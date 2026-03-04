K-POP迷必衝！「TMA VR展」登台，SEVENTEEN、TXT、ENHYPEN在眼前開唱。圖片來源：VISION FESTA TMA VR展 提供、FB @SEVENTEEN

日本社群近期最熱門的沉浸式娛樂體驗之一「VISION FESTA TMA VR展」，即將正式登陸台北。這個在日本創下連續完售、累積超過10萬人入場紀錄的VR展覽，主打「偶像就在你眼前」的臨場感，讓粉絲戴上VR裝置的瞬間，就像直接站在舞台中央。展覽將於3月14日起在台北101觀景台5樓沉浸式展演空間登場，粉絲不用飛日本，在台北就能感受同規格的K-POP沉浸式體驗。

日本爆紅VR展來台！搖滾區視角與偶像見面

「VISION FESTA TMA VR展」源自韓國音樂盛典「THE FACT MUSIC AWARDS（TMA）」的延伸企劃，透過VR技術把演唱會現場完整重現。這次台北站將集結SEVENTEEN、TOMORROW X TOGETHER、ENHYPEN、BOYNEXTDOOR等人氣團體，還有一組神祕團體尚未公開，讓粉絲充滿期待。

圖片來源：FB @SEVENTEEN

圖片來源：X @ENHYPEN OFFICIAL

圖片來源：IG @txt_bighit

圖片來源：IG@boynextdoor_official

體驗時只要戴上VR設備，就能以180度自由視角觀看舞台，不再受演唱會導播鏡頭限制，想盯著哪位成員看都可以，偶像走到面前揮手、與你對視的瞬間都清晰可見。那種「偶像就在我面前唱歌」的距離感，也讓不少體驗過的粉絲直呼：「每個位置都是搖滾區第一排。」

圖片來源：VISION FESTA TMA VR展 提供

不只VR演出！未公開照片與舞台瞬間一次看

除了沉浸式VR演出外，展覽現場也設計了專屬展示區，展出各團體的精華舞台片段、未公開照片以及藝術作品。對粉絲來說，這裡就像是另一個小型追星聖地，可以慢慢欣賞偶像在不同時期的舞台瞬間。

圖片來源：VISION FESTA TMA VR展 提供

主辦單位表示，VR沉浸式展覽近年在日本相當流行，結合演唱會影像、互動科技與粉絲收藏文化，逐漸成為K-POP活動的新型態娛樂方式。從演唱會延伸到展覽，讓粉絲有更多機會與偶像「近距離見面」。

圖片來源：VISION FESTA TMA VR展 提供

粉絲收藏必備！早鳥票送限定小卡

為了慶祝台北站開展，主辦單位也推出限量預售早鳥票。2月26日上午11點起在KLOOK平台獨家開賣，早鳥票價格為680元（原價850元），還加碼贈送SEVENTEEN指定隨機小卡2張，以及預售限定團體隨機小卡1張。若錯過預售，展期期間正式票價為850元，不同票種也會附贈不同數量的小卡，對於收藏控粉絲來說同樣相當有吸引力。

圖片來源：VISION FESTA TMA VR展 提供

圖片來源：VISION FESTA TMA VR展 提供

TMA VR展 如何預約、展覽資訊一次看

圖片來源：VISION FESTA TMA VR展 提供

VISION FESTA TMA VR展 台北站 展覽日期：2026年3月14日－2026年5月3日

展覽地點：Taipei 101 Observatory 5F沉浸式展演空間

參展團體：SEVENTEEN、TOMORROW X TOGETHER、ENHYPEN、BOYNEXTDOOR...

預約資訊

預售早鳥票：680元（原價850元）

正式票價：850元

愛心票：430元

預售時間：2026年2月26日11:00－2026年3月13日23:59

購票平台：Klook