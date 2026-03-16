2026-03-16 10:54 女子漾／編輯ANDREA
張凌赫霸屏太狂！愛奇藝熱播陸劇TOP10，冠軍神劇一致好評、第二名有意外
愛奇藝春季熱播榜TOP 10大盤點，這次上榜的作品可說是神仙打架，無論是你偏愛的甜寵古裝、懸疑辦案，還是充滿年代感的溫情故事應有盡有。以下就帶你一次看懂這10部霸榜神作，想追劇的你不妨從下面來參考看看吧！
TOP 10 延禧攻略 評分9.7分
即便這部神作已播畢許久，卻還是能登榜，就知道有多吸引人！由吳謹言、聶遠、秦嵐與佘詩曼主演的《延禧攻略》，講述魏瓔珞為查明姐姐死因潛入紫禁城，憑藉機智在後宮披荊斬棘成為令貴妃的故事。這部劇之所以被奉為經典，正是因為它打破了女主角傻白甜的傳統設定，魏瓔珞有仇必報的「黑蓮花」人設讓觀眾看得直呼過癮，加上明快的節奏與極具東方美學的服裝道具，絕對是一部讓人想一刷再刷的佳作。
TOP 9 女神蒙上眼 評分9.7分
辛芷蕾和林雨申在劇中詮釋常勝律師唐盈盈與空降上司康俊，兩人從對立到成為靈魂戰友，在各種挑戰人性底線的案件中交鋒並探討情理法的界線，這部主打成年人「智性戀」的優質律政劇，因為男女主角勢均力敵且完全沒有無腦的工業糖精，同時又深入探討職場女性成長與社會議題，充滿人情味的寫實風格深受網友讚譽。
TOP 8 玉茗茶骨 評分9.7分
侯明昊與古力娜扎聯手演繹了一段罕見的「女尊雄競」故事。劇中落魄縣令陸江來遭陷害後被茶王之女榮善寶救下，甘願隱藏身分成為馬伕，兩人在振興茶業與家族宅鬥中展開浪漫戀曲。霸氣大小姐與腹黑落難狀元的主僕禁忌戀充滿張力，男女雙強聯手搞事業的逆襲過程更是讓觀眾大呼爽快，成為討論度極高的熱門作品。
TOP 7 寧安如夢 評分9.7分
由白鹿與張凌赫主演，描述費盡心機當上皇后的姜雪寧在宮變慘死後，重生決心改寫命運，卻又遇上前世讓她畏懼的腹黑帝師謝危。這種重生改命的設定極具吸引力，兩人在劇中展開充滿拉扯的宿命之戀，愛恨交織的極致推拉感緊緊抓住觀眾的心，加上配角們細膩動人的情感線，讓這部劇的熱度始終居高不下。
TOP 6 太平年 評分9.8分
這是一部由白宇、周雨彤、朱亞文和俞灝明主演的超高質感嚴肅歷史正劇。故事以五代十國為背景，聚焦吳越國王錢弘俶等人面對亂世的命運抉擇，最終為了天下蒼生納土歸宋促成和平。不僅畫面採用超高畫質拍攝，演員們精湛的演技與忠於歷史的考究細節，完美呈現了戰亂時代人們對和平的渴望，因此贏得了極佳的口碑與大眾喜愛。
TOP 5 誤殺3 評分9.9分
由肖央、佟麗婭與段奕宏主演，雖然是電影作品但在串流平台上依然熱度爆表。劇情講述富豪鄭炳睿的女兒遭綁架，他為了營救女兒被迫與老師李慧萍展開一場玩弄人心的生死角力。全片緊湊的懸疑節奏、極具痛感的親情刻畫，以及主演們充滿爆發力的真實演技，讓觀眾全程緊張到無法呼吸，看完大呼過癮。
TOP 4 歲月友情時 評分9.7分
黃景瑜、關曉彤、王天辰與徐若晗共同帶領觀眾回到九零年代的東北老工業區，演繹張小滿等廠礦子弟在面臨時代轉型與下崗潮時，所經歷的家庭變故與愛恨抉擇。這部劇沒有過度美化的濾鏡，充滿濃濃的懷舊年代感，用最接地氣的家長里短串起故事，演員們自然流露的互動讓許多觀眾產生強烈共鳴，是一部極具溫度的時代劇。
TOP 3 愛你 評分9.8分
這部片真的越看越喜歡！張凌赫與徐若晗在劇中擦出極致溫暖的甜蜜火花，劇情講述飽受失眠折磨的飯店經理沈惜凡，結識了溫潤如玉的中醫師何蘇葉，兩人從單純的醫患關係發展成浪漫戀曲。這部治癒系甜寵劇之所以大受歡迎，全靠男女主角爆棚的化學反應與高達六十多場的唯美吻戲，不狗血的日常戀愛進度讓粉絲們嗑糖嗑得超級滿足。
TOP 2 成何體統 9.8分
王楚然與丞磊為觀眾帶來一部充滿爆笑黑色幽默的反套路之作。劇中現代社畜與霸道總裁意外穿進狗血小說，成了注定慘死的妖妃與殘暴昏君，兩個反派只好聯手用現代思維在宮廷殺出重圍。他們用現代暗號相認、從互相利用到生死相許的過程笑料百出，打破傳統穿越劇套路的新鮮設定讓人一看就完全停不下來。
TOP 1 逐玉 9.9分
奪下熱播冠軍的《逐玉》由張凌赫與田曦薇主演，女主角扛起男主角的視覺反差萌極度吸睛！劇情描述力大無窮的屠戶女意外救下身負血海深仇的病嬌侯爺，兩人為躲避追查假裝成親，在柴米油鹽與朝堂危機中擦出先婚後愛的真情。霸氣女將軍與病嬌侯爺的新鮮設定，將市井生活與權謀完美結合，甜虐交織的宿命感加上絕美鏡頭語言，大受觀眾喜愛絕對是實至名歸。
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