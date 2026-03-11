《逐玉》EP1–12劇情懶人包！殺豬女撿到落難侯爺，張凌赫、田曦薇CP越演越真(持續更新)。圖片來源：《逐玉》官方微博

近來討論度極高的古裝劇《逐玉》，由張凌赫、田曦薇主演，並以「市井殺豬女 × 落難侯爺」的反差設定掀起話題。故事從臨安小鎮的平凡生活開始，逐漸牽動朝堂權謀與戰亂陰謀。樊長玉與謝征從互相利用的假夫妻，到在危機中逐漸建立信任與情感，劇情層層推進、人物關係也愈發複雜。

這篇女子漾整理《逐玉》重點劇情懶人包，帶你快速看懂故事主線，並將隨著劇情播出持續更新！

《逐玉》劇情簡介

古裝陸劇《逐玉》改編自晉江文學城作家團子來襲的同名小說，故事講述屠戶之女樊長玉（田曦薇 飾）與落難侯爺謝徵（張凌赫 飾）的命運相遇。父母早逝的樊長玉為了守住家業扛起生活重擔，而謝徵則因宮廷陰謀死裡逃生，只能隱姓埋名、隱藏身分。兩人在困境中相遇並決定成婚，原本只是權宜之計的婚姻，卻在相處之中逐漸產生感情。隨著戰亂爆發，兩人被迫分離，各自踏上不同的人生道路。當樊長玉提刀走上戰場、謝徵恢復將軍身分後，兩人在烽火中再次重逢，也一同揭開多年陰謀與塵封的真相。

《逐玉》分集劇情(持續更新)

注意！前方有《逐玉》劇情劇透，還沒追完的請小心閱讀！

《逐玉》EP1–5分集劇情

《逐玉》第1集劇情

隆冬時節北境戰事緊張，臨安鎮動盪不安。父母早逝的樊長玉以殺豬維生，獨自撫養妹妹長寧。她在雪地中救下重傷昏迷的男子，男子醒來後自稱「言正」，稱自己從崇州逃難而來。為替他治傷，樊長玉典當母親留下的銀簪重新開張豬肉鋪。官府突然搜捕流民，她急中生智將男子藏進豬棚，成功騙過官兵。經此一事，謝征對她的勇敢與善良開始動心。

圖片來源：《逐玉》官方微博

《逐玉》第2集劇情

樊長玉重新經營豬肉鋪，靠著「買肉送滷下水」吸引客人，生意逐漸好轉，但也引來同行郭屠戶的挑釁。此時大伯樊大與賭坊打手上門搶奪房契，甚至打砸家中嚇得長寧病發。盛怒之下，樊長玉以父親傳授的刀法擊退眾人。謝征在暗處觀察，察覺她的武藝並不簡單。為保住家宅，趙大叔夫婦建議樊長玉招婿入贅。儘管她不願以救命之恩逼迫謝征，但在現實壓力下仍向他提出入贅請求。謝征感念她的善良與照顧，最終答應入贅，兩人命運因此更加緊密。

圖片來源：《逐玉》官方微博

《逐玉》第3集劇情

樊長玉與謝征達成「假入贅」的協議，準備成婚以保住房產。正當她滿懷期待準備喜服時，市集卻傳出「武安侯戰死」的消息。同時朝堂之上，魏相與李太傅因武安侯生死問題展開激烈政治角力。途中樊長玉遭遇危險，幸好被來自薊州的李懷安救下。李懷安來到臨安鎮尋找武安侯的下落，對謝征的身份產生懷疑。當夜樊長玉為祭奠心中的英雄武安侯而焚香祭拜，她對英雄的真誠敬仰深深觸動了謝征。另一邊，長公主齊姝也因一局神秘棋局再次回到風雨廊亭。

圖片來源：《逐玉》官方微博

《逐玉》第4集劇情

謝征與趙大叔等人合力擊退來搶地契的惡徒，但他因動用內力導致傷勢惡化。樊長玉為他療傷，兩人關係逐漸升溫。為準備即將到來的官司，謝征開始教她律法與公堂禮儀。此時宋砚再度出現，提出納她為妾遭到嚴詞拒絕。為斷絕宋砚糾纏，樊長玉情急之下親吻謝征，讓兩人關係變得更加曖昧。婚禮當天，宋砚再次挑釁，卻被謝征的氣度壓制。樊長玉當眾摔碎象徵往昔的泥人，與宋家徹底決裂。兩人正式成婚，謝征也重新與舊部取得聯絡。

圖片來源：《逐玉》官方微博

《逐玉》第5集劇情

婚後樊長玉為謝征療傷，兩人因近距離接觸氣氛逐漸曖昧。為騙過偷聽的大伯夫妻，他們假裝同房。之後樊長玉發現母親的銀簪被當鋪賣掉而十分難過，謝征暗中將簪子贖回並送回給她。宋家母子搬離臨安時再次羞辱樊長玉，謝征當眾列出宋家多年受她家接濟的帳單，讓宋家顏面掃地。另一邊，女扮男裝的長公主齊姝進入河間書院求學，而公孫鄞則收到謝征未死的消息。

圖片來源：《逐玉》官方微博

《逐玉》EP6–10分集劇情

《逐玉》第6集劇情

樊長玉繼續靠殺豬維生，而謝征則用自己的書法與才學幫忙招攬客人。謝征發現樊家殺豬刀材質特殊，開始懷疑樊父曾與軍中有關。當豬肉鋪遭人破壞時，樊長玉上門理論並震懾對方，謝征則暗中相助。就在她準備打宅產官司時，樊大媳婦突然抬著樊大的屍體闖入公堂，指控樊長玉害死大伯，案件瞬間逆轉。

圖片來源：《逐玉》官方微博

《逐玉》第7集劇情

樊長玉被誣陷殺人而入獄，得知謝征與長寧遭人襲擊後，她越獄尋人。在雪林中，她與謝征並肩作戰對抗神秘刺客，首次殺人。謝征認出對方是「玄鐵死士」。兩人被救回後，謝征因童年陰影陷入噩夢，而樊長玉默默陪伴。然而縣令又以謝征身份可疑為由逮捕他。危急時刻，公孫鄞趕到公堂救下謝征，但樊大之死的真相仍然撲朔迷離。

圖片來源：《逐玉》官方微博

《逐玉》第8集劇情

公孫鄞探望謝征，得知他竟入贅樊家後十分震驚。謝征向他透露自己遭魏嚴暗算的過往，並懷疑死士襲擊是為尋找某樣東西。樊長玉得知謝征終有一天會離開，心中不安。為籌錢離開，她與溢香樓老闆俞淺淺合作賣滷肉。俞淺淺欣賞她的性格，爽快預付訂金。同時李懷安開始調查樊長玉的身世，而趙大娘則勸她早日與謝征真正成親。

圖片來源：《逐玉》官方微博

《逐玉》第9集劇情

在趙大娘的撮合下，樊長玉與謝征被迫同床。兩人在談心中逐漸建立信任。魏家死士再次襲擊，樊長玉為引開敵人陷入危險，被李懷安救下。謝征則從俘虜口中得知刺客目標是一封「信」。李懷安透過調查逐漸懷疑「言正」其實就是武安侯謝征。

圖片來源：《逐玉》官方微博

《逐玉》第10集劇情

樊長玉與謝征帶著長寧祭拜父母，三人的關係更像一家人。面對鄰居的流言蜚語，謝征選擇強硬回擊。朝堂上魏嚴與李太傅因軍糧問題激烈對立。李懷安以「尋找寶藏」為由結案，但謝征仍懷疑背後另有陰謀。樊長玉則在俞淺淺幫助下重新開張「樊記滷肉」。

圖片來源：《逐玉》官方微博

《逐玉》EP11–12分集劇情

《逐玉》第11集劇情

謝征與舊部密會，決定散播自己死亡的消息以迷惑敵人。樊長玉遭郭屠戶襲擊昏迷，謝征憤怒逼問對方，得知對方想將她賣入山中。兩人在危機中情感再次升溫。同時長公主齊姝被迫回宮，安太妃打算安排她與李懷安聯姻。

圖片來源：愛奇藝國際版提供

《逐玉》第12集劇情

宋母在酒樓再次羞辱樊長玉，俞淺淺出面替她解圍。樊長玉為滷肉鋪設計招牌，謝征的書法意外吸引大量客人。同時神秘商人齊旻開始糾纏俞淺淺，甚至包下整間溢香樓。謝征發現有人正在大量收購糧食，背後可能隱藏更大的陰謀。俞淺淺為擺脫齊旻糾纏，向樊長玉求助，希望借謝征假扮自己的夫婿。