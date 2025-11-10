好市多爆紅「洗衣神器」！這款「神級芳香豆」讓衣服香半年？5大用法一次看

近期在社群上話題熱烈的「蘭諾衣物芳香豆」再度於美式賣場好市多（Costco）上架，並推出限時現折160元的超值優惠，立刻引發民眾瘋狂搶購，掀起一波媲美黑五的囤貨熱潮，這款洗衣必加神器為何這麼夯？還有甚麼用法？以下內容一起來看看

蘭諾衣物芳香豆採用天然植萃精油為基底，搭配創新「1鎖香、2留香」技術，能有效將香氣鎖定於衣物纖維中，最長可維持12週的持久香氛效果。

圖片來源：品牌官方網站

圖片來源：品牌官方網站

這款產品不僅令衣物散發高級、清新的香味，粉絲們更讚賞其香氣不甜膩、不濃烈，帶來舒適療癒感，還有網友在THREADS分享穿著者甚至因香味被曖昧對象注意，更有些長年的老顧客表示，使用此香氛豆後，可以疊放多季未洗的衣服拿出來依舊留香，改善了衣櫃常見的悶味困擾，整體香氛更加提升。

也有許多網友在Threads、Instagram等平台分享購買心得與「香氛豆」搭配使用秘訣，想讓衣服保持一種清新又舒服的淡淡香氣，這次的秘訣必須筆記。

蘭諾衣物芳香豆使用技巧與香味持久5秘訣

1.先將洗衣精或洗衣球放入洗衣槽，再均勻撒入適量的蘭諾芳香豆，最後放入髒衣物洗滌，如此安排可確保芳香豆在洗滌過程中充分溶解並包覆在纖維上，達到最佳鎖香效果。

2.若想香味更持久，建議搭配柔軟精使用，因為芳香豆與柔軟精的香氛成分可互補，增強整體香味層次，此外，洗後衣物如能自然晾乾，不僅保護纖維，也能保持香氣的自然延續。

3.將少量香氛豆分裝至乾燥袋或衣櫃芳香袋內，放置衣櫃或抽屜，當作空間香氛使用，讓衣物即使非穿著期間也能持續散發怡人香氣。

4.使用烘乾機烘衣，建議將香氛豆放入專用的烘乾衣物香氛袋，提升香氣的滲透與留存，而非直接投入烘乾機，避免香氛成分蒸發過快。

5.選擇適合季節及個人喜好的香味款式也很重要，蘭諾系列多款香型，例如晨曦玫瑰、白麝香等，皆以天然植萃精油調配，讓香味不刺鼻且耐聞。