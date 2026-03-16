從黑化復仇到舊案追凶！3部懸疑劇來襲：《她的盛焰》手撕閨蜜、《隱身的名字》挖出藏屍案、《叵測》28年追凶太狠。圖片來源：官方微博

最近懸疑劇市場又迎來一波新作品登場，從馬思純黑化復仇的《她的盛焰》，到倪妮、闫妮攜手揭開舊案祕密的《隱身的名字》，再到劉燁、聶遠上演跨越多年追凶對峙的《叵測》，三部作品題材各異，但都主打高能反轉與燒腦懸念。以下整理近期討論度最高的3部懸疑陸劇推薦，看看哪一部會成為你的下一部追劇清單。

懸疑劇推薦1.《她的盛焰》：天才墜落到黑化歸來，陸版《黑暗榮耀》

《她的盛焰》。圖片來源：官方微博

《她的盛焰》由馬思純、寧理、袁姍姍、翟子路主演，已於 2026年3月13日 在騰訊視頻播出，劇情核心就是馬思純飾演的饒雨瓷被困療養院三年後重返戰場，正式開啟反擊。

《她的盛焰》劇照。圖片來源：《她的盛焰》微博

這部劇不是單純「壞人欺負我、我再打回去」那麼直線。女主角饒雨瓷原本是數學天才，年輕、有腦、前途好，卻被最信任的閨蜜兼合夥人推進深淵，甚至被貼上失控與成癮的標籤，人生直接從高處摔到谷底。也因為這個設定夠狠，讓 《她的盛焰》 一上來就有很強的情緒代入感。

《她的盛焰》劇照。圖片來源：《她的盛焰》微博

馬思純這次最被看好的，就是她前後反差極大的角色狀態。前期是清亮、柔軟、帶著天賦光芒的人，後期則完全像從廢墟裡爬回來，眼神裡多了狠勁，也多了計算。加上袁姍姍飾演的白靚靚不是那種一眼就看穿的壞，而是表面體面、內裡刀刀見血的類型，讓這齣劇很有「笑著捅你一刀」的驚悚感。這也是為什麼不少觀眾直接把它聯想到 《黑暗榮耀》 路線，但它又多了陸劇式的商戰與身份翻盤爽感。

更重要的是，《她的盛焰》 並不只是在賣復仇快感，它其實也把焦點放在女性如何從被污名、被奪走人生，到重新奪回主導權。對喜歡「女主越虐越強、最後反殺全場」這種戲路的觀眾來說，這部很容易一追就停不下來。

懸疑劇推薦2.《隱身的名字》：兇案、名字、創傷與兩代女人說不出口的人生

《隱身的名字》。圖片來源：官方微博

如果說 《她的盛焰》 是那種情緒張力很強、看女主一路反擊的類型，那 《隱身的名字》 走的就是另一種更細膩、更有後勁的懸疑路線，《隱身的名字》將於3月18日起每晚21:30在CCTV-8與騰訊視頻播出，平台頁面已開放預約，主打倪妮、閆妮妮兩代女性命運交錯的故事。

《隱身的名字》。圖片來源：官方微博

這部劇的切口很特別。表面看起來像是一起作品被竊用、署名被奪走的風波，結果越往下挖，竟然一路牽出西北小城一宗塵封二十年的校園藏屍案。也就是說，它不是那種純靠命案撐場面的懸疑劇，而是把 婚姻背叛、女性身份被奪、母女關係、舊案創傷 全部摻在一起，形成一種看似安靜、其實處處藏刺的敘事。

《隱身的名字》。圖片來源：官方微博

主創陣容也是這部劇的一大賣點。導演為曾執導《夢華錄》《不完美受害人》等作品的楊陽，演員陣容除了倪妮、閆妮妮之外，還包括劉雅瑟、劉敏濤、董潔、保劍鋒等人，觀眾不太需要擔心角色撐不起來，因為每個人看起來都很像「身上藏著事」。

《隱身的名字》。圖片來源：官方微博

而且 《隱身的名字》 最有意思的地方，是它談的不只是「誰殺了人」，而是「誰曾被抹去」、「誰的聲音長年沒被聽見」。從名字被偷走，到人生被重新定義，劇名本身就有種很強的象徵意味。所以這部劇對喜歡女性議題、家庭關係、命案謎團交織敘事的觀眾來說，應該會很有吸引力，不只是燒腦，還會有那種越看越悶、越悶越想知道真相的黏性。

懸疑劇推薦3.《叵測》：劉燁、聶遠不是普通對手戲，是28年舊案逼出來的宿命對峙

《叵測》劇照。圖片來源：官方微博

至於想看更硬派一點、少一點情愛、多一點命案與人性博弈的觀眾，《叵測》 會是更穩的選擇。這部劇由劉燁、聶遠領銜，圍繞一樁1998年信用社搶劫案 展開，案件塵封28年後重啟，劉燁飾演的老刑警朱赫來重新追查，懷疑目標則指向如今外表體面的企業家孟廣才。

《叵測》劇照。圖片來源：官方微博

《叵測》 的好看，不在於它有多花俏，而在於它夠老派、夠紮實。雨夜、舊案、退休前最後一搏、曾經認識的人如今站到彼此對立面，這些元素本來就很有戲。再加上劉燁跟聶遠都是那種不靠浮誇台詞也能把壓迫感演出來的演員，所以這齣戲最值得期待的，往往不是兇手到底是誰，而是兩個男人在審訊室、在回憶裡、在試探之間，怎麼一步步把彼此逼到牆角。

《叵測》劇照。圖片來源：官方微博

《叵測》被認為是偏寫實、強調邏輯推理與心理交鋒的刑偵劇。它不是把警察寫成無敵英雄，也不急著把嫌疑人拍成純粹惡人，而是更強調每個人如何被命運、欲望、時代與選擇推著走。這種處理方式，讓 《叵測》 不只是追兇劇，也多了一層現實感。