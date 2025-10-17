百貨週年慶要開搶啦！2025 全台檔期時間＋美妝滿額贈一次看，蘭蔻、PRADA 都太划算！

圖片來源：IG @pradabeauty、@lancomeofficial

2025 年百貨公司週年慶即將登場，想要搶先掌握中友百貨、大遠百、新光三越、南紡、Lalaport、巨城、微風與漢神巨蛋等各大百貨週年慶時間，這篇懶人包一次幫你整理完整線上 DM，除了精準掌握各大百貨週年慶檔期外，我們也整理了美妝、保養與彩妝品牌的滿額贈活動，讓你不僅能買到心儀商品，還能享受更多超值優惠，一次滿足購物需求。

2025 百貨公司週年慶時間／線上 DM 懶人包總整理｜【新北】

遠百信義A13：10/23～11/23（線上DM）

Mega City 板橋大遠百：10/16～11/16（線上DM）

Global Mall 環球購物中心新北中和：10/2～10/29（線上DM）

Global Mall 環球購物中心板橋車站：尚未公布（線上DM）

Global Mall 環球購物中心林口 A9：尚未公布（線上DM）

Global Mall 環球購物中心南港：尚未公布（線上DM）

MITSUI OUTLET PARK 林口：10/3～10/26（線上DM）

2025 百貨公司週年慶時間／線上 DM 懶人包總整理｜【台北】

台北 101 購物中心：9/4～10/12（線上DM）

統一時代百貨台北店 ：9/25～10/19 （線上DM）

新光三越台北南西店：10/2～10/19（線上DM）

新光三越台北信義 A4：10/16～11/9（線上DM）

新光三越台北信義 A8：10/16～11/9（線上DM）

新光三越台北信義 A11：10/16～11/9（線上DM）

新光三越台北站前店：11/27～12/24（線上DM）

新光三越台北天母店：10/23～11/16（線上DM）

新光三越 DIAMOND TOWERS：11/6～11/23（線上DM）

遠百信義 A13：10/16～11/16（線上DM）

SOGO 百貨台北忠孝店：11/6～11/17（線上DM）

SOGO 百貨台北復興店：11/6～11/17（線上DM）

SOGO 百貨台北敦化店：11/6～11/17（線上DM）

SOGO 百貨天母店 ：11/26～12/7（線上DM）

京站時尚廣場（台北轉運站）：尚未公布（線上DM）

台北大直美麗華：10/9～10/26（線上DM）

台北大葉高島屋：10/2～10/21（線上DM）

三創生活園區：9/4～10/1（線上DM）

微風廣場：9/11～9/29（線上DM）

微風南京：9/11～9/29（線上DM）

微風信義：10/16～11/3（線上DM）

微風松高：10/16～11/3（線上DM）

微風南山：10/16～11/3（線上DM）

微風台北車站：尚未公布（線上DM）

Mitsui Shopping Park LaLaport 南港：第一波 10/9～10/26、第二波 10/27～11/12（線上DM）

2025 百貨公司週年慶時間／線上 DM 懶人包總整理｜【桃園】

大江購物中心： 9/26～10/26（線上DM）

台茂購物中心：9/25～10/20（線上DM）

新光三越桃園站前店：10/2～10/26（線上DM）

遠東 SOGO 百貨桃園店：10/23～11/23（線上DM）

遠東 SOGO 百貨中壢店：11/5～11/16（線上DM）

2025 百貨公司週年慶時間／線上 DM 懶人包總整理｜【新竹】

新竹大遠百：10/16～11/26（線上DM）

遠東百貨竹北店：11/13～12/7（線上DM）

遠東 SOGO 百貨新竹店：尚未公布（線上DM）

2025 百貨公司週年慶時間／線上 DM 懶人包總整理｜【台中】

台中中友百貨：9/18～11/3（線上DM）

豐原太平洋百貨：第一波 9/25～10/19（線上DM）

廣三 SOGO 百貨：9/18～11/11（線上DM）

新光三越台中中港店：10/16～11/9（線上DM）

台中大遠百 Top City：9/18～10/19（線上DM）

MITSUI OUTLET PARK 台中港：10/31～11/23（線上DM）

Mitsui Shopping Park LaLaport 台中：第一波 10/24～11/7、第二波 11/8～11/23（線上DM）

2025 百貨公司週年慶時間／線上 DM 懶人包總整理｜【台南】

台南大遠百（成功店）：10/30～11/30（線上DM）

新光三越台南中山店：10/9～11/2（線上DM）

新光三越台南新天地：11/6～11/30（線上DM）

MITSUI OUTLET PARK 台南：10/3～10/26（線上DM）

台南南紡購物中心：10/23～11/19（線上DM）

2025 百貨公司週年慶時間／線上 DM 懶人包總整理｜【嘉義】

嘉義耐斯廣場：9/18～10/8（線上DM）

新光三越嘉義垂楊店：10/2～10/26（線上DM）

遠東百貨嘉義店：10/30～11/30（線上DM）

2025 百貨公司週年慶時間／線上 DM 懶人包總整理｜【高雄】

漢神百貨：尚未公布（線上DM）

漢神巨蛋購物廣場：10/16～11/11（線上DM）

高雄大遠百：10/23～12/3（線上DM）

遠東 SOGO 百貨高雄店：11/1～11/16（線上DM）

新光三越高雄三多店：10/2～10/26（線上DM）

新光三越高雄左營店：11/6～11/30（線上DM）

統一時代百貨高雄店（夢時代購物中心）：9/25～10/19（線上DM）

高雄大立：尚未公布（線上DM）

SKM Park Outlets 高雄草衙：10/9～11/2（線上DM）

2025 百貨公司週年慶時間／線上 DM 懶人包總整理｜【屏東】

太平洋百貨屏東店：10/9～11/3（線上DM）

Global Mall 環球購物中心：尚未公布（線上DM）

2025 百貨公司週年慶時間／線上 DM 懶人包總整理｜【宜蘭】

宜蘭新月廣場：9/25～10/12（線上DM）

2025 百貨公司週年慶時間／線上 DM 懶人包總整理｜【花蓮】

花蓮遠百：10/23～11/11（線上DM）

2025 百貨公司週年慶時間／線上 DM／美妝保養品牌滿額贈懶人包總整理

2025 百貨公司週年慶美妝保養品牌滿額贈懶人包總整理｜PRADA

從時裝延伸至美妝，PRADA Beauty 推出「原生霧光尼龍氣墊粉餅」，打破傳統氣墊厚重包裝，以經典 Re-Nylon 再生尼龍布料打造外盒，搭配標誌性 PRADA 三角 LOGO，不僅輕盈便於外出攜帶，內盒更採可重複填充設計，顛覆品牌綠色形象，帶來前所未有的時髦上妝體驗。粉體質地輕盈服貼，呈現原生微霧光妝感，專為混合肌設計，兼具持妝與保濕效果，解決過度控油或過度保濕造成的不適感，一年四季皆適用。

PRADA－原生霧光尼龍氣墊粉餅。圖片來源：JUKSY／小紅書

週年慶期間，全台限定推出「PRADA 精品尼龍氣墊收納包」，呼應 Re-Nylon 布料的亮澤感與多功能性，兼具時尚簡約設計與精緻質感；此外，PRADA Beauty 百貨專櫃全系列品項享 95 折優惠，凡購買氣墊粉餅或補充蕊芯任二品項、滿 $5,000 即可獲贈限量收納包乙個，兼具美妝實用性與收藏價值。

PRADA－精品尼龍氣墊收納包。圖片來源：JUKSY

2025 百貨公司週年慶美妝保養品牌滿額贈懶人包總整理｜亞曼尼

亞曼尼於 2025 年週年慶隆重推出全新「訂製晶潤豐唇蜜」，集唇膜、護唇與唇蜜於一身的奢華單品，注入胜肽、玻尿酸與角鯊烷三效護膚成分，帶來深層潤澤呵護。全系列提供六款「裸光微鑽」高級色調，輕抹一層呈現自然澎潤、兩層打造嘟嫩光澤，搭配全新冷熱豐盈科技，瞬間提升雙唇豐盈度達 30%，閃耀晶透冰鑽光澤。新品於 10 月 8 日至 10 月 15 日於亞曼尼官網首賣，購買即送「唇蜜精巧版」，購買兩支更可尊享「PRIVE 高訂香針管香禮盒組」。

圖片來源：小紅書

全新訂製晶潤豐唇蜜上市禮遇買二新品享「訂製奢光潤唇蜜#2 精巧版＋高訂針管香禮盒組」。圖片來源：亞曼尼

2025 百貨公司週年慶美妝保養品牌滿額贈懶人包總整理｜YSL

2025 年週年慶，YSL BEAUTY 重磅推出一系列新品與優惠，從保養、粉底、唇妝到香水應有盡有，新品即享 95 折，還能搭配滿額禮遇！頂級保養新品「金緻奢華極萃精華油」取自北非珍稀藏紅花，結合專利「藏紅花賦活極萃MCF™」與 92% 天然植萃，修護慢性肌膚發炎、對抗老化，搭配精華液與乳霜即可打造 SPA 級堆疊養膚。人氣仙人掌系列「極效活萃細緻柔膚露」與新上市「極效活萃水感穩膚乳」含高比例天然植萃與依克多因，柔化角質、收斂毛孔、穩定敏弱肌膚，一上市就享 95 折。彩妝新品方面，9 月 5 日上市的「恆久完美裸光無瑕粉底露」突破光澤粉底續航問題，24 小時零脫妝，搭配熱賣「情挑誘光嫩唇凍」及「情挑誘光潤唇膏」，隨性抹即可展現嘟翹豐盈雙唇。

圖片來源：YSL

圖片來源：YSL

週年慶期間，凡消費 YSL 全品項，滿 NTD 8,000 即享極效活萃澎潤精華 7ml、名模肌密光燦水凝露 5ml、恆久完美無瑕持妝粉底 5ml；滿 NTD 18,000 可再獲自由不羈淡香精 10ml、輕盈 UV 防曬凝露、恆久完美裸光無瑕粉底露 5ml，以及極效活萃系列多款正品試用組合，讓粉絲一次把新品與週慶禮遇一次帶回家。

2025 百貨公司週年慶美妝保養品牌滿額贈懶人包總整理｜雅詩蘭黛

2025 年雅詩蘭黛週年慶隆重開幕，以「預見未來，鎖住年輕」為主題，匯聚美妝、高效保養與白金頂級保養，呈獻年度最盛大的頂級盛宴。明星商品組合最低五折起，鐵粉囤貨組合一次帶回家，滿額再享價值近八千元的保養美妝好禮，更驚喜的是，No.1 小棕瓶《特潤超導全方位修護露》化身抽獎遊戲《好運修護箱》，於全台十五家指定櫃點首四日限定登場，中獎率 100%，獎項價值破千，無論是初次體驗雅詩蘭黛的新朋友，還是年年必囤的鐵粉們，都能在雅詩蘭黛準備的重磅新品、獨家優惠組合與奢華滿額贈禮中找到專屬驚喜，感受獨一無二的寵愛體驗，與雅詩蘭黛一同展開「預見未來，鎖住年輕」的奢華旅程！

圖片來源：雅詩蘭黛

消費滿， 即享件明星好禮與優雅訂製化妝包，寵愛加倍，驚喜超越期待！最懂寵愛的雅詩蘭黛，準備了超豪華的滿額贈，陪妳一起預見未來美肌，鎖住年輕光采！消費滿元，即可輕鬆帶走款明星清潔與保養單品；滿元再加贈款明星保養好禮與優雅訂製化妝包，共計件超值滿額贈；滿元再送現金券，立即回饋！若購買白金級系列正價品滿元，更尊享白金級系列乳霜與小棕系列高效修護明星商品，為肌膚打造全方位逆齡光采。

圖片來源：雅詩蘭黛

2025 百貨公司週年慶美妝保養品牌滿額贈懶人包總整理｜蘭蔻

歡慶蘭蔻 90 週年，以「蘭蔻90 幸福滿載」為主題，2025 週年慶再度刷新寵粉天花板，祭出前所未有的回饋盛典。首四日限定推出「幸福一把鏟」搶頭香活動，早鳥前 30 名不限金額消費即可參加，鏟出滿池蘭蔻經典美妝保養商品，消費滿 9,800 元更可升級「大鏟」資格，幸福加倍、收穫滿載！此外，王牌「超極限肌因系列」釋出史上最強優惠，全新「小黑水」上市即享最低 39 折、「小黑瓶 PRO」首度推出買一送十超狂組合；輕奢入手頂級保養，更有口碑爆款「唯我發光粉氣墊」與零粉感底妝限定組合同步登場。2025 蘭蔻週年慶以滿滿誠意與驚喜寵粉，邀你一起感受幸福極限的美力時刻！

2025 蘭蔻週年慶推出雙重滿額禮遇，寵粉誠意滿點！凡於蘭蔻專櫃購買正產品滿 NTD 4,700，即可獲得「超極光明星旅行組」（絕對完美系列不列入計算），內含超極限肌因賦活露 5ml、超極光淨亮淡斑激萃 5ml、超極光亮白彈嫩保濕霜 15ml 與超極光活粹晶露 50ml，讓肌膚綻放透亮光采。若於專櫃購買絕對完美系列正產品滿 NTD 25,000，更可尊享「永生玫瑰尊寵組」，內含 NEW 絕對完美永生玫瑰逆齡乳霜 15mlx2、修護精露 10ml、黃金玫瑰永生活萃 5ml、逆齡乳霜 5ml、極緻隔離霜 SPF50 10ml 及修護精露 30ml，全方位體驗頂級玫瑰保養的奢華逆齡能量

2025 百貨公司週年慶美妝保養品牌滿額贈懶人包總整理｜嬌蘭

美妝迷們期待已久、也是小蜂農們準備囤貨的的週年慶來了！2025 年嬌蘭一樣推出超寵粉優惠，不只推出手速要快才搶得到的限量 9 折 75ml 大大容量小金瓶，以及 BEE 囤的下殺 58 折超蜂狂特惠組，必收重點還有口碑爆棚人人激推的「皇家蜂王乳系列」、貴婦最愛頂級保養「蘭鑽系列」、香氛控必收的「花草水語系列」、以及打造貴婦精緻妝容的「提洛可彩妝系列」與「24K 純金底妝系列」，再搭配買加贈、滿額禮，誠意滿滿，真的太蜂啦！不管是新手想入坑，還是資深小蜂農，快跟著嬌蘭必買攻略，把年度好康一次收齊吧！

法國嬌蘭迎來百貨專櫃週年慶，加碼推出多重專屬贈禮回饋粉絲！活動期間，凡於專櫃選購任 3 件皇家蜂王乳臉部保養，即可獲贈皇家蜂王乳4件禮（含蜜露 40ml、平衡油精華 5ml、頭皮修護精華 5ml、白霜 6ml）；購買任2件皇家蜂王乳頭皮與頭髮修護系列，則加贈平衡油精華 5ml 及髮品 4 件套；另外，選購任 2 件花草水語系列產品（含一瓶香水）即可獲贈花草水語陽光甜橘淡香水 7.5ml 與護手霜掛飾保護套。上述贈禮均可累計滿額贈，讓週年慶購物更超值。

2025 百貨公司週年慶全面開跑，無論是年度美妝補貨、香氛收藏，還是想趁折扣入手夢幻精品，今年各大百貨都端出最強優惠與滿額贈回饋。從保養、彩妝到香氛禮盒，一次網羅最完整資訊，讓你不必東奔西找輕鬆掌握全台週年慶重點檔期。想聰明購物、買得划算又滿載而歸，就別錯過這份最實用的週年慶懶人包！

【本文為JUSKY街星授權提供】