李俊昊、金敏荷《颱風商社》神劇變爛尾劇？分集劇情＋結局爭議一次看

《颱風商社》從神劇變雷劇？《颱風商社》由百想影帝李俊昊搭檔新生代演技股金敏荷，以1997亞洲金融風暴為背景，講中小企業在IMF危機下求生的故事，開播時曾被寄予「今年最有機會封神的商戰劇」厚望，收視穩穩往上爬。但隨著劇情推進，節奏拖沓、主角人設偏離、商戰主軸被戀愛線稀釋，再加上最後幾集的收尾方式，被韓網與劇評一致點名「爛尾」，從口碑黑馬變成2025年度最可惜作品之一。

以下整理《颱風商社》1～16 集劇情線索與結局爭議，一篇看懂此劇為何會從高口碑跌入「爛尾劇」討論。

《颱風商社》分集劇情 1～16 集重點

第 1 集：國家破產的那一天

1997 年，經營 26 年的中小企業「颱風商社」面臨景氣反轉，社長強陳鶧獨自扛著資金壓力。兒子強太風卻只顧玩樂，和對手表賢俊鬧進警局，父子第一次激烈衝突。太風真正的夢想其實是培育玫瑰，卻始終得不到父親肯定。

就在他短暫離開病房的空檔，父親因壓力心臟病發離世；同一時間，電視播出韓國向 IMF 求援的新聞，宣告國家進入金融風暴，太風人生也被迫改寫。

第 2 集：留下來的人，才叫商社人

靈堂上，合作廠商崔社長藉「未付貨款」鬧場，會計吳米鮮靠精準記帳與合約條款成功反擊。IMF 衝擊下，妹妹錄取被取消，米鮮自己也放棄大學夢，只能繼續在商社賺錢養家。公司其他同事紛紛離職，只剩少數老員工苦撐。

太風原本只想整理遺物就離開，卻在保險箱裡發現以自己和員工名字開的存摺，第一次真正理解父親對員工的情義，決定暫時頂上「新員工」與「代理負責人」的身分。

第 3 集：從停業申請書，走回公司大門

太風陪同米鮮、高劘盡交布料時，察覺對方公司氣氛詭異，當場阻止貨車離場。原來對方打算卷貨倒閉，只能先把布料堆在空地，太風連夜守貨。表朴虎提出出租倉庫，高劘盡情急蓋章，卻沒注意合約背面藏有陷阱條款。

米鮮找到「不可抗力退貨」條文，加上匯率變動，談成退貨、暫時解套。債主電話仍狂打，有人建議辦停業、放棄遺產，太風拿著停業申請書走進稅務局，最後卻改成「變更代表」，宣告要真正扛起「颱風商社」。

第 4 集：第一次贏過大財團

表商船把布料運回義大利，才發現短少 10%，只好自己吞下損失與運費。太風、米鮮拿著剩餘布料現身，開出「三倍成本、現金交易」條件，迫使表朴虎認賠買回。

兩人南下釜山找新機會，在洪信商行認識歷史悠久的秀博安全鞋，社長當場示範防刺穿、防火性能，太風看出出口潛力，直接談下 500 雙訂單。只是這筆錢原本另有用途，讓米鮮大為光火。回到首爾，太風家因遭拍賣被貼封條，他和母親只好搬回辦公室，真正與「商社」綁在一起。

第 5 集：七千雙鞋、一億韓元的賭注

米鮮發現太風母子「借住公司」，乾脆先帶他們回自己家。安全鞋預付款已付，太風到工廠提貨卻只看到空廠房與滿身傷痕的朴允哲——工廠破產，高利貸柳熙圭把預付款和庫存全吞了。太風在巷口崩潰痛哭，母親第一次真的抱住兒子，要他累了就靠在自己身上。

重新振作後，他找上柳熙圭談判，原本打算用現金換貨，卻在看到朴允哲奄奄一息後改變主意，提出「把七千雙鞋賣到一億韓元」的賭局，表賢俊在旁看戲，乾脆把自己的訂貨額度讓出來，賭局正式開打。

第 6 集：把安全鞋賣到墨西哥去

七千雙安全鞋運回首爾，米鮮得知太風「偷偷加碼」後徹底炸裂，認為他拿大家命運開玩笑。朴允哲來到首爾，看到商社只剩米鮮獨自苦撐，打算悄悄離開，卻被太風攔下。太風鎖定工安法規嚴格的歐美市場，認為真正在乎工人性命的地方，才會需要這種高規格安全鞋，他親自穿鞋踩碎玻璃、跨桌跳躍拍攝宣傳片寄給外商，終於獲得皇家投資化學的洽談機會。

米鮮啃英文資料到失眠，正式會議上仍穩穩完成簡報、簽下訂單。就在眾人準備出貨時，貨輪卻在表商船施壓下拒載，於是他們改把希望寄託在遠洋漁船身上。

第 7 集：跳海是商戰，也是告白

洪信商行社長鄭次蘭出面，說服原本拒載的遠洋漁船船長，對方得知太風是強陳鶧之子後態度軟化。朴允哲憑著海洋大學、油輪經驗，主動提出隨船押貨。貨物裝船前警方突然突擊，太風扛起麵粉袋跳海，把麵粉灑滿海面、成功轉移注意力，岸上的米鮮嚇壞，拿著救生圈站在岸邊。確認他平安上岸後，情緒一口氣爆發，兩人相擁，太風也終於坦白自己對她的好感。

安全鞋最後順利抵達墨西哥，他拿著賭來的一億韓元贖回借據，還賺到一筆美元。表賢俊為此被父親痛罵，太風則把目光放到下一個商品：工業用頭盔。

第 8 集：前進泰國，第一個受創國家

頭盔工廠談妥供貨後，團隊開始思考「要賣去哪一國」。太風提出看似不合常理的選擇：同樣被 IMF 重擊的泰國。他從日常蒐集的資料分析，泰國百貨公司多、德國車銷量驚人，是東南亞購買力最強國之一，摩托車普及，加上政府剛推動「強制戴安全帽」，頭盔需求可能爆發。高劘盡堂兄在當地經營貿易公司，成為踏進泰國的踏板。

然而出差前後，內部矛盾浮現：高劘盡一直看不起從會計轉做營業的米鮮，在港口還以香菸與現金「打點」海關。米鮮當場制止，隔天三人宿舍遭警方突擊，高劘盡因行賄被當場帶走，情勢急轉直下。

第 9 集：一卷底片救回一個人

原本只是 50 美元的「午餐費」，在操作下被做成 1 萬美元賄款，高劘盡被指控行賄。太風試圖向當地財閥千金認錯求情卻被拒，米鮮乾脆用他曾對自己用過的「激將法」反嗆，要他拿出真正的本事。兩人在河邊談心時，她說出自己離家出差反而覺得輕鬆，太風指出這樣不妥，卻也承認正是這樣的她吸引自己，忍不住告白。

法庭攻防中，他以「賄款金額遠高於貨物總值」拆穿不合理之處，但被認定缺乏直接證據。關鍵在一卷掉進橋下、僅剩底片的照片，米鮮自責不已，太風先安撫她，再用手電筒把底片投影在法庭牆上，清楚顯示實際付款金額與時間，成功替高劘盡洗刷冤屈。

第 10 集：台風商社 2.0 的誕生

高劘盡獲釋後，三人立刻衝往港口阻止頭盔被銷毀，卻遇高速公路封閉，只能改騎機車與搭嘟嘟車狂飆。太風與米鮮不顧危險擋在挖土機前，終於救回 140 箱完好頭盔，其餘全成廢鐵。看著堆滿損壞頭盔的場景，米鮮忍不住落淚，高劘盡反而安慰她是最好的商社人，決定留在泰國，一家工地一家工地的賣完貨。

太風回到韓國，只看到帳戶裡剩 12 萬韓元，咬牙把父親一手打造的舊辦公室出租，在好友酒吧掛上「颱風商社 2.0」招牌，向同事們鞠躬道歉，幾個人一起打掃簡陋空間重新出發。感情線上，泰國之吻成為兩人之間的「未定義關係」，也埋下後續誤會。

第 11 集：拉回失落的戰友，搶政府標案

為了找穩定又有利潤的生意，太風把目標轉向政府公共採購，卻發現好標案都被大企業壟斷，剩下的是連國內產線都不完整的「醫用手套」。要切入這一塊，唯一的關鍵是熟悉公標流程的前經理具銘官，卻因創業失敗、信仰崩塌而加入末日邪教。太風、米鮮在路邊看到他發傳單，勸他回來反被罵「異端」。

很快，採購廳又寄來禁止投標公文，讓公司雪上加霜。具銘官翻完文件，指出招標程序瑕疵，建議提出異議，迫使採購廳重新開放投標資格。準備法文技術書時電腦打不出字元，最後仍靠他多年功力手寫完成。夜深人靜，米鮮再度劃出「只想是同事」的界線，太風卻已退無可退。

第 12 集：用四折庫存，敲開醫用手套大門

醫用手套市場長期被美國公司掌控，各家成本一致，表商船又握有自家船隊和貨櫃優勢，颱風商社幾乎沒有勝算。太風在「投高價賺不到錢、投低價會賠死」之間來回盤算，扛著五名員工和整個家庭的生計壓力。好友汪濫暮透露批發底價，他靈機一動，計畫繞過美國總公司、直接找馬來西亞工廠。裴松仲飛去才知道產線已轉移，留下大批庫存。

投標期限迫近，辦公室裡一片焦躁，最後關頭電報送到——他以四折價打包庫存。太風飛快算出可以出手的最低價，在截止前三分鐘送出標書，成功拿下標案。表商船錯失機會，又背著柳橙庫存巨額虧損，父子關係再度撕裂；此時的米鮮，卻在守護貨物時遭遇火警，命懸一線。

第 13 集：火場後的正式告白

昏迷中的米鮮，最遺憾的不是升不上去，而是來不及跟家人說出真正心聲，也沒有好好回應太風的感情。太風衝進火場把她救出送醫，她醒來後乾脆先開口：「我們來交往吧。」太風一開始還想逃避，直到她出院再度表明心意，他終於正面承認喜歡她，兩人以親吻確認戀人關係。

另一邊，車禪宅得知縱火真相後陷入自責，因為她曾把倉庫位置透露給表賢俊，如今對方甚至拿她兒子的安全威脅，要她想辦法拿到借據。米鮮從商界管道得知，表賢俊早在投標前就囤了三百萬只醫用手套，正急著找出路，立刻把情報交給太風，正式開啟「借據與庫存」的對決。

第 14 集：一張借據換三百萬只手套

往事終於被攤在陽光下：當年面臨破產的表朴虎，曾向強陳鶧借 4000 萬韓元，以公司 30% 股份作抵押立下借據。這張借據成了太風談判的最後籌碼，他提出以表商船囤積的三百萬只醫用手套換回借據，並寫下保證書——若期限內沒還回，自己就辭去社長一職。交易完成，政府訂單得以履行，內部卻出現裂痕。車禅宅自責自己洩露倉庫位置造成火災，變賣房子還錢給表朴虎，決定離開公司。

夜裡，太風為了守住社長職位潛回舊辦公室尋找借據，被保全抓去警局。看著他一再把自己逼到牆角，米鮮提議兩人暫時遠離壓力，到海邊短暫度假。另一頭，屢屢失敗的表賢俊終於崩潰，把父親打昏關進貨櫃箱，局勢愈發失控。

第 15 集：當別人的父親也站到邊緣

裴松仲父親經營的公司也被 IMF 打垮，欠款纏身走上頂樓準備輕生。太風以自己失去父親的痛苦勸他放棄念頭，同時在工廠內發現具有潛力的語音感應攝影機，立刻簽下採購契約，答應隔天匯訂金。就在人生看似要翻盤時，表賢俊拿著「沒準時歸還借據就辭職」的保證書闖進颱風商社，逼太風立刻卸下社長職位。

太風在離開前趕忙批准匯款，卻被表賢俊與外國代表馬克設局，透過提早打烊的銀行阻斷資金，工廠很快被查封，員工一夜失業。太風察覺兩人有問題，決定潛入表商船找證據。行動中，他用父親名牌擋下攻擊，事後發現名牌裂成兩半，裡面竟然暗藏真正的借據，戰局徹底翻轉。

第 16 集：遇見青鳥

最終回裡，太風靠名牌裡藏著的借據證明債權，擺脫表商船多年的壓制，也逼出當年「不還錢」的真正原因。表朴虎坦言，自己怕一還債就付不出350 名員工薪水。太風決定免費公開冷卻風扇專利，阻止馬克再拿技術壟斷市場。拍賣會上，馬克象徵性出價，仍無法阻止他拿回主導權。表賢俊為惡行付出代價，父子關係終於正面碰撞。

感情線上，米鮮送他花種子，他送她大學考試用書與補習班聽課證，鼓勵她追回被 IMF 奪走的人生。面對她「想買花園」的願望，太風說出全劇最浪漫也最被討論的一句：「我不需要花園了，我的花、浪漫和夢想，都在颱風商社，還有妳身上。」全劇最後以「颱風商社的奮鬥故事成為 IMF 終章象徵」收尾，也讓不少觀眾覺得收得過於理想化。

為什麼被說是「爛尾劇」？三大結局爭議

1.主題開太大，最後只用一集收完

前半段花很多時間鋪 IMF、勞資關係、中小企業困境，後半段又加上國際壟斷、財團黑箱與公共標案，最後卻幾乎只用一集靠「新聞報導＋台詞」收掉，讓人有「戰了一整季，卻只看到一句標語」的空虛感。

2.商戰戲變成戀愛腦，主角弧線被稀釋

觀眾一開始喜歡的是太風從紈絝子弟成長為負責任社長，但中後段感情戲比重突然變很重，公司快倒時還在吵「我們到底算不算在交往」，很多人覺得他行為與前期設定不一致，讓職場線的力度被稀釋。

3.反派行為過度狗血，破壞前期寫實感

從泰國冤案、縱火、綁架父親關貨櫃，到名牌暗藏借據，一連串橋段越來越像復仇八點檔。相較前期踏實寫賣貨、談條件、守信用的細節，後半段像換了另一種風格，也讓不少人覺得「很可惜，明明可以更好」。