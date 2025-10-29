2025-10-29 10:15 女子漾／編輯張念慈
開箱M·A·C聖誕彩妝倒數月曆！未來樂園系列登場 晶透唇油棒×奶凍打亮閃耀整季
每年聖誕節最令人期待的不只是街頭燈飾，更是 M·A·C 的限量彩妝登場。今年以「未來樂園（Future Wonderland）」為主題，品牌打造出一場融合科技幻光與節慶華麗的星際派對。女子漾編輯受邀參加開箱活動，現場宛如置身北極極光之下——冰晶薄荷綠的光澤從牆面延伸到桌上，每一支唇膏與眼影都像小型藝術品，連空氣都閃爍著聖誕的期待。
冰晶未來感登場 包裝美到捨不得拆
「未來樂園系列」的外觀設計以冷冽薄荷綠搭配幾何冰晶線條，帶出高級又俏麗的未來感。這次所有單品換上全新限定外殼，質感細緻、光澤流轉，彷彿一握在手裡就能反射出冬夜星光。整體視覺宛如冰雪樂園與極光之夢的結合，成功讓這場媒體開箱變成一場「美妝界的星際秀」。
年度焦點「晶透光感唇油棒」 一抹就發光
開箱現場最受矚目的單品非它莫屬！被稱為#放閃唇膏的「晶透光感唇油棒」（NT$900）擁有精雕冰晶造型的膏體，閃爍細膩光澤，上唇瞬間融化，留下柔潤薄光。保濕修護與細緻光澤並重，輕盈不黏膩，即使拍照燈光直射也不顯油亮。活動現場不少媒體編輯都忍不住直呼：「這支是冬季戀愛感唇色的代表！」
經典升級「MACximal極自我緞光唇膏」 三款節慶新色登場
M·A·C 唇膏迷最熟悉的「緞光大巨彈」也換上新裝，推出三款聖誕限定色：甜美粉 PINKLIST、氣質裸 FUTURE BEIGE、經典紅 UNEXPECTED RED。高飽和、高顯色的霧面質地內含保濕配方，維持雙唇八小時水潤。轉開唇膏就能看到精緻的幾何冰晶雕刻膏體，顏值與實力兼具，是今年交換禮物的熱門選項之一。
「閃耀果凍眼影」＆「QQ奶凍打亮霜」 派對光感一步到位
果凍眼影（NT$900）質地柔滑，細緻珍珠光澤一抹即閃，可單擦或疊擦使用，共三色：灰褐 SPARKLE, SPARKLE、嫩粉 ICE LIST、古銅金 GLIMMER FOR BREAKFAST。
若想讓妝容更立體，「QQ奶凍打亮霜」（NT$1,180）絕對是亮點。柔軟Q彈的質地與肌膚完美融合，三色分別為薄荷綠高光 INVESTMINT、古銅紅 CANDIED COPPER、香檳金 BUTTERGLEAM，不論是自然通勤妝或派對光感妝，都能呈現出如雪融膚的透亮感。
冰晶潤唇露、眼影盤與刷具組 實用度滿分
超透亮冰晶潤唇露（NT$850）是 M·A·C 超人氣品項之一，這次推出三款限定色：FROZEN、HINT OF MINT、TWINKLE TAUPE，內含椰子油、荷荷芭油與白芒花籽油，打造如雪花般閃爍的水感唇。
六色眼影盤（NT$1,800）則以裸粉與丁香紫組成日夜兼用配色，金屬光外殼美到可以直接當聖誕禮盒。
而刷具組（NT$3,600）一次收進蜜粉刷、頰彩刷與眼影刷，搭配輕巧薄荷綠刷具包，是旅行與派對補妝的必備神器。
壓軸開箱：「2025聖誕倒數月曆」 24格滿載驚喜
壓軸登場的就是全場尖叫的「M·A·C聖誕倒數月曆」（NT$9,000）。整組以冰晶寶盒造型呈現，24格禮物盒內藏滿滿人氣正貨與驚喜新品：包括唇膏、眼影、睫毛膏、定妝噴霧，以及首次登場的限量凝膠眼膜與刮痧板。從清潔、保養到彩妝應有盡有，每天打開一格都有不同驚喜，完美詮釋「拆禮物才是十二月的正事」。
年度限定組合也不容錯過
除了主線單品與倒數月曆，系列還推出多款聖誕限定禮盒，如「泰迪唇彩組」（NT$2,650）一次收進四款不同質地的經典泰迪色唇彩；「3色迷你唇膏組」（NT$1,300）與「超奇肌保養修護旅行組」（NT$2,250）則滿足收藏與送禮需求。
11月1日開園！聖誕派對妝從這裡開始
M·A·C「未來樂園系列」將於11月1日忠孝SOGO全台首賣、11月18日正式開賣。系列包裝精緻、質地升級、色選多樣，是彩妝控與收藏控絕不能錯過的年度盛宴。
｢女子漾｣愛自己的每個樣子！【女子漾】最棒的美食旅遊、美妝穿搭、娛樂話題、運動健康、情慾愛情分享，都在女子漾！
快點來加入成為創作者！https://woman.udn.com
YT：女子漾https://www.youtube.com/@udngpower
Fb：https://www.facebook.com/udnGpower
IG：https://www.instagram.com/udnGpower