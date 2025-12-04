ILLIT粉快衝！Rockfish獨家聯名登台、「Doe：Molly 系列」周年企劃、nomel新系列超好買

2025 年冬季時尚正式進入最熱鬧的檔期，從韓國到台灣，各大品牌紛紛端出最具代表性的暖冬單品，打造兼具機能、設計與節慶氛圍的季末亮點，Rockfish Weatherwear 以英倫復古與韓系機能為主軸，攜手現代百貨登台快閃；Studio Doe 則以 Doe Molly 一週年新品延伸冬季毛絨美學；而 nomel cozy lemon 也推出冬季限定 cozy holiday collection，以柔軟與儀式感迎接節慶到來，居然還推出限定商品，有哪些亮點往下來看看～

Rockfish Weatherwear 攜手韓國現代百貨快閃新光三越A11

韓國人氣英倫鞋履品牌 Rockfish Weatherwear 年末攜手首爾知名玩樂指標「現代百貨」，於 12 月 5 日至 11 日在新光三越 A11 推出限時快閃店！

本次帶來多款全台獨家首賣商品，包括首次登台的冬季配件系列、最新秋冬雪靴，以及話題度極高的 Rockfish Weatherwear × SUSAN FANG 聯名系列，為信義區冬季時尚增添亮眼焦點。

Rockfish Weatherwear 以英倫復古細節與現代設計結合著稱，擅長在機能與造型之間取得平衡，2025 全新冬季配件包含帽款、圍巾與針織手套，以高質感毛絨與暖色調打造柔軟冬日氛圍，並以刺繡標籤與細緻工藝增添亮點，整系列將於 A11 快閃店率先曝光。

最受矚目的 SUSAN FANG 聯名系列也在台灣首次亮相，新銳設計師 SUSAN FANG 的空靈視覺結合 Rockfish 的實穿機能，推出毛毛鞋靴、毛帽、圍巾、手套與手提包等單品，洋溢溫柔浪漫的冬日氣息。韓國人氣女團 ILLIT 也受邀演繹此系列，使聯名新品成為粉絲必收的話題焦點。

除了配件與聯名單品，本次快閃也帶來品牌經典的鞋履代表，包含瑪莉珍運動鞋與多款雪靴，Rockfish 以英倫瑪莉珍為基礎，加入運動機能細節，打造輕盈、穩定又耐走的鞋款，無論通勤、旅行或長時間外出，都能維持舒適步伐，多色系與多材質選擇也讓女孩能依照風格自由搭配，是韓國街頭最常見的 Rockfish 標誌性樣貌。

快閃店限定亦推出多項優惠活動：指定鞋款 56 折起、任選兩件 85 折；消費滿 2500 元並拍照打卡可獲品牌棒棒糖與限量貼紙；滿 4000 元贈限量品牌毛毯；滿 5000 元可參加刮刮樂，有機會把鞋款與冬季配件免費帶回家！

12/5（五）-12/11（四）快閃店期間限定優惠活動資訊：

指定鞋款限時快閃56折起

快閃店全館任選兩件商品85折

消費滿 NT$2,500 並於快閃店拍照打卡，即可獲得品牌訂製棒棒糖及限量貼紙，數量有限，送完為止！

(此項活動時間為：平日17:00 - 21:00 / 假日14:00-18:00)

消費滿 NT$4,000 即可獲得品牌訂製限量毛毯，數量有限，送完為止！

消費滿 NT$5,000 即可幸運刮刮樂抽獎，100%中獎率！有機會免費獲得任選鞋款及冬季配件！

->獎項內容：特別獎- 買多少，就送妳多少！

一獎- 任選鞋款 1 雙 / 二獎- 冬季配件組 / 冬季配件- 任選一件 / 門市購物金 NT$500 / 門市購物金 NT$200

進入冬季，材質與份量常決定一件外套能不能成為你的必備。Studio Doe 的 Doe Molly 系列迎來一週年，回到最初的出發點，不是要打造某種造型，而是希望每個穿上 Molly 的人，都能更接近自己最自然的狀態。過去一年，Molly 陪伴許多人走過通勤旅行與日常聚會，同一套衣服在不同人身上呈現不同故事，也成為此次周年企劃的核心靈感 Same clothes different stories。

冬季新亮點 毛絨材質的柔軟與俐落

本次周年新品以毛絨材質為主軸，冬季多層次穿搭容易顯得厚重，但 Doe 以蓬鬆卻輕盈的 QQ 毛絨打造外套與配件，柔軟中保留俐落線條，不失份量感又不顯臃腫，外套採雙面可穿設計，兩面材質與色調皆能獨立成立，讓同一件單品能自然融入不同風格，腰部隱藏拉鍊可拆解下擺，形成短版或長版兩種穿法，能因應氣溫或場合自由調整。

主打款包括 Doe Molly 多穿式QQ毛絨外套與 QQ毛絨飛行帽，以米白與深咖兩色推出，呈現冬季最耐看的低飽和質地。

系列完整單品一覽

此次同步推出多款冬季必備單品，包括軟彈Q絨開襟上衣與細腿褲、鬆軟毛絨高領短毛衣，以及低腰丹寧窄管褲，色調集中在米白深咖深灰與黑藍等實穿色系。版型與觸感延續 Doe 一貫的乾淨線條與舒適彈性，適合日常長時間穿著。

新品上市時間與活動

>Doe Molly 一週年新品將於12/5 晚間十點於官方網站開放購買。

活動期間內全館折後滿五千享免運，喜愛此系列的你各位～準時開買吧！

nomel cozy holiday collection：冬季限定氛圍感

從 2019 年創立至今，nomel 一直以純淨、全素、無動物實驗的理念築起品牌精神。生活支線 cozy lemon 延續這份初心，將「舒適 × 風格」融合進日常場景，不只是居家服，而是一種自在的生活風格主張。 品牌相信：「當你感覺舒服，你就最有魅力。」因此，cozy lemon 的每件單品都具備柔軟觸感、簡潔輪廓與不刻意的美感，陪伴你在家、上街、旅行時自然而穩定地展現自己。

2025冬天 cozy lemon 推出第二波新品cozy holiday collection，於 12/3 正式登場。 以節慶色調為靈感，推出紅絲絨、巧克力與冬日白三大主色，營造柔軟卻帶亮點的冬日氛圍。

本次亮點單品包含：

寬鬆柔軟衛衣：帶來剛剛好的包覆感、monogram 長褲：以輕鬆輪廓展現經典 Logo、針織毛帽與長襪：提升造型層次、紅色毛絨派對手拿包：穿梭在家與派對間的造型亮點

這回為迎接節日氛圍，nomel 將煥顏油換上 節慶銀色限定包裝，與柔軟可愛的 紅色派對雲朵手拿包推出「派對發光限量套組」（ NT$1,280），手拿包毛絨質感充滿節慶氣息，輕巧可愛，可收納小物，也是任何造型的亮點配件，送禮自用都超級適合！