挑香水好難？怎麼找命定香？七大香調一次搞懂：專屬香水訂製方案「這裡」開跑！

2025-10-16 20:57 女子漾／編輯張念慈
圖片來源：品牌提供、Canva
圖片來源：品牌提供、Canva

香水時是不是常常陷入選擇障礙？明明想找一瓶「專屬香氣」，卻聞到頭暈眼花、越挑越迷茫？其實，每個人對氣味的偏好，都藏著性格密碼。從認識香水的七大香調開始，你就能更快找到命定香氣。

找到自己的香氣風格？從認識「七大香調」開始

香水的魅力，不只在於香，更在於「它像不像你」。有人偏好乾淨的皂香，有人熱愛溫暖的木質氣息，也有人覺得花香太甜、想要點中性氣場。氣味是情緒的延伸，會影響別人對你的第一印象，也反映你當下的狀態與內在能量。

1. 花香調（Floral）

浪漫柔美的代表，以玫瑰、茉莉、牡丹為主角，適合熱愛優雅氣息的人，約會與午後時光的首選。

2. 柑橘調（Citrus）

檸檬、佛手柑、橙花帶出清新活力，讓人聞起來就像剛洗完澡。夏天或日常出門都很合適。

3. 木質調（Woody）

雪松、檀香、廣藿香氣味沉穩，展現自信與安全感，男女皆可駕馭。

4. 東方調（Oriental）

融合香草、琥珀與麝香，氣味濃郁神秘，是派對與夜晚場合的迷人氣場首選。

5. 柑苔調（Chypre）

佛手柑、苔蘚與廣藿香組成高雅層次感，略帶濕潤森林氣息，代表成熟與品味。

6. 馥奇調（Fougere）

薰衣草、橡苔與天竺葵的組合，清新乾淨又穩重，是經典紳士香的象徵。

7. 皮革調（Leather）

煙燻與焦糖調交織，展現中性力量與時尚個性，是想要表現「酷感」的必備香。

AI幫你「聞出靈魂味」！BY YAN PERFUME 客製香氛體驗登場

如果你聞遍香櫃還是挑不出滿意的那瓶，不如讓AI幫你找。來自台灣的精品香氛品牌 BY YAN PERFUME，由調香師Emma Yan創立，她曾赴法國格拉斯香水學院（Grasse Institute of Perfumery）進修，將世界香氛之都的工藝帶回台灣，並結合AI科技推出全新的「AI客製香氛體驗」，讓科技變成嗅覺的翻譯師。

AI幫你「聞出靈魂味」！BY YAN PERFUME 客製香氛體驗登場。圖片來源：BY YAN PERFUME
AI幫你「聞出靈魂味」！BY YAN PERFUME 客製香氛體驗登場。圖片來源：BY YAN PERFUME

AI幫你「聞出靈魂味」！BY YAN PERFUME 客製香氛體驗登場。圖片來源：BY YAN PERFUME
AI幫你「聞出靈魂味」！BY YAN PERFUME 客製香氛體驗登場。圖片來源：BY YAN PERFUME

第一步：AI嗅覺性格分析

透過AI問卷解讀你的氣味偏好、情緒與性格，建立「氣味數據圖譜」。

第二步：一對一香氣對話

由Emma親自帶領挑選前中後調香材，採用法國格拉斯進口原料，打造專屬香氣。

第三步：香氣封存 × 鐵盒設計

香水盛裝於霧面金屬鐵盒中，象徵記憶的封存與重現。

第四步：專屬命名標籤

每瓶香水都能印上你的名字與製瓶日期，是一份送禮自用都特別的「靈魂禮物」。

AI幫你「聞出靈魂味」！BY YAN PERFUME 客製香氛體驗登場。圖片來源：BY YAN PERFUME
AI幫你「聞出靈魂味」！BY YAN PERFUME 客製香氛體驗登場。圖片來源：BY YAN PERFUME

AI幫你「聞出靈魂味」！BY YAN PERFUME 客製香氛體驗登場。圖片來源：BY YAN PERFUME
AI幫你「聞出靈魂味」！BY YAN PERFUME 客製香氛體驗登場。圖片來源：BY YAN PERFUME

亞洲首創！精品香氛品香課：聞香、懂香、玩香

AI幫你「聞出靈魂味」！BY YAN PERFUME 客製香氛體驗登場。圖片來源：BY YAN PERFUME
AI幫你「聞出靈魂味」！BY YAN PERFUME 客製香氛體驗登場。圖片來源：BY YAN PERFUME

除了AI訂製香水，BY YAN PERFUME 還推出亞洲首創的「精品香氛品香課」，讓愛香人能親身學會「如何聞香、如何懂香」。課程由專業調香師帶領，從香氣歷史、原料構成到個人香氣設計，讓你在90至120分鐘的體驗中，了解氣味背後的情緒與故事。

課程費用3,000元，而AI尋香體驗（30–60分鐘）則提供10ml×3瓶（1,880元）或10ml×5瓶（2,880元）方案。

櫃位地點：台北市中山區敬業三路20號 美麗華百樂園1樓

AI幫你「聞出靈魂味」！BY YAN PERFUME 客製香氛體驗登場。圖片來源：BY YAN PERFUME
AI幫你「聞出靈魂味」！BY YAN PERFUME 客製香氛體驗登場。圖片來源：BY YAN PERFUME

AI幫你「聞出靈魂味」！BY YAN PERFUME 客製香氛體驗登場。圖片來源：BY YAN PERFUME
AI幫你「聞出靈魂味」！BY YAN PERFUME 客製香氛體驗登場。圖片來源：BY YAN PERFUME

炎夏解放雙腳！輕便好走10款「運動風涼鞋」推薦：UGG、PUMA、NIKE、TEVA機能與時尚兼具

炎夏解放雙腳！輕便好走10款「運動風涼鞋」推薦：UGG、PUMA、NIKE、TEVA機能與時尚兼具

2025-09-23 11:25 造咖
圖：Dr. Martens、UGG、teva
圖：Dr. Martens、UGG、teva

炎炎夏日，想兼顧清爽與時尚？一雙好走的「運動風涼鞋」絕對是必備單品！無論是搭配襪子打造層次感，還是直接穿出率性休閒風，輕便透氣的設計讓雙腳自在呼吸，同時為整體造型注入活力氛圍。本篇精選多款人氣運動涼鞋，從機能性強的專業品牌到時髦百搭的設計款，滿足不同場合需求，快來挑選你的命定款，這個夏天，讓雙腳享受涼爽與時尚的完美平衡！

運動風涼鞋推薦1：UGG

UGG GoldenGlow涼鞋，NT,280 圖片來源：UGG
UGG GoldenGlow涼鞋，NT,280 圖片來源：UGG

去年春夏季UGG涼鞋銷量冠軍回來了！這款鞋子採用 TPU 鞋面，並貼心設計了 100% 再生聚酯纖維製成的後拉環，方便穿脫。為了提供更穩固舒適的穿著體驗，它配備了可調式腳踝魔鬼氈帶和可調式後腳跟魔鬼氈帶，輕鬆調整至最合適的鬆緊度。鞋內襯則採用 100% 再生聚酯纖維，兼顧舒適與環保。中底和大底皆採用創新的甘蔗製成 EVA 材質，不僅提供良好的緩震效果，更為永續發展盡一份心力。

運動風涼鞋推薦2：PUMA

PUMA Hypnotic Sandal 果凍涼鞋，NT2,480元
PUMA Hypnotic Sandal 果凍涼鞋，NT2,480元

PUMA Hypnotic Sandal 果凍涼鞋，NT2,480元 圖片來源：PUMA
PUMA Hypnotic Sandal 果凍涼鞋，NT2,480元 圖片來源：PUMA

PUMA 全新推出的 Hypnotic Sandal 果凍涼鞋系列擁有果凍般的 Q 彈舒適腳感，選用 Softride 舒適柔軟中底，以輕量材質搭配貼合足型的包覆設計，在悶熱夏季也能穿得自在又清爽。四款飽和的療癒系配色包含溫柔系女孩心動的「焦糖奶棕」、極簡控必收的「質感全黑」，到城市感代表「濃厚抹茶」與經典百搭「黑白配色」，無論是城市日常、海邊踏浪或週末出遊，這雙涼鞋都能完美融入各種穿搭。

運動風涼鞋推薦3：Nike

Nike Calm涼鞋，NT2,500元 圖片來源：Nike
Nike Calm涼鞋，NT2,500元 圖片來源：Nike

這款涼鞋設計貼心，採用魔鬼氈鞋面束帶，方便快速穿脫，紋理鞋床提供優異抓地力，有效防止足部滑動。親水泡棉外層易於清潔，保持乾爽，而橡膠外底即使在濕滑地面上也能提供卓越抓地力，每一步都安心穩健。

運動風涼鞋推薦4：TEVA

TEVA Hydratrek Sandal CT 樹蛙機能護趾涼鞋，NT3,980元 圖片來源：TEVA
TEVA Hydratrek Sandal CT 樹蛙機能護趾涼鞋，NT3,980元 圖片來源：TEVA

Hydratrek Sandal CT 專為水域冒險而生的全新輕量護趾涼鞋，以樹蛙的六角形細胞吸盤為其設計靈感，鞋底採用樹蛙吸盤形狀設計並加深大底的刻紋，搭配30%再生蜘蛛橡膠大底採用排水溝槽設計，能在潮濕地面上提供出色的抓地力。EVA 輕薄中底，能提供更貼近地面的穩定性，包覆性優異的護趾楦頭專為高強度水上活動打造，快速繫帶更方便穿脫，絕佳的排水及透氣性提升舒適的穿著體驗，讓你停不下玩遊戶外的腳步。

運動風涼鞋推薦5：KEEN

KEEN NEWPORT RETRO，NT3,680元 圖片來源：KEEN
KEEN NEWPORT RETRO，NT3,680元 圖片來源：KEEN

這款涼鞋採用人體工學鞋床設計，能有效提升穿著舒適度，搭配鎖定彈性鞋帶，穿脫更加輕鬆便利。鞋款搭載絕佳支撐的高密度EVA中底，以及提供優異抓地力的剃刀式鞋紋橡膠大底。更棒的是，它不含對環境有害的PFCs全氟化合物，並採用ECO ANTI-ODOR抑菌科技，穿得安心又舒適。

運動風涼鞋推薦6：FILA

此款運動涼鞋兼具運動機能與休閒風格，獨特的護趾設計為足部提供額外保護，材質輕盈舒適，並具備一定的耐磨性和透氣性，適合日常穿著及輕度運動。

FILA PEITO 中性護趾運動涼鞋，NT2,680元 圖片來源：FILA
FILA PEITO 中性護趾運動涼鞋，NT2,680元 圖片來源：FILA

運動風涼鞋推薦7：Charles & Keith

Charles & Keith 雙帶厚底涼鞋，NT 2,190元 圖片來源：Charles & Keith
Charles & Keith 雙帶厚底涼鞋，NT 2,190元 圖片來源：Charles & Keith

可以調節長度的雙帶設計再也不用擔心鞋子不合腳，鋸齒狀厚底增添行走摩擦力，穿著低調但超耐看的涼鞋，大步走在街頭的自信模樣讓人好喜歡。

運動風涼鞋推薦8： adidas

Charles & Keith 雙帶厚底涼鞋，NT 2,190元 圖片來源：Charles & Keith
Charles & Keith 雙帶厚底涼鞋，NT 2,190元 圖片來源：Charles & Keith

這款 adidas Terrex Hydroterra Light 運動涼鞋結合輕量材質和易於調整的魔鬼氈黏扣帶，避震中底和橡膠大底提供全天候舒適腳感，是款適合夏日冒險的水陸兩用輕量涼鞋。

運動風涼鞋推薦9：fitflop

GEN-FF可調式織帶涼鞋NT4,850元 圖片來源：fitflop
GEN-FF可調式織帶涼鞋NT4,850元 圖片來源：fitflop

可調式織帶皮革後帶涼鞋＋鞋面尼龍皮革材質，魔鬼粘的設計任何腳型皆可穿搭，輕量防滑橡膠鞋底搭配經典MicrowobbleboardTM三密度微搖板中底，經過人體測試，中底分為前中後三段不同密度一體成型，可分散足部壓力，前後微搖板船型設計，在行走時擁有高穩定性，經APMA美國足部醫學協會認證，有足弓、拇指外翻問題的人可試試。

運動風涼鞋推薦10：Dr. Martens

漁夫涼鞋NT6,680元 圖片來源：Dr. Martens
漁夫涼鞋NT6,680元 圖片來源：Dr. Martens

馬汀將經典再現！熱銷逾30年的漁夫涼鞋以「San Archive Fisherman」全新回歸，推出黑與棕褐兩色。鞋面採用質感 ISA Plush Reverse 皮革編織設計，搭配拉絲銀色金屬扣環與麂皮鞋墊，並以經典 固特異工藝與黃色延條縫線收邊，細節滿載匠心。孔洞設計兼具透氣與包覆，不露腳趾依然清爽舒適，讓雙腳自在呼吸。無論都市通勤或戶外漫步，都能兼顧時尚與實穿，是悶熱夏季不可或缺的百搭鞋款。

【本文為造咖授權提供】

趙露思穿搭太會了！《許我耀眼》造型盤點：顯瘦甜美穿搭技巧全公開

趙露思穿搭太會了！《許我耀眼》造型盤點：顯瘦甜美穿搭技巧全公開

2025-10-02 09:55 女子漾 /編輯周意軒
圖片來源：微博@許我耀眼
圖片來源：微博@許我耀眼

趙露思主演的《許我耀眼》不只劇情吸睛，她在劇中的每一套服裝更是女孩們的穿搭範本。從辦公室到日常、從約會到聚會，趙露思一共換上超過 50 套造型，每一套都兼具「顯瘦」與「甜美」，完美詮釋如何把衣櫃裡的基本款穿出女主角光環。以下就來拆解趙露思的穿搭技巧，讓妳在日常生活中也能輕鬆復刻。

1. 趙露思親自打造「許妍」妝容，清爽耐看零距離感

圖片來源：微博@許我耀眼
圖片來源：微博@許我耀眼

先說妝容，《許我耀眼》中的許妍不走濃妝艷抹路線，而是以清透自然為主。趙露思本人更親自設計角色妝容並親自上妝，強調立體輪廓與光澤肌底，妝感乾淨、五官更精緻，搭配不同場景調整眼妝與唇色，既展現氣場又不失少女感，超適合上班日常參考！

圖片來源：微博@許我耀眼
圖片來源：微博@許我耀眼

2. 「50套造型」大解密！甜妹→OL→貴婦風，一劇包辦妳的衣櫃靈感

在《許我耀眼》中，趙露思徹底演繹了「行走的時尚櫥窗」，從校園感滿滿的甜妹穿搭，到職場俐落的 OL 風，再進化成氣場全開的貴婦風格，光是一部戲就示範了女孩衣櫃該有的完整進化史。無論妳想要顯瘦、想要優雅，還是追求甜美可愛，都能在趙露思的 50 套造型中找到靈感，堪稱今年秋冬最實用的穿搭教科書。

圖片來源：微博@許我耀眼
圖片來源：微博@許我耀眼

圖片來源：微博@Her_趙露思
圖片來源：微博@Her_趙露思

3. 顯瘦穿搭技巧：小細節打造修長感

趙露思的「顯瘦心機」藏在服裝線條與比例設計裡。

大U領與V領上衣：不論是白襯衫還是洋裝領口，低領口設計能延伸頸部線條，瞬間讓臉部比例更修長。

高腰褲裙＋收腰設計：上合下寬的穿搭公式，強調腰線、拉長腿部比例，讓身形更苗條。

皺摺與花苞裙：巧妙隱藏腹部與臀部的小肉肉，營造優雅又顯瘦的氛圍。

同色系穿搭：例如全白或全黑的組合，既能整合比例，又能展現清爽時髦感。

圖片來源：微博@許我耀眼
圖片來源：微博@許我耀眼

圖片來源：微博@許我耀眼
圖片來源：微博@許我耀眼

4. 高貴元素點綴：小巧思讓造型更出眾

在《許我耀眼》中，趙露思不只是「瘦得好看」，她更懂得用配件與妝髮放大可愛氣質。

髮型：鯊魚夾盤髮、大腸圈馬尾，簡單又能增添俏皮感。

飾品：蝴蝶結髮飾、珍珠耳環、手鍊，低調卻能瞬間提升甜美度。

妝容：走淡顏系路線，底妝輕薄通透，下眼影用米色或淺棕暈染，讓眼神更溫柔放大。

圖片來源：微博@許我耀眼
圖片來源：微博@許我耀眼

圖片來源：微博@Her_趙露思
圖片來源：微博@Her_趙露思

5. 三大風格示範：女主角感隨時上線

趙露思在劇中的穿搭橫跨多種場景，每一種都值得套用到日常生活。

職場幹練風：真絲領巾襯衫＋修身長褲＋西裝外套，搭配同色系包鞋，優雅又專業。

圖片來源：微博@許我耀眼
圖片來源：微博@許我耀眼

圖片來源：微博@Her_趙露思
圖片來源：微博@Her_趙露思

2025秋天穿什麼？學會層次感搭配，造型更有型 盤點5套look讓秋季不單調

2025秋天穿什麼？學會層次感搭配，造型更有型 盤點5套look讓秋季不單調

2025-10-05 20:40 女子漾／編輯Vera Yang
圖片來源：小紅書＠AnqiAngela、＠Ciara_
圖片來源：小紅書＠AnqiAngela＠Ciara_

秋天的穿搭常常因為顏色沉穩、單品厚重而顯得有些單調。其實只要掌握「層次感」的技巧，就能讓造型充滿變化，不僅實穿，還能展現獨特風格。小編今天盤點了5套秋季必學穿搭範例，從學院感到街頭感，從優雅到率性，讓水水們在今年秋天都能穿得更有型！

Look 1：襯衫＋針織披肩，秋日學院感的層次搭配

圖片來源：小紅書＠咸柠七
圖片來源：小紅書＠咸柠七

藍條紋襯衫搭配米色短褲，簡單清爽，肩上再披一件咖啡色針織衫，馬上就多了秋天的氛圍感。腳踩豹紋細節的瑪麗珍鞋，搭配白襪，讓造型更有學院氣息。

圖片來源：小紅書＠咸柠七
圖片來源：小紅書＠咸柠七

Look 2：蕾絲洋裝＋牛仔褲，混搭出率性浪漫

圖片來源：小紅書＠YUKIMAY
圖片來源：小紅書＠YUKIMAY

白色蕾絲洋裝內搭牛仔褲，柔美與率性的碰撞，立刻展現時髦混搭感。外層搭配深棕色外套與毛帽，讓色彩更有統一感。黑色短靴則中和蕾絲的甜美，使造型平衡又耐看。

圖片來源：小紅書＠YUKIMAY
圖片來源：小紅書＠YUKIMAY

Look 3：街頭感層次，波點頭巾的俏皮亮點

圖片來源：小紅書＠Ciara_
圖片來源：小紅書＠Ciara_

黑色字母長袖T搭配灰色百褶短裙，外加及膝雨靴＋白襪，打造率性街頭風。最吸睛的單品是白底黑點頭巾，替整體注入俏皮感。焦糖棕後背包增添層次與實用性，適合街拍、音樂祭或都市漫步。

圖片來源：小紅書＠Ciara_
圖片來源：小紅書＠Ciara_

Look 4：黑白對比，法式優雅與酷感並存

圖片來源：小紅書＠nnnnnnnnnnnnn
圖片來源：小紅書＠nnnnnnnnnnnnn

白色蕾絲洋裝散發甜美，外搭黑色皮外套瞬間切換酷感氣場。貝雷帽與小包延續黑色元素，整體一致且優雅。白襪配黑色瑪麗珍鞋，打造俏皮法式風情。

圖片來源：小紅書＠nnnnnnnnnnnnn
圖片來源：小紅書＠nnnnnnnnnnnnn

Look 5：軍綠外套＋蕾絲長裙，休閒中帶點浪漫

圖片來源：小紅書＠AnqiAngela
圖片來源：小紅書＠AnqiAngela

最後一套以軍綠色外套搭配白色蕾絲長裙，展現「硬朗與柔美」的對比。寬鬆外套帶來休閒感，裙擺的蕾絲細節則讓造型更輕盈。腳踩中筒軍靴，呼應外套的中性風格，再搭配棕色手提包點綴色彩。

圖片來源：小紅書＠AnqiAngela
圖片來源：小紅書＠AnqiAngela

洗髮、洗臉、沐浴、洗手一次升級！2025秋冬最強洗沐新品懶人包

洗髮、洗臉、沐浴、洗手一次升級！2025秋冬最強洗沐新品懶人包

2025-10-08 21:17 女子漾／編輯張念慈
圖片來源：品牌提供
圖片來源：品牌提供

換季時節不只臉乾、手裂，連頭皮與肌膚都開始「鬧脾氣」。今年秋冬各大品牌同步推出全新洗沐產品，從頂級沙龍感的Oribe，到植萃有機系OUI ORGANIC、BOTANIST，再到親子共用的Mermaid Murmur，全面升級香氣、質地與修護力，讓洗澡也能變成一場高質感儀式。

1. OUI ORGANIC 唯有機｜從頭到腳的換季救星

換季時頭皮最先乾癢、髮絲也易毛躁。OUI ORGANIC推出的「堅果OMEGA柔順洗護系列」以98%天然配方與有機摩洛哥堅果油為主成分，深層修護乾燥與斷裂髮絲，讓頭皮重回健康平衡、髮尾柔順亮澤。

此外，品牌的「法國植萃超脂冷皂」延續百年冷製工藝，保留植物活性精華，清潔同時補油保濕，洗後肌膚柔嫩不乾澀，是敏弱肌秋冬必備的潔膚選擇。

圖片來源：品牌提供
圖片來源：品牌提供

圖片來源：品牌提供
圖片來源：品牌提供

2. ORIBE 奢華髮界的空氣感奇蹟

專業髮妝品牌ORIBE以明星商品「典藏特調系列洗髮露與瞬護髮膜」打造沙龍級潔淨與柔順體驗。配方蘊含雪絨花、荔枝、西瓜等植萃複方，搭配芒果與蘆薈精華，能溫和洗去油脂同時維持髮絲彈性與光澤。

對抗秋冬悶塌與靜電，「鬆感質地噴霧」更可瞬間吸附油脂、重現空氣蓬鬆，是懶人造型的秘密武器。

圖片來源：品牌提供
圖片來源：品牌提供

圖片來源：品牌提供
圖片來源：品牌提供

3. juliArt 覺亞｜頭皮平衡學，洗出髮肌健康光澤

頭皮健康才有好髮質！juliArt以專業醫師建議研發多款針對不同髮肌需求的胺基酸洗髮產品。

其中「沁涼茶樹系列」與「極致控油胺基酸洗髮精」特別針對台灣濕熱氣候設計，利用茶樹精油、薄荷醇與鱷梨油達到控油與降溫效果；而「柔敏健髮胺基酸洗髮精」則添加水解小麥蛋白與甘草次酸複合物，改善乾屑與敏感頭皮，洗後頭皮舒爽、髮根自然蓬鬆。

圖片來源：品牌提供
圖片來源：品牌提供

圖片來源：品牌提供
圖片來源：品牌提供

4. Relove｜外泌體洗顏革命，「擦的水光」從清潔開始

除了臉部保養，Relove也推出「全酵肌泌潔顏露」，以韓國專利美肌菌外泌體與德國比菲德氏菌為主成分，pH6.2弱酸配方讓洗臉也能修護。能溫和去除防曬與髒污，洗後肌膚彈潤不乾澀。適合經常化妝、膚況不穩的女孩，用最溫柔的方式打造「會呼吸的肌膚」。

圖片來源：品牌提供
圖片來源：品牌提供

5. Mermaid Murmur｜孩子也能用的益生菌洗顏慕斯

針對兒童與青少年肌膚，Mermaid Murmur推出「兒童益生菌胺基酸洗顏慕斯」。綿密泡沫結合乳酸桿菌、大豆發酵產物與積雪草精華，能穩定肌膚微生態、減少粉刺與出油。無皂鹼、無香精設計讓爸媽更安心，洗後保濕不緊繃，是「親子共洗」新選擇。

圖片來源：品牌提供
圖片來源：品牌提供

圖片來源：品牌提供
圖片來源：品牌提供

6. BOTANIST｜番茄香氣的沐浴革命

日本人氣品牌BOTANIST以限定香氛系列再掀話題，「水果番茄＆迷迭香氛洗髮精、沐浴乳」以番茄籽油與迷迭香葉純露修護曬後乾燥髮絲與肌膚，香氣從清新草本到木質尾韻分層綻放；「蜜桃檸檬系列」則以桃子萃取與檸檬果汁注入水潤能量，讓洗後肌膚滑嫩、髮絲柔順飄香，包裝也全面升級為環保材質。

圖片來源：品牌提供
圖片來源：品牌提供

圖片來源：品牌提供
圖片來源：品牌提供

7. MKL Green Nature × Les Nez香鼻子｜法國有機洗沐首度登台

法國有機品牌MKL Green Nature由Les Nez香鼻子引進台灣，以「植萃沐浴露、液態馬賽皂與男性沐浴露」為主打。配方95%以上天然來源成分、無皂基、無化學香精，敏感肌也能安心使用。系列涵蓋全家人使用需求，將法式自然香氣融入每日洗沐時光，以百元價挑戰頂級有機市場。

圖片來源：品牌提供
圖片來源：品牌提供

圖片來源：品牌提供
圖片來源：品牌提供

8. SACHAJUAN｜極淨平衡洗潤系列，重啟頭皮潔淨生態

來自瑞典的SACHAJUAN以北歐極簡風聞名，新推出的「極淨平衡洗潤系列」主打抑制頭皮屑與皮脂失衡。洗髮露結合紅藻、甘醇酸與玻尿酸成分，能有效清除油脂與造型殘留、舒緩搔癢並保持水潤。

圖片來源：品牌提供
圖片來源：品牌提供

9. ANOTHER LAND｜用50年橡木桶釀出的香氛乾洗手

新加坡Ritz Carlton指定使用的ANOTHER LAND推出全球首創「微醺半世紀乾洗手」，以50年歷史橡木桶低溫蒸餾萃取橡木原精，搭配雪松、岩蘭草、廣藿香調香，讓清潔也充滿木質香氣。

其配方結合天然鎖水磁石、生物多糖膠與紅沒藥醇，能保濕、抗乾澀且無刺鼻酒精味。純素、無動物實驗、零合成香精，是現代女性隨身攜帶的「香氛清潔精品」。

美得像芭比娃娃！Lisa 波浪大捲髮出席 LV 巴黎時裝週，演繹 2026 春夏新裝美翻天

美得像芭比娃娃！Lisa 波浪大捲髮出席 LV 巴黎時裝週，演繹 2026 春夏新裝美翻天

2025-10-06 09:00 女子漾／編輯桑泥
美得像芭比娃娃！Lisa 波浪大捲髮出席 LV 巴黎時裝週，演繹 2026 春夏新裝美翻天。 圖片來源：Getty Images
美得像芭比娃娃！Lisa 波浪大捲髮出席 LV 巴黎時裝週，演繹 2026 春夏新裝美翻天。 圖片來源：Getty Images

巴黎時裝週從來不缺鎂光燈，但 BLACKPINK 成員 Lisa 的現身，總能讓大家眼睛一亮！她以品牌大使身份出席巴黎 Louis Vuitton 2026 春夏系列大秀，而她這次穿上 LV 春夏新品配上一頭波浪大捲髮的夢幻造型，不僅充滿時尚張力，更是立刻攻佔了全球社群版面，讓人驚呼：「這簡直是真人版洋娃娃！」

LV 將春夏大秀搬進巴黎羅浮宮

圖片來源：IG@louisvuitton
圖片來源：IG@louisvuitton

圖片來源：IG@louisvuitton
圖片來源：IG@louisvuitton

你沒看錯！今年 Louis Vuitton 將 2026 春夏大秀搬到大名鼎鼎的巴黎羅浮宮裡舉辦，而 2026 春夏系列主打舒適的針織、柔軟面料、家居美學與生活感氛圍作為本季風格主軸。設計師 Nicolas Ghesquière 著重家及舒適的氛圍，在服裝設計上展現了寬鬆剪裁、絲質寬褲、針織外套及長袍式大衣等元素。


Lisa 絕美造型解析

圖片來源：Getty Images
圖片來源：Getty Images

圖片來源：Getty Images
圖片來源：Getty Images

Lisa 身穿 Louis Vuitton 春夏全針織單品，搭配多彩針織開衫，內搭黃色短版針織，下半身則是紅色針織短褲，再以全白高跟鞋、寬版藍格紋腰帶、珍珠項鍊與天藍色/白色手袋作為配件點綴。整體造型充滿輕盈綻放感，在柔軟針織中注入青春活力。

而這次搭配的妝髮依舊維持超高水準，浪漫的波浪大捲髮配上她標誌性的厚劉海造型，加上眼下顯眼的粉嫩腮紅妝容，與整體服裝的柔軟質感呼應並完美融合，就像網友說的：「這簡直是真人版洋娃娃！」

圖片來源：Getty Images
圖片來源：Getty Images

