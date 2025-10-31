《山河枕》宋茜禁忌戀太好嗑！不為人知5個秘密...竟曾是韓國天團隊長

一年一度的萬聖節即將登場！2025萬聖節落在10月31日（五），全台各地自10月中旬起陸續推出變裝活動、快閃市集與討糖派對，從親子互動、毛孩走秀到夜間電音嘉年華應有盡有，想知道哪裡最嗨、最適合打卡？造咖整理了全台北中南重點活動，讓大家一次掌握今年萬聖節最完整懶人包！

北部篇（台北、新北、桃園、新竹）

台北｜心中山 暗夜開市

2025心中山暗夜開市-萬聖節主題市集，每周五、六、日邀請夜 市王、必比登人氣美食店家進駐，炒熱商圈節慶氛圍，還有4米高捷 米造型氣球超吸睛！每周六消費滿百送捷運點，再週週抽SWITC H 2；10/24-25兩日，12歲以下兒童免費領限量南瓜桶(每 日限量150份)，可至赤峰商圈合作的27家店家領取糖果。

日期：10/03（五）~11/02（日），每週五六日

費用：免費入場

地點：台北市中山區心中山線形公園

台北｜圓山MAJI 萌鬼俱樂部

2025圓山MAJI萬聖節派對一定不能錯過！「萌鬼俱樂部」主打親子與毛孩共樂，打造最熱鬧的萬聖伸展舞台，10/18提供親子同樂的小朋友專屬變裝秀，10/19則是換毛小孩變身主角，換上各種萌鬼角色輪番登場，是親子同樂的熱門活動，除此之外也有討糖大作戰、萬聖節狂歡夜等活動等著大家。

日期：10/18（六）～10/19（日）

時間：14:00-17:30

地點：MAJI MAJI集食行樂圓形廣場（台北市中山區玉門街1號）

台北｜圓山花博 彩虹萬聖節

「彩虹萬聖節 Rainbow Halloween」用一道彩虹，把色彩、美食與萬聖節串連在一起，今年的活動亮點之一「Drag Queen 變裝秀」邀請多位 變裝皇后，讓大家在萬聖節享受「變裝文化」的狂歡，將萬聖節的「變裝文化」與彩虹的「多樣自由」完美結合，把萬聖節變成最自由、最繽紛的舞台。

日期：10/24（五）～10/26（日）

時間：12:00－22:00（週日到 20:00）

地點：圓山花博 花海廣場

台北｜天母搞什麼鬼

在台北市商業處的輔導下，天母商圈發展協會與台北市商業處自98年起連續17年於天母商圈舉辦萬聖節活動，廣受商圈店家及社會民眾好評，已經變成天母地區特色活動。今年邁入第17屆的天母搞什麼鬼活動，由10/24(五)百鬼夜行大鬧天母城打頭陣。

當晚HBO MAX《牠：歡迎來到德利鎮》現身天母！紅氣球即將佔領忠誠路，畫上小丑妝，化身潘尼懷斯，一起迎接"牠"的回歸！一同上街搞怪！10/25(六)當天《牠：歡迎來到德利鎮》恐怖入侵天母！活動現場邀請深受小朋友喜愛動畫第一戰隊五獸者、超人力霸王奧米加、假面騎士ZEZTZ一同和大家見面。四方妖魔鬼怪齊聚忠誠路大鬧天母城，一同享用魔鬼套餐忘情水、一年一次相聚闔家歡樂話家常。

日期：10/24（五）~10/25（六）

時間：百鬼夜行19:00、園遊會13:00、

地點：天母運動公園

台北｜兒童新樂園 萬聖小鎮

兒童新樂園最歡樂的萬聖冒險派對，萬聖小鎮開城！本次以萬聖節為主題妝點打造全園「萬聖小鎮」，大小朋友可在各角落感受萬聖氛圍，搖身一變成為打卡新熱點，等著大、小朋友一同來拍照、打卡展開有趣的冒險活動。

活動期間只要是「台北捷運Go App」會員，來到兒童新樂園遊客服務中心掃描我的會員條碼，即可參加抽獎活動，有機會獲得北海道札幌來回機票！活動三天「萬聖元素變裝免費入園』，邀請大小朋友一起來變裝、拿點心、玩闖關。

日期：萬聖小鎮10/1（三）~11/16（日）、萬聖變裝點心趴10/24（五）~10/26（日）

時間：每日上午9點於大門廣場限量發放點心包

地點：台北市立兒童新樂園

新北｜板橋 府中奇幻城

今年的「府中奇幻城」熱鬧登場，以「雙城物語」為主題，邀請民眾一同走進現實與虛擬交錯的電玩奇幻世界！板橋府中商圈在活動兩日間化身萬聖節舞台，集結約30家特色攤商與創意品牌，推出搞怪市集、美食手作與趣味商品，現場還有萬聖限定裝置與互動體驗，讓府中廣場充滿夢幻氛圍。

萬聖遊行將於活動首日登場，盛裝隊伍沿街踩街，宛如百鬼夜行般吸睛。而最受矚目的「萬聖變裝比賽」分為「變裝達人組」與「童趣親子組」，總獎金高達26萬元、冠軍可獨得5萬元！即便沒有參賽，也能欣賞千變萬化的造型創意，感受整個商圈被節慶氣氛點燃的熱力。

日期：10/25（六）～10/26（日）

地點：府中商圈（新北市板橋區重慶路1號）

桃園｜萬聖城 魔蛛古堡

桃園最盛大的萬聖節慶典「桃園萬聖城」今年以「魔蛛古堡」為主題盛大登場，打造出融合魔幻與詭譎的奇幻場景，從奈何橋、照妖鏡到詭異光廊，宛如走進黑暗童話。傳說古堡中藏有神秘寶藏，由魔幻蜘蛛王與魅影眼球人、鬼面南瓜人、殭屍木乃伊等怪物守護，三條魔徑與三處魔域構築出令人目不暇給的冒險空間。

活動現場結合美食與手作的「魔幻城堡市集」、夜光踩街、親子歡樂城、變裝電音派對與「古堡狂歡・金曲派對」，邀集多組金曲歌手輪番登台，讓遊客在音樂與燈光交織下，體驗最夢幻、最熱鬧的萬聖嘉年華。

日期：10/25（六）-11/2（日）

時間：平日17:00-21:00；假日12:00-22:00

地點：桃園藝文廣場、綠園道（桃園市桃園區中正路1188號）

桃園｜萬聖魔毯 詭才之道

今年萬聖節，中原文創園區化身奇幻伸展台，《萬聖魔毯—詭才之道》正式登場！活動主軸「超級魔特生死鬥」創意走秀大賽邀你盡情搞怪變裝，從地味風、腦洞系到萌系親子、毛孩同盟，人人都能化身萬聖伸展台的主角。比賽分為「生存組（成人）」與「搞怪組（親子&寵物）」，成功報名還可獲得限量「中原原創野餐墊」，話題與紀念價值滿滿。

除了走秀競賽，現場還打造多項萬聖限定體驗──《詭畫符地魔》尋詭找糖任務讓大小朋友化身探險家，依線索破解謎題、收集糖果與限量南瓜提燈；主題市集《613魔樹林》則聚集手作飾品與節慶美食，連攤位都換上詭異裝扮。藝文廣場整體化身萬聖伸展舞台，搭配音樂演奏、雜耍等表演節目，氣氛熱鬧到最高點。

日期：10/24（五）～10/26（日）

時間：10:00～18:00

地點：桃園市中壢區 中原文創園區13倉

桃園｜小人國 怪誕驚喜萬聖趣

小人國即將化身暗黑奇幻的萬聖樂園！今年《怪誕驚喜萬聖趣》全面升級，園區換上萬聖限定造景，從滿地蔓延的南瓜怪、垂掛天際的蜘蛛絲，到轉角突現的骷髏怪，每一步都充滿驚嚇與笑聲交錯的快感。詭譎卻不失童趣的氛圍，讓人拍照拍到停不下來。

活動期間還有音樂、舞蹈與互動兼具的精彩表演，並提供限時臉部彩繪服務；只要穿著萬聖主題裝扮或小配件入園拍照打卡，就有機會獲得萬聖限定人氣爆米花！今年爆米花更推出三款搞鬼造型包裝與三種口味，絕對是打卡必收的小驚喜。

日期：即日起至10/31（五）

地點：小人國主題樂園（桃園市龍潭區高原路891號）

新竹｜萌怪不夜城

2025新竹市萬聖節以「萌怪不夜城」為主題，10月17日至31日熱鬧登場！今年市府特別與「卡娜赫拉的小動物」合作，讓P助與粉紅兔兔化身萬聖限定小萌怪，陪大家一起慶祝。從市府大廳、幸福廣場到護城河親水公園，整區化身夢幻可愛的萬聖世界，設有「萌怪轉蛋所」、「光影秘道」與多款拍照裝置，無論白天或夜晚都充滿療癒氛圍。

10月24日晚間舉辦萬聖大遊行，邀請民眾換上創意裝扮一同踩街，現場還有兒童劇演出與趣味互動活動；「怪奇小鎮市集」則集結多攤美食與主題小物，打造可愛又熱鬧的萬聖狂歡夜。

日期：10/17（五）～10/31（五）

時間：16:00-21:00、萬聖大遊行：10/24（五）19:00-20:00

地點：新竹市市府大聽、幸福廣場、護城河親水公園周邊

新竹｜六福村墓碑鎮

萬聖節檔期最受矚目的驚悚盛事「六福村墓碑鎮」再度開城！2025年9月6日至11月20日，六福村以「芮妮的舞會邀請」為主題，打造沉浸式恐怖樂園。從陰森詭譎的墓碑鎮街景、怨靈礦坑、亡靈終點站，到限定登場的惡靈餐廳與美國達人秀風格的「屍控折骨舞」，處處充滿挑戰膽量的驚悚亮點。

現場還有萬聖限定裝置藝術與日夜遊行表演，讓遊客邊拍照邊尖叫！凡活動期間全身變裝達70%以上（含頭飾或臉妝）現場購票者，即享NT$599優惠入園價。六福村更推出芮妮主題周邊與創意餐點，邀你換上鬼怪造型，一起踏入這場既驚悚又華麗的萬聖派對！

日期時間：日間遊行9/6（六）~11/16（日）每日14：00［逢週二停演］；夜間遊行9/22（一）~11/16（日）［週五六日］；不給糖就搗蛋討糖活動9/6（六）~11/20（四）［週五六日］

地點：六福村主題遊樂園（新竹縣關西鎮仁安里拱子溝60號）

中部篇｜（苗栗、台中、雲林）

台中｜搞怪嘉年華・東海藝術街萬聖趴

第十二屆東海國際藝術節化身萬聖派對，今年以「搞怪嘉年華」為主題，將東海藝術街變成充滿音樂、創意與童趣的萬聖樂園！活動從下午一路熱鬧到夜晚，內容包含踩街遊行、討糖活動、市集攤位與多場表演節目，節慶氛圍滿點。

雖然踩街與討糖小隊的報名已截止，但現場仍可自由參與、欣賞表演，無論是萌鬼、女巫還是小朋友，都能穿上最可愛的萬聖裝扮，一起在東海藝術街感受繽紛又歡樂的萬聖嘉年華！

日期：10/18

時間：14:00~20:00

地點：台中東海藝術街 科比意廣場

台中｜萬聖節嘉年華會

台中萬聖節嘉年華會活動內容豐富多元，現場不僅有小朋友最愛的充氣城堡，還有轉角市集、千人踩街、變裝大賽與摸彩活動，熱鬧指數爆表。

參加者除了能盡情體驗萬聖節的歡樂氛圍，還有機會抽中iPhone 17、液晶電視、腳踏車等超值好禮，無論大人小孩都能玩得盡興、滿載而歸！

日期：10/25、10/26

時間：10:00~21:00

地點：大里立新國小

台中｜麗寶萬聖扮裝大遊行

中部的麗寶樂園也加入萬聖節行列，推出一系列結合歡樂與驚喜的活動！園區特別打造萬聖節燈光秀，搭配特級惡魔廚師準備的怪誕美食盛宴，讓白天夜晚都充滿節慶氛圍。活動期間共有19場「萬聖扮裝大遊行」，只要萬聖裝扮面積達50%以上，就能在指定地點向工作人員領取糖果，還可享探索世界購票優惠。

此外，凡3至12歲、裝扮達50%以上的兒童，每日限額15位還能參加專屬變裝體驗，開心玩樂又能收穫滿滿糖果，快換上你的萬聖造型，一起在麗寶樂園「不給糖就搗蛋」吧！

日期：活動場次10/10(五)-10/13(一)、10/17(五)-10/20(一)、10/24(五)-10/27(一)、10/31(五)-11/03(一) 、11/7(五)-11/09(日)，共19場

遊行時間：13:30（13:15前至「飛象藍天」集合）

地點：麗寶樂園（台中市后里區福容路8號）

雲林｜劍湖山 Dr.J萬聖大玩咖

雲林劍湖山世界推出「Dr.J 萬聖大玩咖」，由小丑列車長Dr.J領軍，以8節車廂打造沉浸式實驗場景，讓遊客親身體驗極限驚悚冒險，帶領眾多詭怪登場，展開年度最瘋狂的萬聖派對！園區設有多處鬼怪主題裝置與拍照景點，還有恐龍見面會、國際特技表演「愛遊世界奇遇記」等節目輪番登場。

活動期間只要全身變裝達70%以上即可享NT$299優惠價入園，全日暢玩萬聖主題設施。快換上你的鬼怪造型，帶著勇氣與創意，一起加入Dr.J的瘋狂萬聖歷險吧！

日期：09/27（六）~11/9（日），每週二休演

時間：15:30起，VR Dino飛越恐龍谷前展演

地點：劍湖山世界主題樂園（雲林縣古坑鄉大湖口67號）

南投｜九族文化村 妖祭：起源

南投九族文化村推出年度萬聖節盛典「妖祭：起源」，整座園區化身為奇幻詭魅的鬼怪世界！打造妖霧森林、山靈祭壇與妖市蜃樓等沉浸式場景，結合台灣在地鬼故事、日本妖怪文化與原民族技藝，現場還有舞團與火舞表演、電影場景體驗、避邪DIY，以及部落巫師祈福儀式，氣氛神秘又精彩。

凡以「光頭」造型加入【佛道】陣營可免費入園（禿頭、平頭、頭套不適用）；加入【妖道】陣營者，只要異色染髮或鬼怪裝扮達70%以上，就能獲得「妖祭樂園互動遊戲券」乙張。活動更與國片恐怖鉅作《泥娃娃》聯名推出驚悚專區，讓遊客一次體驗民俗、妖異與萬聖驚魂的完美融合！

日期：10/1（三）~11/16（日）

地點：九族文化村（南投縣魚池鄉金天巷45號）

南投｜溪頭萬聖嘉年華

萬聖節絕對不能錯過南投溪頭的「妖怪村」！溪頭松林町的明山森林會館將連續兩個週末舉辦萬聖嘉年華，從白天到晚上活動滿滿。白天可以參加萬聖彩妝體驗，由美容系老師現場幫大家變身；還能和NEKO醬、金猿寶一起在妖怪見面會同樂。

夜幕降臨後，最熱鬧的萬聖嘉年華遊行登場，跟著妖魔鬼怪們一起上街討糖，感受森林裡最夢幻的萬聖夜！現場還有萬花馬戲秀、松林町美食商圈、山域探險集點活動等多重體驗，讓大小朋友都能盡情沉浸在萬聖氛圍中。

日期：10/18（六）~10/19（日）、10/24（五）~10/26（日）

時間：13:00~21:00

地點：明山森林會舘、松林町商圈

南部篇｜（台南、高雄、屏東）

台南｜海安萬聖節

台南的萬聖節派對熱度年年飆升，今年海安觀光商圈更是火力全開！活動升級為連續兩天舉辦，以「夜行鬼市 × DJ狂歡派對」為主題，結合百攤主題市集、雙路線變裝遊行、舞團演出與超強卡司DJ秀，讓整條商圈從白天一路熱鬧到深夜。

現場還與多個質感品牌合作，打造滿滿驚喜彩蛋，無論是要看表演、買特色小物，或跟著節奏嗨翻全場，都能感受到南台灣最熱血的萬聖夜氛圍！

日期：10/25（六）~ 10/26（日）

時間：16:00~22:00

地點：海安商圈（民生路至府前路）

台南｜十鼓仁糖文創園區萬聖派對

2025十鼓文創園區的萬聖派對限時3天登場，活動內容驚喜滿滿！除了有震撼人心的鼓樂劇場表演「劇場炸場」、讓人腎上腺素飆升的「極限設施」，還有神秘氛圍十足的「獸骨祭壇」揭開面紗。

現場購票還可獲得限量「精靈耳朵」裝飾。無論是想體驗刺激、欣賞表演，或沉浸在奇幻儀式感中，都能一次滿足，讓萬聖節氣氛直接拉滿！

日期：10/24（五）~10/26（日）

時間：10:00~17:20

地點：台南十鼓文創園區（台南市仁德區文華路二段326號）

高雄｜喂！武營來遊行

高雄年度最大型的萬聖節活動將於10月底盛大登場，今年首次移師衛武營舉辦，連續3天舉行一系列精彩活動！現場以巨型「南瓜怪」裝置為亮點，結合燈光秀、雷射特效與音樂展演，營造震撼的視覺饗宴。

活動內容還包括萬聖遊街派對、南瓜主題市集與舞台演出，邀請大家穿上創意裝扮參與夜間變裝遊行，一起在光影交錯的節奏中狂歡，感受高雄萬聖節的獨特魅力。

日期：10/31（五）~11/2（日）

地點：衛武營文化藝術中心 （捷運衛武站6號出口）

高雄｜夢時代 萬聖動漫盛典

動漫迷注意！高雄夢時代購物中心將舉辦一年一度的「夢時代萬聖動漫盛典」，結合萬聖節與動漫元素，打造最熱血的變裝派對！

活動期間不僅有萬聖變裝大遊行，還安排地下偶像現場演出、動漫闖關遊戲與隨機舞蹈挑戰，讓粉絲們能近距離互動、盡情展現角色魅力。快換上你最神還原的COS服，一起投入這場屬於動漫迷的萬聖狂歡盛典吧！

日期：10/18（六）~10/19（日）

時間：14:00~18:00

地點：夢時代購物中心 1F時代廣場

高雄｜壽山動物園 萌鬼萌獸來搗蛋

動物園也能過萬聖節！2025壽山動物園將舉辦為期兩天的「萌鬼萌獸來搗蛋」活動，園區內將有專業Coser扮演鬼怪穿梭各角落，與遊客互動同樂。

現場還提供免費萬聖節動物面具彩繪，讓大小朋友都能沉浸在趣味又萌萌的萬聖節氛圍中，一起開心搗蛋！

日期：10/25（六）-10/26（日）

地點：壽山動物園（高雄市鼓山區萬壽路350號）

高雄｜草衙SKM Park 萬聖南瓜鎮

高雄草衙 SKM Park Outlets 的萬聖節活動「南瓜鎮：鬼影據點」今年驚悚回歸！館內及街區打造南瓜軍團祭壇、鬼魅南瓜軍團、魔窟、屍王鬼域、殺人魔追獵場、幽獄裂縫等六大打卡場景，營造緊張又刺激的萬聖氛圍。

夜間還有沉浸式演出《惡靈來襲 南瓜鎮封印戰》，以及互動活動「惡靈共舞」與重頭戲「鬼影之夜」大遊行，電車遊行、燈光特效與現場表演全方位呈現，讓遊客體驗南部最受歡迎的萬聖節奇幻夜晚！

日期：即日起至11/2（日）

遊行時間：10/4（六）、10/5（日）、10/10（五）、10/11（六）、10/12（日）、10/18（六）、10/19（日）、10/25（六）、10/26（日）18:30起

地點：SKM Park Outlets 高雄草衙 （高雄市前鎮區中安路1-1號）

高雄｜義大萬聖月

義大遊樂世界將萬聖節狂歡升級為整整一個月的「萬聖月」！園區以全新女巫派對主題打造奇幻又詭譎的造景打卡點，活動期間推出女巫聯盟萬聖舞會、小丑快閃、萌鬼現身互動、夜間暢玩刺激設施。

以及韓國驚悚鬼片《咒你》5D鬼船體驗等多項精彩活動，讓遊客從白天玩到夜晚，沉浸在滿滿萬聖節氛圍中。最熱鬧的萬聖夜更邀請藝人嘉賓登台開唱，大小朋友可盡情搞怪變裝，一起High翻整個夜晚！

日期：10/10（五）-10/12（日）、10/24（五）-10/26（日）

義大萬聖趴：10/11（六）16:30-20:00

屏東｜舊好勝 變裝萬聖夜

勝利新村歷史街區將化身為熱鬧的萬聖小鎮！2025 年 10 月 25 日至 26 日，現場將舉辦變裝遊行、精彩表演、市集擺攤與神秘送禮活動。

邀請大小朋友一起參與「不給糖就搗蛋」。討糖小鬼將出沒於街區各角落，民眾可穿上創意裝扮，與店家互動討糖，或在市集逛逛 40 多家特色品牌攤位。活動期間還提供打卡送限定貼紙、變裝拍立得及問券好禮等驚喜，數量有限，送完為止。

日期：10/25（六）~ 10/26（日）

地點：屏東市中山路𝟲𝟭號（勝利星村）

東部篇｜（花蓮）

花蓮｜ Halloween小鬼祭

花蓮遠雄海洋公園推出年度最大規模萬聖節活動「Halloween小鬼祭」，自即日起搶先登場。活動亮點包括每日限定的戶外主題遊行「幽靈小鬼的狂歡舞會」、每週二水族館上演的「萬聖骷髏MAN餵食秀」，以及多款幽靈互動與搞怪市集攤位，營造熱鬧又詭譎的節日氣氛。

現場還有萬聖節期間限定餐點，如可可詭眼怪冰淇淋、草莓鬼魅可頌與小鬼泡芙，視覺與味覺兼具，並且10/30（四）前，變裝完整度達 80% 的遊客享全票優惠價 NT$590；10/31（五）當天只要全身變裝即可免費入園，是東部少數可以不用花門票就參加的萬聖節活動。

日期：即日起至11/2（日）

地點：遠雄海洋公園（花蓮縣壽豐鄉福德189號）

看完這麼多全台各地精彩的萬聖節活動，從北到南、從親子萌趣到驚悚刺激，是不是心動不已呢？趕快揪上家人朋友，一起去參加屬於你們的萬聖節吧！

