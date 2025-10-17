百貨週年慶要開搶啦！2025 全台檔期時間＋美妝滿額贈一次看，蘭蔻、PRADA 都太划算！

2025-10-17 14:32 女子漾／編輯王廷羽
圖片來源：IG @pradabeauty、@lancomeofficial
圖片來源：IG @pradabeauty、@lancomeofficial

2025 年百貨公司週年慶即將登場，想要搶先掌握中友百貨、大遠百、新光三越、南紡、Lalaport、巨城、微風與漢神巨蛋等各大百貨週年慶時間，這篇懶人包一次幫你整理完整線上 DM，除了精準掌握各大百貨週年慶檔期外，我們也整理了美妝、保養與彩妝品牌的滿額贈活動，讓你不僅能買到心儀商品，還能享受更多超值優惠，一次滿足購物需求。

2025 百貨公司週年慶時間／線上 DM 懶人包總整理｜【新北】

遠百信義A13：10/23～11/23（線上DM

Mega City 板橋大遠百：10/16～11/16（線上DM

Global Mall 環球購物中心新北中和：10/2～10/29（線上DM

Global Mall 環球購物中心板橋車站：尚未公布（線上DM

Global Mall 環球購物中心林口 A9：尚未公布（線上DM

Global Mall 環球購物中心南港：尚未公布（線上DM

MITSUI OUTLET PARK 林口：10/3～10/26（線上DM

2025 百貨公司週年慶時間／線上 DM 懶人包總整理｜【台北】

台北 101 購物中心：9/4～10/12（線上DM

統一時代百貨台北店 ：9/25～10/19 （線上DM

新光三越台北南西店：10/2～10/19（線上DM

新光三越台北信義 A4：10/16～11/9（線上DM

新光三越台北信義 A8：10/16～11/9（線上DM

新光三越台北信義 A11：10/16～11/9（線上DM

新光三越台北站前店：11/27～12/24（線上DM

新光三越台北天母店：10/23～11/16（線上DM

新光三越 DIAMOND TOWERS：11/6～11/23（線上DM

遠百信義 A13：10/16～11/16（線上DM

SOGO 百貨台北忠孝店：11/6～11/17（線上DM

SOGO 百貨台北復興店：11/6～11/17（線上DM

SOGO 百貨台北敦化店：11/6～11/17（線上DM

SOGO 百貨天母店 ：11/26～12/7（線上DM

京站時尚廣場（台北轉運站）：尚未公布（線上DM

台北大直美麗華：10/9～10/26（線上DM

台北大葉高島屋：10/2～10/21（線上DM

三創生活園區：9/4～10/1（線上DM

微風廣場：9/11～9/29（線上DM

微風南京：9/11～9/29（線上DM

微風信義：10/16～11/3（線上DM

微風松高：10/16～11/3（線上DM

微風南山：10/16～11/3（線上DM

微風台北車站：尚未公布（線上DM

Mitsui Shopping Park LaLaport 南港：第一波 10/9～10/26、第二波 10/27～11/12（線上DM

2025 百貨公司週年慶時間／線上 DM 懶人包總整理｜【桃園】

大江購物中心： 9/26～10/26（線上DM

台茂購物中心：9/25～10/20（線上DM

新光三越桃園站前店：10/2～10/26（線上DM

遠東 SOGO 百貨桃園店：10/23～11/23（線上DM

遠東 SOGO 百貨中壢店：11/5～11/16（線上DM

2025 百貨公司週年慶時間／線上 DM 懶人包總整理｜【新竹】

新竹大遠百：10/16～11/26（線上DM

遠東百貨竹北店：11/13～12/7（線上DM

遠東 SOGO 百貨新竹店：尚未公布（線上DM

2025 百貨公司週年慶時間／線上 DM 懶人包總整理｜【台中】

台中中友百貨：9/18～11/3（線上DM

豐原太平洋百貨：第一波 9/25～10/19（線上DM

廣三 SOGO 百貨：9/18～11/11（線上DM

新光三越台中中港店：10/16～11/9（線上DM

台中大遠百 Top City：9/18～10/19（線上DM

MITSUI OUTLET PARK 台中港：10/31～11/23（線上DM

Mitsui Shopping Park LaLaport 台中：第一波 10/24～11/7、第二波 11/8～11/23（線上DM

2025 百貨公司週年慶時間／線上 DM 懶人包總整理｜【台南】

台南大遠百（成功店）：10/30～11/30（線上DM

新光三越台南中山店：10/9～11/2（線上DM

新光三越台南新天地：11/6～11/30（線上DM

MITSUI OUTLET PARK 台南：10/3～10/26（線上DM

台南南紡購物中心：10/23～11/19（線上DM

2025 百貨公司週年慶時間／線上 DM 懶人包總整理｜【嘉義】

嘉義耐斯廣場：9/18～10/8（線上DM

新光三越嘉義垂楊店：10/2～10/26（線上DM

遠東百貨嘉義店：10/30～11/30（線上DM

2025 百貨公司週年慶時間／線上 DM 懶人包總整理｜【高雄】

漢神百貨：尚未公布（線上DM

漢神巨蛋購物廣場：10/16～11/11（線上DM

高雄大遠百：10/23～12/3（線上DM

遠東 SOGO 百貨高雄店：11/1～11/16（線上DM

新光三越高雄三多店：10/2～10/26（線上DM

新光三越高雄左營店：11/6～11/30（線上DM

統一時代百貨高雄店（夢時代購物中心）：9/25～10/19（線上DM

高雄大立：尚未公布（線上DM

SKM Park Outlets 高雄草衙：10/9～11/2（線上DM

2025 百貨公司週年慶時間／線上 DM 懶人包總整理｜【屏東】

太平洋百貨屏東店：10/9～11/3（線上DM

Global Mall 環球購物中心：尚未公布（線上DM

2025 百貨公司週年慶時間／線上 DM 懶人包總整理｜【宜蘭】

宜蘭新月廣場：9/25～10/12（線上DM

2025 百貨公司週年慶時間／線上 DM 懶人包總整理｜【花蓮】

花蓮遠百：10/23～11/11（線上DM

2025 百貨公司週年慶時間／線上 DM／美妝保養品牌滿額贈懶人包總整理

2025 百貨公司週年慶美妝保養品牌滿額贈懶人包總整理｜PRADA

從時裝延伸至美妝，PRADA Beauty 推出「原生霧光尼龍氣墊粉餅」，打破傳統氣墊厚重包裝，以經典 Re-Nylon 再生尼龍布料打造外盒，搭配標誌性 PRADA 三角 LOGO，不僅輕盈便於外出攜帶，內盒更採可重複填充設計，顛覆品牌綠色形象，帶來前所未有的時髦上妝體驗。粉體質地輕盈服貼，呈現原生微霧光妝感，專為混合肌設計，兼具持妝與保濕效果，解決過度控油或過度保濕造成的不適感，一年四季皆適用。

PRADA－原生霧光尼龍氣墊粉餅。圖片來源：JUKSY／小紅書
PRADA－原生霧光尼龍氣墊粉餅。圖片來源：JUKSY／小紅書

週年慶期間，全台限定推出「PRADA 精品尼龍氣墊收納包」，呼應 Re-Nylon 布料的亮澤感與多功能性，兼具時尚簡約設計與精緻質感；此外，PRADA Beauty 百貨專櫃全系列品項享 95 折優惠，凡購買氣墊粉餅或補充蕊芯任二品項、滿 $5,000 即可獲贈限量收納包乙個，兼具美妝實用性與收藏價值。

PRADA－精品尼龍氣墊收納包。圖片來源：JUKSY
PRADA－精品尼龍氣墊收納包。圖片來源：JUKSY

2025 百貨公司週年慶美妝保養品牌滿額贈懶人包總整理｜亞曼尼

亞曼尼於 2025 年週年慶隆重推出全新「訂製晶潤豐唇蜜」，集唇膜、護唇與唇蜜於一身的奢華單品，注入胜肽、玻尿酸與角鯊烷三效護膚成分，帶來深層潤澤呵護。全系列提供六款「裸光微鑽」高級色調，輕抹一層呈現自然澎潤、兩層打造嘟嫩光澤，搭配全新冷熱豐盈科技，瞬間提升雙唇豐盈度達 30%，閃耀晶透冰鑽光澤。新品於 10 月 8 日至 10 月 15 日於亞曼尼官網首賣，購買即送「唇蜜精巧版」，購買兩支更可尊享「PRIVE 高訂香針管香禮盒組」。

圖片來源：小紅書
圖片來源：小紅書

全新訂製晶潤豐唇蜜上市禮遇買二新品享「訂製奢光潤唇蜜#2 精巧版＋高訂針管香禮盒組」。圖片來源：亞曼尼
全新訂製晶潤豐唇蜜上市禮遇買二新品享「訂製奢光潤唇蜜#2 精巧版＋高訂針管香禮盒組」。圖片來源：亞曼尼

2025 百貨公司週年慶美妝保養品牌滿額贈懶人包總整理｜YSL

2025 年週年慶，YSL BEAUTY 重磅推出一系列新品與優惠，從保養、粉底、唇妝到香水應有盡有，新品即享 95 折，還能搭配滿額禮遇！頂級保養新品「金緻奢華極萃精華油」取自北非珍稀藏紅花，結合專利「藏紅花賦活極萃MCF™」與 92% 天然植萃，修護慢性肌膚發炎、對抗老化，搭配精華液與乳霜即可打造 SPA 級堆疊養膚。人氣仙人掌系列「極效活萃細緻柔膚露」與新上市「極效活萃水感穩膚乳」含高比例天然植萃與依克多因，柔化角質、收斂毛孔、穩定敏弱肌膚，一上市就享 95 折。彩妝新品方面，9 月 5 日上市的「恆久完美裸光無瑕粉底露」突破光澤粉底續航問題，24 小時零脫妝，搭配熱賣「情挑誘光嫩唇凍」及「情挑誘光潤唇膏」，隨性抹即可展現嘟翹豐盈雙唇。

圖片來源：YSL
圖片來源：YSL

圖片來源：YSL
圖片來源：YSL

週年慶期間，凡消費 YSL 全品項，滿 NTD 8,000 即享極效活萃澎潤精華 7ml、名模肌密光燦水凝露 5ml、恆久完美無瑕持妝粉底 5ml；滿 NTD 18,000 可再獲自由不羈淡香精 10ml、輕盈 UV 防曬凝露、恆久完美裸光無瑕粉底露 5ml，以及極效活萃系列多款正品試用組合，讓粉絲一次把新品與週慶禮遇一次帶回家。

2025 百貨公司週年慶美妝保養品牌滿額贈懶人包總整理｜雅詩蘭黛

2025 年雅詩蘭黛週年慶隆重開幕，以「預見未來，鎖住年輕」為主題，匯聚美妝、高效保養與白金頂級保養，呈獻年度最盛大的頂級盛宴。明星商品組合最低五折起，鐵粉囤貨組合一次帶回家，滿額再享價值近八千元的保養美妝好禮，更驚喜的是，No.1 小棕瓶《特潤超導全方位修護露》化身抽獎遊戲《好運修護箱》，於全台十五家指定櫃點首四日限定登場，中獎率 100%，獎項價值破千，無論是初次體驗雅詩蘭黛的新朋友，還是年年必囤的鐵粉們，都能在雅詩蘭黛準備的重磅新品、獨家優惠組合與奢華滿額贈禮中找到專屬驚喜，感受獨一無二的寵愛體驗，與雅詩蘭黛一同展開「預見未來，鎖住年輕」的奢華旅程！

圖片來源：雅詩蘭黛
圖片來源：雅詩蘭黛

消費滿， 即享件明星好禮與優雅訂製化妝包，寵愛加倍，驚喜超越期待！最懂寵愛的雅詩蘭黛，準備了超豪華的滿額贈，陪妳一起預見未來美肌，鎖住年輕光采！消費滿元，即可輕鬆帶走款明星清潔與保養單品；滿元再加贈款明星保養好禮與優雅訂製化妝包，共計件超值滿額贈；滿元再送現金券，立即回饋！若購買白金級系列正價品滿元，更尊享白金級系列乳霜與小棕系列高效修護明星商品，為肌膚打造全方位逆齡光采。

圖片來源：雅詩蘭黛
圖片來源：雅詩蘭黛

2025 百貨公司週年慶美妝保養品牌滿額贈懶人包總整理｜蘭蔻

歡慶蘭蔻 90 週年，以「蘭蔻90 幸福滿載」為主題，2025 週年慶再度刷新寵粉天花板，祭出前所未有的回饋盛典。首四日限定推出「幸福一把鏟」搶頭香活動，早鳥前 30 名不限金額消費即可參加，鏟出滿池蘭蔻經典美妝保養商品，消費滿 9,800 元更可升級「大鏟」資格，幸福加倍、收穫滿載！此外，王牌「超極限肌因系列」釋出史上最強優惠，全新「小黑水」上市即享最低 39 折、「小黑瓶 PRO」首度推出買一送十超狂組合；輕奢入手頂級保養，更有口碑爆款「唯我發光粉氣墊」與零粉感底妝限定組合同步登場。2025 蘭蔻週年慶以滿滿誠意與驚喜寵粉，邀你一起感受幸福極限的美力時刻！

2025 蘭蔻週年慶推出雙重滿額禮遇，寵粉誠意滿點！凡於蘭蔻專櫃購買正產品滿 NTD 4,700，即可獲得「超極光明星旅行組」（絕對完美系列不列入計算），內含超極限肌因賦活露 5ml、超極光淨亮淡斑激萃 5ml、超極光亮白彈嫩保濕霜 15ml 與超極光活粹晶露 50ml，讓肌膚綻放透亮光采。若於專櫃購買絕對完美系列正產品滿 NTD 25,000，更可尊享「永生玫瑰尊寵組」，內含 NEW 絕對完美永生玫瑰逆齡乳霜 15mlx2、修護精露 10ml、黃金玫瑰永生活萃 5ml、逆齡乳霜 5ml、極緻隔離霜 SPF50 10ml 及修護精露 30ml，全方位體驗頂級玫瑰保養的奢華逆齡能量

2025 百貨公司週年慶美妝保養品牌滿額贈懶人包總整理｜嬌蘭

美妝迷們期待已久、也是小蜂農們準備囤貨的的週年慶來了！2025 年嬌蘭一樣推出超寵粉優惠，不只推出手速要快才搶得到的限量 9 折 75ml 大大容量小金瓶，以及 BEE 囤的下殺 58 折超蜂狂特惠組，必收重點還有口碑爆棚人人激推的「皇家蜂王乳系列」、貴婦最愛頂級保養「蘭鑽系列」、香氛控必收的「花草水語系列」、以及打造貴婦精緻妝容的「提洛可彩妝系列」與「24K 純金底妝系列」，再搭配買加贈、滿額禮，誠意滿滿，真的太蜂啦！不管是新手想入坑，還是資深小蜂農，快跟著嬌蘭必買攻略，把年度好康一次收齊吧！

法國嬌蘭迎來百貨專櫃週年慶，加碼推出多重專屬贈禮回饋粉絲！活動期間，凡於專櫃選購任 3 件皇家蜂王乳臉部保養，即可獲贈皇家蜂王乳4件禮（含蜜露 40ml、平衡油精華 5ml、頭皮修護精華 5ml、白霜 6ml）；購買任2件皇家蜂王乳頭皮與頭髮修護系列，則加贈平衡油精華 5ml 及髮品 4 件套；另外，選購任 2 件花草水語系列產品（含一瓶香水）即可獲贈花草水語陽光甜橘淡香水 7.5ml 與護手霜掛飾保護套。上述贈禮均可累計滿額贈，讓週年慶購物更超值。

2025 百貨公司週年慶全面開跑，無論是年度美妝補貨、香氛收藏，還是想趁折扣入手夢幻精品，今年各大百貨都端出最強優惠與滿額贈回饋。從保養、彩妝到香氛禮盒，一次網羅最完整資訊，讓你不必東奔西找輕鬆掌握全台週年慶重點檔期。想聰明購物、買得划算又滿載而歸，就別錯過這份最實用的週年慶懶人包！

【本文為JUSKY街星授權提供】

炎夏解放雙腳！輕便好走10款「運動風涼鞋」推薦：UGG、PUMA、NIKE、TEVA機能與時尚兼具

炎夏解放雙腳！輕便好走10款「運動風涼鞋」推薦：UGG、PUMA、NIKE、TEVA機能與時尚兼具

2025-09-23 11:25 造咖
圖：Dr. Martens、UGG、teva
圖：Dr. Martens、UGG、teva

炎炎夏日，想兼顧清爽與時尚？一雙好走的「運動風涼鞋」絕對是必備單品！無論是搭配襪子打造層次感，還是直接穿出率性休閒風，輕便透氣的設計讓雙腳自在呼吸，同時為整體造型注入活力氛圍。本篇精選多款人氣運動涼鞋，從機能性強的專業品牌到時髦百搭的設計款，滿足不同場合需求，快來挑選你的命定款，這個夏天，讓雙腳享受涼爽與時尚的完美平衡！

運動風涼鞋推薦1：UGG

UGG GoldenGlow涼鞋，NT,280 圖片來源：UGG
UGG GoldenGlow涼鞋，NT,280 圖片來源：UGG

去年春夏季UGG涼鞋銷量冠軍回來了！這款鞋子採用 TPU 鞋面，並貼心設計了 100% 再生聚酯纖維製成的後拉環，方便穿脫。為了提供更穩固舒適的穿著體驗，它配備了可調式腳踝魔鬼氈帶和可調式後腳跟魔鬼氈帶，輕鬆調整至最合適的鬆緊度。鞋內襯則採用 100% 再生聚酯纖維，兼顧舒適與環保。中底和大底皆採用創新的甘蔗製成 EVA 材質，不僅提供良好的緩震效果，更為永續發展盡一份心力。

運動風涼鞋推薦2：PUMA

PUMA Hypnotic Sandal 果凍涼鞋，NT2,480元
PUMA Hypnotic Sandal 果凍涼鞋，NT2,480元

PUMA Hypnotic Sandal 果凍涼鞋，NT2,480元 圖片來源：PUMA
PUMA Hypnotic Sandal 果凍涼鞋，NT2,480元 圖片來源：PUMA

PUMA 全新推出的 Hypnotic Sandal 果凍涼鞋系列擁有果凍般的 Q 彈舒適腳感，選用 Softride 舒適柔軟中底，以輕量材質搭配貼合足型的包覆設計，在悶熱夏季也能穿得自在又清爽。四款飽和的療癒系配色包含溫柔系女孩心動的「焦糖奶棕」、極簡控必收的「質感全黑」，到城市感代表「濃厚抹茶」與經典百搭「黑白配色」，無論是城市日常、海邊踏浪或週末出遊，這雙涼鞋都能完美融入各種穿搭。

運動風涼鞋推薦3：Nike

Nike Calm涼鞋，NT2,500元 圖片來源：Nike
Nike Calm涼鞋，NT2,500元 圖片來源：Nike

這款涼鞋設計貼心，採用魔鬼氈鞋面束帶，方便快速穿脫，紋理鞋床提供優異抓地力，有效防止足部滑動。親水泡棉外層易於清潔，保持乾爽，而橡膠外底即使在濕滑地面上也能提供卓越抓地力，每一步都安心穩健。

運動風涼鞋推薦4：TEVA

TEVA Hydratrek Sandal CT 樹蛙機能護趾涼鞋，NT3,980元 圖片來源：TEVA
TEVA Hydratrek Sandal CT 樹蛙機能護趾涼鞋，NT3,980元 圖片來源：TEVA

Hydratrek Sandal CT 專為水域冒險而生的全新輕量護趾涼鞋，以樹蛙的六角形細胞吸盤為其設計靈感，鞋底採用樹蛙吸盤形狀設計並加深大底的刻紋，搭配30%再生蜘蛛橡膠大底採用排水溝槽設計，能在潮濕地面上提供出色的抓地力。EVA 輕薄中底，能提供更貼近地面的穩定性，包覆性優異的護趾楦頭專為高強度水上活動打造，快速繫帶更方便穿脫，絕佳的排水及透氣性提升舒適的穿著體驗，讓你停不下玩遊戶外的腳步。

運動風涼鞋推薦5：KEEN

KEEN NEWPORT RETRO，NT3,680元 圖片來源：KEEN
KEEN NEWPORT RETRO，NT3,680元 圖片來源：KEEN

這款涼鞋採用人體工學鞋床設計，能有效提升穿著舒適度，搭配鎖定彈性鞋帶，穿脫更加輕鬆便利。鞋款搭載絕佳支撐的高密度EVA中底，以及提供優異抓地力的剃刀式鞋紋橡膠大底。更棒的是，它不含對環境有害的PFCs全氟化合物，並採用ECO ANTI-ODOR抑菌科技，穿得安心又舒適。

運動風涼鞋推薦6：FILA

此款運動涼鞋兼具運動機能與休閒風格，獨特的護趾設計為足部提供額外保護，材質輕盈舒適，並具備一定的耐磨性和透氣性，適合日常穿著及輕度運動。

FILA PEITO 中性護趾運動涼鞋，NT2,680元 圖片來源：FILA
FILA PEITO 中性護趾運動涼鞋，NT2,680元 圖片來源：FILA

運動風涼鞋推薦7：Charles & Keith

Charles & Keith 雙帶厚底涼鞋，NT 2,190元 圖片來源：Charles & Keith
Charles & Keith 雙帶厚底涼鞋，NT 2,190元 圖片來源：Charles & Keith

可以調節長度的雙帶設計再也不用擔心鞋子不合腳，鋸齒狀厚底增添行走摩擦力，穿著低調但超耐看的涼鞋，大步走在街頭的自信模樣讓人好喜歡。

運動風涼鞋推薦8： adidas

Charles & Keith 雙帶厚底涼鞋，NT 2,190元 圖片來源：Charles & Keith
Charles & Keith 雙帶厚底涼鞋，NT 2,190元 圖片來源：Charles & Keith

這款 adidas Terrex Hydroterra Light 運動涼鞋結合輕量材質和易於調整的魔鬼氈黏扣帶，避震中底和橡膠大底提供全天候舒適腳感，是款適合夏日冒險的水陸兩用輕量涼鞋。

運動風涼鞋推薦9：fitflop

GEN-FF可調式織帶涼鞋NT4,850元 圖片來源：fitflop
GEN-FF可調式織帶涼鞋NT4,850元 圖片來源：fitflop

可調式織帶皮革後帶涼鞋＋鞋面尼龍皮革材質，魔鬼粘的設計任何腳型皆可穿搭，輕量防滑橡膠鞋底搭配經典MicrowobbleboardTM三密度微搖板中底，經過人體測試，中底分為前中後三段不同密度一體成型，可分散足部壓力，前後微搖板船型設計，在行走時擁有高穩定性，經APMA美國足部醫學協會認證，有足弓、拇指外翻問題的人可試試。

運動風涼鞋推薦10：Dr. Martens

漁夫涼鞋NT6,680元 圖片來源：Dr. Martens
漁夫涼鞋NT6,680元 圖片來源：Dr. Martens

馬汀將經典再現！熱銷逾30年的漁夫涼鞋以「San Archive Fisherman」全新回歸，推出黑與棕褐兩色。鞋面採用質感 ISA Plush Reverse 皮革編織設計，搭配拉絲銀色金屬扣環與麂皮鞋墊，並以經典 固特異工藝與黃色延條縫線收邊，細節滿載匠心。孔洞設計兼具透氣與包覆，不露腳趾依然清爽舒適，讓雙腳自在呼吸。無論都市通勤或戶外漫步，都能兼顧時尚與實穿，是悶熱夏季不可或缺的百搭鞋款。

【本文為造咖授權提供】

2025熱門15雙新鞋款上線！Vans加入薄底鞋戰局，adidas Originals貝殼鞋翻紅，還有PUMA、HOKA

一雙搞定所有穿搭！2025春夏小白鞋14雙推薦：經典百搭款、潮流設計款、精品鞋款一次看

不用花大錢也時尚！精選8大高CP值「台灣網購」品牌，質感穿搭輕鬆Get

趙露思穿搭太會了！《許我耀眼》造型盤點：顯瘦甜美穿搭技巧全公開

趙露思穿搭太會了！《許我耀眼》造型盤點：顯瘦甜美穿搭技巧全公開

2025-10-02 09:55 女子漾 /編輯周意軒
圖片來源：微博@許我耀眼
圖片來源：微博@許我耀眼

趙露思主演的《許我耀眼》不只劇情吸睛，她在劇中的每一套服裝更是女孩們的穿搭範本。從辦公室到日常、從約會到聚會，趙露思一共換上超過 50 套造型，每一套都兼具「顯瘦」與「甜美」，完美詮釋如何把衣櫃裡的基本款穿出女主角光環。以下就來拆解趙露思的穿搭技巧，讓妳在日常生活中也能輕鬆復刻。

1. 趙露思親自打造「許妍」妝容，清爽耐看零距離感

圖片來源：微博@許我耀眼
圖片來源：微博@許我耀眼

先說妝容，《許我耀眼》中的許妍不走濃妝艷抹路線，而是以清透自然為主。趙露思本人更親自設計角色妝容並親自上妝，強調立體輪廓與光澤肌底，妝感乾淨、五官更精緻，搭配不同場景調整眼妝與唇色，既展現氣場又不失少女感，超適合上班日常參考！

圖片來源：微博@許我耀眼
圖片來源：微博@許我耀眼

2. 「50套造型」大解密！甜妹→OL→貴婦風，一劇包辦妳的衣櫃靈感

在《許我耀眼》中，趙露思徹底演繹了「行走的時尚櫥窗」，從校園感滿滿的甜妹穿搭，到職場俐落的 OL 風，再進化成氣場全開的貴婦風格，光是一部戲就示範了女孩衣櫃該有的完整進化史。無論妳想要顯瘦、想要優雅，還是追求甜美可愛，都能在趙露思的 50 套造型中找到靈感，堪稱今年秋冬最實用的穿搭教科書。

圖片來源：微博@許我耀眼
圖片來源：微博@許我耀眼

圖片來源：微博@Her_趙露思
圖片來源：微博@Her_趙露思

3. 顯瘦穿搭技巧：小細節打造修長感

趙露思的「顯瘦心機」藏在服裝線條與比例設計裡。

大U領與V領上衣：不論是白襯衫還是洋裝領口，低領口設計能延伸頸部線條，瞬間讓臉部比例更修長。

高腰褲裙＋收腰設計：上合下寬的穿搭公式，強調腰線、拉長腿部比例，讓身形更苗條。

皺摺與花苞裙：巧妙隱藏腹部與臀部的小肉肉，營造優雅又顯瘦的氛圍。

同色系穿搭：例如全白或全黑的組合，既能整合比例，又能展現清爽時髦感。

圖片來源：微博@許我耀眼
圖片來源：微博@許我耀眼

圖片來源：微博@許我耀眼
圖片來源：微博@許我耀眼

4. 高貴元素點綴：小巧思讓造型更出眾

在《許我耀眼》中，趙露思不只是「瘦得好看」，她更懂得用配件與妝髮放大可愛氣質。

髮型：鯊魚夾盤髮、大腸圈馬尾，簡單又能增添俏皮感。

飾品：蝴蝶結髮飾、珍珠耳環、手鍊，低調卻能瞬間提升甜美度。

妝容：走淡顏系路線，底妝輕薄通透，下眼影用米色或淺棕暈染，讓眼神更溫柔放大。

圖片來源：微博@許我耀眼
圖片來源：微博@許我耀眼

圖片來源：微博@Her_趙露思
圖片來源：微博@Her_趙露思

5. 三大風格示範：女主角感隨時上線

趙露思在劇中的穿搭橫跨多種場景，每一種都值得套用到日常生活。

職場幹練風：真絲領巾襯衫＋修身長褲＋西裝外套，搭配同色系包鞋，優雅又專業。

圖片來源：微博@許我耀眼
圖片來源：微博@許我耀眼

圖片來源：微博@Her_趙露思
圖片來源：微博@Her_趙露思

洗髮、洗臉、沐浴、洗手一次升級！2025秋冬最強洗沐新品懶人包

洗髮、洗臉、沐浴、洗手一次升級！2025秋冬最強洗沐新品懶人包

2025-10-08 21:17 女子漾／編輯張念慈
圖片來源：品牌提供
圖片來源：品牌提供

換季時節不只臉乾、手裂，連頭皮與肌膚都開始「鬧脾氣」。今年秋冬各大品牌同步推出全新洗沐產品，從頂級沙龍感的Oribe，到植萃有機系OUI ORGANIC、BOTANIST，再到親子共用的Mermaid Murmur，全面升級香氣、質地與修護力，讓洗澡也能變成一場高質感儀式。

1. OUI ORGANIC 唯有機｜從頭到腳的換季救星

換季時頭皮最先乾癢、髮絲也易毛躁。OUI ORGANIC推出的「堅果OMEGA柔順洗護系列」以98%天然配方與有機摩洛哥堅果油為主成分，深層修護乾燥與斷裂髮絲，讓頭皮重回健康平衡、髮尾柔順亮澤。

此外，品牌的「法國植萃超脂冷皂」延續百年冷製工藝，保留植物活性精華，清潔同時補油保濕，洗後肌膚柔嫩不乾澀，是敏弱肌秋冬必備的潔膚選擇。

圖片來源：品牌提供
圖片來源：品牌提供

圖片來源：品牌提供
圖片來源：品牌提供

2. ORIBE 奢華髮界的空氣感奇蹟

專業髮妝品牌ORIBE以明星商品「典藏特調系列洗髮露與瞬護髮膜」打造沙龍級潔淨與柔順體驗。配方蘊含雪絨花、荔枝、西瓜等植萃複方，搭配芒果與蘆薈精華，能溫和洗去油脂同時維持髮絲彈性與光澤。

對抗秋冬悶塌與靜電，「鬆感質地噴霧」更可瞬間吸附油脂、重現空氣蓬鬆，是懶人造型的秘密武器。

圖片來源：品牌提供
圖片來源：品牌提供

圖片來源：品牌提供
圖片來源：品牌提供

3. juliArt 覺亞｜頭皮平衡學，洗出髮肌健康光澤

頭皮健康才有好髮質！juliArt以專業醫師建議研發多款針對不同髮肌需求的胺基酸洗髮產品。

其中「沁涼茶樹系列」與「極致控油胺基酸洗髮精」特別針對台灣濕熱氣候設計，利用茶樹精油、薄荷醇與鱷梨油達到控油與降溫效果；而「柔敏健髮胺基酸洗髮精」則添加水解小麥蛋白與甘草次酸複合物，改善乾屑與敏感頭皮，洗後頭皮舒爽、髮根自然蓬鬆。

圖片來源：品牌提供
圖片來源：品牌提供

圖片來源：品牌提供
圖片來源：品牌提供

4. Relove｜外泌體洗顏革命，「擦的水光」從清潔開始

除了臉部保養，Relove也推出「全酵肌泌潔顏露」，以韓國專利美肌菌外泌體與德國比菲德氏菌為主成分，pH6.2弱酸配方讓洗臉也能修護。能溫和去除防曬與髒污，洗後肌膚彈潤不乾澀。適合經常化妝、膚況不穩的女孩，用最溫柔的方式打造「會呼吸的肌膚」。

圖片來源：品牌提供
圖片來源：品牌提供

5. Mermaid Murmur｜孩子也能用的益生菌洗顏慕斯

針對兒童與青少年肌膚，Mermaid Murmur推出「兒童益生菌胺基酸洗顏慕斯」。綿密泡沫結合乳酸桿菌、大豆發酵產物與積雪草精華，能穩定肌膚微生態、減少粉刺與出油。無皂鹼、無香精設計讓爸媽更安心，洗後保濕不緊繃，是「親子共洗」新選擇。

圖片來源：品牌提供
圖片來源：品牌提供

圖片來源：品牌提供
圖片來源：品牌提供

6. BOTANIST｜番茄香氣的沐浴革命

日本人氣品牌BOTANIST以限定香氛系列再掀話題，「水果番茄＆迷迭香氛洗髮精、沐浴乳」以番茄籽油與迷迭香葉純露修護曬後乾燥髮絲與肌膚，香氣從清新草本到木質尾韻分層綻放；「蜜桃檸檬系列」則以桃子萃取與檸檬果汁注入水潤能量，讓洗後肌膚滑嫩、髮絲柔順飄香，包裝也全面升級為環保材質。

圖片來源：品牌提供
圖片來源：品牌提供

圖片來源：品牌提供
圖片來源：品牌提供

7. MKL Green Nature × Les Nez香鼻子｜法國有機洗沐首度登台

法國有機品牌MKL Green Nature由Les Nez香鼻子引進台灣，以「植萃沐浴露、液態馬賽皂與男性沐浴露」為主打。配方95%以上天然來源成分、無皂基、無化學香精，敏感肌也能安心使用。系列涵蓋全家人使用需求，將法式自然香氣融入每日洗沐時光，以百元價挑戰頂級有機市場。

圖片來源：品牌提供
圖片來源：品牌提供

圖片來源：品牌提供
圖片來源：品牌提供

8. SACHAJUAN｜極淨平衡洗潤系列，重啟頭皮潔淨生態

來自瑞典的SACHAJUAN以北歐極簡風聞名，新推出的「極淨平衡洗潤系列」主打抑制頭皮屑與皮脂失衡。洗髮露結合紅藻、甘醇酸與玻尿酸成分，能有效清除油脂與造型殘留、舒緩搔癢並保持水潤。

圖片來源：品牌提供
圖片來源：品牌提供

9. ANOTHER LAND｜用50年橡木桶釀出的香氛乾洗手

新加坡Ritz Carlton指定使用的ANOTHER LAND推出全球首創「微醺半世紀乾洗手」，以50年歷史橡木桶低溫蒸餾萃取橡木原精，搭配雪松、岩蘭草、廣藿香調香，讓清潔也充滿木質香氣。

其配方結合天然鎖水磁石、生物多糖膠與紅沒藥醇，能保濕、抗乾澀且無刺鼻酒精味。純素、無動物實驗、零合成香精，是現代女性隨身攜帶的「香氛清潔精品」。

美得像芭比娃娃！Lisa 波浪大捲髮出席 LV 巴黎時裝週，演繹 2026 春夏新裝美翻天

美得像芭比娃娃！Lisa 波浪大捲髮出席 LV 巴黎時裝週，演繹 2026 春夏新裝美翻天

2025-10-06 09:00 女子漾／編輯桑泥
美得像芭比娃娃！Lisa 波浪大捲髮出席 LV 巴黎時裝週，演繹 2026 春夏新裝美翻天。 圖片來源：Getty Images
美得像芭比娃娃！Lisa 波浪大捲髮出席 LV 巴黎時裝週，演繹 2026 春夏新裝美翻天。 圖片來源：Getty Images

巴黎時裝週從來不缺鎂光燈，但 BLACKPINK 成員 Lisa 的現身，總能讓大家眼睛一亮！她以品牌大使身份出席巴黎 Louis Vuitton 2026 春夏系列大秀，而她這次穿上 LV 春夏新品配上一頭波浪大捲髮的夢幻造型，不僅充滿時尚張力，更是立刻攻佔了全球社群版面，讓人驚呼：「這簡直是真人版洋娃娃！」

LV 將春夏大秀搬進巴黎羅浮宮

圖片來源：IG@louisvuitton
圖片來源：IG@louisvuitton

圖片來源：IG@louisvuitton
圖片來源：IG@louisvuitton

你沒看錯！今年 Louis Vuitton 將 2026 春夏大秀搬到大名鼎鼎的巴黎羅浮宮裡舉辦，而 2026 春夏系列主打舒適的針織、柔軟面料、家居美學與生活感氛圍作為本季風格主軸。設計師 Nicolas Ghesquière 著重家及舒適的氛圍，在服裝設計上展現了寬鬆剪裁、絲質寬褲、針織外套及長袍式大衣等元素。


Lisa 絕美造型解析

圖片來源：Getty Images
圖片來源：Getty Images

圖片來源：Getty Images
圖片來源：Getty Images

Lisa 身穿 Louis Vuitton 春夏全針織單品，搭配多彩針織開衫，內搭黃色短版針織，下半身則是紅色針織短褲，再以全白高跟鞋、寬版藍格紋腰帶、珍珠項鍊與天藍色/白色手袋作為配件點綴。整體造型充滿輕盈綻放感，在柔軟針織中注入青春活力。

而這次搭配的妝髮依舊維持超高水準，浪漫的波浪大捲髮配上她標誌性的厚劉海造型，加上眼下顯眼的粉嫩腮紅妝容，與整體服裝的柔軟質感呼應並完美融合，就像網友說的：「這簡直是真人版洋娃娃！」

圖片來源：Getty Images
圖片來源：Getty Images

I-DLE宋雨琦美出新高度！「獨創減肥法」快速瘦身還能消水腫

I-DLE宋雨琦美出新高度！「獨創減肥法」快速瘦身還能消水腫

2025-10-06 17:06 女子漾／編輯Layla陳亭希
圖片來源：IG@yuqisong.923
圖片來源：IG@yuqisong.923

韓國女團 I-dle 成員宋雨琦，有著獨特渾厚的嗓音，一直以來是團體內活躍度相當高的成員，加上超強社交力與活潑個性，讓她在韓國演藝圈結交許多明星好友，而宋雨琦精緻五官加上超纖細的身材，也讓人不禁好奇她平常都怎麼維持，以往宋雨琦也曾在節目中分享，自己有過錯誤的減肥方式，連續好幾天喝冰美式不吃東西，靠這方式快速瘦下來，但非常不健康，後續則自創減肥法加上飲食和運動搭配，才能保持纖瘦的曲線，想知道宋雨琦平時都怎麼管理身材嗎？以下為大家總整理 5 個方式一起來看看吧。

I-DLE宋雨琦靠這幾招維持纖瘦身材秘密大公開01.自製果汁

圖片來源：IG@yuqisong.923
圖片來源：IG@yuqisong.923

雨琦過去曾在採訪中提到，平時她很喜歡自製果汁，食材雖然沒有固定有哪些，但基本上都會有番茄、花椰菜、香蕉、檸檬及生薑，可以快速補充滿滿營養纖維和維生素之外，也會更有飽足感不挨餓。

I-DLE宋雨琦靠這幾招維持纖瘦身材秘密大公開02.晨跑與仰臥起坐

圖片來源：IG@yuqisong.923
圖片來源：IG@yuqisong.923

雨琦她也分享每天都有晨跑的習慣，早上跑步可以排毒以及燃燒卡路里，另外晚上睡前還會搭配仰臥起坐，兩者加乘下也讓日常有固定的運動習慣。

I-DLE宋雨琦靠這幾招維持纖瘦身材秘密大公開03.有氧搭配重訓

圖片來源：IG@yuqisong.923
圖片來源：IG@yuqisong.923

堅持嚴格管理身材的她，盡量會天天到健身房，以有氧搭配重訓鍛鍊，才會讓肌肉更緊實沒有贅肉。

I-DLE宋雨琦靠這幾招維持纖瘦身材秘密大公開04.低碳低鈉飲食

圖片來源：IG@yuqisong.923
圖片來源：IG@yuqisong.923

另外，宋雨琦會採取低碳、低鈉的方式，避免吃重鹹和碳水化合物，因為吃太鹹會容易引起水腫，所以在有活動或拍攝封面的時候絕對不碰。

I-DLE宋雨琦靠這幾招維持纖瘦身材秘密大公開05.消水腫

圖片來源：IG@yuqisong.923
圖片來源：IG@yuqisong.923

她也分享會喝「南瓜紅豆水」幫助消水腫，加上臉部與身體的按摩，才能從頭到腳都保養到，而且按摩不僅可以促進血液循環，長期下來輪廓更緊緻且達到小臉效果。

