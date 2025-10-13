2025-10-13 16:18 女子漾／編輯譚麗敏
韓國tvN下半年強勢出擊！李俊昊《颱風商社》、李政宰《討厭的愛情》壓軸登場 綜藝《豆豆笑笑》接力回歸
2025下半年，韓國電視龍頭 tvN 強勢出擊，繼《暴君的廚師》刷新今年收視新紀錄，延續這股熱度，接下來接連登場的《颱風商社》、《討厭的愛情》、《為了公益》等新劇，加上綜藝《豆豆笑笑》、《帶輪子的家》、《Perfect Glow》、《I Am Boxer》等人氣節目接棒，陣容華麗、話題滿點，勢必再掀一波追劇熱潮。
《颱風商社》
10月11日開播的《颱風商社》，由李俊昊、金敏荷主演，背景設定在1997年IMF金融危機時期，講述一位普通職員誤打誤撞成為貿易公司社長後，如何在動盪時局中重新定義「成功」。由李娜靜、金東輝執導，《三流之路》編劇張鉉執筆，被譽為「90年代社會寫實與熱血奮鬥」的代表作。
《討厭的愛情》
11月登場的《討厭的愛情》，由影帝李政宰與話題女星林智妍主演，講述失去初心的國民演員與墮落菁英記者，在彼此對立與吸引間找到救贖。由《好搭檔》導演金伽藍與《車貞淑醫生》編劇鄭汝朗合作打造。
《為了公益》
律政新劇《為了公益》（Pro Bono）找來鄭敬淏、蘇珠妍主演，劇情講述追求升遷的功利法官意外淪為公益律師，從權力頂端跌落人間後展開一場痛快反擊，挑戰體制與良心的界線。
《帶輪子的家：北海道篇》
成東鎰、金熙元帶著全新成員張娜拉，展開一段笑中帶淚的療癒公路旅行，10月12日正式開播。
《豆豆笑笑：墨西哥篇》
延續超人氣實境節目《種瓜得瓜》系列，《豆豆笑笑》衍生版將於10月17日首播，金宇彬、都敬秀、李光洙三人將飛往墨西哥挑戰異國冒險。
《Perfect Glow》
韓流美妝軍團進軍紐約，11月8日開播的《Perfect Glow》由羅美蘭、朴敏英主持，攜手韓國頂尖髮妝師 Leo J、Pony，在曼哈頓打造期間限定美妝店，從零開張展現K-Beauty在全球的影響力。
《I Am Boxer》
《體能之巔：百人大挑戰》製作班底打造全新體能節目《I Am Boxer》，由「最強硬漢」馬東石擔任主持人，找來素人與職業拳手展開極限挑戰，預告釋出後即登上韓網熱搜。
