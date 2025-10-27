2025-10-27 09:54 女子漾／編輯Wendi
《颱風商社》收視率屢創新高！李俊昊開啟粉絲巡迴見面會，日期、行程、亮點一次掌握！
「韓劇男神」李俊昊睽違2年以Netflix新劇《颱風商社》回歸一線男主角岡位，該劇收視率開播以來節節高升，上周最新一集寫下9.012%驚人收視率，令李俊昊人氣與聲勢雙收。李俊昊近日宣布啟動《颱風商社》粉絲巡迴見面會，男神即將在跨年前夕來台與粉絲們同樂，「李太太」們快把握難得良機！
Netflix《颱風商社》收視不斷飆升
李俊昊、金敏荷領銜主演的Netflix時代職場劇《颱風商社》深入刻劃菜鳥社長「強太風」為了挽救父親一手打拚的公司「颱風商社」，與家人、員工共同艱辛奮鬥的成長故事。《颱風商社》開播以來不斷創下收視新高點，榮登2025年tvN周末劇首播收視第一名，同時也在Netflix韓國區排行榜穩坐冠軍。
李俊昊即將展開《颱風商社》粉絲見面會
因《颱風商社》人氣再度飆升的李俊昊，日前正式宣布即將年底將在亞洲4大城市舉辦「《颱風商社》粉絲巡迴見面會with LEE JUNHO」，與大批劇迷們共度難忘時光。李俊昊這場最新見面會將在12月14日從東京起跑，隨後在12月27日至12月28日蒞臨台北，明年1月17日登陸澳門，最終將在1月31日於曼谷寫下完美句點。
《颱風商社》粉絲見面會亮點連發
李俊昊預計在「《颱風BOSS》粉絲見面會 with LEE JUNHO」分享拍戲現場幕後故事，透過與劇情相關的趣味任務、各類遊戲與劇迷和粉絲們互動增添樂趣。李俊昊甚至還驚喜準備特別舞台，與粉絲們分享感動心得，還有機會大展男團偶像時期的唱跳實力，大家快相揪親朋好友們一起手刀搶票吧！
《颱風商社》 | 正式預告 | Netflix
