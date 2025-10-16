2025-10-16 14:49 女子漾／編輯王廷羽
李俊昊帥氣逆襲！《颱風商社》7大看點：從紈褲富少到熱血社長，重現IMF風暴傳奇
韓劇《颱風商社》10月11日於Netflix正式上線，由李俊昊、金敏荷主演。故事以1997年亞洲金融風暴（IMF危機）為背景，描寫一名狎鷗亭富二代在一夜之間家道中落，從花花公子變身企業救火社長的成長歷程。今天編輯整理被評為「今年最有趣首集」的職場劇《颱風商社》的7個看點，跟著女子漾看新劇不會劇荒！
《颱風商社》看點1.以IMF金融危機為背景，真實刻劃時代崩壞
故事設定在1997年亞洲金融風暴期間，韓國企業大量倒閉、家庭陷入債務危機。劇中以「颱風商社」為主軸，呈現中小企業如何在資金斷裂與人心恐慌中求生。導演李那庭以貼近庶民生活的筆觸，展現那個年代職場人的掙扎與希望，劇中一句「崩塌的是時代，不是我」成為整部戲的靈魂主題。
《颱風商社》看點2. 李俊昊從「柳橙族」變身熱血社長
李俊昊飾演的「強太風」，原本是狎鷗亭有錢公子，夜夜流連夜店、揮霍無度，典型「為帥而生」的90年代紈褲子弟，他是典型「柳橙族（Apgujeong Orange族）」，生活奢華、愛打扮。直到父親驟逝、公司破產後，他不得不接下社長職位，在一無所有的情況下學習經營、面對員工、重建信任。
《颱風商社》看點3.金敏荷演活「K-長女代表」
金敏荷飾演會計「吳米鮮」，是典型的家庭支柱型角色。她早早進入職場分擔家計，在公司中一人包辦出納、清掃、報表等事務。角色展現90年代女性堅韌又細膩的一面，與李俊昊之間的搭檔互動，從理性會計與衝動社長的對比，延伸出劇中情感與價值觀的衝突。
《颱風商社》看點4.成東鎰完美詮釋「韓國父親」原型
資深演員成東鎰飾演「強陳鶧」，是颱風商社創辦人、強太風之父。角色出身貧寒，靠毅力與實幹白手起家，卻不擅表達情感。劇中父子間的關係冷漠卻充滿暗藏的愛，象徵那一代父親在時代變遷下的矛盾與犧牲。
《颱風商社》看點5. 配角群實力堅強，群像戲厚度高
劇中配角陣容龐大，包含金志映（母親鄭貞美）、金玟錫（死黨汪南模）、無真星（宿敵表現寯）、金才禾（次長車禪宅）等人。每個角色都代表不同階層的職場縮影，讓「颱風商社」的故事不只是個人奮鬥，更像時代的群像記事。
《颱風商社》看點6. 時代細節與造型全面復刻
劇組在場景與服裝上極度講究，從辦公桌、老式公用電話到夜店燈光都忠實還原1997年代風貌。李俊昊還自費添購皮夾克、耳環與軍靴，參考當時流行偶像造型，完整展現「柳橙族」富二代的時代風格。
《颱風商社》看點7.浪漫與奮鬥並行的情感線
劇中不僅有職場奮鬥與家族崩塌的主線，也交織著吳米鮮與強太風間的細膩情感。兩人從爭執、合作到互相扶持，代表著在混亂時代中仍有人性溫度的連結。劇組以寫實筆觸處理情感，避免落入偶像劇套路。
《颱風商社》看點8. OST由主演親自演唱
據韓媒報導，李俊昊與金敏荷皆親自參與主題曲演唱，延續90年代旋律風格，配合劇中復古情境，營造出懷舊與情感並存的氛圍，這是李俊昊繼《只是相愛的關係》後再次為自主演作品獻唱。
