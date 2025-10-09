被嫌演技差、被嘲顏面失調！陳偉霆《許我耀眼》逆轉翻紅 背後為媽媽「這句話」

圖片來源：陳偉霆微博

十五年前的那頓飯，我沒想到會成為記憶裡的一個伏筆。當時的陳偉霆，還只是個帶著少年氣息的男孩；誰能想到，十五年後，他的名字會在台灣觀眾眼前閃耀。

十五年前，我陪前男友跟陳偉霆一起用餐。他舉止親切，談吐得體。雖然渾身帶著一種貴公子的氣質，卻絲毫沒有嬌氣。

飯後，我們陪他到拳館找師父。館裡人聲鼎沸，他一一向大家打招呼，笑容真誠，對師父更是滿懷敬意。那時候的他，還不是「國民大師兄」，卻已讓人看見一種難得的真誠與從容。那個熱鬧的拳館，或許是他最早的舞台預演。

後來我才想起，在他參加新秀大賽時，我就注意過他。那時，他因為跳舞的臨場反應而脫穎而出，我心裡甚至暗暗覺得：這個男孩，將來會走得很遠。

陳偉霆到底有多愛跳舞？童年時，他每天練上三個小時，有時甚至一練就是十二小時。這樣的日子持續了八年。

十六歲那年，他接到一通陌生的電話，要他在節目裡為郭富城伴舞。郭富城是他的啟蒙偶像，他興奮極了，還叮囑媽媽一定要看電視。結果回到家，等來的卻是媽媽的質疑，因為鏡頭裡根本沒有他。

他明知道自己唱歌不行，卻還是為了讓媽媽看見自己在舞台上的樣子，硬著頭皮參加了新秀歌唱大賽。本以為只要拿到跳舞獎就回家，沒想到一路闖進準決賽，最後甚至拿下冠軍。

那一年，他才十八歲。家人已為他安排好赴英國升學的道路，但憑著這個冠軍，他終於說服了家人：他要放棄留學，把一生交給舞台。這一次，他讓家人看見了自己的熱情與決心。

簽約英皇後，他開始了打雜的培訓生涯：剪報紙、整理藝人資料，一年又一年，卻始終沒有正式出道。同學們都在等他成為明星，但最青春的三年，他只能不斷等待。

失落的情緒讓他感到迷惘，開始流連玩樂、抽煙，整個人狀態跌到了谷底。直到有一天，哥哥在他面前哭了。那一刻，他背後的舞台不再是燈光，而是家人的心跳。

哥哥拿出不多的積蓄，替他請了私人教練，甚至自己綁著量血壓的機器跳上跑步機，陪著他一起鍛鍊。跑步機是靜止的，但他在原地的奔跑，卻推動了整個人生。那一刻，陳偉霆哭了。他告訴自己，就算沒有舞台，也不能讓最愛的人失望。從那天起，他開始健身，把自己一點一滴調整回來。

後來，他加入 Sun Boy’z，卻沒有走紅。兩年後組合解散，公司希望他單飛，他卻拒絕了，因為覺得自己還不夠好。於是他飛去美國進修舞蹈。回來後推出首張個人專輯《Will Power》，橫掃新人獎項，一口氣拿下香港勁歌金曲、十大中文金曲等四個獎。那是他第一次真正嘗到高光時刻。

但現實並不如想像。他發片、主持、四處試鏡，卻一次次落選。有一次，他連試四次，從男一退到男四，仍舊沒被錄取。最後只剩下一場「圈報紙資料」的無台詞戲，他卻緊張到手抖，NG了二十多次，被導演嚴厲責備。

那段時光，他幾乎懷疑自己。直到有一位導演告訴他：「你要拋掉偶像的包袱，全心全意做一個演員。」那句話，成了他的轉捩點。

那些年，他在香港其實並不好過。雖然有作品問世，但關注度始終不高，網上甚至有人群嘲他是「不紅的藝人」。有一次，一位當紅藝人在受訪時說出那句話：「我不知道陳偉霆是誰。」

或許，那位藝人是真的不知道。可在旁人眼裡，這句話卻成了傷人的評語，被輿論一次次放大，變成貼在他身上的標籤。不被看見，其實是一種催促。

聽到「我不知道陳偉霆是誰」的時候，我忽然想起自己也曾被說過：「你又不是瓊瑤。」那一刻，我才懂，原來這種否定，有時不是結束，而是提醒我們該換一個舞台。

後來，他選擇轉身，踏進更陌生的內地市場，逼著自己重新來過。那些聲音，沒有擊倒他，反而成了逼他成長的推力。也因為如此，他才更加堅定，要拋掉偶像光環，徹底學會做一個真正的演員。

他開始研究演技，一次次試鏡，一次次失敗。終於在《竊聽風雲》裡，拿到一個只有幾句台詞的小角色。

2013 年，他參演《救火英雄》。片場休息時，他向前輩請教，得到的回答卻是：「沒人能幫你，機會來了，你自己要抓住。」正巧《少年四大名捕》的「追命」角色臨時換人，他義無反顧地接下，從此正式開啟內地演員之路。

一開始語言不通，點一碗麵都要磨半天。他咬牙苦練普通話，就算最後會被配音，也要親口把每句台詞講完。隨著 2014 年《古劍奇譚》的爆紅，他終於從無名小角，一躍成為炙手可熱的電視劇男神。

後來，他在內地連續主演《蜀山戰記》《老九門》《橙紅年代》等多部劇集，雖然長年高壓讓他一度迷失，但他慢慢學會調整，不再無止境地消耗自己，而是學會停下腳步，重新找回心的節奏。

從那個被嘲笑「演哭戲像顏面神經失調」的新手，到後來能自然詮釋暖男、霸總角色的成熟演員，他一步步證明自己。

而在鏡頭之外，他始終保持誠懇。和粉絲合影時，他會伸手替對方擋頭；採訪裡總說「不辛苦」，因為比他更辛苦的，是每天早到晚走的工作人員。即使戀情被攻擊，他也從不抹黑別人，而是把所有力氣放在作品裡。

他相信最好的反擊，是讓自己變得更好。

十五年後再回想，我想起當年他在跑步機上的那一刻，他不單單是為了健身，更是在為自己重新啟動人生。從那一刻起，他不只是為自己在跑，而是背著家人的心臟，一起往前跑。

我還會想起他拿著筆在報紙上圈資料的手，或許沒多少人知道他曾經的努力，但今天，無數的觀眾，見證了他努力的成果。

還有那頓飯。當下看來，不過是一場普通的聚餐；可多年以後回望，才發現那是我第一次看見他的真誠與從容。那時的他，還只是個低調的少年；而如今，他一步步把自己走成了舞台中央的模樣。

而這份光，如今真的照進了台灣觀眾的眼裡。隨著《許我耀眼》的熱播，他和趙露思的對手戲成了話題，他的名字衝上熱搜。

很多人說，這是他「再一次爆紅」；但在我心裡，這是「他終於被看見了」的成果。

看著電視裡的他，我想起十五年前那一頓飯裡的眼神，乾淨、誠懇，沒有一點嬌氣。如今，他走過無數跌倒和質疑，卻還能把自己收拾好，站上更大的舞台，帶著沉穩和力量。

那時我只是個二十一歲的女孩，坐在他身旁沒多想。十五年後，我也走過低谷、質疑與重來，才懂得，原來每一次重置自己，都是為了等待那個「終於被看見」的時刻。

看到他在台灣大放異彩，我由衷的替他感到高興。因為我知道，那樣的光，靠的不僅僅是運氣，更是十五年來一次又一次，不放棄、不抱怨，只是繼續努力的選擇。

我們都曾有過不被看見的時刻。但只要沒有放棄看見自己，那份光，終有一天會照亮舞台，也會照亮自己的人生。