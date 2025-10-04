2025-10-04 16:52 女子漾／編輯張念慈
紅唇是宣言、眼神是武器、水光唇是誘惑！2025秋季彩妝必收清單
秋冬的妝容從來不是隨意的一筆，而是一種生活語言。紅唇能高調宣告自信，眼神能成為最有力的無聲武器，而水光唇則是最輕柔卻致命的誘惑。今年秋天，TOM FORD、M·A·C、ADDICTION 同步推出新品，剛好替妳解鎖三種女人最需要的情境妝感。
TOM FORD Fucking Fabulous 液態唇膏
TOM FORD Fucking Fabulous 液態唇膏，以「固態轉流態」的革新質地，一抹即現霧感與潤澤並存的高級妝效。Red 經典正紅自帶主場氣場，Mocha 摩卡棕則展現冷豔摩登感，而 Peony 裸米色低調卻不失格調。
M·A·C 鑽光星辰眼影液 & 時尚焦點眼影
M·A·C 鑽光星辰眼影液，細緻鑽光持妝12小時，像將整片星河傾瀉於眼皮。必收色號如Crumpled Diamonds獨角獸霓虹，閃耀卻夢幻；Not Scared to Sparkle裸膚淡金，低調卻充滿氛圍感。
而時尚焦點眼影一次釋出29色，涵蓋幻光、鑽光、流光三大質地，讓眼妝隨場景自由轉換，成為最有力的「無聲武器」。
ADDICTION 癮釉水光嘟嘟唇膏
GLAZED BOMB 癮釉水光嘟嘟唇膏，帶來高釉光、高彩度與高服貼的極致體驗。擦上後就像敷上唇膜，撫平唇紋，營造飽滿嘟嘟感。
色號選擇從自然甜美的Salty Pink 鹽系粉韻，到耐看內斂的Last Night Talk 暮語煙棕，再到性感挑逗的Bad Liar 暗絳緋紅，每一抿都是氛圍的轉換。
臥蠶是親和力：FreshO2 膨膨肉感臥蠶筆
甜感眼妝的最後一步，是臥蠶帶來的親近魅力。台灣品牌 FreshO2 一直致力於打造符合東方膚色與生活節奏的彩妝，而這支新登場的 膨膨肉感臥蠶筆 正是今年秋冬眼妝的加分關鍵。
圓弧筆頭搭配奶油質地，一筆滑順不卡色，顯色度高、持妝力更驚人。針對膚色推出兩組完美搭配：
白皙膚色推薦：Matte 01 象牙米＋Shimmer 03 香檳金
自然膚色推薦：Matte 02 奶杏橘＋Shimmer 04 玫瑰金
霧面與珠光質地組合使用，能自然提亮臥蠶線條，讓雙眼放大有神、氣質瞬間升級。不論是拍照、上班還是約會，一抹就能讓妳多出三分柔光感。
情境化分場景推薦
1.上班日：乾淨氣質的高分妝感
唇妝：TOM FORD Peony裸米色，溫柔中帶力量。
眼妝：FreshO2 Matte 01象牙米＋Shimmer 03香檳金，自然提亮不浮誇。
整體效果：乾淨、清爽、專業，卻不失女人味。
2.約會時：柔光甜美、讓人靠近的眼神
唇妝：ADDICTION Salty Pink鹽系粉韻，自然粉嫩、氣氛滿分。
眼妝：M·A·C Crumpled Diamonds 搭配FreshO2 奶杏橘＋玫瑰金，柔焦光影襯出溫柔氣息。
整體效果：閃爍又不過度，眼神溫柔中藏著小心機。
3.派對夜：高調閃耀、主場氣勢全開
唇妝：TOM FORD Red經典正紅或ADDICTION Bad Liar 暗絳緋紅。
眼妝：M·A·C Telepathic Teal 幻感碧綠 搭配FreshO2 Shimmer 04 玫瑰金。
整體效果：層次明亮、唇色飽滿、神采奪目，派對舞池裡最亮的焦點非妳莫屬。
