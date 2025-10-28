2025全球最愛10大韓演員揭榜！IU×李鍾碩情侶檔同榜太甜了 「他」捲爭議仍入榜

「2025全球最愛韓演員」揭榜！IU×李鍾碩情侶檔同榜太甜了 「他」捲爭議仍入榜

「2025韓流白皮書」正式揭曉全球最受歡迎的韓國演員TOP10！這份由韓國文化產業振興院公布的榜單，綜合全球影迷喜愛度與近年話題作品，是最具公信力的年度報告。從「臉蛋天才」車銀優到「國民女神」宋慧喬，全員都是影壇一線強者，其中IU與李鍾碩這對情侶檔同時上榜，更成為網友熱議焦點。

第10名｜車銀優：「臉蛋天才」轉型挑戰深沉演技

車銀優。圖片來源：Fantagio

27歲的車銀優是名副其實的「漫改劇男神」，憑《我的ID是江南美人》、《女神降臨》、《Island》、《犬系戀人》等作品擄獲粉絲的心。近年他不再只靠外貌圈粉，在《美好世界》中展現壓抑又內斂的情緒演技獲讚賞。接下來將與朴恩斌合作Netflix新劇《The Wonder Fools》，飾演隱藏秘密的神秘角色李運政，預計明年播出。

第9名｜IU李知恩：從音樂女王到視后寶座

IU。圖片來源：IG@dlwlrma

IU可說是「唱作俱佳」的代名詞，《我的大叔》、《德魯納酒店》讓她正式登上戲劇女王之位。今年以《苦盡柑來遇見你》橫掃收視與口碑，雖在百想藝術大賞視后戰敗給金泰梨，但隨即以同劇角色奪下「首爾國際電視節最佳女主角獎」，強勢扳回一城。新作《21世紀大君夫人》將與邊佑錫共演財閥愛情故事，預計2026年上線，話題未演先熱。

馬東石。圖片來源：Disney+

53歲的馬東石是韓國硬派代表，《屍速列車》、《犯罪都市》、《與神同行》、《永恆族》部部經典。沉潛多年後，他以《十二使者》回歸電視劇，飾演天使軍團隊長「泰山」，率領英雄們與惡鬼之王阿修羅正面交鋒。這位「能徒手打殭屍的男人」再度出擊，讓粉絲直呼：「這次要守護天堂了！」

全智賢。圖片來源：IG @giannajunfp

全智賢從《我的野蠻女友》起就是韓流代名詞，之後以《來自星星的你》、《藍色海洋的傳說》、《屍戰朝鮮：雅信傳》、《智異山》等作穩居頂流。今年《暴風圈》播出後，她因角色台詞爭議引發網路討論，人氣反而更上一層樓。接下來她將主演殭屍片《群體》，並與池昌旭合作《人類X九尾狐》，預告「神話女帝」再創巔峰。

自從《愛的迫降》後，41歲玄彬轉往大銀幕，《機密同盟2》、《火線交涉》、《哈爾濱》接連上映。今年他以電視劇《韓國製造》重返小螢幕，飾演對權力與金錢極度執著的角色「白基泰（音譯）」，挑戰突破性形象。儘管近年作品不多，他與孫藝真的婚姻依然是粉絲心中最浪漫的「現實童話」。

第5名｜李鍾碩：劇本體質男神，戲外情侶加分

李鍾碩。圖片來源：Hami Video

李鍾碩從《學校2013》、《聽見你的聲音》、《W－兩個世界》、《黑話律師》一路累積代表作，屢屢刷新觀眾對他演技的印象。近期主演律政劇《瑞草洞》，詮釋疲憊卻堅持理想的律師角色，深獲好評。下一部作品《再婚皇后》確定將於2026年登上Disney+，飾演高貴又神秘的王室人物「海因里」。與第9名IU同時上榜，讓粉絲直呼：「真情侶發糖太甜了！」

金秀賢。圖片來源：IG

37歲的金秀賢被譽為「韓劇奇蹟製造機」，代表作包括《擁抱太陽的月亮》、《來自星星的你》、《雖然是精神病但沒關係》、《淚之女王》，部部掀起熱潮。然而他今年3月陷入與已故女星金賽綸的桃色風波，事件爆出後引發輿論關注，雖未獲官方證實，但形象受到影響，使得原定在Disney+上線的新劇《山寨人生》被迫無限期延播。

儘管爭議纏身，金秀賢過去十多年的經典角色仍讓他人氣不墜，《淚之女王》更締造超高收視，讓他穩居全球最愛韓演員第4名。

第3名｜宋慧喬：復仇女王進化成「暗黑女神」

宋慧喬。圖片來源：IG@kyo1122

43歲宋慧喬早已是韓劇傳奇人物，《藍色生死戀》、《浪漫滿屋》、《太陽的後裔》奠定她的浪漫劇地位，直到《黑暗榮耀》讓她一舉變身復仇女王。今年在電影《黑祭司2：闇黑修女》中再次挑戰黑暗題材，驚悚氣場全開。接下來她將與孔劉合作新劇《慢慢地，強烈地》，飾演青梅竹馬重逢的女主角，被粉絲形容是「最期待的療癒組合」。

第2名｜孔劉：七年後再演愛情劇，溫柔熟男魅力爆棚

45歲孔劉去年以《一箱情緣》重返愛情劇懷抱，這是他繼2016年《孤單又燦爛的神－鬼怪》後再次詮釋浪漫角色。過去他在《永生戰》、《魷魚遊戲》、《寧靜海》等作品中展現硬派氣場，這次卻回歸細膩柔情。新作《慢慢地，強烈地》將與宋慧喬合作飾演「青梅竹馬」的東九，兩大頂流合體，讓全球劇迷瘋狂敲碗上線日期。

李敏鎬。圖片來源：「采昌國際多媒體」提供

38歲的李敏鎬無論在哪個時期都是韓流的代表人物。《花樣男子》、《繼承者們》、《藍色海洋的傳說》讓他成為無數人青春的回憶。近年他挑戰國際市場，主演Apple TV+影集《柏青哥》，拓展全球版圖。今年他以《問問星星吧》回歸電視劇，浪漫魅力再度爆棚；同時主演電影《全知讀者視角》，影視雙棲全面開花。冠軍寶座再次由他奪下，毫無懸念。