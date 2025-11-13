2025-11-13 11:43 女子漾／編輯王廷羽
11 月最強假日市集！「台北蚤之市」松菸登場，免費入場+200 攤古物挖到手軟
台灣最大古物市集「台北蚤之市 Taipei Flea Market」今年 11 月再次席捲松山文創園區，11 月 21 日至 23 日連續三天於 4、5 號倉庫盛大登場，占地 600 坪室內空調展區全面開放、免費入場。這場被古物迷視為一年一次的「老派聖誕節」，集結來自台灣、日本、香港、俄羅斯共 200 家古物賣家，展品累積超過數十萬件，被形容「不帶行李箱來會後悔的市集」。
今年最大亮點，是日本東京最大跳蚤市場「Tokyo City Flea Market」代表 Yoshi 親臨現場，帶來珍藏古物，在松菸重現東京蚤市的熱氣與溫度。多名日本創作者也將同步參與，包括古著名店 THROBOX、插畫家 Airi Maeyama、織品創作者 Cannelle 等，共同打造最強跨國古物交流陣容。
200 家古物攤商精選推薦，簡直是復古迷的挖寶天堂！
鉄古 T-GO
主理人 Roman 將歐洲工業美學與日式禪意融合，打造新竹最具規模的古董家具倉庫，這次重磅登台，帶來百年韻味老件。
Vintage Americana 復古事
精選 1900–1970 年代美式家具，讓老件的磨痕與故事轉化成居家的風景。
昭和老家店
店主走遍日本蒐羅奇趣古物，攤位宛如迷你《解憂雜貨店》，瀰漫濃厚昭和氣息。
米粒餅 Milee cookie
從台東帶來漂流木、老銅件與真空管燈泡製作的手作燈具，現場並會不定時演唱，讓光影與音樂編織最溫柔的復古時刻。
L&R Antiques and Curiosa
由荷蘭與英國骨灰級藏家主理，選品涵蓋歐洲古董家具與銅器，每件都帶著歐洲百年質感。
古書絕版書專區・松菸裡的巴黎書攤
本屆新增古書區域，邀集茉莉二手書店、老派購物學、雨新文庫、WatchXO、胡思二手書店、六零時光機、蒔蕼行 / Sonnet Antiques 與老紙愛好者的炸裂倉儲等紙類藏家，共同打造如塞納河畔露天書攤般的文藝風景。
老靈魂限定派對：藝術 × 音樂 × 美食一次滿足
除了有滿滿古物可以挖寶之外，還有許多藝文體驗的選擇！
人面狗肖像似顏繪｜Megumi Yamazaki・Dogs Know Everything
來自東京的插畫家 Megumi Yamazaki 以超現實狗狗主題系列《Dogs Know Everything》聞名。她將在現場為觀眾創作「介於人與狗之間」的奇妙肖像，捕捉每個靈魂的獨特神情。
現場書法題字體驗｜莊雯瑾・墨流書法
旅居頭城、熱愛衝浪的書法浪人莊雯瑾，在山海之間找到筆墨靈感。她以輕盈筆觸將自然氣息融入書法，讓書寫成為生活的一種呼吸，現場將為觀眾題下最「秋 chill」的祝福。
人氣甜點｜小島甜點工作室
以島嶼風土為靈感，小島甜點工作室選用在地新鮮食材，依循季節與氣候節奏製作家常點心，傳遞自然純粹的甜味與幸福滋味。每日限量供應，是許多甜點迷心中的必排名單。
手沖咖啡｜武喵咖啡
來自大稻埕的「武喵咖啡」，以台灣早期用於載貨的老式腳踏車「武車」為攤車，騎行各地傳遞咖啡香。以手沖方式現場沖煮，結合復古移動攤車的精神與現代咖啡職人的堅持，為市集帶來一杯帶著老台灣風味的香濃咖啡。
DJ 現場表演｜11/22（六）14:00–15:00
由「南方元氣黑膠社」以 70 至 90 年代的日本老黑膠與經典手提唱機為特色演出，偶爾化名 DJ FULIZ，播放屬於老台南的復古與摩登樂聲。
DJ 現場表演｜11/22（六）15:00–18:00
「台製靈魂老學校」將帶領觀眾重返那個迪斯可燈球轉不停、熱褲與喇叭褲橫行的華語 Disco 黃金時代，讓經典旋律喚醒老靈魂的青春記憶。
DJ JEN 現場表演｜11/23（日）15:00–17:00
旅居東京與柏林的 DJ JEN 受戶外派對與電子音樂文化啟發，融合 Ambient、Organic、Techno、Japanese 80s Disco 等元素，構築出復古與未來並存的聲音景觀，帶來一場穿梭時空的音樂旅程。
三天限定的台北蚤之市，把古物、美食、音樂、插畫與書法濃縮為一場屬於老靈魂的年末派對。無論是想挖百年老件、感受跨國職人的選物魅力，或單純想在松菸裡聞著咖啡香聽老唱片，「台北蚤之市」絕對是 11 月最值得預約的週末！
【台北蚤之市 第二十九回 Taipei Flea Market 活動資訊】主題｜室內古物跳蚤市場・松菸雙倉庫年度大場
日期｜2025/11/21（五）–11/23（日）11:00–19:00（週日至18:00）
地點｜松山文創園區 4 號及 5 號倉庫
入場｜免費入場 Free Admission
