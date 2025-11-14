《換乘真愛》死後遇見「陪你一生的伴侶」和「等你 67 年的初戀」？伊莉莎白歐森×麥爾斯泰勒新片掀最虐難題。圖／采昌提供

年度話題黑馬《換乘真愛》（Eternity）就用這一句，把影迷情緒直接捲進深海。由 A24操刀、伊莉莎白歐森（Elizabeth Olsen）、麥爾斯泰勒（Miles Teller）、卡倫透納（Callum Turner）主演，故事以跨越生死的三角戀撕開愛情最殘酷的一面。

麥爾斯泰勒演 60 年婚姻超揪心：以祖父母為範本，拍前痛失阿公成永遠遺憾

麥爾斯泰勒在片中飾演與伴侶結縭超過 60 年、相守一生的賴瑞。他直言自己第一次讀劇本就被打中，「這是我讀過最有趣、最原創的劇本！」更被故事中的「平凡愛情」深深打動。

為了詮釋這段長達半世紀的伴侶情，他特別以真實世界中相守 60 年的祖父母為典範，細細觀察他們互動的節奏、眼神與溫柔的日常。遺憾的是，拍攝前沒多久，他的祖父便離世，讓這部電影對他而言多了層私人意義，「這是我與他最後的共同記憶，這個角色永遠都會是特別的。」

導演逆風選角：緋紅女巫搭公雞…竟意外超有化學反應

麥爾斯泰勒（左）與伊莉莎白歐森（右）在片中飾演結縭數十年的恩愛夫妻。

導演大衛弗萊恩（David Freyne）坦言，他刻意跳脫傳統愛情片的選角邏輯，找來更多常出演動作片或劇情片的演員，讓情感碰撞更意外也更真實。

他大讚伊莉莎白歐森與麥爾斯泰勒的組合超乎想像，「大家都知道他們戲劇實力強，但很少人知道他們其實超搞笑！喜劇節奏和情感深度都在頂尖水準。」更語帶興奮地說：「觀眾一定會被他們的火花嚇到！」

最讓人心碎的選擇：陪你一生的伴侶，vs. 等你一生的初戀

（左起）伊莉莎白歐森、麥爾斯泰勒、卡倫透納在片中陷入情愛三角習題。

《換乘真愛》的故事從賴瑞（麥爾斯泰勒）的一場意外開始。離世後的他，在名為「靈魂轉運站」的奇幻空間醒來，恢復為年輕時的模樣——在這裡，每個靈魂都必須在七天內選擇自己的「永恆」。

就在他猶豫不決時，罹癌多年的妻子瓊安（伊莉莎白歐森）也來到了轉運站，兩人得以以青春模樣再次相遇。然而下一刻，瓊安卻看見了她的初戀：在韓戰中陣亡、並在轉運站苦等她整整 67 年的路克（卡倫透納）。

一邊是陪自己走過漫長歲月的伴侶，一邊是從未消失、被時間凝結的初戀悸動。瓊安必須在七天內做出人生最困難的選擇——哪些感情值得被留在「永恆」？