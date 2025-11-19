就是要香香的！2025 暖調香氛：5個節慶香水、居家香氛、身體保養推薦

聖誕節送禮怎麼選？Margiela、歐瓏、歐舒丹、VANA、THREE 價格＋亮點整理

當空氣開始變冷、午後的陽光變得慵懶而金黃，香氣也會自然跟著換季。辛香、琥珀、木質、包覆感花香，各種暖調香氛像毛毯一樣，把秋日從清晨到夜晚的情緒都藏進一瓶香水、一盞蠟燭、一座擴香裡。

今年五大品牌推出的節慶限定系列尤其強，從金色星塵到金箔行星、北歐壁爐、普羅旺斯晨光到精油療癒，每一款都超適合秋冬收藏。

1. VANA：壁爐、暖燈與北歐式溫暖

暖香代表：Eldstad 壁爐蠟燭

VANA 是今年「最有節慶感」的品牌，居家氛圍控一定會愛。如果你喜歡「真正的冬季味道」，VANA 的壁爐蠟燭就是答案。肉桂、白胡椒、血橙、牛奶香、香草疊出「在壁爐旁喝熱可可」的氛圍感。甜暖但不膩，燃燒時整間房都像包在毛毯裡。

季節限定Eldstad壁爐蠟燭1,180元。圖片來源：品牌提供

想增加儀式感的話，暖燈禮盒一定要收；聖誕樹擴香禮盒，則是一眼看過去就覺得「這個好聖誕」的單品。

聖誕樹擴香石香氛精油禮盒B-清爽檸檬調 NT 1,090元（原價1,760元）。圖片來源：品牌提供

Kos No. 11 可定時極簡款香氛暖燈禮盒-木質辛香調 2,980元（原價4,160元）圖片來源：品牌提供

聖誕限定擴香瓶禮盒 1,490 元（原價2,240元）。圖片來源：品牌提供

2. Maison Margiela：星塵節慶限定

暖香代表：慵懶周末、爵士酒廊（星塵限定包裝）

今年 Margiela 把冬夜的金光直接灑進瓶身裡。星塵包裝像晚上的微光閃閃發亮，擺在桌上就很有節慶氛圍。

慵懶周末 Lazy Sunday Morning 的柔暖白麝香像剛洗過的白床單，被陽光曬得鬆軟。

Maison Margiela 推出「Sandstorm 星塵節慶限定系列」。

爵士酒廊 Jazz Club 則是典型的秋冬暖調：蘭姆酒、煙草、香草，像坐在老沙發裡聽藍調，溫柔、微醺、很迷人。這兩款完全是「冬天最耐聞樣本」。

Maison Margiela 推出「Sandstorm 星塵節慶限定系列」。

Maison Margiela 推出「Sandstorm 星塵節慶限定系列」。

3. Atelier Cologne：冬至之光金箔行星

暖香代表：茶花香頌淡香精 Camélia Intrépide

今年歐瓏與藝術家 David Aiu 合作，把金箔行星放進瓶子裡，視覺超美。

茶花香頌 是冬季限定中的主角，香味像「冬天裡綻放的紅山茶花」。上層是香檸檬、橙花的清亮光線，中調有茶香與綠意，尾韻白皮革和岩蘭草溫暖包覆，像被冬陽照著的肩膀一樣舒服。

Atelier Cologne 聖誕節系列。

同系列禮盒，包括沉靜時光禮盒、茶花香頌禮盒、居家香氛禮盒等，也很值得收，這系列最適合送「成熟系」的朋友，溫暖大方、有節慶氣質。

無極烏龍＆茶花香頌。

4. L’OCCITANE ：普羅旺斯童話的暖光系香氣

暖香代表：晨曦花梨淡香水

歐舒丹今年以普羅旺斯冬季的「晨光、午光、夜光」為靈感，故事感十足。其中最值得入手的是 晨曦花梨系列。

粉紅胡椒、甜梨、牡丹、茶花打造出粉金色晨光般的香氣，既有果香的清亮，也有花香的柔暖，最後由檀香與雪松讓香氣慢慢沉靜下來。

L’OCCITANE-晨曦花梨舒芙身體霜125ml&晨曦花梨沐浴泡泡200ml&晨曦花梨淡香水50ml。圖片來源：品牌提供

另外必收的還有：聖誕分享禮盒（經典明星品八件組），性價比超高，交換禮物看到一定秒讚。

L’OCCITANE-普羅旺斯童話聖誕分享禮盒。圖片來源：品牌提供

5. THREE：最療癒的精油暖調

暖香代表：香氛甦活身體＆手部系列

THREE 今年不是節慶包裝，但氣味完全是秋冬療癒之最。迷迭香、百里香、天竺葵的草本暖意，帶出那種「身心一起放鬆」的氣息，像冬天晚上泡完澡的輕鬆感。

THREE 全新「香氛甦活」身體&手部護理系列。圖片來源：品牌提供

護手霜質地超好推、吸收快，很適合秋冬乾燥手。身體乳則是精油帶出的暖香，推開時是乳霜、後來變乳液再成精油光澤，非常奢華。

這系列最適合送給：正在上班疲勞期、或需要「恢復元氣」的朋友。