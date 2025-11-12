聖誕節別送！最雷聖誕禮物TOP3，李沐、陳姸霏崩潰喊：不想收到了

法國精品品牌 Longchamp（L C）2026 春夏系列主題「Slide in Style」正式揭幕，同場還邀請到金鐘雙料得主 李沐 與新生代實力演員 陳姸霏 擔任當季代言，除了詮釋不同以往的穿搭，兩人也為我們分享「聖誕派對上最不想收到的禮物TOP 3」，一起來聽聽看，提前為交換禮物避雷也不錯！

圖片來源：品牌提供

在派對交換禮物時，冷場、尷尬或者只能硬著頭皮帶回家的「雷物」總令人哭笑不得，李沐與陳姸霏分別分享了曾經遇過的禮物囧況，值得我們在節日選禮時避坑。

李沐曾在禮物交換中「抽到」一款顏色極度特殊的口罩，「七彩彩虹」般的配色，穿戴出門幾乎無法駕馭。她坦言：「顏色太誇張、搭配真的太困難。」 陳姸霏透露自己曾收到一盒底片禮物，但因保存不當或過期，拍出來的成像完全失敗，雖說拍立得／底片類型的禮物具有趣味與創意，但若未確認保存期限、拍攝品質、使用者是否有此需求，就可能從「創意禮物」變成「失敗禮物」。

當問及「還有哪些禮物千萬不要再送？」陳姸霏毫不猶豫地說：衛生紙、清潔用品絕對進入黑名單。

圖片來源：品牌提供

Longchamp 舉辦 2026 春夏系列「Slide in Style」媒體預覽會，正式邀請李沐與陳姸霏演繹巴黎女性從容優雅的生活態度，品牌從「冬末滑冰」場景汲取靈感，融合金屬光澤、毛絨材質與針織元素，透過低冷光影與柔和色系，展現更有輕盈且舒適的氛圍感。

圖片來源：品牌提供

圖片來源：品牌提供

李沐以金屬光澤連身裙搭配柔和色系針織和服式外套亮相，手拎 Le Pliage Xtra 系列金屬色包款，展現溫柔卻率性的迷人風格，她特別提到 Le Roseau 系列「幸運餅乾造型」手提包為自己心頭好，那鮮豔紅色成為整體穿搭中的亮點，為冬日造型注入熱度與活力。

另一方面，陳姸霏以 Cocooning 系列的珊瑚粉與淡粉針織毛衣，搭配白色長毛絨短裙現身，散發柔和又俏麗的冬日氣息。她所配戴的「手套造型包款」成為本季最具話題的設計之一：外觀如毛絨手套，卻能收納手機等小物、並具備多種背法。

聖誕節即將到來，品牌也紛紛推出不同企劃，2025聖誕季在倫敦上演最具詩意的一幕，Paul Smith 宣布與皇家歌劇院（Royal Opera House）攜手推出節慶主題，由品牌創辦人、設計大師 Paul Smith 爵士親自操刀設計聖誕樹，將他獨有的幽默與細膩觀察融入這座歷史建築的華麗氛圍。

圖片來源：品牌提供

這棵矗立於標誌性 Paul Hamlyn Hall 中央的聖誕樹，高達 18 英尺、寬 8 英尺，在傳統輪廓下蘊含滿滿創意，主題「窺探幕後世界（Behind the Curtain）」靈感來自舞台背後的魔幻時刻，Paul Smith 以此向所有幕前幕後的藝術工作者致敬，也將這份浪漫精神轉化為設計語言：細看樹上能發現取材自皇家芭蕾舞團與歌劇院作品的道具縮影，像是：扇子、長笛、燭臺、樂器、木桶、籃子與古典柱體等，每一個都是藝術故事的延伸。

圖片來源：品牌提供

延續品牌經典的 Signature Stripe 彩條美學，聖誕樹的裝飾以復古球飾搭配繽紛條紋底座，並藏有許多等待被發現的驚喜，這場節慶企劃不僅限於聖誕樹本身，更延伸至 Davies Terrace 露台空間，這些木箱靈感來自皇家歌劇院舞台道具箱，如今覆上 Paul Smith 招牌條紋，成為兼具時尚與戲劇感的裝置藝術。

圖片來源：品牌提供

此為雙方首度合作，Paul Smith 自 1979 年於柯芬園（Covent Garden） Floral Street 開設倫敦首店起，就與皇家歌劇院僅相隔數步之遙，即日起至 2026 年 1 月 5 日，訪客皆可前往皇家歌劇院親身感受這場節慶盛宴。