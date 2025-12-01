李俊昊、金敏荷《颱風商社》神劇變爛尾劇？分集劇情＋結局爭議一次看

2025-12-01 11:58 女子漾／編輯張念慈
李俊昊、金敏荷《颱風商社》變爛尾劇？分集劇情＋結局爭議一次看。圖片來源：tvN
李俊昊、金敏荷《颱風商社》變爛尾劇？分集劇情＋結局爭議一次看。圖片來源：tvN

颱風商社》從神劇變雷劇？《颱風商社》由百想影帝李俊昊搭檔新生代演技股金敏荷，以1997亞洲金融風暴為背景，講中小企業在IMF危機下求生的故事，開播時曾被寄予「今年最有機會封神的商戰劇」厚望，收視穩穩往上爬。但隨著劇情推進，節奏拖沓、主角人設偏離、商戰主軸被戀愛線稀釋，再加上最後幾集的收尾方式，被韓網與劇評一致點名「爛尾」，從口碑黑馬變成2025年度最可惜作品之一。

李俊昊、金敏荷《颱風商社》變爛尾劇？分集劇情＋結局爭議一次看。圖片來源：tvN
李俊昊、金敏荷《颱風商社》變爛尾劇？分集劇情＋結局爭議一次看。圖片來源：tvN

以下整理《颱風商社》1～16 集劇情線索與結局爭議，一篇看懂此劇為何會從高口碑跌入「爛尾劇」討論。

《颱風商社》分集劇情 1～16 集重點

第 1 集：國家破產的那一天

1997 年，經營 26 年的中小企業「颱風商社」面臨景氣反轉，社長強陳鶧獨自扛著資金壓力。兒子強太風卻只顧玩樂，和對手表賢俊鬧進警局，父子第一次激烈衝突。太風真正的夢想其實是培育玫瑰，卻始終得不到父親肯定。

就在他短暫離開病房的空檔，父親因壓力心臟病發離世；同一時間，電視播出韓國向 IMF 求援的新聞，宣告國家進入金融風暴，太風人生也被迫改寫。

李俊昊、金敏荷《颱風商社》變爛尾劇？分集劇情＋結局爭議一次看。圖片來源：tvN
李俊昊、金敏荷《颱風商社》變爛尾劇？分集劇情＋結局爭議一次看。圖片來源：tvN

第 2 集：留下來的人，才叫商社人

靈堂上，合作廠商崔社長藉「未付貨款」鬧場，會計吳米鮮靠精準記帳與合約條款成功反擊。IMF 衝擊下，妹妹錄取被取消，米鮮自己也放棄大學夢，只能繼續在商社賺錢養家。公司其他同事紛紛離職，只剩少數老員工苦撐。

太風原本只想整理遺物就離開，卻在保險箱裡發現以自己和員工名字開的存摺，第一次真正理解父親對員工的情義，決定暫時頂上「新員工」與「代理負責人」的身分。

李俊昊、金敏荷《颱風商社》變爛尾劇？分集劇情＋結局爭議一次看。圖片來源：tvN
李俊昊、金敏荷《颱風商社》變爛尾劇？分集劇情＋結局爭議一次看。圖片來源：tvN

第 3 集：從停業申請書，走回公司大門

太風陪同米鮮、高劘盡交布料時，察覺對方公司氣氛詭異，當場阻止貨車離場。原來對方打算卷貨倒閉，只能先把布料堆在空地，太風連夜守貨。表朴虎提出出租倉庫，高劘盡情急蓋章，卻沒注意合約背面藏有陷阱條款。

米鮮找到「不可抗力退貨」條文，加上匯率變動，談成退貨、暫時解套。債主電話仍狂打，有人建議辦停業、放棄遺產，太風拿著停業申請書走進稅務局，最後卻改成「變更代表」，宣告要真正扛起「颱風商社」。

李俊昊、金敏荷《颱風商社》變爛尾劇？分集劇情＋結局爭議一次看。圖片來源：tvN
李俊昊、金敏荷《颱風商社》變爛尾劇？分集劇情＋結局爭議一次看。圖片來源：tvN

第 4 集：第一次贏過大財團

表商船把布料運回義大利，才發現短少 10%，只好自己吞下損失與運費。太風、米鮮拿著剩餘布料現身，開出「三倍成本、現金交易」條件，迫使表朴虎認賠買回。

兩人南下釜山找新機會，在洪信商行認識歷史悠久的秀博安全鞋，社長當場示範防刺穿、防火性能，太風看出出口潛力，直接談下 500 雙訂單。只是這筆錢原本另有用途，讓米鮮大為光火。回到首爾，太風家因遭拍賣被貼封條，他和母親只好搬回辦公室，真正與「商社」綁在一起。

李俊昊、金敏荷《颱風商社》變爛尾劇？分集劇情＋結局爭議一次看。圖片來源：tvN
李俊昊、金敏荷《颱風商社》變爛尾劇？分集劇情＋結局爭議一次看。圖片來源：tvN

第 5 集：七千雙鞋、一億韓元的賭注

米鮮發現太風母子「借住公司」，乾脆先帶他們回自己家。安全鞋預付款已付，太風到工廠提貨卻只看到空廠房與滿身傷痕的朴允哲——工廠破產，高利貸柳熙圭把預付款和庫存全吞了。太風在巷口崩潰痛哭，母親第一次真的抱住兒子，要他累了就靠在自己身上。

重新振作後，他找上柳熙圭談判，原本打算用現金換貨，卻在看到朴允哲奄奄一息後改變主意，提出「把七千雙鞋賣到一億韓元」的賭局，表賢俊在旁看戲，乾脆把自己的訂貨額度讓出來，賭局正式開打。

李俊昊、金敏荷《颱風商社》變爛尾劇？分集劇情＋結局爭議一次看。圖片來源：tvN
李俊昊、金敏荷《颱風商社》變爛尾劇？分集劇情＋結局爭議一次看。圖片來源：tvN

第 6 集：把安全鞋賣到墨西哥去

七千雙安全鞋運回首爾，米鮮得知太風「偷偷加碼」後徹底炸裂，認為他拿大家命運開玩笑。朴允哲來到首爾，看到商社只剩米鮮獨自苦撐，打算悄悄離開，卻被太風攔下。太風鎖定工安法規嚴格的歐美市場，認為真正在乎工人性命的地方，才會需要這種高規格安全鞋，他親自穿鞋踩碎玻璃、跨桌跳躍拍攝宣傳片寄給外商，終於獲得皇家投資化學的洽談機會。

米鮮啃英文資料到失眠，正式會議上仍穩穩完成簡報、簽下訂單。就在眾人準備出貨時，貨輪卻在表商船施壓下拒載，於是他們改把希望寄託在遠洋漁船身上。

李俊昊、金敏荷《颱風商社》變爛尾劇？分集劇情＋結局爭議一次看。圖片來源：tvN
李俊昊、金敏荷《颱風商社》變爛尾劇？分集劇情＋結局爭議一次看。圖片來源：tvN

第 7 集：跳海是商戰，也是告白

洪信商行社長鄭次蘭出面，說服原本拒載的遠洋漁船船長，對方得知太風是強陳鶧之子後態度軟化。朴允哲憑著海洋大學、油輪經驗，主動提出隨船押貨。貨物裝船前警方突然突擊，太風扛起麵粉袋跳海，把麵粉灑滿海面、成功轉移注意力，岸上的米鮮嚇壞，拿著救生圈站在岸邊。確認他平安上岸後，情緒一口氣爆發，兩人相擁，太風也終於坦白自己對她的好感。

安全鞋最後順利抵達墨西哥，他拿著賭來的一億韓元贖回借據，還賺到一筆美元。表賢俊為此被父親痛罵，太風則把目光放到下一個商品：工業用頭盔。

李俊昊、金敏荷《颱風商社》變爛尾劇？分集劇情＋結局爭議一次看。圖片來源：tvN
李俊昊、金敏荷《颱風商社》變爛尾劇？分集劇情＋結局爭議一次看。圖片來源：tvN

第 8 集：前進泰國，第一個受創國家

頭盔工廠談妥供貨後，團隊開始思考「要賣去哪一國」。太風提出看似不合常理的選擇：同樣被 IMF 重擊的泰國。他從日常蒐集的資料分析，泰國百貨公司多、德國車銷量驚人，是東南亞購買力最強國之一，摩托車普及，加上政府剛推動「強制戴安全帽」，頭盔需求可能爆發。高劘盡堂兄在當地經營貿易公司，成為踏進泰國的踏板。

然而出差前後，內部矛盾浮現：高劘盡一直看不起從會計轉做營業的米鮮，在港口還以香菸與現金「打點」海關。米鮮當場制止，隔天三人宿舍遭警方突擊，高劘盡因行賄被當場帶走，情勢急轉直下。

李俊昊、金敏荷《颱風商社》變爛尾劇？分集劇情＋結局爭議一次看。圖片來源：tvN
李俊昊、金敏荷《颱風商社》變爛尾劇？分集劇情＋結局爭議一次看。圖片來源：tvN

第 9 集：一卷底片救回一個人

原本只是 50 美元的「午餐費」，在操作下被做成 1 萬美元賄款，高劘盡被指控行賄。太風試圖向當地財閥千金認錯求情卻被拒，米鮮乾脆用他曾對自己用過的「激將法」反嗆，要他拿出真正的本事。兩人在河邊談心時，她說出自己離家出差反而覺得輕鬆，太風指出這樣不妥，卻也承認正是這樣的她吸引自己，忍不住告白。

法庭攻防中，他以「賄款金額遠高於貨物總值」拆穿不合理之處，但被認定缺乏直接證據。關鍵在一卷掉進橋下、僅剩底片的照片，米鮮自責不已，太風先安撫她，再用手電筒把底片投影在法庭牆上，清楚顯示實際付款金額與時間，成功替高劘盡洗刷冤屈。

李俊昊、金敏荷《颱風商社》變爛尾劇？分集劇情＋結局爭議一次看。圖片來源：tvN
李俊昊、金敏荷《颱風商社》變爛尾劇？分集劇情＋結局爭議一次看。圖片來源：tvN

第 10 集：台風商社 2.0 的誕生

高劘盡獲釋後，三人立刻衝往港口阻止頭盔被銷毀，卻遇高速公路封閉，只能改騎機車與搭嘟嘟車狂飆。太風與米鮮不顧危險擋在挖土機前，終於救回 140 箱完好頭盔，其餘全成廢鐵。看著堆滿損壞頭盔的場景，米鮮忍不住落淚，高劘盡反而安慰她是最好的商社人，決定留在泰國，一家工地一家工地的賣完貨。

太風回到韓國，只看到帳戶裡剩 12 萬韓元，咬牙把父親一手打造的舊辦公室出租，在好友酒吧掛上「颱風商社 2.0」招牌，向同事們鞠躬道歉，幾個人一起打掃簡陋空間重新出發。感情線上，泰國之吻成為兩人之間的「未定義關係」，也埋下後續誤會。

李俊昊、金敏荷《颱風商社》變爛尾劇？分集劇情＋結局爭議一次看。圖片來源：tvN
李俊昊、金敏荷《颱風商社》變爛尾劇？分集劇情＋結局爭議一次看。圖片來源：tvN

第 11 集：拉回失落的戰友，搶政府標案

為了找穩定又有利潤的生意，太風把目標轉向政府公共採購，卻發現好標案都被大企業壟斷，剩下的是連國內產線都不完整的「醫用手套」。要切入這一塊，唯一的關鍵是熟悉公標流程的前經理具銘官，卻因創業失敗、信仰崩塌而加入末日邪教。太風、米鮮在路邊看到他發傳單，勸他回來反被罵「異端」。

很快，採購廳又寄來禁止投標公文，讓公司雪上加霜。具銘官翻完文件，指出招標程序瑕疵，建議提出異議，迫使採購廳重新開放投標資格。準備法文技術書時電腦打不出字元，最後仍靠他多年功力手寫完成。夜深人靜，米鮮再度劃出「只想是同事」的界線，太風卻已退無可退。

李俊昊、金敏荷《颱風商社》變爛尾劇？分集劇情＋結局爭議一次看。圖片來源：tvN
李俊昊、金敏荷《颱風商社》變爛尾劇？分集劇情＋結局爭議一次看。圖片來源：tvN

第 12 集：用四折庫存，敲開醫用手套大門

醫用手套市場長期被美國公司掌控，各家成本一致，表商船又握有自家船隊和貨櫃優勢，颱風商社幾乎沒有勝算。太風在「投高價賺不到錢、投低價會賠死」之間來回盤算，扛著五名員工和整個家庭的生計壓力。好友汪濫暮透露批發底價，他靈機一動，計畫繞過美國總公司、直接找馬來西亞工廠。裴松仲飛去才知道產線已轉移，留下大批庫存。

投標期限迫近，辦公室裡一片焦躁，最後關頭電報送到——他以四折價打包庫存。太風飛快算出可以出手的最低價，在截止前三分鐘送出標書，成功拿下標案。表商船錯失機會，又背著柳橙庫存巨額虧損，父子關係再度撕裂；此時的米鮮，卻在守護貨物時遭遇火警，命懸一線。

李俊昊、金敏荷《颱風商社》變爛尾劇？分集劇情＋結局爭議一次看。圖片來源：tvN
李俊昊、金敏荷《颱風商社》變爛尾劇？分集劇情＋結局爭議一次看。圖片來源：tvN

第 13 集：火場後的正式告白

昏迷中的米鮮，最遺憾的不是升不上去，而是來不及跟家人說出真正心聲，也沒有好好回應太風的感情。太風衝進火場把她救出送醫，她醒來後乾脆先開口：「我們來交往吧。」太風一開始還想逃避，直到她出院再度表明心意，他終於正面承認喜歡她，兩人以親吻確認戀人關係。

另一邊，車禪宅得知縱火真相後陷入自責，因為她曾把倉庫位置透露給表賢俊，如今對方甚至拿她兒子的安全威脅，要她想辦法拿到借據。米鮮從商界管道得知，表賢俊早在投標前就囤了三百萬只醫用手套，正急著找出路，立刻把情報交給太風，正式開啟「借據與庫存」的對決。

李俊昊、金敏荷《颱風商社》變爛尾劇？分集劇情＋結局爭議一次看。圖片來源：tvN
李俊昊、金敏荷《颱風商社》變爛尾劇？分集劇情＋結局爭議一次看。圖片來源：tvN

第 14 集：一張借據換三百萬只手套

往事終於被攤在陽光下：當年面臨破產的表朴虎，曾向強陳鶧借 4000 萬韓元，以公司 30% 股份作抵押立下借據。這張借據成了太風談判的最後籌碼，他提出以表商船囤積的三百萬只醫用手套換回借據，並寫下保證書——若期限內沒還回，自己就辭去社長一職。交易完成，政府訂單得以履行，內部卻出現裂痕。車禅宅自責自己洩露倉庫位置造成火災，變賣房子還錢給表朴虎，決定離開公司。

夜裡，太風為了守住社長職位潛回舊辦公室尋找借據，被保全抓去警局。看著他一再把自己逼到牆角，米鮮提議兩人暫時遠離壓力，到海邊短暫度假。另一頭，屢屢失敗的表賢俊終於崩潰，把父親打昏關進貨櫃箱，局勢愈發失控。

李俊昊、金敏荷《颱風商社》變爛尾劇？分集劇情＋結局爭議一次看。圖片來源：tvN
李俊昊、金敏荷《颱風商社》變爛尾劇？分集劇情＋結局爭議一次看。圖片來源：tvN

第 15 集：當別人的父親也站到邊緣

裴松仲父親經營的公司也被 IMF 打垮，欠款纏身走上頂樓準備輕生。太風以自己失去父親的痛苦勸他放棄念頭，同時在工廠內發現具有潛力的語音感應攝影機，立刻簽下採購契約，答應隔天匯訂金。就在人生看似要翻盤時，表賢俊拿著「沒準時歸還借據就辭職」的保證書闖進颱風商社，逼太風立刻卸下社長職位。

太風在離開前趕忙批准匯款，卻被表賢俊與外國代表馬克設局，透過提早打烊的銀行阻斷資金，工廠很快被查封，員工一夜失業。太風察覺兩人有問題，決定潛入表商船找證據。行動中，他用父親名牌擋下攻擊，事後發現名牌裂成兩半，裡面竟然暗藏真正的借據，戰局徹底翻轉。

李俊昊、金敏荷《颱風商社》變爛尾劇？分集劇情＋結局爭議一次看。圖片來源：tvN
李俊昊、金敏荷《颱風商社》變爛尾劇？分集劇情＋結局爭議一次看。圖片來源：tvN

第 16 集：遇見青鳥

最終回裡，太風靠名牌裡藏著的借據證明債權，擺脫表商船多年的壓制，也逼出當年「不還錢」的真正原因。表朴虎坦言，自己怕一還債就付不出350 名員工薪水。太風決定免費公開冷卻風扇專利，阻止馬克再拿技術壟斷市場。拍賣會上，馬克象徵性出價，仍無法阻止他拿回主導權。表賢俊為惡行付出代價，父子關係終於正面碰撞。

感情線上，米鮮送他花種子，他送她大學考試用書與補習班聽課證，鼓勵她追回被 IMF 奪走的人生。面對她「想買花園」的願望，太風說出全劇最浪漫也最被討論的一句：「我不需要花園了，我的花、浪漫和夢想，都在颱風商社，還有妳身上。」全劇最後以「颱風商社的奮鬥故事成為 IMF 終章象徵」收尾，也讓不少觀眾覺得收得過於理想化。

李俊昊、金敏荷《颱風商社》變爛尾劇？分集劇情＋結局爭議一次看。圖片來源：tvN
李俊昊、金敏荷《颱風商社》變爛尾劇？分集劇情＋結局爭議一次看。圖片來源：tvN

為什麼被說是「爛尾劇」？三大結局爭議

1.主題開太大，最後只用一集收完

前半段花很多時間鋪 IMF、勞資關係、中小企業困境，後半段又加上國際壟斷、財團黑箱與公共標案，最後卻幾乎只用一集靠「新聞報導＋台詞」收掉，讓人有「戰了一整季，卻只看到一句標語」的空虛感。

2.商戰戲變成戀愛腦，主角弧線被稀釋

觀眾一開始喜歡的是太風從紈絝子弟成長為負責任社長，但中後段感情戲比重突然變很重，公司快倒時還在吵「我們到底算不算在交往」，很多人覺得他行為與前期設定不一致，讓職場線的力度被稀釋。

3.反派行為過度狗血，破壞前期寫實感

從泰國冤案、縱火、綁架父親關貨櫃，到名牌暗藏借據，一連串橋段越來越像復仇八點檔。相較前期踏實寫賣貨、談條件、守信用的細節，後半段像換了另一種風格，也讓不少人覺得「很可惜，明明可以更好」。

#劇情 #爭議 #韓劇 #金敏荷 #李俊昊 #颱風商社 #Netflix

2025-11-19 17:44 女子漾／編輯周意軒

華航 87 年來首次出現「全男性空服員航班」，消息一出立即在社群引爆話題。當天一字排開的空少隊伍，高挑帥氣、制服筆挺，宛如男團出道式登場，讓搭到的旅客驚艷直喊：「這根本夢幻男團航班！」不僅象徵性別平權的重要里程碑，也成為華航員工口中「可遇不可求的緣分」。

華航推動性別平權　87 年來第一次「全空少航班」

中華航空自 1938 年創立以來，機組員普遍以女性空服員為主，男性空少在機型與人力配置上曾有名額限制，「男性人數不能比女性多」曾是不成文規定。華航內部人士透露，過去可以出現「全空姐」組合，卻始終沒有「全空少」的歷史紀錄。

圖片來源：IG@derektsl
圖片來源：IG@derektsl

近年工會持續推動性別平等與公平排班，終於讓制度全面調整。這次的「全空少航班」並非刻意安排，而是組員們依照新制度自由申請時，意外湊成史上第一次「整組男性空服員」。

空少直呼：要多有緣分才會遇到　旅客嗨喊「指定男團航班」

圖片來源：Threads@davidchouu
圖片來源：Threads@davidchouu

參與的空少們在 Threads 感性分享：「要多有緣份才可以一起執行這趟全組男性的航班！超級榮幸可以見證這個里程碑。」

圖片來源：IG@derektsl
圖片來源：IG@derektsl

不少旅客也在社群留言分享親眼見到隊伍的震撼感：「上週飛紐約就是你們服務的，整趟超棒！」「下次可以提前公告嗎？想指定男團航班。」「看到這組合真的被圈粉，有夠帥！」巧的是，該航班的座艙長恰好即將退休，能在職涯最後階段參與「首見全空少」更顯得難得。

性別不該是限制　華航平權制度是如何做到的？

圖片來源：IG@derektsl
圖片來源：IG@derektsl

華航內部指出，空服員的訓練、認證、專業能力皆相同，「服務品質與飛安要求不因性別而有差異」。調整制度後，組員皆可依照公平機制排班，不再因性別受到區隔。

圖片來源：Threads@davidchouu
圖片來源：Threads@davidchouu

此舉除了代表航空業逐步擺脫性別刻板印象，也讓更多旅客意識到空服工作的專業與多元。

#分享 #職涯 #中華航空

【懶人包】好市多黑五 2025 開搶！必搶家電、日用品優惠重點整理 想撿便宜先看這篇

【懶人包】好市多黑五 2025 開搶！必搶家電、日用品優惠重點整理 想撿便宜先看這篇

2025-11-24 12:27 女子漾／編輯張念慈
【懶人包】好市多黑五 2025 開搶！必搶家電、日用品優惠重點整理 想撿便宜先看這篇。圖片來源：台灣好市多、Canva
【懶人包】好市多黑五 2025 開搶！必搶家電、日用品優惠重點整理 想撿便宜先看這篇。圖片來源：台灣好市多、Canva

美式賣場好市多（Costco）一年一度的黑色購物節24 日正式開跑！首日一早，內湖等熱門賣場在8點開門前，就已經累積超過200至250人排隊，有民眾清晨6點20分就到場卡位。本次好市多優惠規模加碼，參與折扣的商品超過500，涵蓋3C家電、寢具服裝、日用品、聖誕節慶佈置等，本篇整理「好市多黑五」限量商品，從家電升級、保健補貨到年底送禮，讓你一次買齊。

好市多黑色購物節怎麼逛？營業時間＋限量規則一次看

1 活動日期與營業時間

1）活動期間：2025 年 11 月 24 日（一）至 11 月 30 日（日），連續 7 天。

2）營業時間：全台賣場早上 8:00 至晚上 21:30（實際以各分店公告為準）。

3）停車小提醒：多數賣場在開門前約 30 分鐘就會開放停車場，想卡位電視、冰箱、熱門家電，建議提早進場。

2 限量商品與購買規則

1）黑五期間每天都會推出「當日限定」優惠，沒有賣完才可能延續到隔日，熱門家電與 3C 幾乎首日就被掃光。

2）部分商品有「每卡限購一組」等規則，想囤貨可以揪家人好友一起分開結帳。

3）很多黑五價不會提前寫在 DM 上，需要認明價標上的「現減」或黑五標示，才是本檔黑五正式優惠。

3 每日優惠怎麼看

1）好市多會在每天下午於官方 FB、IG 和 App 公布「隔天」的部分精選商品，價格則統一以賣場實際標示為準。

2）想買高單價又限量的家電，建議：前一天先看好清單，隔天早上 8 點前到場排隊，成功率最高。

黑鑽卡＋聯名卡加碼：好市多優惠怎麼刷最划算？

【懶人包】好市多黑五 2025 開搶！必搶家電、日用品優惠重點整理 想撿便宜先看這篇
【懶人包】好市多黑五 2025 開搶！必搶家電、日用品優惠重點整理 想撿便宜先看這篇

今年好市多黑五特別主打「家電升級族」，搭配富邦 Costco 聯名卡與黑鑽卡，可以把折扣拉到最大。

1 富邦 Costco 聯名卡分期優惠

1）活動期間，於好市多店內單筆刷卡滿 1,000 元即可分期，最長可分 30 期。

2）2025 年底前申辦 12 至 30 期分期，筆筆享有該筆金額「前 3 期免息」。

3）大型家電再加碼基本安裝服務，等於把一次性負擔攤長，又不用多付利息。

2 黑鑽卡黑五回饋

1）實體賣場：黑鑽卡 2% 回饋，搭配富邦聯名卡約可拿到合計 4% 左右回饋。

2）線上購物：黑鑽卡 2% 回饋，加上聯名卡約 3% 回饋，合計約 5%。

3 資深會員隱藏福利

1）續卡滿 20 年：可免費兌換烤雞 1 份。

2）續卡滿 25 年：可免費兌換披薩 1 個。

3）兌換方式：好市多會透過電子郵件或實體信件寄出券，記得檢查信箱不要漏領。

對有計畫在好市多黑五 2025 入手高單價家電的會員來說，「折扣＋回饋＋分期免息」同時啟動，是今年最大亮點。

必搶家電 3C：電視、冰箱、洗衣機一次換新

【懶人包】好市多黑五 2025 開搶！必搶家電、日用品優惠重點整理 想撿便宜先看這篇。圖片來源：Canva
【懶人包】好市多黑五 2025 開搶！必搶家電、日用品優惠重點整理 想撿便宜先看這篇。圖片來源：Canva

首日好市多黑五就釋出多款高折扣的 3C、家電，賣場實際觀察顯示，85 吋 QLED 顯示器、兩件式家庭劇院組、Dyson 空氣清淨機人氣最高。以下整理代表性重點：

影視家電：電視＋家庭劇院

【懶人包】好市多黑五 2025 開搶！必搶家電、日用品優惠重點整理 想撿便宜先看這篇。圖片來源：Canva
【懶人包】好市多黑五 2025 開搶！必搶家電、日用品優惠重點整理 想撿便宜先看這篇。圖片來源：Canva

1 TCL 65 吋 QLED 顯示器（65PTK）：原價 23,499 元，省 5,000 元，優惠價 18,499 元。

2 PHILIPS 75 吋 MiniLED 顯示器（75MLED800）：原價 44,799 元，省 9,000 元，優惠價 35,799 元。

3 PHILIPS 55 吋 MiniLED 顯示器（55MLED800）：原價 22,999 元，省 4,600 元，優惠價 18,399 元。

4 三星 85 吋 NEO QLED 顯示器：直接狂省 27,000 元，被視為今年好市多黑五首日「最殺電視王」。

5 BOSE SMART SOUNDBAR 500（含BASS MODULE 500）：原價29,999元，省8,000元，優惠價21,999元。

6 OVO PROJECTOR U3 小蘋果投影機（HD）：原價 12,499 元，省 2,500 元，優惠價 9,999 元。

7 JBL CLIP 5 可攜式防水藍牙喇叭：原價 1,999 元，省 400 元，優惠價 1,599 元。

【懶人包】好市多黑五 2025 開搶！必搶家電、日用品優惠重點整理 想撿便宜先看這篇。圖片來源：台灣好市多
【懶人包】好市多黑五 2025 開搶！必搶家電、日用品優惠重點整理 想撿便宜先看這篇。圖片來源：台灣好市多

【懶人包】好市多黑五 2025 開搶！必搶家電、日用品優惠重點整理 想撿便宜先看這篇。圖片來源：台灣好市多
【懶人包】好市多黑五 2025 開搶！必搶家電、日用品優惠重點整理 想撿便宜先看這篇。圖片來源：台灣好市多

冰箱、洗衣機、冷凍櫃

【懶人包】好市多黑五 2025 開搶！必搶家電、日用品優惠重點整理 想撿便宜先看這篇。圖片來源：Canva
【懶人包】好市多黑五 2025 開搶！必搶家電、日用品優惠重點整理 想撿便宜先看這篇。圖片來源：Canva

1 SHARP 528L 四門對開冰箱（SJ-DF53F-SL）：原價 44,499 元，省 9,200 元，優惠價 35,299 元。

2 SAMSUNG 655L AI 對開冰箱（RS70F65Q4TTW）：原價 52,999 元，省 13,000 元，優惠價 39,999 元。

3 LG 21 公斤滾筒洗衣機（WD-S21VB）：原價 35,999 元，省 7,300 元，優惠價 28,699 元。

4 TCL 272 公升直立式無霜冷凍櫃：原價 14,299 元，省 4,300 元，優惠價壓在 9,999 元。

【懶人包】好市多黑五 2025 開搶！必搶家電、日用品優惠重點整理 想撿便宜先看這篇。圖片來源：台灣好市多
【懶人包】好市多黑五 2025 開搶！必搶家電、日用品優惠重點整理 想撿便宜先看這篇。圖片來源：台灣好市多

【懶人包】好市多黑五 2025 開搶！必搶家電、日用品優惠重點整理 想撿便宜先看這篇。圖片來源：台灣好市多
【懶人包】好市多黑五 2025 開搶！必搶家電、日用品優惠重點整理 想撿便宜先看這篇。圖片來源：台灣好市多

【懶人包】好市多黑五 2025 開搶！必搶家電、日用品優惠重點整理 想撿便宜先看這篇。圖片來源：台灣好市多
【懶人包】好市多黑五 2025 開搶！必搶家電、日用品優惠重點整理 想撿便宜先看這篇。圖片來源：台灣好市多

筆電、遊戲主機、配件

【懶人包】好市多黑五 2025 開搶！必搶家電、日用品優惠重點整理 想撿便宜先看這篇。圖片來源：Canva
【懶人包】好市多黑五 2025 開搶！必搶家電、日用品優惠重點整理 想撿便宜先看這篇。圖片來源：Canva

1 ASUS 15.6 吋筆記型電腦：原價 21,399 元，省 4,400 元，優惠價 16,999 元。

2 SONY PS5 Slim 主機遊戲雙手把同捆組：原價 19,199 元，省 3,400 元，優惠價 15,799 元。

3 ANKER 三合一磁吸無線充電器（B25M5W11）：原價 2,699 元，省 700 元，優惠價 1,999 元。

4 JLAB Wireless Earbuds 降噪真無線藍牙耳機：原價 4,999 元，省 1,000 元，優惠價 3,999 元。

5 SWANN 4K WiFi NVR 無線攝影機組（含 64GB SD 卡＋3 顆鏡頭）：原價 14,999 元，省 4,500 元，優惠價 10,499 元。

【懶人包】好市多黑五 2025 開搶！必搶家電、日用品優惠重點整理 想撿便宜先看這篇。圖片來源：台灣好市多
【懶人包】好市多黑五 2025 開搶！必搶家電、日用品優惠重點整理 想撿便宜先看這篇。圖片來源：台灣好市多

【懶人包】好市多黑五 2025 開搶！必搶家電、日用品優惠重點整理 想撿便宜先看這篇。圖片來源：台灣好市多
【懶人包】好市多黑五 2025 開搶！必搶家電、日用品優惠重點整理 想撿便宜先看這篇。圖片來源：台灣好市多

冬季保暖電器、吹風機

【懶人包】好市多黑五 2025 開搶！必搶家電、日用品優惠重點整理 想撿便宜先看這篇。圖片來源：Canva
【懶人包】好市多黑五 2025 開搶！必搶家電、日用品優惠重點整理 想撿便宜先看這篇。圖片來源：Canva

1 TESCOM 雙電壓摺疊吹風機：原價 3,399 元，省 700 元，特價 2,699 元。

2 DYSON 三合一空氣清淨機：原價 11,899 元，省 1,200 元，特價 10,699 元，是現場詢問度最高的小家電之一。

3 LUMENA Foot Heater 暖足器（WP1）：原價 1,829 元，省 400 元，優惠價 1,429 元。

4 KOVEA Cubic Heater 可攜式不鏽鋼暖爐：原價 1,999 元，省 400 元，優惠價 1,599 元。

5 AIRMATE 壁爐電暖器（Infrared Stove）：原價 2,549 元，省 550 元，優惠價 1,999 元。

6 LUMENA 陶瓷電暖器（POT1）：原價 2,399 元，省 550 元，優惠價 1,849 元。

7 AIRMATE 對流式電暖器（HC1222FUR）：原價 5,899 元，省 1,200 元，優惠價 4,699 元。

8 BAYSIDE Fireplace Console 紅外線電暖爐（179×48×77 公分）：原價 16,899 元，省 3,900 元，優惠價 12,999 元。

如果你今年有「整組換電視＋劇院＋冷氣家電」的計畫，好市多黑五 2025 基本上就是官方指定出手機會。

好市多年度盛事「黑色購物週」首日主打優惠商品搶先公開。圖／台灣好市多提供
好市多年度盛事「黑色購物週」首日主打優惠商品搶先公開。圖／台灣好市多提供

【懶人包】好市多黑五 2025 開搶！必搶家電、日用品優惠重點整理 想撿便宜先看這篇。圖片來源：台灣好市多
【懶人包】好市多黑五 2025 開搶！必搶家電、日用品優惠重點整理 想撿便宜先看這篇。圖片來源：台灣好市多

日用品、美妝保健、服飾：好事多黑五囤貨清單

除了大件家電，好市多黑五的強項還有：美妝保養、洗沐髮品、女性生理用品、保健品與冬季服飾，全都實打實下折。

生活、美妝、洗沐類

【懶人包】好市多黑五 2025 開搶！必搶家電、日用品優惠重點整理 想撿便宜先看這篇。圖片來源：Canva
【懶人包】好市多黑五 2025 開搶！必搶家電、日用品優惠重點整理 想撿便宜先看這篇。圖片來源：Canva

1 BIODERMA 貝膚黛瑪舒敏潔膚液（850ml×3＋100ml）：原價 1,839 元，省 450 元，優惠價 1,389 元。

2 SU:M37 活水潤澤酵能水凝霜 120ml＋50ml：原價 1,129 元，省 260 元，優惠價 869 元。

3 CeraVe 長效潤澤修護霜（542g×2 入）：原價 1,199 元，省 250 元，優惠價 949 元。

4 Olay 膠原精華液 30ml×2 入：原價 1,299 元，省 300 元，優惠價 999 元。

5 STRIVECTIN 澎彈緊緻精華 30ml＋15ml：原價 2,699 元，省 750 元，優惠價 1,949 元。

6 HERBAL ESSENCES 草本洗髮露 400ml×3（迷迭香／葡萄柚／草莓）：原價 629 元，省 150 元，優惠價 479 元。

7 Australian Botanical Soap 植物精油香皂 8 入＋洗手乳 1 入：原價 539 元，省 120 元，優惠價 419 元。

8 巴黎萊雅金緻護髮精油 茉莉小蒼蘭 100ml×2 入：原價 839 元，省 180 元，優惠價 659 元。

9 落建頭皮洗髮露 900ml×2 入（不同款皆有折扣）：原價 839〜999 元，現省 180〜200 元，優惠價約 659〜799 元。

10 Dr. Groot 啤酒酵母洗髮精 700ml＋150ml：原價 749 元，省 180 元，優惠價 569 元。

11 吉列極光刮鬍刀旅行盒組：原價 1,349 元，省 420 元，優惠價 929 元。

12 蘇菲安心褲、導管式衛生棉條、好自在熊抱歡安睡褲等女性生理用品：不同品項現省約 110〜210 元不等，是女生們黑五最適合囤的類別之一。

【懶人包】好市多黑五 2025 開搶！必搶家電、日用品優惠重點整理 想撿便宜先看這篇。圖片來源：台灣好市多
【懶人包】好市多黑五 2025 開搶！必搶家電、日用品優惠重點整理 想撿便宜先看這篇。圖片來源：台灣好市多

【懶人包】好市多黑五 2025 開搶！必搶家電、日用品優惠重點整理 想撿便宜先看這篇。圖片來源：台灣好市多
【懶人包】好市多黑五 2025 開搶！必搶家電、日用品優惠重點整理 想撿便宜先看這篇。圖片來源：台灣好市多

保健品

【懶人包】好市多黑五 2025 開搶！必搶家電、日用品優惠重點整理 想撿便宜先看這篇。圖片來源：Canva
【懶人包】好市多黑五 2025 開搶！必搶家電、日用品優惠重點整理 想撿便宜先看這篇。圖片來源：Canva

1 BODY GOALS 全素多效豌豆蛋白飲：原價 889 元，省 190 元，特價 699 元。

2 威德益生菌（睡前專用）：原價 1,869 元，省 380 元，特價 1,489 元。

3 天地合補水亮膠原美顏飲 30ml×21 入：原價 899 元，省 200 元，優惠價 699 元。

4 HADA LABO 肌研極潤完美多效凝露（100g＋80g 補充包）：原價 729 元，省 164 元，優惠價 565 元。

5 Move Free 葡萄糖胺 6 合 1 精華飲（25ml×30 包）：原價 1,299 元，省 260 元，優惠價 1,039 元。

6 Sports Research Omega-3 濃縮魚油（150 粒）：原價 1,269 元，省 260 元，優惠價 1,009 元。

7 One A Day 女性亮顏綜合維他命迷你錠（160 錠）：原價 749 元，省 230 元，優惠價 519 元。

【懶人包】好市多黑五 2025 開搶！必搶家電、日用品優惠重點整理 想撿便宜先看這篇。圖片來源：台灣好市多
【懶人包】好市多黑五 2025 開搶！必搶家電、日用品優惠重點整理 想撿便宜先看這篇。圖片來源：台灣好市多

【懶人包】好市多黑五 2025 開搶！必搶家電、日用品優惠重點整理 想撿便宜先看這篇。圖片來源：台灣好市多
【懶人包】好市多黑五 2025 開搶！必搶家電、日用品優惠重點整理 想撿便宜先看這篇。圖片來源：台灣好市多

服飾、保暖單品

【懶人包】好市多黑五 2025 開搶！必搶家電、日用品優惠重點整理 想撿便宜先看這篇。圖片來源：Canva
【懶人包】好市多黑五 2025 開搶！必搶家電、日用品優惠重點整理 想撿便宜先看這篇。圖片來源：Canva

1 女刷毛牛仔外套（美國尺寸 S–L）：原價 1,139 元，省 240 元，優惠價 899 元。

2 Gerry 兒童外套 XS–M：原價 599 元，省 120 元，優惠價 479 元。

3 Sunday Afternoons 漁夫帽：原價 569 元，省 160 元，優惠價 409 元。

4 Tommy Hilfiger 男長褲：原價 939 元，省 190 元，優惠價 749 元。

5 Tommy Hilfiger 男款軟殼飛行外套：原價 1,679 元，省 350 元，優惠價 1,329 元。

6 32 DEGREES 男女羽絨背心：女款原價 749 元，省 150 元，優惠價 599 元；男款原價 999 元，省 200 元，優惠價 799 元。

7 WEATHERPROOF 男女外套（短版風衣、填充外套等）：各款約省 240〜300 元不等。

8 FITFLOP 女皮革夾腳拖鞋：原價 1,899 元，省 600 元，優惠價 1,299 元。

9 LEVI’S 男圓領短袖三件組：原價 639 元，省 140 元，優惠價 499 元。

【懶人包】好市多黑五 2025 開搶！必搶家電、日用品優惠重點整理 想撿便宜先看這篇。圖片來源：台灣好市多
【懶人包】好市多黑五 2025 開搶！必搶家電、日用品優惠重點整理 想撿便宜先看這篇。圖片來源：台灣好市多

【懶人包】好市多黑五 2025 開搶！必搶家電、日用品優惠重點整理 想撿便宜先看這篇。圖片來源：台灣好市多
【懶人包】好市多黑五 2025 開搶！必搶家電、日用品優惠重點整理 想撿便宜先看這篇。圖片來源：台灣好市多

吃貨必看：早餐穀片、零食、咖啡、和牛都在降價

對很多人來說，好市多黑五最有感的其實是「冰箱與零食櫃補貨」。

【懶人包】好市多黑五 2025 開搶！必搶家電、日用品優惠重點整理 想撿便宜先看這篇。圖片來源：Canva
【懶人包】好市多黑五 2025 開搶！必搶家電、日用品優惠重點整理 想撿便宜先看這篇。圖片來源：Canva

1 穀片、零食、魚鬆絲

1）Kellogg’s 杏仁玉米片 600g×2 包：原價 339 元，省 70 元，優惠價 269 元。

2）巧克力法蘭酥（11g×60 入）：原價 399 元，省 100 元，優惠價 299 元。

3）卡迪那玉米糙米脆片（70g×10 包）：原價 279 元，省 80 元，優惠價 199 元。

4）大田海洋鱈魚黑芝麻夾心絲 720g：原價 295 元，省 70 元，優惠價 225 元。

2 飲品、咖啡、啤酒

1）EVIAN 法國天然礦泉水 30 罐：原價 819 元，省 170 元，特價 649 元。

2）老舊金山拿鐵二合一（20g×125 包）：原價 769 元，省 160 元，優惠價 609 元，本次黑五官方點名的人氣咖啡。

3）HEINEKEN 海尼根啤酒 473ml×24 罐：原價 999 元，省 200 元，優惠價 799 元。

【懶人包】好市多黑五 2025 開搶！必搶家電、日用品優惠重點整理 想撿便宜先看這篇。圖片來源：台灣好市多
【懶人包】好市多黑五 2025 開搶！必搶家電、日用品優惠重點整理 想撿便宜先看這篇。圖片來源：台灣好市多

3 生鮮肉品、冷凍食品

1）日本 A4 和牛紐約客真空包：每公斤下殺 550 元，現場數量有限，是今年好市多黑五 2025 討論度很高的肉品。

2）卜蜂冷凍日式唐揚炸雞：特價 339 元，被不少人視為冷凍庫必備宵夜。

【懶人包】好市多黑五 2025 開搶！必搶家電、日用品優惠重點整理 想撿便宜先看這篇。圖片來源：台灣好市多
【懶人包】好市多黑五 2025 開搶！必搶家電、日用品優惠重點整理 想撿便宜先看這篇。圖片來源：台灣好市多

#懶人包 #好市多優惠 #好市多黑色購物節 #好市多黑五 2025

2026馬年誰最旺？12生肖運勢排名公開：屬蛇翻身、屬豬脫離霉運　4生肖犯太歲壓力爆棚

2026馬年誰最旺？12生肖運勢排名公開：屬蛇翻身、屬豬脫離霉運　4生肖犯太歲壓力爆棚

2025-11-13 08:18 女子漾／編輯張念慈
財運、好運示意圖。女子漾AI製圖
財運、好運示意圖。女子漾AI製圖

今年進入尾聲，你是不是也在好奇：2026馬年，自己的運勢會不會「翻盤」？命理老師小孟在YouTube頻道公布「2026馬年12生肖運勢排行榜」，從犯太歲、事業、財運到關鍵月份通通點名。整體來看，屬馬、屬兔、屬鼠、屬牛要特別留意職場壓力與財務波動；屬蛇屬豬、屬猴則迎來強勢回升，不只貴人變多，升遷與偏財機會也都上門。以下就照名次，帶你一次看懂自己的2026關鍵提醒。

第12名：生肖馬／犯太歲 壓力極大但有轉機

生肖馬示意圖。圖片來源：Canva
生肖馬示意圖。圖片來源：Canva

屬馬的人在2026年屬於「正犯太歲」，整體壓力感很明顯。工作上變動多，和同事、上司之間容易有摩擦，上半年挑戰一波接一波，常覺得事情永遠做不完。關鍵是穩住情緒，用成果說話，撐過去之後，年終前後反而會迎來轉機，甚至有調薪或升遷的機會。

財運起伏也偏大，3月、6月、9月要特別防投資失利與突發開銷，記得守住正職收入，投資以穩健為主，遠離借貸、標的不明的高風險商品。整體來說，越低調越安全，所有合約、金流細節都要看清楚。

第11名：生肖兔／破太歲 事業壓力多但貴人護航

生肖兔示意圖。圖片來源：Canva
生肖兔示意圖。圖片來源：Canva

屬兔的人在2026年遇上「破太歲」，事業上阻力感相當明顯。職場人際容易出現誤會或暗潮，辦公室政治特別煩人，因此說話做事越低調越好，重要決策、會議內容記得留下紀錄。好消息是，你其實有不錯的貴人運，3月、9月有機會被看見，出現升職或合作邀約。

財務方面，正職收入穩定，但投資與偏財要謹慎。4月、8月可能出現突發支出或貸款壓力，建議優先清償利率較高、金額較大的負債，再來談投資布局。以穩健理財、分散風險為原則，就能把傷害降到最低。

第10名：生肖鼠／沖太歲 財運波動 人事變動多

生肖鼠示意圖。圖片來源：Canva
生肖鼠示意圖。圖片來源：Canva

屬鼠的人因為「沖太歲」，整體運勢起伏不定，壓力集中在職場和財務。上半年容易遇到人事大調整、突發任務或職務更動，2月、5月、8月要特別小心口舌是非，所有合約、文件一定要備份與保存。6月之後情勢才會慢慢穩定，如果願意主動爭取表現，有機會把變動轉化成職涯跳板。

財運方面，3月和9月要防突然的支出或收款延遲，平常務必要留一筆預備金。5月與11月有望出現額外收入或獎金，但投資策略仍建議保守、分散，不要碰高槓桿或一夕致富的標的。

第9名：生肖牛／害太歲 小心人際與合作地雷

生肖牛示意圖。圖片來源：Canva
生肖牛示意圖。圖片來源：Canva

屬牛的朋友在2026年遇上「害太歲」，表面上運勢看似穩穩的，但細節藏在「人際與合作」。上半年可能突然被丟新專案、換主管或團隊重組，壓力來得很猝不及防。建議所有工作內容用數據和紀錄說話，避免被誤會或背黑鍋。3月、9月會遇到貴人，是爭取升職與資源的重要時間，下半年也會看到努力的成果。

財運整體不錯，但2月、6月、8月要管好支出，尤其合作案相關的費用要結清、算明白，避免「賺了業績、賠了錢」。4月和10月適合做小額、分散的投資，以穩穩累積資產為主。

第8名：生肖雞／破太歲 事業向上但要防內耗

生肖雞示意圖。圖片來源：Canva
生肖雞示意圖。圖片來源：Canva

屬雞的人雖然也有「破太歲」干擾，但整體走的是「先忙後甜」路線。工作發展呈現穩定向上，付出通常看得到結果，3月、9月特別有機會被升職或公開稱讚。只是6月要注意和同事、合作夥伴的溝通，所有重要共識都要寫下來，以免後續產生誤解。下半年工作量變大，流程和時間管理若沒整理好，很容易累到身心俱疲。

財運算穩定，除了正職收入，還有機會透過兼職、接案或副業多賺一筆。不過1月與4月容易出現突發支出，購物或投資前先冷靜三秒，投資標的務必分散，不要情緒衝動押注高風險商品。

第7名：生肖虎／運勢起伏 有進有退

生肖虎示意圖。圖片來源：Canva
生肖虎示意圖。圖片來源：Canva

屬虎的人在2026年會明顯感受到「有時衝得很快，有時又被按暫停」。工作上2月與7月挑戰特別多，要有彈性調整心態，4月可能出現一個短暫但重要的好機會。9月和11月則不宜太搶鏡，低調處理問題，避免變成風暴中心。好在下半年整體狀況漸漸穩定，只要不放棄，成果會逐步浮現，過程中多依靠團隊及貴人力量會更順。

財運方面，正職收入算穩，但偏財普普通通。3月、8月要注意投資判斷失誤或臨時大筆支出，手上有資金回籠時，先還清欠款，再規劃長期理財與分散投資，比隨便亂衝安全很多。

第6名：生肖龍／重整階段 穩中藏機會

生肖龍示意圖。圖片來源：Canva
生肖龍示意圖。圖片來源：Canva

屬龍的人在2026年進入「重整體質」的階段，工作走的是穩健路線，同時也有機會打開新的人脈圈或業務線。3月與9月特別適合行動，無論是爭取重要專案、跨部門合作或對外提案都很加分。不過職場中恐有「暗中扯後腿」的狀況，記錄、信件、會議紀要都要留好，年底前後有機會出現升職、轉職或發展新方向的契機。

財運以固定收入為主，額外賺錢機會不算多，因此理財策略務必要保守。2月、7月、11月要注意人情、借款與不必要的消費，最好先訂好每月儲蓄目標，多存少花，就能替下一階段的跳躍做準備。

第5名：生肖羊／後勢轉強 貴人助攻

生肖羊示意圖。圖片來源：Canva
生肖羊示意圖。圖片來源：Canva

屬羊的人2026年後勢看漲，工作運明顯比前幾年順很多。3月與9月很適合主動舉手表現，爭取新機會、談加薪或挑戰新領域都有機會成功。上半年可以專心優化工作流程與人際互動，下半年則有機會靠自己的專業爭取更多資源，成果會愈來愈清楚地浮出檯面。

財運穩定，正職收入可靠。2月和8月可能有不錯的投資機會，但入場前要做好功課，不要跟風。4月要留意零碎花費與交際成本，避免小錢累積變大洞。年中過後有機會拿到獎金或回收舊帳，建議先存起來，5月與11月資金變動較大，記得保守操作。

第4名：生肖狗／穩健進財 機會陸續浮現

生肖狗示意圖。圖片來源：Canva
生肖狗示意圖。圖片來源：Canva

屬狗的人在2026年整體走勢穩中有升，事業運相當不錯。3月、10月非常適合展現實力、拓展人脈，5月更是事業關鍵月份，適合談合作、簽約或部署下一步計畫。年中要特別小心合約內容與條款細節，避免因疏忽造成損失。年底前後容易被主管看見、肯定，是開始規劃長期職涯或進修的好時機。

財運方面表現亮眼，正職收入穩定，過完年後的2月，以及9月都有不錯的投資機會，但仍建議謹慎評估風險。11月與12月適合存錢、做長期理財規劃，把今年賺到的錢好好放進對的地方。

第3名：生肖蛇／運氣漸開 貴人一路相助

生肖蛇示意圖。圖片來源：Canva
生肖蛇示意圖。圖片來源：Canva

屬蛇的人2026年有明顯「越走越順」的感覺。工作上，上半年適合打基礎、調整流程，3月至5月事情多但也是累積實績的關鍵期。3月以及年底，是爭取升職、加薪或進修的黃金時機，年中若有跨領域合作機會可以考慮，但簽約前一定要把責任、權利寫清楚。6月要小心職場人際，避免被捲入是非，保持冷靜並保留證據。

財運穩定，正職收入可靠。2月與8月可能出現突發性支出，因此事先準備備用金很重要。春天若有短期投資機會，務必要先評估風險再下手。到年底財運會逐漸回升，有機會拿到獎金或額外收入，只要控制好預算，就能累積一筆不錯的資金。

第2名：生肖豬／偏財順利 事業全面拓展

生肖豬示意圖。圖片來源：Canva
生肖豬示意圖。圖片來源：Canva

屬豬的人終於在2026年揮別前一年的低潮，工作運一路穩穩向上。4月與9月適合學新技能、考證照或重整職涯方向，年中有機會和其他部門、不同領域共同合作、分享資源。6月遇到問題時，只要冷靜處理、按部就班，反而能藉機展現你的危機處理能力。年底有被升職、接手新任務的可能，是「一步一步穩紮穩打就會被看見」的一年。

財運方面，正職收入穩定，偏財運也不錯。2月、8月要注意避免衝動消費與隨意借錢，以免好運被支出吃掉。年中可能拿到獎金，5月與11月也有小額進帳，適合趁機整理收支、建立長期理財計畫。

第1名：生肖猴／事業突破 財運旺盛冠軍

生肖猴示意圖。圖片來源：Canva
生肖猴示意圖。圖片來源：Canva

2026年最大贏家就是屬猴的人。工作上將迎來一連串突破與變革，上半年是打穩基礎、鋪路的階段，下半年則進入收穫期。過完年後的3個月，非常適合提出新提案、新企劃或新合作模式；6月若遇到阻力，只要調整溝通方式，就能成功化解。全年都適合採取「分階段推進」策略，邊做邊調整，同時維持現金流安全。人脈運也很旺，拓展社交圈、善用外部資源，會替你加分很多。

財運穩定且有明顯成長空間，正職收入穩固，期間還會不時有額外進帳。1月與4月要防破財與臨時大開銷，2月、8月、9月則是評估、調整投資組合的好時機。建議年初就先設定應急基金與理財目標，優先清償高利貸款，年底回頭看，你會發現自己不只存到錢，也為未來打下非常穩的財務基礎。

不管你在排行榜上是第幾名，都不要被名次嚇到或沖昏頭。所謂好運，其實就是「看清形勢後，做出相對正確的選擇」；就算犯太歲，只要提早做好準備、穩住心態，很多危機都能化為成長的轉機。

☛此為民俗說法，不代表本網站立場，切勿過度迷信。

#貴人 #人脈 #屬蛇 #屬豬 #屬狗 #屬兔 #生肖虎 #犯太歲 #生肖運勢 #2026年

讓人融化難生氣，盤點「愛撒嬌」的星座TOP3

讓人融化難生氣，盤點「愛撒嬌」的星座TOP3

2025-11-20 21:56 唐蘋想很多

常聽到「撒嬌的女人最好命」，適時撒嬌能讓人融化，想生氣想拒絕都很難，現今兩性平權，撒嬌不是女生的專利，男生撒嬌起來甚至更勝女生呢！撒嬌是放低姿態的請求，讓對方有尊崇感而感到愉快，撒嬌的人得到想要的，被撒嬌的人滿足被需要的感覺，是雙贏的局面，然而撒嬌不能常常使用，避免頻率太高容易麻痺。十二星座中，你知道哪三個星座最愛撒嬌嗎？看看你或另一半中了沒。

Top3：天生嘴甜會灌迷湯軟化對方－雙子座

腦筋靈活的雙子座天生口才好嘴甜會說話，多變的個性可視情況隨時切換狀態，需要撒嬌賣萌時，他們能放下身段討好對方，一點都不覺得彆扭，但他們不隨便對人撒嬌，只在有所求時才會發揮撒嬌功力，直到對方同意才罷休。雙子座撒嬌的方式是灌迷湯軟化對方，為了得到自己想要的，什麼噁心肉麻的話都說得出口。

Top2：善於社交能抓對時機撒嬌－天秤座

社交能力強的天秤座處事八面玲瓏，善於察言觀色很懂得看人說話，很能取悅他人討人歡心。天生優雅愛好和平，不喜歡衝突能包容與退讓，有時喜歡裝柔弱，說起話來溫和迷人，感覺很需要人來呵護，能精準抓對時機撒點嬌，以獲得自己想要的。天秤座雖有與生俱來的撒嬌本領，但不輕易對人撒嬌，只有親近的人才有機會感受他們的ㄋㄞ功。

Top 1：柔情似水擅長以柔克剛－雙魚座

柔情似水的雙魚座個性天真浪漫且善解人意，很懂得展現自己的魅力，最擅長的手法就是以柔克剛，生性感性容易落淚，一旦撒嬌示弱就讓人產生憐憫之心而無法抗拒，雙魚座明白硬碰硬很傷感情，因此很願意放下身段服軟。雙魚座缺乏安全感，總是喜歡粘在情人身邊，天生就是小女(男)人，然而對愛情有許多美好的幻想，加上內心易有許多小劇場，要小心別無理取鬧。

#星座 #撒嬌 #雙子座 #天秤座 #雙魚座 #唐蘋 #圖文創作

唐蘋想很多

唐蘋想很多

這裡有我的星座、兩性、娛樂時事分析，更有劇評及旅記。曾出版「戀愛的50個現象」圖文書，「聯合報」、「TVBS週刊」、「FsahionGuide流行情報網」、「花蓮最速報」專欄圖文連載，更多作品可追蹤IG/Threads/FB：唐蘋想很多。

#雙子座 #雙魚座 #天秤座 #星座運勢 #圖文插畫

鹹魚翻身！2025年末逆轉勝四大星座：巨蟹苦盡甘來、這星座收入大旺

鹹魚翻身！2025年末逆轉勝四大星座：巨蟹苦盡甘來、這星座收入大旺

2025-11-20 13:25 女子漾／編輯ANDREA

一眨眼就要來到年末了！2025年星座運勢，在年底哪些星座有機會鹹魚翻身呢？這些星座的好運背後，各有不同的原因支撐他們迎來突破和提升，值得期待呀！想知道就一起往下來看看！

1.巨蟹座

全方位幸運加持 巨蟹座2025年整體運勢強勁，年底前事業與財運特別旺盛，受到貴人相助及個人努力，工作上有升職加薪的機會，財富不僅正財穩定，偏財運也極佳。這一年巨蟹能脫穎而出，經濟狀況顯著改善，甚至學生也可能因獎學金收益增加收入。

圖片來源：JtBC FACEBOOK
圖片來源：JtBC FACEBOOK

2.水瓶座

創新思維激發事業飛躍 水瓶座從年末開始，將結束霉運，迎來事業與財運的雙重起飛，靠著前期積累的創意和領導能力，在職場及創業場域表現出色。水瓶的獨特思維與行動力，讓他們能抓住機會突破瓶頸，收入與事業水平水漲船高。

圖片來源：JtBC FACEBOOK
圖片來源：JtBC FACEBOOK

3.金牛座

穩中求升，財務漸趨穩定 一向務實穩健的金牛座，2025年底財運持續向上。過去半年若曾感運勢停滯，年底將逐步突破，財務狀況改善，甚至有意外收入。感情和事業也同時穩定成長，整體生活品質提升，持續努力與耐心是關鍵。

圖片來源：JtBC FACEBOOK
圖片來源：JtBC FACEBOOK

4.摩羯座

踏實耕耘迎來回報 摩羯座在2025年末將見證長期堅持的成果，工作實力獲得承認，升職加薪機會明顯，這是摩羯努力和責任感的回報，事業發展順利，收入穩定提升，打造穩健的生活基礎。

圖片來源：JtBC FACEBOOK
圖片來源：JtBC FACEBOOK

以上這四個星座的共同特徵是在年底前，借助內心的堅定、環境的轉機以及貴人助力，把握關鍵時機實現逆轉翻身，迎接光明且富有成效的2026年。

#貴人 #水瓶座 #摩羯座 #巨蟹座 #金錢運 #事業運 #星座運勢 #12星座運勢 #2025年12月運勢

