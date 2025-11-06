專訪／帳戶只剩160元！揭《自殺通告》張豐豪、戴雅芝的低潮告白，與黃秋生對戲被一句話震撼

在競爭激烈的新生代演員世代裡，想被看見從來不是件容易的事，每一次試鏡、每一場演出，都是在被挑戰與被選擇之間來回，有人面臨現實的拮据，帳戶只剩下一百六十元仍堅持追夢；有人在課業與表演間不斷切換身份，在尚未全然長成的大人階段，就必須承受現實與理想的拉扯。

在電影《自殺通告》中飾演學生角色的張豐豪與戴雅芝，這回卸下戲劇中光鮮的外殼，真誠地談起他們的校園生活與演藝歷程，那些鏡頭之外的焦慮、掙扎與孤獨，從自我懷疑到重新找到方向，他們學會在多重角色之間尋求平衡，也學會在低潮裡與自己和解，這不只是兩位年輕演員的心路歷程，更是一代人面對夢想與現實時的成長縮影。

從衛服鼓長到校園領袖

《自殺通告》電影中飾演校園領袖的張豐豪，現實裡其實也曾歷經一段「從壓力到自我覺醒」的過程，談起求學階段，他坦言自己在高中時並沒有太多成績焦慮，反而把心思放在唱跳比賽與校園活動上，「我那時候真的不太在意分數，讀書對我來說不是全部。」然而，他口中的輕鬆，並非一路無風無浪。

張豐豪回憶，小學、國中時期的他，曾經活在被分數支配的陰影中，家中有一條嚴格的規矩「低於80分就少一分打一下」。他記得有次考了七十多分，母親拿起衣架準備懲罰時，他終於崩潰大哭，「那次我哭得很慘，哭到媽媽也心疼得下不了手。」那一刻，成為他與母親之間第一次真正的對話，也終結了這項長年的壓力。後來，他在補習班親眼見到老師拖出學生體罰的場景，才更深刻理解到「分數制度」對孩子心靈的沉重影響。

到了高中，他以亮眼的表演能力與競賽表現，成為老師口中的「風雲人物」，被指派為衛生活動鼓長後，他卻迎來了另一種考驗，某次全班散漫不打掃，只剩他一人默默收拾，他的理智線在壓力中斷裂，終於站上講台大吼：「你們不做，你知道誰要做嗎？是我要做欸！」聲音響徹整層樓，出乎意料的是，這場爆發沒有帶來疏離，反而讓全班隔天乖乖打掃，甚至因此獲得了名次。「那次之後我學到，有時候表達情緒、說出不滿，反而是一種誠實的力量。」他笑著回憶，這場「爆發事件」成了高中生活裡最美好的片段之一。

平衡的藝術：戴雅芝的雙重身份與青春焦慮

目前就讀實驗高中的戴雅芝，同樣也於電影中飾演學生，個性內斂帶點淡定的她，也與我們一同分享過往的校園生活，她笑說，相較於張豐豪的故事，自己的學校環境其實相對單純「我們人數少、又不分班，有點像大學的制度，所以比較少會有那種不聽話的狀況。」

然而，在她的成長經歷裡，也不是沒有壓力，國中時期，她曾就讀私立學校的資優班，那是一個紀律嚴謹、步調緊湊的體系，她幾乎從不缺席幹部角色，時常擔任班長與英文小老師，「最難的地方是要拿捏立場，」她回想當時的挑戰，「不能讓同學覺得我在幫老師，也不能讓老師覺得我跟學生一樣鬧。」在她看來，領導不只是發號施令，更是一種關係的平衡術「要有道理，讓大家信服，同時又不能讓人討厭。」這樣的自覺，讓她在年紀輕輕時就展現了超齡的同理與領導力。

最難的角色與秋生哥的「溫暖」教誨

對於《自殺通告》中學生會長「莫哲瑋」一角，張豐豪坦言，這是他從18歲出道以來「最具挑戰性、也最困難」的一個角色，現實中的他其實性格內斂，喜歡待在家打電動、看動漫，不擅言詞也不愛社交；而莫哲瑋卻是一個能言善道、擁有絕對主導權、總是主動發球的領袖型人物，這樣鮮明的反差，迫使他必須跳出自身舒適圈，學會在鏡頭前以一種完全不同的能量與節奏存在。

然而，真正讓他陷入掙扎的，是角色行為背後的道德灰區，讓張豐豪一度無法理解角色的動機，直到表演老師的一句提醒：「千萬不要批判你的角色。」他才開始重新審視「詮釋」的意義，為了更貼近角色的內心，他與導演進行多次深談，最終導演給出了一個轉念的方向，莫哲瑋並非惡意，而是誤以為自己正在「拯救」他人，「他真心希望大家都好，只是方法錯了。在他眼裡，那些毒品就像一塊他最愛的巧克力派，他想分享給每個人。」

為了掌握這份自信與號召力，張豐豪開始大量觀摩社會運動與群眾發起者的影片，細看他們的演說節奏與肢體語言，從中學習「如何讓一句話有重量」。他說：「莫哲瑋不是壞人，他只是太想改變世界。」

談起與金馬影帝黃秋生對戲的經驗，張豐豪至今仍記憶猶新，第一次對戲那天，他全身緊繃，甚至微微發抖。那場戲是莫哲瑋向校長熱切陳述理想與計畫，鏡頭一開，他的緊張全寫在臉上，黃秋生察覺後，當場出聲指導：「你不要講話，像個老人一樣，你是年輕人，要有衝勁，敢講、敢衝！」這一句直白的提醒，讓他當下又慌又感激，到了第二個Take，黃秋生看完後淡淡地說：「好，有了，就是這個。」那一刻，他終於鬆了一口氣，也深刻體會到什麼叫「被激發出真實」。

在低潮中尋找自我：160元的帳戶與「葉子」的慰藉

身為新生代演員，張豐豪與戴雅芝都深知，表演之路並不僅止於鏡頭前的光鮮。從一次次試鏡到被期待「出鏡」的壓力，兩人都在過程中經歷了各自的低潮與拉扯。

當被問及如何學會與不同狀態的自己共處時，兩位演員不約而同地展現出難得的內省，他們笑說，彼此的 MBTI 都是 INFJ，敏銳卻又極度感性的一型。

張豐豪回憶自己經歷過一段深不見底的低潮，「那時候我覺得，張豐豪不見了。」工作停滯、收入不穩，他曾一度帳戶只剩 160 元，為了省錢一天只吃一餐，甚至只靠一個御飯糰度日，為了不讓家人擔心，他選擇隱瞞，直到父母發現他常不進食，才默默塞錢給他。

他說，那段時間最難熬的不是飢餓，而是「無力感」，即得有一次凌晨開車找不到車位，他邊開邊哭，覺得自己在這個世界裡微不足道。後來，他學會面對情緒而非逃避，常一個人騎車到海邊，試著梳理悲傷的根源。



讓人意外的是，張豐豪笑著分享自己的「療癒儀式」，居然是看葉子！「無論是拍完哭戲收不回情緒，還是陷入低潮，我會看著樹葉被風吹動。那一刻我知道，我還在這裡，我沒有因為挫折而消失。」對他而言，凝視葉片飄動的瞬間，是確認「存在」的方式。

從受傷到復原，她學會了「給時間一點時間」

相較之下，戴雅芝的低潮來得更突然而具體，她回憶起今年三、四月在練合氣道時腳踝受傷，「那瞬間我覺得自己完了，所有努力都白費。」對自我要求極高的她，陷入自責與沮喪的循環。

但她學會用時間與柔軟消化情緒：「我會讓自己慢慢好起來。」她靠電影、音樂與貓陪伴自己復原，「有時候不用逼自己太快，給時間，就會好一點。」這句話，她說得很輕，卻像一種對成長的體悟。



對於如何切換學生和演員的身份，戴雅芝將表演視為她最大的興趣和一個「出口」，當學校課業太忙時，打開劇本，她可以專注在另一個世界裡，享受詮釋角色的過程。她認為這兩種身份是可以兼容的。

張豐豪和戴雅芝這對年輕的新生代演員，雖然在鏡頭前扮演著光鮮亮麗的「高材生」，但他們透過對校園生活、演藝挑戰以及個人低潮的分享，展現了他們在現實生活中自律、獨立、且富含同理心的多面性，他們用自己的方式，堅定地在複雜的生態圈中，尋找並接受每一個不同時期的自己。

