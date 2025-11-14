2025-11-14 17:05 女子漾／編輯王廷羽
《HOKA × oqLiq 微型展覽》信義 A13 限時登場！Mafate Lifestyle 首次亮相 城市裡也能走進山林節奏
在越野魂與時尚美學的交會點，今年冬季最值得踩點的展覽正式現身信義區。HOKA 再度攜手台灣高端機能品牌 oqLiq，與 WHITEROCK 於信義 A13 共同打造「HOKA × oqLiq 微型展覽會」，把峽谷山徑的自然能量轉譯成都會節奏，讓觀者真正走進「自然與城市交錯」的流動場域。展覽也延續oqLiq 登上 2025 臺北時裝週 SS26 的主題秀《INTERLACE｜交錯場》，以「移動、穿越、停駐之間」為概念，首次完整呈現 HOKA Mafate Lifestyle 系列的設計演進，從越野谷地的誕生故事到城市街頭的時尚詮釋，都能一次看盡。
山徑等高線 × 城市光影交錯 沉浸式三大展區搶先看
展覽自 11 月 14 日起至 11 月 30 日 於 WHITEROCK 信義 A13 展出，以層次光影、半透明材質與流線架構，構築出宛如山谷與街頭重疊的空間語彙。
《HOKA × oqLiq 微型展覽》展區1.等高線展示區
以「Mafate 等高線」為靈感主軸，打造層層堆疊的壓克力地形結構，作為 HOKA × oqLiq 合作主視覺與四款重點鞋款的展示平台，象徵峽谷地貌的起伏與探索精神。現場陳列 Mafate Speed 2、Mafate Three2（Wordmark）、Mafate Three2（Grid）與 Mafate Speed 4 Lite 四款Mafate Lifestyle鞋款。
《HOKA × oqLiq 微型展覽》展區2.伸展台重現區
重現臺北時裝週《INTERLACE｜交錯場》的服裝造型與現場氛圍。人台展示 oqLiq 同款秀服搭配 HOKA Mafate Lifestyle 鞋履，牆面輸出秀場影像與幕後花絮，電子螢幕循環播放走秀片段，讓觀者重返山林與都會交錯的伸展台節奏。
《HOKA × oqLiq 微型展覽》展區3.歷史牆區
以木質層板構築的展示牆，完整梳理 HOKA Mafate 系列自 2009 年原型問世以來的設計演進。從最初為征服留尼汪島峽谷賽道而生的厚底原型，到現今的Mafate Three2，觀者可一窺品牌如何將越野科技融入都市日常。
《HOKA × oqLiq 微型展覽》限定好禮！
展覽期間（11/14–11/30），凡於 WHITEROCK 購買任一 oqLiq 商品加上HOKA Mafate系列鞋款，即可獲得「HOKA x oqLiq 等高線彈性針織提袋」。提袋設計取材自 Mafate 系列的等高線圖樣，以高延展材質製成，象徵靈動與自由的日常精神。
Mafate Lifestyle 系列完整亮相：山林魂 × 都會美學的極致融合
誕生於峽谷的Mafate，凝聚 HOKA 對複雜地形與長距離挑戰的執著。此次展出的Mafate Lifestyle系列以「越野靈魂」 × 「都會風格」為核心，展現品牌如何將性能基因延伸為生活態度。
Mafate Speed 2 以復古輪廓結合現代結構，搭載 Active Foot Frame 與 Meta-Rocker 中底結構，並以 Vibram® Megagrip 大底強化抓地力與穩定度，實現山徑與街頭的靈活轉換。Mafate Speed 4 Lite 則在 PROFLY™ 中底基礎上，採用極輕量半透明鞋面與反光細節，打破機能鞋的厚重印象，開創新風潮結合前衛氣息，讓「飛行」的輕盈感具象化於日常步伐之中。
融合 Mafate 3 經典鞋面與 Speed 2 厚實中底兩代設計的 Mafate Three2（Wordmark／Grid），新增快速綁帶與內襯鞋舌結構，前者以復古重現經典越野基因、後者以網格層次演繹立體造型，兩者兼具經典元素與現代科技的高機能，不僅滿足輕度越野跑者的需求，更提供一雙可日常穿著、健走甚至上山踏青的全方位鞋款，體現了戶外與都會之間的自由切換。
《HOKA × oqLiq 微型展覽》於11/14-11/30在WHITEROCK 信義A13 展出。
