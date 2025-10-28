2025-10-28 16:34 女子漾／編輯王廷羽
《蜷川實花展with EiM：彼岸之光，此岸之影》8大看點！日本最強光影藝術首次登台，夢幻花海×沉浸式幻境必拍攻略
在日本京都狂吸25萬人朝聖、社群洗版到不行的《蜷川實花展with EiM：彼岸之光，此岸之影》，終於確定明年1月登陸台北華山1914文創園區，成為全球海外首站！這次蜷川實花不只帶來她最具代表性的「色彩魔法」，更攜手科技藝術團隊EiM，以光影、鏡面與真實影像交織出全新沉浸式體驗，打造一場「現實與夢境無縫交錯」的極致感官饗宴。今天編輯整理8大必看亮點，帶你搶先感受這場藝術與科技融合的絢爛奇境！
《蜷川實花展》看點1. 蜷川實花
蜷川實花（Mika Ninagawa）是日本當代最具代表性的藝術家之一，以鮮明奔放的色彩與獨特的視覺風格聞名。她的創作橫跨攝影、電影、時尚與空間裝置藝術等領域，作品常以花卉、女性、城市景象為主題，呈現強烈的生命感與視覺張力。
除了攝影創作，她也執導多部電影與影像作品，包括《惡女花魁》、《人間失格》及Netflix 原創劇《FOLLOWERS》，展現出結合視覺美學與人性敘事的深厚功力。多年來，她持續以影像探索「現實與幻象」、「光與影」之間的邊界，形成獨樹一幟的「蜷川美學」。
《蜷川實花展》看點2. 在日本掀起轟動，話題洗版整個日本社群
今年初展出的京都場於京瓷美術館舉辦，以「光影藝術」為主題，結合蜷川實花的影像美學與EiM的數位技術，短短兩個多月即吸引超過25萬名觀眾入場，成為日本藝文圈最受矚目的展覽之一。
《蜷川實花展》看點3. 蜷川實花10年後回歸台北 海外首站獻給台灣！
蜷川實花於10月28日在個人Instagram宣布消息，正式公布《蜷川實花展with EiM：彼岸之光，此岸之影》將以台北作為海外首站登場。距離上次來台舉辦個展已整整10年，她表示非常期待再次與台灣觀眾見面，她更以中文向粉絲問候，邀請大家親臨現場「感受光與影、夢境與現實交錯的世界」。
《蜷川實花展》看點4. 蜷川實花×EiM團隊合作 呈現光影交織的沉浸式空間
展覽延續蜷川實花與EiM的合作，以影像、光線、鏡面與數位技術共同構築沉浸式空間體驗。EiM團隊由數據科學家、燈光與空間設計師組成，主打「Eternity in a Moment（瞬間的永恆）」概念，讓觀眾以視覺與感官體驗蜷川作品中的光影世界。
《蜷川實花展》看點5. 《深淵彼岸的夢》以720度影像包覆 身歷花海幻境
此展區堪稱整場最震撼的一幕！蜷川實花以720度鏡面全景打造出繁花綻放的夢境空間，櫻花、煙火、大海流轉其間，宛如被色彩吞沒，沉浸在「花之彼岸」的幻境裡。
《蜷川實花展》看點6. 《光之細語，色彩之夢》2,000條水晶串飾構築璀璨空間
展區《光之細語，色彩之夢》由約2,000條水晶串飾懸掛組成，搭配光影折射效果，營造出色彩流動與視覺變化的空間景象，隨著光影律動，宛如進入珠寶盒般迷離世界。
《蜷川實花展》看點7. 堅持真實拍攝 不靠電腦生成的色彩魔法
蜷川實花以鮮豔色彩與光影表現聞名，堅持以真實攝影影像作為創作基礎，不使用電腦CG生成視覺效果，每一幀畫面都是真實存在的美，讓觀眾能感受到生命的鮮活能量。她的作品多以城市風景、自然景色與人像為主題，捕捉光影瞬間之美。
《蜷川實花展》看點8. 台北限定新內容！ 融合在地文化元素
蜷川實花也特別透露展覽將加入台北在地元素，打造台北站獨有的展覽內容，讓每位觀眾都能在熟悉的氛圍中，感受異國藝術的震撼對話。
《蜷川實花展with EiM：彼岸之光，此岸之影》
展覽地點：華山1914文創園區 東2C、D棟
展覽日期：2026/1/17－4/19（除夕休館）
