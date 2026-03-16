2026-03-16 11:17 女子漾／編輯王廷羽
ONCE快衝！TWICE台北城市應援地圖公開：捷運嗶卡聲、9大神曲打卡點必朝聖
ONCE注意了！TWICE 將於本週連續三天登上台北大巨蛋開唱。繼去年成功打造 BLACKPINK 與TWICE的城市行銷活動後，Live Nation Taiwan 再度宣布啟動全新企劃「ONCE CITY MAP」，把整座台北打造成粉絲專屬的追星城市。
這次城市應援誠意滿滿，有交通系統、熱門地標與大型打卡裝置，一共規劃8大官方限定活動。女子漾也整理「ONCE CITY MAP」8大應援亮點與打卡地圖，ONCE們快去打卡！
文章目錄
TWICE城市應援亮點1：華山POP-UP快閃店
華山1914文化創意產業園區將化身TWICE粉絲基地，推出期間限定POP-UP快閃店。除了販售官方限定周邊與特典商品，現場也打造專屬拍照裝置，讓粉絲可以在TWICE主題場景中拍出滿滿演唱會儀式感，是ONCE必朝聖的第一站。
華山限時POP-UP快閃店日期：2026.3.14(六)－3.23(一)
時間：11:00－21:00
地點：華山1914文創園區 中4A館
TWICE城市應援亮點2：松山文創周邊店
除了華山快閃店，在松山文創園區也將設置官方巡迴周邊店！粉絲可以在這裡入手演唱會限定商品與收藏級特典，現場同樣打造大型拍照裝置，讓每位ONCE都能留下最有紀念價值的朝聖照片。
松山文創園區巡迴專屬周邊店日期：2026.3.20(五)－3.22(日)
時間：10:00－22:00（3月22日至19:00）
地點：松山文創園區4號與5號倉庫
TWICE城市應援亮點3：台北捷運專屬主題車廂
迎接TWICE登台，北捷將於推出TWICE主題車廂，行駛於板南線。整節車廂以團體視覺與演唱會元素設計，粉絲只要搭上捷運，就像進入一條TWICE專屬的應援列車，一路沉浸在演唱會氛圍中！
TWICE北捷專屬主題車廂日期：2026.3.16(五)4.15(日)
TWICE城市應援亮點4：捷運刷卡聽TWICE嗶卡聲
除了北捷專屬車廂之外，粉絲必不可錯過TWICE捷運閘門獻聲！當刷卡進站時，嗶卡提示音將由TWICE全員親自錄製，堪稱K-POP史上少見的沉浸式應援體驗。
TWICE北捷專屬主題車廂日期：2026.3.20(五)3.22(日)
TWICE城市應援亮點5：ONCE必拍！大巨蛋限定拍照點
演出場地周邊也將打造TWICE限定打卡裝置，粉絲可以在演唱會開唱前於大巨蛋 周圍拍照留念。
大巨蛋限定打卡點日期：2026.3.20(五)3.22(日)
TWICE城市應援亮點6：天空塔點燈，台北夜空為TWICE亮起
TWICE成為首組登上台北新地標「天空塔」點燈應援的K-POP藝人！
天空塔點燈應援日期：2026.3.20(五)－3.22(日)
時間：17:00－22:00
TWICE城市應援亮點7：貓空纜車主題車廂 邊看夜景邊追星
貓空纜車推出TWICE主題車廂，粉絲搭乘纜車俯瞰大台北景色時，也能感受TWICE陪伴的追星氛圍。
貓空纜車主題車廂日期：2026.3.20(五)3.22(日)
TWICE城市應援亮點8：9大神曲舞蹈打卡點
整個台北還將設置9個TWICE神曲舞蹈打卡點，每個地標搭配一首經典歌曲，粉絲可以在城市各角落挑戰舞蹈，一邊打卡、一邊重溫TWICE的代表作。
西門町彩虹步道《What is Love?》
大稻埕五號碼頭《TT》
大安森林公園《I CAN'T STOP ME》
松山車站《FANCY》
市府市民廣場《Feel Special》
花博公園《Strategy》
貓空纜車《The Feels》
南港車站／南興公園《ONE SPARK》
新北投車站《THIS IS FOR》
九首神曲打卡點舞蹈挑戰日期：2026.3.16(一)3.22(日)
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