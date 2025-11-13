2025秋冬彩妝趨勢！張員瑛、Winter愛用的「果凍光×紫調腮紅」爆紅 6款Threads熱門新品一次看。圖片來源：IG @for_everyoung10、 @imwinter

隨著季節轉換，妝容也迎來秋冬新氣象，今年焦點不再只是霧面大地色，而是更細膩、更能展現肌膚質感的「果凍光」與「紫調腮紅」！從韓妞的透明底妝、閃耀唇釉到光澤頰彩，這波Z世代主導的美妝風潮席捲社群，讓妝容不只是修飾，更是一種態度。今天女子漾帶你一次掌握2025秋冬最夯彩妝趨勢，打造從氣質到氛圍都拿捏剛好的時尚妝感。

2025秋冬彩妝趨勢：大地霧光、紫調透明感

今年秋冬的彩妝核心依然離不開「高級感」。秋冬絕對少不了經典大地色妝容，煙粉冷棕、玫瑰奶茶、暖紅棕依舊穩居熱搜榜，細膩的柔霧質地搭上微光亮點，讓眼妝看起來更溫柔、有層次。今年的流行也從「全霧面」轉向「霧中帶亮」的質地，妝感看起來更乾淨、更輕盈，也更能保留秋冬特有的柔和氛圍。

圖片來源：IG @imwinter

不過真正掀起熱潮的是「紫調透明感」妝容。從伸展台到小紅書、Threads、IG，柔紗紫丁香色系成為今年最大驚喜。帶光澤的紫調腮紅搭配微亮的眼影，能讓五官看起來乾淨透亮，又帶一點若即若離的神秘感，被Z世代一致推崇為「最值得嘗試的秋冬色」。像是 IVE 張員瑛的果凍光唇彩、aespa Winter 偏紫光的冷調氣質妝，都完美詮釋今年秋冬的美妝趨勢。

圖片來源：IG @for_everyoung10

圖片來源：IG @imwinter

Threads話題爆棚！6款平價美妝新品一次看

1.nuse 便攜慕斯腮紅

rom&nd 的超人氣姊妹牌，慕斯質地輕拍即融，不結塊、不殘粉，色調選擇很多，從奶紫、杏茶到玫瑰粉，每一色都能自然提升「臉部透明感」。

nuse 便攜慕斯腮紅。圖片來源：IG @nuse.official

2.ENTROPY 魅惑唇釉

外型像飾品、功能像唇釉的 ENTROPY，一推出就引爆韓國年輕人的搶購潮。掛在包上立刻變成造型配件，打開後又能畫出高水光的果凍感唇妝，延展度極佳，一抹就能呈現飽滿亮澤。Threads 上甚至掀起「吊飾美妝」分享潮，各種掛包示範照洗版整個版面。不過也有網友反映，如果包包晃得太激烈，唇釉外殼仍有可能鬆脫，所以使用時還是要再多留意。

ENTROPY 魅惑唇釉。圖片來源：IG @entropymakeup

3.AOU 愛心潤澤奶油腮紅霜

IVE 張員瑛、BLACKPINK Lisa、Jennie 同款妝感，讓它話題度飆高。質地柔軟細緻、延展性好，輕拍在蘋果肌就會呈現「奶油光＋果凍紅」效果，像是天生自帶紅潤，適合喜歡韓系透明感妝容的女孩。

AOU 愛心潤澤奶油腮紅霜。圖片來源：屈臣氏提供、IG @ @for_everyoung10

4.heme 水光腮紅液

台灣品牌 heme 這次推出的水光腮紅液，在Threads上成為「平價高級感」代表。輕薄但超顯色，質地水潤不黏膩，能完美融入底妝。上臉呈現濕潤光澤感，像是皮膚自己冒出來的微亮紅暈，適合追求自然妝感的人。

heme 水光腮紅液。圖片來源：IG @hemecosmetics

5.Solone 甜甜嫩嫩腮紅液

主打少女感的果凍嫩光，質地不油不粘，一推即開。色調偏粉嫩，但上臉意外修飾膚色暗沉，價格親民、妝效卻不輸專櫃，非常適合新手入門。

Solone 甜甜嫩嫩腮紅液。圖片來源：屈臣氏提供

6.TimE PHORiA 絲絨唇釉

以不沾杯、高遮瑕在Threads掀起一股熱潮，質地像薄霧般輕盈，卻能保留飽滿顯色度，一擦立刻呈現柔焦濾鏡感，適合喜歡韓系奶霧唇的女孩。

TimE PHORiA 絲絨唇釉。圖片來源：屈臣氏提供

光澤腮紅化妝靈感

想畫出大地霧光妝感時，可以將腮紅從顴骨外側往太陽穴方向斜向暈染，營造立體又溫柔的輪廓；若想打造今年最熱門的紫調透明系妝容，則將腮紅集中在臉頰中央偏上位置，輕拍暈開就能呈現顯白又清透的韓星氣息；而想加強果凍光效果的人，則能在腮紅之後於蘋果肌中央疊上一層薄薄的水光腮紅液或高光，讓光澤像從皮膚底層滲出般自然，勾勒出今年最夯的「天生紅潤感」。