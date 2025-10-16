挑香水好難？怎麼找命定香？七大香調一次搞懂：專屬香水訂製方案「這裡」開跑！

圖片來源：品牌提供、Canva

買香水時是不是常常陷入選擇障礙？明明想找一瓶「專屬香氣」，卻聞到頭暈眼花、越挑越迷茫？其實，每個人對氣味的偏好，都藏著性格密碼。從認識香水的七大香調開始，你就能更快找到命定香氣。

找到自己的香氣風格？從認識「七大香調」開始

香水的魅力，不只在於香，更在於「它像不像你」。有人偏好乾淨的皂香，有人熱愛溫暖的木質氣息，也有人覺得花香太甜、想要點中性氣場。氣味是情緒的延伸，會影響別人對你的第一印象，也反映你當下的狀態與內在能量。

1. 花香調（Floral）

浪漫柔美的代表，以玫瑰、茉莉、牡丹為主角，適合熱愛優雅氣息的人，約會與午後時光的首選。

2. 柑橘調（Citrus）

檸檬、佛手柑、橙花帶出清新活力，讓人聞起來就像剛洗完澡。夏天或日常出門都很合適。

3. 木質調（Woody）

雪松、檀香、廣藿香氣味沉穩，展現自信與安全感，男女皆可駕馭。

4. 東方調（Oriental）

融合香草、琥珀與麝香，氣味濃郁神秘，是派對與夜晚場合的迷人氣場首選。

5. 柑苔調（Chypre）

佛手柑、苔蘚與廣藿香組成高雅層次感，略帶濕潤森林氣息，代表成熟與品味。

6. 馥奇調（Fougere）

薰衣草、橡苔與天竺葵的組合，清新乾淨又穩重，是經典紳士香的象徵。

7. 皮革調（Leather）

煙燻與焦糖調交織，展現中性力量與時尚個性，是想要表現「酷感」的必備香。

AI幫你「聞出靈魂味」！BY YAN PERFUME 客製香氛體驗登場

如果你聞遍香櫃還是挑不出滿意的那瓶，不如讓AI幫你找。來自台灣的精品香氛品牌 BY YAN PERFUME，由調香師Emma Yan創立，她曾赴法國格拉斯香水學院（Grasse Institute of Perfumery）進修，將世界香氛之都的工藝帶回台灣，並結合AI科技推出全新的「AI客製香氛體驗」，讓科技變成嗅覺的翻譯師。

第一步：AI嗅覺性格分析

透過AI問卷解讀你的氣味偏好、情緒與性格，建立「氣味數據圖譜」。

第二步：一對一香氣對話

由Emma親自帶領挑選前中後調香材，採用法國格拉斯進口原料，打造專屬香氣。

第三步：香氣封存 × 鐵盒設計

香水盛裝於霧面金屬鐵盒中，象徵記憶的封存與重現。

第四步：專屬命名標籤

每瓶香水都能印上你的名字與製瓶日期，是一份送禮自用都特別的「靈魂禮物」。

亞洲首創！精品香氛品香課：聞香、懂香、玩香

除了AI訂製香水，BY YAN PERFUME 還推出亞洲首創的「精品香氛品香課」，讓愛香人能親身學會「如何聞香、如何懂香」。課程由專業調香師帶領，從香氣歷史、原料構成到個人香氣設計，讓你在90至120分鐘的體驗中，了解氣味背後的情緒與故事。

課程費用3,000元，而AI尋香體驗（30–60分鐘）則提供10ml×3瓶（1,880元）或10ml×5瓶（2,880元）方案。

櫃位地點：台北市中山區敬業三路20號 美麗華百樂園1樓

AI幫你「聞出靈魂味」！BY YAN PERFUME 客製香氛體驗登場。圖片來源：BY YAN PERFUME