會時：柔光甜美、讓人靠近的眼神

M·A·C 鑽光星辰眼影液 & 時尚焦點眼影：把整片銀河搬到眼皮上。女子漾編輯張念慈/攝影
M·A·C 鑽光星辰眼影液 & 時尚焦點眼影：把整片銀河搬到眼皮上。女子漾編輯張念慈/攝影

唇妝：ADDICTION Salty Pink鹽系粉韻，自然粉嫩、氣氛滿分。

眼妝：M·A·C Crumpled Diamonds 搭配FreshO2 奶杏橘＋玫瑰金，柔焦光影襯出溫柔氣息。

整體效果：閃爍又不過度，眼神溫柔中藏著小心機。

3.派對夜：高調閃耀、主場氣勢全開

唇妝：TOM FORD Red經典正紅或ADDICTION Bad Liar 暗絳緋紅。

眼妝：M·A·C Telepathic Teal 幻感碧綠 搭配FreshO2 Shimmer 04 玫瑰金。

整體效果：層次明亮、唇色飽滿、神采奪目，派對舞池裡最亮的焦點非妳莫屬。

#彩妝 #唇膏 #口紅 #眼影 #FreshO2 #ADDICTION

炎夏解放雙腳！輕便好走10款「運動風涼鞋」推薦：UGG、PUMA、NIKE、TEVA機能與時尚兼具

2025-09-23 11:25 造咖

炎夏解放雙腳！輕便好走10款「運動風涼鞋」推薦：UGG、PUMA、NIKE、TEVA機能與時尚兼具

2025-09-23 11:25 造咖
圖：Dr. Martens、UGG、teva
圖：Dr. Martens、UGG、teva

炎炎夏日，想兼顧清爽與時尚？一雙好走的「運動風涼鞋」絕對是必備單品！無論是搭配襪子打造層次感，還是直接穿出率性休閒風，輕便透氣的設計讓雙腳自在呼吸，同時為整體造型注入活力氛圍。本篇精選多款人氣運動涼鞋，從機能性強的專業品牌到時髦百搭的設計款，滿足不同場合需求，快來挑選你的命定款，這個夏天，讓雙腳享受涼爽與時尚的完美平衡！

運動風涼鞋推薦1：UGG

UGG GoldenGlow涼鞋，NT,280 圖片來源：UGG
UGG GoldenGlow涼鞋，NT,280 圖片來源：UGG

去年春夏季UGG涼鞋銷量冠軍回來了！這款鞋子採用 TPU 鞋面，並貼心設計了 100% 再生聚酯纖維製成的後拉環，方便穿脫。為了提供更穩固舒適的穿著體驗，它配備了可調式腳踝魔鬼氈帶和可調式後腳跟魔鬼氈帶，輕鬆調整至最合適的鬆緊度。鞋內襯則採用 100% 再生聚酯纖維，兼顧舒適與環保。中底和大底皆採用創新的甘蔗製成 EVA 材質，不僅提供良好的緩震效果，更為永續發展盡一份心力。

運動風涼鞋推薦2：PUMA

PUMA Hypnotic Sandal 果凍涼鞋，NT2,480元
PUMA Hypnotic Sandal 果凍涼鞋，NT2,480元

PUMA Hypnotic Sandal 果凍涼鞋，NT2,480元 圖片來源：PUMA
PUMA Hypnotic Sandal 果凍涼鞋，NT2,480元 圖片來源：PUMA

PUMA 全新推出的 Hypnotic Sandal 果凍涼鞋系列擁有果凍般的 Q 彈舒適腳感，選用 Softride 舒適柔軟中底，以輕量材質搭配貼合足型的包覆設計，在悶熱夏季也能穿得自在又清爽。四款飽和的療癒系配色包含溫柔系女孩心動的「焦糖奶棕」、極簡控必收的「質感全黑」，到城市感代表「濃厚抹茶」與經典百搭「黑白配色」，無論是城市日常、海邊踏浪或週末出遊，這雙涼鞋都能完美融入各種穿搭。

運動風涼鞋推薦3：Nike

Nike Calm涼鞋，NT2,500元 圖片來源：Nike
Nike Calm涼鞋，NT2,500元 圖片來源：Nike

這款涼鞋設計貼心，採用魔鬼氈鞋面束帶，方便快速穿脫，紋理鞋床提供優異抓地力，有效防止足部滑動。親水泡棉外層易於清潔，保持乾爽，而橡膠外底即使在濕滑地面上也能提供卓越抓地力，每一步都安心穩健。

運動風涼鞋推薦4：TEVA

TEVA Hydratrek Sandal CT 樹蛙機能護趾涼鞋，NT3,980元 圖片來源：TEVA
TEVA Hydratrek Sandal CT 樹蛙機能護趾涼鞋，NT3,980元 圖片來源：TEVA

Hydratrek Sandal CT 專為水域冒險而生的全新輕量護趾涼鞋，以樹蛙的六角形細胞吸盤為其設計靈感，鞋底採用樹蛙吸盤形狀設計並加深大底的刻紋，搭配30%再生蜘蛛橡膠大底採用排水溝槽設計，能在潮濕地面上提供出色的抓地力。EVA 輕薄中底，能提供更貼近地面的穩定性，包覆性優異的護趾楦頭專為高強度水上活動打造，快速繫帶更方便穿脫，絕佳的排水及透氣性提升舒適的穿著體驗，讓你停不下玩遊戶外的腳步。

運動風涼鞋推薦5：KEEN

KEEN NEWPORT RETRO，NT3,680元 圖片來源：KEEN
KEEN NEWPORT RETRO，NT3,680元 圖片來源：KEEN

這款涼鞋採用人體工學鞋床設計，能有效提升穿著舒適度，搭配鎖定彈性鞋帶，穿脫更加輕鬆便利。鞋款搭載絕佳支撐的高密度EVA中底，以及提供優異抓地力的剃刀式鞋紋橡膠大底。更棒的是，它不含對環境有害的PFCs全氟化合物，並採用ECO ANTI-ODOR抑菌科技，穿得安心又舒適。

運動風涼鞋推薦6：FILA

此款運動涼鞋兼具運動機能與休閒風格，獨特的護趾設計為足部提供額外保護，材質輕盈舒適，並具備一定的耐磨性和透氣性，適合日常穿著及輕度運動。

FILA PEITO 中性護趾運動涼鞋，NT2,680元 圖片來源：FILA
FILA PEITO 中性護趾運動涼鞋，NT2,680元 圖片來源：FILA

運動風涼鞋推薦7：Charles & Keith

Charles & Keith 雙帶厚底涼鞋，NT 2,190元 圖片來源：Charles & Keith
Charles & Keith 雙帶厚底涼鞋，NT 2,190元 圖片來源：Charles & Keith

可以調節長度的雙帶設計再也不用擔心鞋子不合腳，鋸齒狀厚底增添行走摩擦力，穿著低調但超耐看的涼鞋，大步走在街頭的自信模樣讓人好喜歡。

運動風涼鞋推薦8： adidas

Charles & Keith 雙帶厚底涼鞋，NT 2,190元 圖片來源：Charles & Keith
Charles & Keith 雙帶厚底涼鞋，NT 2,190元 圖片來源：Charles & Keith

這款 adidas Terrex Hydroterra Light 運動涼鞋結合輕量材質和易於調整的魔鬼氈黏扣帶，避震中底和橡膠大底提供全天候舒適腳感，是款適合夏日冒險的水陸兩用輕量涼鞋。

運動風涼鞋推薦9：fitflop

GEN-FF可調式織帶涼鞋NT4,850元 圖片來源：fitflop
GEN-FF可調式織帶涼鞋NT4,850元 圖片來源：fitflop

可調式織帶皮革後帶涼鞋＋鞋面尼龍皮革材質，魔鬼粘的設計任何腳型皆可穿搭，輕量防滑橡膠鞋底搭配經典MicrowobbleboardTM三密度微搖板中底，經過人體測試，中底分為前中後三段不同密度一體成型，可分散足部壓力，前後微搖板船型設計，在行走時擁有高穩定性，經APMA美國足部醫學協會認證，有足弓、拇指外翻問題的人可試試。

運動風涼鞋推薦10：Dr. Martens

漁夫涼鞋NT6,680元 圖片來源：Dr. Martens
漁夫涼鞋NT6,680元 圖片來源：Dr. Martens

馬汀將經典再現！熱銷逾30年的漁夫涼鞋以「San Archive Fisherman」全新回歸，推出黑與棕褐兩色。鞋面採用質感 ISA Plush Reverse 皮革編織設計，搭配拉絲銀色金屬扣環與麂皮鞋墊，並以經典 固特異工藝與黃色延條縫線收邊，細節滿載匠心。孔洞設計兼具透氣與包覆，不露腳趾依然清爽舒適，讓雙腳自在呼吸。無論都市通勤或戶外漫步，都能兼顧時尚與實穿，是悶熱夏季不可或缺的百搭鞋款。

【本文為造咖授權提供】

2025熱門15雙新鞋款上線！Vans加入薄底鞋戰局，adidas Originals貝殼鞋翻紅，還有PUMA、HOKA

一雙搞定所有穿搭！2025春夏小白鞋14雙推薦：經典百搭款、潮流設計款、精品鞋款一次看

不用花大錢也時尚！精選8大高CP值「台灣網購」品牌，質感穿搭輕鬆Get

#時尚 #UGG

醫美沒效、撐不久？醫美達人「6款保養神器」從術後修護到延長效果

醫美沒效、撐不久？醫美達人「6款保養神器」從術後修護到延長效果

2025-09-23 16:47 女子漾／編輯張念慈
醫美沒效？撐不久？關鍵在術後保養！選對醫美級保養品延長效果。圖片來源：品牌提供
醫美沒效？撐不久？關鍵在術後保養！選對醫美級保養品延長效果。圖片來源：品牌提供

「剛做完醫美，皮膚亮到發光；結果幾週後，乾癢、泛紅全回來！」這是許多網友在網路討論區的共同心聲。醫美療程雖然能短期讓肌膚煥然一新，但本質是「破壞後再修復」的過程，如果術後沒有做好修護，皮膚屏障反而會越來越脆弱，不僅效果維持不久，還可能提早步入敏感老化循環。

專家提醒，醫美只是讓肌膚「破壞再重建」的開始，術後關鍵就是「修復＋強韌」，以下推薦6款醫美級保養新品，幫你延長醫美效果，讓肌膚回到健康穩定狀態。

1. 修麗可 A.G.E. 活膚緊緻霜

圖片來源：品牌提供
圖片來源：品牌提供

被譽為「醫美加速器」的修麗可 A.G.E.活膚緊緻霜，是許多皮膚專科醫師指定的術後保養首選。產品核心鎖定「逆轉糖老化」，結合18%普拉斯鏈™、莓果類黃酮與甘草次酸，能一邊促進膠原蛋白新生，一邊抑制糖化終產物對膠原纖維的傷害，從根本延長緊緻與彈性的維持時間。

臨床實證顯示，在醫美療程後搭配使用，僅需兩週即可大幅縮短恢復期，加速膠原增生，實現「9倍緊緻重塑」效果。針對電音波、雷射等破壞式重建療程，這款乳霜不僅能舒緩發炎、減少暗沉，還能長效支撐新生膠原的品質，是術後想要「效果看得見、也留得住」的最佳修復神隊友。

2. SK-II 肌源賦能煥顏系列

SK-II今年全新升級「肌源賦能煥顏系列」，推出明星新品「澎彈大紅球」活膚霜，鎖定肌膚老化第一現形處「蘋果肌」。品牌研究發現老化從蘋果肌鬆弛開始，進而引發法令紋與輪廓下垂，因此透過PITERA™、致臻芍藥凝萃與專研香豆酸精粹，幫助全臉恢復緊緻、澎彈與飽滿。臨床數據顯示，使用兩週即可讓蘋果肌緊實提升7.8mm，四週更能明顯改善法令紋與嘴角線條。

圖片來源：品牌提供
圖片來源：品牌提供

3. OZIO 蜂王乳A醇緊緻精華EX

來自日本的抗老專家 OZIO，以「溫和高效」為核心，結合0.3%純A醇、植物來源補骨脂酚與新世代A醇HPR，協同作用達到撫紋、提亮與毛孔細緻效果。更添加5種胜肽與7種神經醯胺，幫助術後受損肌膚快速修護、補水鎖水。代言人王宇婕直言：「用完後膚況亮到像會發光！」對於醫美術後想嘗試A醇卻怕刺激的人，是理想的進階選擇。

圖片來源：品牌提供
圖片來源：品牌提供

4. ARTISTRY 雅芝 時光金耀系列

強調「長壽美學」的時光金耀系列，包括精華凝露、眼霜、乳霜，攜手德國慕尼黑工業大學合作，導入植物幹細胞精萃、水飛薊萃取及24K金複合物。特別針對術後修復三大關鍵期「啟動新生、滋養茁壯、促進更新」，全面支持肌膚恢復力。臨床數據顯示，僅需3天即可讓肌膚彈性提升157%，不僅能延續醫美效果，更能強化膚況基底。

圖片來源：品牌提供
圖片來源：品牌提供

5. 理膚寶水 極效B5彈潤超修復精華（#B5小藍瓶）

被封為「無針水光瓶」，理膚寶水小藍瓶運用獨家「修復型玻尿酸」，能深導滲透逼近真皮層，快速修復醫美後的發炎損傷，並啟動膠原蛋白生成。臨床實測顯示，使用後1小時修復力提升76%，8週後淡化深層紋高達81%，特別適合敏感肌與術後脆弱期使用。

圖片來源：品牌提供
圖片來源：品牌提供

6. Dior 迪奧 精萃再生微導眼凝萃

迪奧科研團隊將肌膚研究分為12大青春指標，並鎖定「營養學」作為眼周抗老關鍵，發現長期3C使用會加速眼周紋路與鬆弛。全新《精萃再生微導眼凝萃》特別添加14倍濃度的玫瑰微營養胜肽複合物，並融合岡維拉玫瑰花果萃取中的銅元素，能有效提升眼周緊緻度與光澤，從根源預防動態紋生成。

圖片來源：品牌提供
圖片來源：品牌提供

產品搭載「360°彈性微導按摩壓頭」，鑲嵌11顆陶瓷微導珍珠，能降溫舒緩、同時精準作用於眉間紋、魚尾紋與眼下細紋，達到零死角撫紋效果。結合冷觸-1.5°C的設計，不僅能釋放眼周疲勞，也幫助活性成分深入滲透，是集修護、舒緩與緊緻於一身的高訂級眼周逸品。

圖片來源：品牌提供
圖片來源：品牌提供

#肌膚 #A醇 #皮膚 #煥顏 #法令紋 #修麗可 #王宇婕 #醫美療程 #理膚寶水 #彩妝保養

秋季法式慵懶風這樣穿：一件「針織外套」搞定初秋高級感穿搭！

秋季法式慵懶風這樣穿：一件「針織外套」搞定初秋高級感穿搭！

2025-09-27 00:39 女子漾／編輯桑泥
秋季法式慵懶風這樣穿：一件「針織外套」搞定初秋高級感穿搭。 圖片來源：Pinterest
秋季法式慵懶風這樣穿：一件「針織外套」搞定初秋高級感穿搭。 圖片來源：Pinterest

微涼的秋風吹來，天氣早晚轉涼，正是換季穿搭的最佳時機。如果說秋天衣櫥只能擁有一件單品，那絕對必須是針織外套。它不僅柔軟舒適、親膚保暖，更能輕鬆應對多變的早秋天氣。無論是作為防曬外套、層次穿搭，或是簡單單穿，一件針織外套都能為造型增添慵懶隨性的氛圍，同時還能完美遮肉顯瘦！針織外套可說是秋季不可或缺的「百搭王」。

搭配簡約 T-Shirt ＋ 牛仔褲：日常隨性風

針織外套搭配簡約 T-Shirt ＋ 牛仔褲。 圖片來源：Pinterest
針織外套搭配簡約 T-Shirt ＋ 牛仔褲。 圖片來源：Pinterest

最經典的搭法莫過於在針織外套內搭一件白色或灰色 T-Shirt，下身選擇牛仔褲或運動褲，既舒適又俐落。這種「簡約休閒穿搭」不僅適合學生族群，更是日常不廢腦的穿搭首選。


搭配洋裝：甜美少女風

針織外套搭配洋裝。 圖片來源：Pinterest
針織外套搭配洋裝。 圖片來源：Pinterest

針織外套搭在一件洋裝或吊帶裙外，更凸顯女性的甜美與針織外套的溫柔感。若選擇 Oversized 針織外套，還能打造慵懶氛圍，適合初秋午後咖啡廳的拍照穿搭。這也是韓系穿搭博主與小紅書博主們最常示範的簡約 Look！


針織外套單穿：簡約高級感

針織外套單穿。 圖片來源：Pinterest
針織外套單穿。 圖片來源：Pinterest

不少時尚穿搭博主會將針織外套扣上扣子，直接單穿搭配高腰牛仔褲或皮裙，營造小性感又不失俐落的造型。短版設計的針織外套特別適合這種穿法，可以將整體比例直接提高。


混搭不同材質：營造豐富層次感

針織外套混搭不同材質。 圖片來源：Pinterest
針織外套混搭不同材質。 圖片來源：Pinterest

針織外套混搭不同材質。 圖片來源：Pinterest
針織外套混搭不同材質。 圖片來源：Pinterest

如果想讓針織外套穿搭更具時尚感，可以嘗試混搭不同材質的單品，創造出更豐富的視覺層次。如圖中針織外套再搭一件皮衣外套、或是麂皮材質單品，這種異材質混搭能讓整體造型看起來更有趣、更具個性！

#單品 #百搭 #秋冬 #造型 #防曬 #高級感 #針織外套 #穿搭靈感 #流行穿搭

入秋彩妝品換季！2025韓星愛用5款秋冬保濕氣墊粉餅，IU同款必須入手

入秋彩妝品換季！2025韓星愛用5款秋冬保濕氣墊粉餅，IU同款必須入手

2025-09-23 01:59 女子漾／編輯Vera Yang
圖片來源/IG @dlwlrma、＠amuse
圖片來源/IG @dlwlrma＠amuse

即將入秋，季節交替時的肌膚最怕乾燥脫屑，特別是上妝時更容易浮粉或出現細紋。想要底妝一整天都服貼透亮，選對保濕型氣墊粉餅就是關鍵！今天小編為女孩們盤點5款韓星們都愛用的保濕氣墊，從輕盈光澤到霧面奶油肌，一次幫你鎖定入手清單。

1. IU李知恩同款：雅詩蘭黛 粉持久完美鎖妝氣墊粉餅

圖片來源/IG @esteelaudertw
圖片來源/IG @esteelaudertw

韓國社群討論度超高的「IU摯愛氣墊」就是雅詩蘭黛的粉持久氣墊！她的愛用色號是2號色，主打24小時控油抗汗，SPF45/PA+++高防曬力，不論是冷氣房還是日常通勤，都能長效不脫妝，在外補妝等於也在補防曬。此外，還有雙重保濕鎖水科技，在上妝同時注入玻尿酸與甘油分子，加上粉體輕柔細緻，肌膚輕盈不厚重，輕鬆散發IU同款的高級奶霧光～

2. IVE張員瑛同款：AMUSE Dew Jelly Master Cushion

由IVE成員張員瑛代言的韓國純素彩妝品牌AMUSE ，這款暱稱「小黃盒」的 Dew Jelly Master Cushion果凍水潤純素氣墊粉餅，從2024年推出就紅到現在，擁有許多網友好評。小黃盒富含69%高保濕營養精華液，讓肌膚隨時保持水潤感，妝感更加服貼，而且成分單純，敏感肌也適用，由內而外打造出果凍般的透亮水光肌！

3. IVE 安俞真同款：CLIO 羽緻無限緞光氣墊粉餅

由IVE成員安俞真代言的CLIO，一直都是開架氣墊粉餅市場中的人氣王！2025年全新推出「月光盒」羽緻無限緞光氣墊粉餅，主打首度採用羽感貼膚粉體，搭配裸肌鎖妝技術，輕盈不厚重，能自然填補瑕疵，還能穩定持妝一整天，更重要的是，擁有保濕控油雙效成分，在換季時節穩定膚況，呈現低調又不失光澤感的原生透明肌。

4. BLACKPINK ROSÉ同款：雪花秀 完美珍珠光精華氣墊

圖片來源/IG @sulwhasoo.taiwan
圖片來源/IG @sulwhasoo.taiwan

BLACKPINK成員ROSÉ本身保養很重視高效保濕，她使用的是保養品牌雪花秀的完美珍珠光精華氣墊—水亮版，主打養膚級底妝，蘊含獨家滋陰養膚極萃，能幫助維持肌膚穩定與全天水潤，上妝同時養膚，讓妝感更水嫩、更服貼～水亮版只要輕輕拍，即可打造宛如肌底透出的健康水亮光澤與薄透妝感，很適合秋冬或冷氣房長時間工作者使用，讓肌膚一邊上妝一邊養膚。

5. BLACKPINK JENNIE同款：HERA Black Cushion Foundation

圖片來源/IG @herabeauty_official
圖片來源/IG @herabeauty_official

由BLACKPINK成員JENNIE強力推薦的韓國彩妝品牌HERA，主打自然裸膚妝感，這款Black Cushion Foundation黑色氣墊粉餅一上市就衝上彩妝排行榜。它的質地是類似乳液的粉霜，上臉滋潤又好推開、成膜快速且輕盈服貼，呈現絲絨微光質感。氣墊中還加入護膚底霜，能深層保濕控油，並維持肌膚油水平衡，同時兼具高遮瑕力，可輕鬆修飾毛孔與膚色不均，打造自然裸膚般的細緻底妝！

#IU #IVE #保濕控油 #氣墊粉餅 #彩妝保養 #BLACKPINK

街頭 It Girl 的早秋示範！用「豹紋」打造野性與優雅的交錯，把狂野圖騰穿進日常

街頭 It Girl 的早秋示範！用「豹紋」打造野性與優雅的交錯，把狂野圖騰穿進日常

2025-09-27 16:40 女子漾／編輯Sydney

說到時尚圈最愛，也最讓人又愛又恨的印花，豹紋絕對榜上有名。過去，它曾是狂野、性感的代名詞，總讓人聯想到復古女伶或搖滾巨星，一不小心就顯得太過強勢。但近幾季，這股野性魅力以全新姿態回歸，不再只是大面積的張揚，而是搖身一變成為兼具知性、甜美與個性的風格武器。

圖片來源：Pinterest
圖片來源：Pinterest

它結合了復古的韻味與當代的剪裁，搭得好可以甜、可以酷，也可以有點古著感。從大膽的單品到細膩的點綴，豹紋證明了它不只是一種印花，更是一種態度。這次我們挑了五套風格各異的豹紋穿搭，一起來看看國外 IT Girls 如何輕鬆駕馭這股時髦野性，讓豹紋一秒成為街拍主角。

Outfit 1

誰說豹紋只能是狂野的？這件帶有收腰剪裁的無肩帶豹紋上衣，以硬挺的輪廓取代了流動的線條，顯得格外有型。搭配一件色調沉穩的寬鬆長褲，完美平衡了上衣的強勢感，創造出剛柔並濟的美感。最妙的是，模特兒手上那只綠色包，與褲子形成巧妙的色彩呼應，同時也為整體注入一股奢華的復古氣息。

圖片來源：Pinterest
圖片來源：Pinterest

Outfit 2

一件豹紋丹寧迷你裙，讓這款印花瞬間變得俏皮又實用。搭配一件棕色皮外套與白色針織衫，創造出豐富的層次感，也平衡了迷你裙的甜美。最搶眼的，莫過於腳上那雙鮮豔的 PUMA 紅色運動鞋，與頭上的同色系棒球帽巧妙呼應，這種將狂野豹紋與街頭運動風大膽混搭的風格，充滿了驚喜與趣味。

圖片來源：Pinterest
圖片來源：Pinterest

Outfit 3

如果你偏愛輕鬆自在的風格，這套穿搭絕對值得參考。一件豹紋短袖襯衫，以其飄逸的荷葉邊與寬鬆的版型，與下方看似隨性的黑色運動短褲形成有趣的對比。這種混搭的穿搭手法，是法式穿搭的精髓之一。而腳上的豹紋樂福鞋與上衣的印花相互呼應，展現出穿搭的完整度，讓整套造型雖然簡單，卻處處充滿細節。這種不刻意、不費力，卻充滿個人風格的穿搭，正是豹紋最迷人的地方。

圖片來源：Pinterest
圖片來源：Pinterest

Outfit 4

誰說豹紋只能當主角？這套穿搭示範了它作為「配角」的強大魅力。一件豹紋背心，作為白色 T 恤與寬鬆丹寧短褲之間的夾層，成功地為整體造型增添了層次與個性，特別是搭配上寬鬆的剪裁與一雙厚底短靴，將豹紋的狂野感轉化為一種隨性不羈的街頭風格。

圖片來源：Pinterest
圖片來源：Pinterest

Outfit 5

這套是所有豹紋穿搭中最入門也最優雅的一種。如果還不敢大面積嘗試豹紋，那麼把它穿在腳上絕對是最保險也最時髦的選擇。一件簡單的白色 T 恤，搭配同色系的白色寬鬆長褲，清爽又俐落。而腳上的豹紋樂福鞋，就像是一件精心挑選的藝術品，瞬間點亮了整個造型。

圖片來源：Pinterest
圖片來源：Pinterest

#穿搭 #造型 #魅力 #時髦 #丹寧短褲 #流行穿搭

紅唇是宣言、眼神是武器、水光唇是誘惑！2025秋季彩妝必收清單

紅唇是宣言、眼神是武器、水光唇是誘惑！2025秋季彩妝必收清單

#彩妝 #FreshO2 #唇膏 #ADDICTION #口紅 #眼影

女子漾／編輯張念慈 2025.10.04 6
Wacky WiLLY台灣首店必買清單！台北信義A11限定4大單品＋開幕好禮一次看

Wacky WiLLY台灣首店必買清單！台北信義A11限定4大單品＋開幕好禮一次看

#2025秋冬 #新品 #單品 #開幕 #插旗台北 #WiLLY

女子漾／編輯周意軒 2025.10.03 91
【船井石墨烯智能溫熱眼罩開箱】金盞花眼周噴霧＋蒸氣保濕棉｜15 分鐘享受眼周專屬 SPA

【船井石墨烯智能溫熱眼罩開箱】金盞花眼周噴霧＋蒸氣保濕棉｜15 分鐘享受眼周專屬 SPA

#好物推薦 #美容展 #開箱 #眼睛 #時尚

金亮亮部落客吃喝玩樂趣 2025.10.03 8
凡士林攜手超人氣IP 「DINOTAENG」，打造冬日療癒限定組，穩膚守護敏感肌，讓萌系小夥伴們陪你的肌膚與情緒乖乖過冬

凡士林攜手超人氣IP 「DINOTAENG」，打造冬日療癒限定組，穩膚守護敏感肌，讓萌系小夥伴們陪你的肌膚與情緒乖乖過冬

#保濕 #屈臣氏 #康是美 #寶雅 #肌膚

PREMIER MEDIA 2025.10.03 13
乾荒OUT！敏弱肌必收「乖乖霜」一次搞定乾癢泛紅

乾荒OUT！敏弱肌必收「乖乖霜」一次搞定乾癢泛紅
女子漾／編輯譚麗敏 2025.10.03 26
JENNIE也愛穿！5套花苞裙穿搭術，入秋一樣能展現短裙迷人魅力

JENNIE也愛穿！5套花苞裙穿搭術，入秋一樣能展現短裙迷人魅力

#穿搭靈感 #短裙 #Jennie #流行穿搭

女子漾／編輯Vera Yang 2025.10.03 187
Dcard網友狂推５大「運動內衣/瑜珈服」推薦！黛安芬首推Athleisure系列，休閒時尚與機能一次到位

Dcard網友狂推５大「運動內衣/瑜珈服」推薦！黛安芬首推Athleisure系列，休閒時尚與機能一次到位

#咖啡廳 #穿搭 #時尚 #跑步 #無鋼圈內衣

女子漾／編輯周意軒 2025.10.02 75
您的驚喜已送達！桃園大江購物中心改裝開箱：隨處有驚喜裝置藝術＋改裝新風貌＋超強品牌優惠等你拆！｜一座悠遊的遊逛街城

您的驚喜已送達！桃園大江購物中心改裝開箱：隨處有驚喜裝置藝術＋改裝新風貌＋超強品牌優惠等你拆！｜一座悠遊的遊逛街城

#流行穿搭 #彩妝保養 #潮流美髮 #美甲美睫 #美容展

金亮亮部落客吃喝玩樂趣 2025.10.02 55
韓國保養品牌inselfii登台，以「陪伴自我」為理念 明星商品掀起新保養風潮

韓國保養品牌inselfii登台，以「陪伴自我」為理念 明星商品掀起新保養風潮

#保養品 #美容展

國際美容化妝品展 2025.10.02 32
為什麼擠痘痘會留痘？怎麼治療？擦藥、敷面膜有用嗎？醫生解析

為什麼擠痘痘會留痘？怎麼治療？擦藥、敷面膜有用嗎？醫生解析

#皮膚

潮健康 2025.10.02 13
18+