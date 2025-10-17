2025最療癒節慶收藏來了！Care Bears™ Holiday系列登場 從萬聖到聖誕一路可愛到底

今年冬天，Care Bears™熊熊們準備再次融化你的心！Grace Gift 攜手 Care Bears™ 推出全新 「Holiday 節慶派對系列」，以萬聖節與聖誕節為靈感，讓6隻小熊換上節日限定造型，化身最萌節慶夥伴。從橘色南瓜熊到銀白雪花熊，每一隻都代表不同的祝福與心意，讓快樂、希望與友情在冬季延續不斷。

圖/Care Bears™Holiday節慶派對系列

本系列以「陪你從派對到日常」為主題，除了6款毛絨玩偶吊飾鑰匙圈外，還同步推出透明尼龍托特包與愛心造型髮圈，讓節慶氛圍不只收藏，更能穿上身、帶著走。

Care Bears盲盒系列六款全新角色超限定登場！

萬聖節南瓜熊Trick-or-Sweet Bear

耀眼橘的外表充滿十足節慶感，肚皮圖騰為萬聖南瓜造型象徵驚喜與分享。擁有節日裡最具玩心的笑容，總能在你最需要放鬆的時候，帶來無預警的歡樂與甜蜜時刻。

圖/Care Bears™Holiday節慶派對系列

聖誕雪花熊Christmas Wish Bear

雪白毛絨與銀藍配色營造出冬日氣息，肚皮圖騰為歡樂聖誕樹象徵希望與祝福。就像平安夜聖誕節稍上歲末最溫暖的祝福，適合送給你最想說聲「感謝」的人。

超級星小熊Superstar Bear

以金黃星星為肚皮徽章，象徵閃耀、自信與榮耀。無論你站在聚光燈下或默默努力，都值得為自己喝采。是屬於每個追夢者心中的閃閃光芒。

圖/Care Bears™Holiday節慶派對系列

摯友小熊Best Friend Bear

柔紫色系搭配經典雙心肚圖，代表真摯情誼與互相扶持。是你笑著分享生活、難過時不語也懂的心靈夥伴。適合送給最重要的朋友，提醒彼此無論如何都在彼此身邊。

圖/Care Bears™Holiday節慶派對系列

冠軍小熊Champ Bear

亮藍配色與胸前金色獎章，是努力與堅持的最佳象徵。無論你贏得什麼比賽，或只是戰勝自己，冠軍小熊都會在你身旁默默鼓勵，陪你一起走向更好的自己。

圖/Care Bears™Holiday節慶派對系列

希望小熊Wish Bear

溫柔粉色搭配星星與彩虹圖騰，象徵願望、勇氣與未來。是那個提醒你「你值得夢想」的小聲音，也是在迷茫時給你方向的星光。每天帶著希望，心情自然也會發亮。

每款皆選用柔軟短毛絨材質製成，搭配主題包裝盒設計，開盒瞬間就像拆禮物般療癒。作為節日交換禮物、包包裝飾，都是非常值得收藏的角色夥伴。

圖/Care Bears™Holiday節慶派對系列

角色不只收進口袋，更能穿上身！

不只是收藏，更同步推出兩款實用又可愛的周邊，推出四色的Care Bears透明尼龍托特包，外層使用透明PVC隔層搭配輕盈尼龍材質，既實用又有造型感。包身前側設計「透明口袋」，可放入最喜歡的小熊吊飾展示風格搭配，是一款百搭又能凸顯個人風格的「熊熊行走展示包」。

圖/Care Bears™Holiday節慶派對系列

另一款則是Care Bears愛心造型髮圈，選用經典角色牢騷小熊與鑽石小熊代表色搭配小熊刺繡，立體心型輪廓綁在髮間輕盈不勒頭。兩款都是從穿搭出發、也能成為節慶送禮選項的小巧思，讓Care Bears用最溫柔的方式陪你一起過這個冬季。