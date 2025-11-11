2025-11-11 19:09 女子漾／編輯王廷羽
Hello Kitty 展海外首站在台灣！入場即贈限定透卡 五大亮點+必拍打卡點一次看
Kitty的粉絲們注意！Hello Kitty 今年迎來 50 週年生日，日本最療癒的《Hello Kitty展－當我改變時，Kitty也跟著蛻變》終於首度登台，11 月 12 日起在 新光三越信義新天地 A11 六樓 展出。展覽以「蛻變」為主題，透過影像、設計與藝術創作，呈現Hello Kitty誕生50年以來的多樣樣貌。今天編輯整理了Hello Kitty展覽5大亮點及必拍打卡點，一起看下去吧。
《Hello Kitty展－當我改變時，Kitty也跟著蛻變》展必看5大亮點
Hello Kitty展亮點1：入場即贈「台灣限定迷你透卡」
粉絲最期待的台灣場限定入場禮登場，只要購票入場就能免費獲得一張 Hello Kitty 迷你可愛透卡。這款透卡特別為台灣設計，配色與造型都是首次曝光版本，質感可愛又有收藏價值，是展覽最搶手的入場紀念。
Hello Kitty展亮點2：四大展區帶你看見 Hello Kitty 的五十年蛻變
以「改變與成長」為主題，展覽從Hello Kitty的誕生故事一路回顧至今，帶領觀眾重新感受她多變而持續迷人的魅力。展區包含四大主題──「Hello! Memories」從早期商品設計中看見Hello Kitty的誕生歷程；「Hello! Evolution」以原創影像重現50年間的造型演變；「Hello! Collaboration」展示歷年聯名合作款與日本限定Kitty；「Hello! Friends」則由多位藝術家以「我與Kitty」為題創作插畫，結合創意與情感，呈現不同世代心中獨有的Kitty樣貌。
Hello Kitty展亮點3：經典造景重現 拍照打卡必備
經典的紅蝴蝶結、蘋果與Kitty房間都以放大版造景登場，搭配光影設計與互動巧思，讓每個角落都成為熱門拍照點。想拍復古感、夢幻風或懷舊場景，這裡都能一次實現。
Hello Kitty展亮點4：拍貼機與姓名貼小物 Kitty粉絲必收藏
現場設有限定拍貼機與三麗鷗明星姓名貼製作機，能拍出專屬自己的紀念貼紙，跟Hello Kitty留下專屬的回憶。
Hello Kitty展亮點5：台日限定周邊一次入手
Hello Kitty粉絲荷包準備失守。除了日本直送的原創托特包、絨毛吊飾、卡片鏡等周邊外，台灣限定預購款包含長形立鏡、枕套組、多功能毯、門簾與行李束帶等，從收藏到實用通通滿足。
《Hello Kitty展－當我改變時，Kitty也跟著蛻變》展 編輯推薦必拍打卡點
Hello Kitty展必拍點1：滿版Kitty牆
Hello Kitty展必拍點2：超巨大Kitty
Hello Kitty展必拍點3：風靡一時的經典商品變身為超大型裝置
Hello Kitty展必拍點4：Kitty鏡子拍照牆
Hello Kitty展必拍點5：三麗鷗角色大集合
【Hello Kitty展-當我改變時，Kitty也跟著蛻變-】展覽資訊日 期：2025.11.12 Wed.~2026.01.11 Sun.
地 點：新光三越信義新天地A11 6樓
營業時間：平日11:00~21:30 例假日前一天營業至22:00
＊以新光三越信義新天地A11營業時間為準
