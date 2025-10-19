2025-10-19 10:29 女子漾／編輯Wendi
《歡迎來到王之國》CP爭霸！俊昊《颱風商社》開播收視率打趴潤娥《暴君的廚師》，打破tvN周末劇紀錄！
全新韓劇《颱風商社》由李俊昊、金敏荷領銜演出，描述1997年國際貨幣基金組織（IMF）外匯危機期間，富二代菜鳥社長「強太風」、背負一家經濟的女會計「吳米鮮」在商場共同打拚的奮鬥成長史。《颱風商社》上周末連播2集，收視率上漲，創下亮眼紅盤，開播成績超越李俊昊昔日螢幕情侶-《歡迎來到王之國》潤娥近期主演的人氣夯劇《暴君的廚師》，！
李俊昊、金敏荷《颱風商社》拯救公司破產危機
李俊昊在《颱風商社》演出男主角「強太風」，他一出世就含著金湯匙，熱愛花藝、縱情歌舞，享受著父母賦予的財富與自由，是奢侈揮霍的狎鷗亭富二代。=然而一場IMF金融危機造成「強太風」家庭事業遽變，他竭盡全力拯救父親「強陳鶧」（成東鎰 飾）和其成立的企業「颱風商社」，與公司雜務出身的會計、一肩扛起養家責任的長女「吳米鮮」（金敏荷 飾）合作，聯手克服「颱風商社」破產危機。
《歡迎來到王之國》CP俊昊、潤娥新劇接棒
李俊昊上一回出演男主角是在2023年人氣愛情劇《歡迎來到王之國》，與女主角林潤娥迸發出超甜化學反應，成為廣受粉絲們喜愛的人氣螢幕情侶。前陣子潤娥以奇幻愛情穿越劇《暴君的廚師》人氣再度飆漲，該劇收視率最高達17.701%，令接檔《暴君的廚師》的李俊昊新劇《颱風商社》更加備受矚目。
《颱風商社》首播成績擊敗《暴君的廚師》
10/11正式開播的話題新作《颱風商社》由李俊昊挑大樑演出，首集創下5.9%收視率，創下2025年開播收視率最高的tvN週末劇，第2集再增加0.9個百分點，獲得6.8%亮眼收視率，甚至高於tvN上一檔《暴君的廚師》首集4.856%收視成績，後續發展令劇迷們更加期待！
俊昊再度發揮演技實力
《颱風商社》是李俊昊繼《紅袖鑲衣邊》、《歡迎來到王之國》…等人氣作品之後，時隔近2年再次回歸一線男主角的新劇。在《颱風商社》開播首周的前2集當中，「強太風」擺脫狎鷗亭富二代奢靡揮霍的過去，重建父親「強陳鶧」（成東鎰 飾）生前心心念念的公司，人生也迎來全新的蛻變，李俊昊「洗盡鉛華」的精湛演出再度獲得無數好評。
《颱風商社》 | 正式預告 | Netflix
《颱風商社》 | 正式預告 | Netflix
｢女子漾｣愛自己的每個樣子！【女子漾】最棒的美食旅遊、美妝穿搭、娛樂話題、運動健康、情慾愛情分享，都在女子漾！
快點來加入成為創作者！https://woman.udn.com
YT：女子漾https://www.youtube.com/@udngpower
Fb：https://www.facebook.com/udnGpower
IG：https://www.instagram.com/udnGpower