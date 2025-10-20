2025聖誕彩妝香氛總盤點！Dior 、YSL...各品牌限量系列一次看 全收進願望清單

【聖誕彩妝 × 香氛盛宴】Dior × YSL × Snow Beauty × Diptyque 四大品牌限量系列登場 冬夜最浪漫的光與香全面釋放

年末空氣中瀰漫著肉桂與松木香氣，街頭閃爍金紅燈飾，專屬於女孩的聖誕魔法也悄然降臨。2025年聖誕節，Dior、YSL、Snow Beauty與Diptyque聯手點亮節慶魔法，從唇色、眼影到蜜粉、香氛，每一件都宛如能施展魔法的藝術品，讓妳在節慶派對中成為最閃耀的焦點。

Dior《奇幻星願限量系列》：馬戲團裡的金色奇蹟

Dior以「夢幻馬戲團」為靈感，將馬戲燈光的金紅交錯化為節慶妝容的靈魂。

明星商品《迪奧金緻雙頭唇釉》雙效設計讓唇妝能在霧面與光澤間自由切換，從#520焦糖星願到#999經典正紅，每一色都充滿節日氣息；《藍星唇膏 奇幻星願限量版》則以金燦外殼搭配星願刻紋，唇間綻放奪目光采。

2025迪奧聖誕彩妝《迪奧金緻雙頭唇釉》。圖片來源：品牌提供

《經典五色眼影盤》#636烈焰馬戲與#912魔幻盛宴交織金紫光影，輕鬆打造從早晨咖啡聚會到午夜派對的華麗妝感；再搭配《粉漾緹花頰彩盤》#850玫瑰粉，氣色立刻提升。

2025迪奧聖誕彩妝《迪奧經典五色眼影 奇幻星願。圖片來源：品牌提供

指尖部分，《亮彩指甲油 #690奇幻莓果》散發莓紅星光，讓妳舉手投足間都充滿節慶浪漫。

2025迪奧聖誕彩妝《迪奧亮彩指甲油 奇幻星願》。圖片來源：品牌提供

YSL《奢金流星聖誕系列》：流金劃過夜空的叛逆光芒

YSL將金色流星的軌跡封存在瓶中，將自由與性感轉化為奢華彩妝語言。

2025 YSL【奢金流星聖誕限量系列】(左起)時尚四色眼影盤#025奢金流星,自由不羈金奢燦光淡香精,情挑誘光嫩唇凍#12。圖片來源：品牌提供

唇彩部分，《奢華唇膏 #1936》以霧面正紅詮釋自信魅力，《情挑誘光水唇膏 #218》則是令人沉醉的酒紅色調。

2025 YSL【奢金流星聖誕限量系列 奢華唇膏】#1936。圖片來源：品牌提供

眼妝焦點《時尚四色眼影盤 #025奢金流星》以香檳金、玫瑰粉金與裸棕交疊出星軌般光影，搭配《恆久完美奢燦漠光6色頰彩盤》，從晨曦粉光到落日時分的夕金光，一盤完成立體層次。

2025 YSL【奢金流星聖誕限量系列】模特兒示範時尚四色眼影盤#025奢金流星。圖片來源：品牌提供

香氛壓軸《自由不羈金奢燦光淡香精》以香草、魚子醬與金朗姆酒交織的濃郁香氣，完美詮釋聖誕夜的奢華與餘溫。

2025 YSL【奢金流星聖誕限量系列】限量自由不羈淡香精禮盒。圖片來源：品牌提供

Snow Beauty《雪花香氛魔法盒》：冰羽雪湖的冬季奇蹟

來自資生堂的Snow Beauty「雪花香氛魔法盒」是每年聖誕季的夢幻逸品，今年以「冰羽雪湖」為主題，描繪白天鵝與雪精靈共舞的純白童話。

這款24H養膚蜜粉結合「保養、定妝、補妝」三效合一，添加「甘草酸衍生物」與「乳木果油」長效保濕，讓肌膚如雪般透亮；粉體中的「雪花閃耀粉末」與「色珠光」則修飾毛孔，讓妝感輕盈不厚重。

Snow Beauty 雪花香氛魔法盒。圖片來源：品牌提供

白天可完美控油定妝，夜晚作為睡前蜜粉修護肌膚，搭配淡雅玫瑰、茉莉、鈴蘭與麝香香氛，療癒助眠，真正做到「從早到晚都閃耀」。

同系列《雪花香氛魔法護手霜》同步登場，延續夢幻雪花香氣，滋潤雙手、散發柔光，是聖誕送禮首選小物。

Snow Beauty 雪花香氛魔法盒+護手霜。圖片來源：品牌提供

Diptyque《燭金夜語節慶系列》：巴黎童話裡的香氣篇章

法國香氛世家Diptyque以《燭金夜語》童話開啟節慶故事。以書店與貓為主角的奇幻篇章，結合詩人與插畫家的創作靈感，將巴黎文學氣息注入冬夜香氛。

Diptyque 2025聖誕限量系列以童話「燭金夜語」為靈感。圖片來源：Diptyque

今年焦點香氣是品牌經典的《Sapin冷杉香氛》，以西伯利亞松、雪松與苔蘚層疊出冬日森林氣息，宛如剛被帶回家的聖誕樹般溫暖宜人。

全系列蠟燭與擴香皆以金箔手工點飾，瓶身閃耀白金光澤，宛如冬夜星塵。

Diptyque 2025聖誕限量系列以童話「燭金夜語」為靈感。圖片來源：Diptyque

同場推出的藝術裝飾品如「金色松果紙鎮」、「吹製玻璃吊飾組」與「陶瓷燭座」，讓香氛不只是一種氣味，更是一場關於光與藝術的節慶饗宴。

Diptyque 2025聖誕限量系列以童話「燭金夜語」為靈感。圖片來源：Diptyque