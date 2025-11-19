2025-11-19 08:40 女子漾／編輯張念慈
就是要香香的！2025 暖調香氛：5個節慶香水、居家香氛、身體保養推薦
當空氣開始變冷、午後的陽光變得慵懶而金黃，香氣也會自然跟著換季。辛香、琥珀、木質、包覆感花香，各種暖調香氛像毛毯一樣，把秋日從清晨到夜晚的情緒都藏進一瓶香水、一盞蠟燭、一座擴香裡。
今年五大品牌推出的節慶限定系列尤其強，從金色星塵到金箔行星、北歐壁爐、普羅旺斯晨光到精油療癒，每一款都超適合秋冬收藏。
1. VANA：壁爐、暖燈與北歐式溫暖
暖香代表：Eldstad 壁爐蠟燭
VANA 是今年「最有節慶感」的品牌，居家氛圍控一定會愛。如果你喜歡「真正的冬季味道」，VANA 的壁爐蠟燭就是答案。肉桂、白胡椒、血橙、牛奶香、香草疊出「在壁爐旁喝熱可可」的氛圍感。甜暖但不膩，燃燒時整間房都像包在毛毯裡。
想增加儀式感的話，暖燈禮盒一定要收；聖誕樹擴香禮盒，則是一眼看過去就覺得「這個好聖誕」的單品。
2. Maison Margiela：星塵節慶限定
暖香代表：慵懶周末、爵士酒廊（星塵限定包裝）
今年 Margiela 把冬夜的金光直接灑進瓶身裡。星塵包裝像晚上的微光閃閃發亮，擺在桌上就很有節慶氛圍。
慵懶周末 Lazy Sunday Morning 的柔暖白麝香像剛洗過的白床單，被陽光曬得鬆軟。
爵士酒廊 Jazz Club 則是典型的秋冬暖調：蘭姆酒、煙草、香草，像坐在老沙發裡聽藍調，溫柔、微醺、很迷人。這兩款完全是「冬天最耐聞樣本」。
3. Atelier Cologne：冬至之光金箔行星
暖香代表：茶花香頌淡香精 Camélia Intrépide
今年歐瓏與藝術家 David Aiu 合作，把金箔行星放進瓶子裡，視覺超美。
茶花香頌 是冬季限定中的主角，香味像「冬天裡綻放的紅山茶花」。上層是香檸檬、橙花的清亮光線，中調有茶香與綠意，尾韻白皮革和岩蘭草溫暖包覆，像被冬陽照著的肩膀一樣舒服。
同系列禮盒，包括沉靜時光禮盒、茶花香頌禮盒、居家香氛禮盒等，也很值得收，這系列最適合送「成熟系」的朋友，溫暖大方、有節慶氣質。
4. L’OCCITANE ：普羅旺斯童話的暖光系香氣
暖香代表：晨曦花梨淡香水
歐舒丹今年以普羅旺斯冬季的「晨光、午光、夜光」為靈感，故事感十足。其中最值得入手的是 晨曦花梨系列。
粉紅胡椒、甜梨、牡丹、茶花打造出粉金色晨光般的香氣，既有果香的清亮，也有花香的柔暖，最後由檀香與雪松讓香氣慢慢沉靜下來。
另外必收的還有：聖誕分享禮盒（經典明星品八件組），性價比超高，交換禮物看到一定秒讚。
5. THREE：最療癒的精油暖調
暖香代表：香氛甦活身體＆手部系列
THREE 今年不是節慶包裝，但氣味完全是秋冬療癒之最。迷迭香、百里香、天竺葵的草本暖意，帶出那種「身心一起放鬆」的氣息，像冬天晚上泡完澡的輕鬆感。
護手霜質地超好推、吸收快，很適合秋冬乾燥手。身體乳則是精油帶出的暖香，推開時是乳霜、後來變乳液再成精油光澤，非常奢華。
這系列最適合送給：正在上班疲勞期、或需要「恢復元氣」的朋友。
｢女子漾｣網站上線，陪你愛自己的每個樣子！最棒的美食旅遊、美妝穿搭、娛樂話題、運動健康、情慾愛情分享，都能在這裡看到！快點來加入成為創作者！https://woman.udn.com
YT：女子漾https://www.youtube.com/@udngpower
Fb：https://www.facebook.com/udnGpower
IG：https://www.instagram.com/udnGpower