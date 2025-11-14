2025聖誕交換禮物最強懶人包：1千、2千、3千彩妝香氛清單一次看！

2025-11-14 11:07 女子漾／編輯張念慈
2025聖誕交換禮物最強懶人包：1千、2千、3千彩妝香氛清單一次看！
2025聖誕交換禮物最強懶人包：1千、2千、3千彩妝香氛清單一次看！

年底最期待的事，莫過於與姐妹們的聖誕交換禮物派對！不想踩雷又要有「送禮面子」，今年各大美妝、香氛品牌的節慶限定系列根本是為此而生。從千元小確幸到三千元高訂夢幻款，這份懶人包幫你一次搞定：10大品牌、超過20款熱門彩妝，全都價格透明、包裝美炸，一拿出來就能讓全場驚呼「好想要！」。

Newjeans。圖片來源：IG@newjeans_official
Newjeans。圖片來源：IG@newjeans_official

聖誕交換禮物 1000 元系列（1–1000 元）

1. IPSA：美膚保水菁華棒｜NT$950

人氣「補水神器」，65%高濃度水精華能快速潤澤乾燥部位，聯名包裝更添收藏感，是實用派收禮人最愛的小物。

IPSA：美膚保水菁華棒｜950元。女子漾編輯張念慈/攝影
IPSA：美膚保水菁華棒｜950元。女子漾編輯張念慈/攝影

2. M·A·C：多款節慶小物全都 1000 之內

超透亮冰晶潤唇露｜NT$850、晶透光感唇油棒｜NT$900、極自我緞光唇膏｜NT$900、閃耀果凍眼影｜NT$900，上唇即融的水光唇油棒、柔霧顯色的緞光唇膏、果凍般閃亮眼影，全部都是「收到不會失望」的交換禮 A+ 清單。

M‧A‧C│全新聖誕限量未來樂園系列_晶透光感唇油棒。圖片來源：品牌提供
M‧A‧C│全新聖誕限量未來樂園系列_晶透光感唇油棒。圖片來源：品牌提供

3. L’OCCITANE：晨曦花梨沐浴泡泡｜NT$900

柔和粉梨花香搭配細柔泡沫，洗完帶有淡雅清甜香，是交換禮的安全選擇。

L’OCCITANE：晨曦花梨沐浴泡泡。圖片來源：品牌提供
L’OCCITANE：晨曦花梨沐浴泡泡。圖片來源：品牌提供

聖誕交換禮物 2000 元系列（1001–1999 元）

1. Bobbi Brown：喀什米爾絲絨唇膏｜NT$1,450

主打絲滑霧感、顯白玫瑰色調，質地細緻不拔乾，是每年冬季最暢銷的唇膏之一。

Bobbi Brown：喀什米爾絲絨唇膏。圖片來源：品牌提供
Bobbi Brown：喀什米爾絲絨唇膏。圖片來源：品牌提供

2. M·A·C：節慶組合多款選擇

QQ 奶凍打亮霜｜NT$1,180、三色迷你唇膏組｜NT$1,300、2 色 4D 唇膏組｜NT$1,150、水潤嘟唇組｜NT$1,200、六色眼影盤｜NT$1,800。從唇膏到眼影，都是適合交換禮的「人人都能用」實用型明星商品。

M‧A‧C│全新聖誕限量未來樂園系列＿閃耀果凍眼影。圖片來源：品牌提供
M‧A‧C│全新聖誕限量未來樂園系列＿閃耀果凍眼影。圖片來源：品牌提供

M·A·C推出全新聖誕限量「未來樂園」系列，席捲派對季。女子漾編輯張念慈/攝影
M·A·C推出全新聖誕限量「未來樂園」系列，席捲派對季。女子漾編輯張念慈/攝影

3. PRADA Beauty：經典潤唇膏系列｜NT$1,550

妄甜香蕉、莫測藍、顛覆綠三大話題色一次列入，外殼極具時尚感，是本季熱度最高的禮物之一。

PRADA Beauty：經典潤唇膏系列。圖片來源：品牌提供
PRADA Beauty：經典潤唇膏系列。圖片來源：品牌提供

4. DIOR：節慶限量彩妝代表作

金緻雙頭唇釉｜NT$1,750、藍星唇膏｜NT$1,750、粉漾緹花頰彩盤｜NT$1,800、超完美持久亮采露｜NT$1,800，每款都是經典彩妝結合星願限定包裝，拆禮瞬間直接成為主角。

《迪奧金緻雙頭唇釉》6ml+5ml，建議售價1,750、《迪奧藍星唇膏》建議售價1,750。。圖片來源：品牌提供
《迪奧金緻雙頭唇釉》6ml+5ml，建議售價1,750、《迪奧藍星唇膏》建議售價1,750。。圖片來源：品牌提供

DIOR粉漾緹花頰彩盤1,800元、超完美持久亮采露1,800元。圖片來源：品牌提供
DIOR粉漾緹花頰彩盤1,800元、超完美持久亮采露1,800元。圖片來源：品牌提供

5. NARS：激情過後唇頰組（高潮）｜NT$1,800

包含嫩唇膏與腮紅露，主打招牌「高潮」色，提氣色效果滿分。

激情過後唇頰 2 入禮盒 1,600。圖片來源：品牌提供
激情過後唇頰 2 入禮盒 1,600。圖片來源：品牌提供

6. Jo Malone：節慶交換禮人氣王

聖誕香氛拉炮（綠／紅）｜NT$1,950（香水 9ml＋護手霜＋潔膚露）、聖誕香氛掛飾（綠／紅）｜NT$1,650（香水 9ml＋護手霜）、季節限定香氛糅香組｜NT$1,900（香水 9ml × 2），兼具精緻度與驚喜感，是香氛控最期待的交換禮。

Jo Malone London 全新放玩派對系列 經典護手霜組 2,750。女子漾編輯張念慈/攝影
Jo Malone London 全新放玩派對系列 經典護手霜組 2,750。女子漾編輯張念慈/攝影

Jo Malone London 全新放玩派對系列 聖誕紅香氛掛飾 1,650。女子漾編輯張念慈/攝影
Jo Malone London 全新放玩派對系列 聖誕紅香氛掛飾 1,650。女子漾編輯張念慈/攝影

Jo Malone London 全新放玩派對系列 聖誕香氛拉炮 1,950。女子漾編輯張念慈/攝影
Jo Malone London 全新放玩派對系列 聖誕香氛拉炮 1,950。女子漾編輯張念慈/攝影

Jo Malone London 全新放玩派對系列 季節限定香氛糅香1,900元。圖片來源：品牌提供
Jo Malone London 全新放玩派對系列 季節限定香氛糅香1,900元。圖片來源：品牌提供

聖誕交換禮物 三千元系列（2001–2999 元）＋特別列入款

1. Aesop：浴間悅曲禮盒｜NT$2,100

結合品牌最受歡迎的厄勒俄斯潔膚露與護手霜，木質香氣溫暖療癒，是全方位的冬季護膚組合。

Aesop 2025年度禮盒- 浴間悅曲 2,100。圖片來源：品牌提供
Aesop 2025年度禮盒- 浴間悅曲 2,100。圖片來源：品牌提供

2. M·A·C：泰迪唇彩組｜NT$2,650

四種質地一次收入（霧面、水光、冰晶、緞光），深受唇膏收藏控喜愛。

M·A·C推出全新聖誕限量「未來樂園」系列，席捲派對季。女子漾編輯張念慈/攝影
M·A·C推出全新聖誕限量「未來樂園」系列，席捲派對季。女子漾編輯張念慈/攝影

3. GUERLAIN：星芒奇想 限定唇膏｜NT$2,200

摺紙星光外殼＋星紋膏體，如藝術品般的存在，送禮質感直接拉滿。

GUERLAIN《紅寶之吻高訂唇膏 星芒奇想限定版》。圖片來源：品牌提供
GUERLAIN《紅寶之吻高訂唇膏 星芒奇想限定版》。圖片來源：品牌提供

4. TOM FORD：高訂節慶光感限定

太陽親吻紅毯唇膏｜NT$2,200、限量頰彩盤 #Alpine Blush｜NT$3,000，雪光感妝效搭配高訂配色，是奢華系交換禮的完美代表。

TOM FORD 太陽親吻紅毯超性感唇膏。女子漾編輯張念慈/攝影
TOM FORD 太陽親吻紅毯超性感唇膏。女子漾編輯張念慈/攝影

5. L’OCCITANE：晨曦花梨淡香水｜NT$2,580

粉梨、茶花、牡丹交織的清新花果香，夢幻且超級百搭。

L’OCCITANE-晨曦花梨淡香水50ml。圖片來源：品牌提供
L’OCCITANE-晨曦花梨淡香水50ml。圖片來源：品牌提供

6. Aesop：靜澈之間禮盒｜NT$3,300

藍甘菊面膜＋皮膚調理霜的雙重修護組，冬季乾肌救星。

Aesop 2025年度禮盒 - 靜澈之間3,300。圖片來源：品牌提供
Aesop 2025年度禮盒 - 靜澈之間3,300。圖片來源：品牌提供

7. Jo Malone：經典護手霜組（30ml×3）｜NT$2,750

包含英國梨小蒼蘭、鼠尾草海鹽、黑莓子月桂葉三款經典香氣，是香氛愛好者最愛的實用禮盒。

Jo Malone London 全新放玩派對系列 經典護手霜組 2,750。女子漾編輯張念慈/攝影
Jo Malone London 全新放玩派對系列 經典護手霜組 2,750。女子漾編輯張念慈/攝影

從千元小物到三千元高級禮盒、從彩妝到香氛，今年聖誕禮物選擇比往年更精彩。實用的 IPSA、顏值派的 PRADA、華麗星願的 DIOR、節慶儀式感滿分的 Jo Malone，每一款都能為年末聚會加分。

只要照著這份「確認過價格、確認過品項」的清單挑選，你今年一定能在交換禮派對上成為最會送禮的那一位。

hotNews__list__item--img

hotNews__list__item--img

hotNews__list__item--img

hotNews__list__item--img

2025秋冬唇膏神榜！TOM FORD、PRADA、Bobbi Brown…9大品牌話題新作一次看

2025秋冬唇膏神榜！TOM FORD、PRADA、Bobbi Brown…9大品牌話題新作一次看

2025-11-05 16:29 女子漾／編輯張念慈
2025秋冬唇膏神榜！TOM FORD、PRADA、Bobbi Brown…9大品牌話題新作一次看。圖片來源：品牌提供、女子漾編輯張念慈/攝影
2025秋冬唇膏神榜！TOM FORD、PRADA、Bobbi Brown…9大品牌話題新作一次看。圖片來源：品牌提供、女子漾編輯張念慈/攝影

當秋意漸濃，唇膏成為妝容靈魂的關鍵。今年秋冬的唇色主題不再是「越濃越好」，而是回歸內斂高級的光澤層次與柔霧質地的溫潤氣場。不論妳是水光派還是霧面控，從歐美高訂到日韓開架，這9款2025秋冬話題唇膏都能為妳打造專屬風格。

2025秋冬唇膏神榜1. TOM FORD Fucking Fabulous液態唇膏：奢華霧光的極致革新

以「名字即態度」為靈感，TOM FORD的全新Fucking Fabulous液態唇膏開創「固態轉液態」的創新質地。輕盈如霧、滑順如蜜，一抹即顯高訂級光澤。

推薦色F6 Berry冷漿果色與F10 Mocha摩卡棕最具代表性，完美結合都會女性的理性與性感。

TOM FORD Fucking Fabulous 液態唇膏。圖片來源：品牌提供
TOM FORD Fucking Fabulous 液態唇膏。圖片來源：品牌提供

TOM FORD FUCKING FABULOUS液態唇膏。圖片來源：品牌提供
TOM FORD FUCKING FABULOUS液態唇膏。圖片來源：品牌提供

2025秋冬唇膏神榜2.太陽親吻紅毯超性感唇膏：雪映光澤的冬日限定

延續冬日光芒彩妝概念，全新太陽親吻紅毯超性感唇膏結合唇膏的飽滿、唇蜜的亮澤與潤唇膏的柔潤。質地輕盈水潤，富含維他命E與洋甘菊花油，一抹即現雪光流轉的晶透亮澤。靈感取自阿爾卑斯山的日落光景，推出三款限定色：

01 Peak Glamour：莓粉玫瑰色，柔美高雅。

02 Rose D’hiver：暖磚紅色，優雅熱度。

03 Fireside：莓紫色，帶微醺魅力。

搭配純白銀邊包裝，散發節慶雪景般的奢華光彩。

TOM FORD 太陽親吻紅毯超性感唇膏。女子漾編輯張念慈/攝影
TOM FORD 太陽親吻紅毯超性感唇膏。女子漾編輯張念慈/攝影

2025秋冬唇膏神榜3. TOM FORD 極致奢華設計師唇膏：高訂收藏級藝術品

11月限定登場的極致奢華設計師唇膏，堪稱TOM FORD最頂級唇彩作品。以「極致工藝 × 高訂唇色」為核心，採可替換蕊心設計與鋁合金雕刻外殼，將唇膏升級為藝術收藏。

TOM FORD 極致奢華設計師唇膏：高訂收藏級藝術品。女子漾編輯張念慈/攝影
TOM FORD 極致奢華設計師唇膏：高訂收藏級藝術品。女子漾編輯張念慈/攝影

全系列共5款限量色：

56 Design Nude邁阿密粉裸色

57 Taormina Rose西西里玫瑰粉

16 Scarlet Rouge經典史嘉蕾紅

58 Rodeo Red洛杉磯磚紅

59 Madison Mink曼哈頓馥棕

質地柔滑光澤，一抹展現立體層次，外殼印有金色T字標誌，象徵TOM FORD的極致奢華與永續收藏美學。

TOM FORD 極致奢華設計師唇膏：高訂收藏級藝術品。女子漾編輯張念慈/攝影
TOM FORD 極致奢華設計師唇膏：高訂收藏級藝術品。女子漾編輯張念慈/攝影

2025秋冬唇膏神榜4. ADDICTION 癮釉水光嘟嘟唇膏：玻璃光澤打造「怦然唇」

ADDICTION以「Clear Color Technology」實現極致鏡面光澤，推出癮釉水光嘟嘟唇膏。內含90%美容精華，保濕同時撫平唇紋。

主打色#005 Stay Mellow柔光暖橙、#010 Not a Girl深棕色為今年秋冬的高顯白代表，輕抿即顯自然豐潤唇型。

ADDICTION 癮釉水光嘟嘟唇膏。圖片來源：品牌提供
ADDICTION 癮釉水光嘟嘟唇膏。圖片來源：品牌提供

ADDICTION 癮釉水光嘟嘟唇膏。圖片來源：品牌提供
ADDICTION 癮釉水光嘟嘟唇膏。圖片來源：品牌提供

2025秋冬唇膏神榜5. FRESHO2 Lip²晶透感應小豐蜜：開架人氣王的變色魔法

FRESHO2再度延續《方糖家族》的甜美風格，以Lip²晶透感應小豐蜜掀起話題。雙頭設計結合極細唇線筆與pH晶透感應唇蜜，擦上後會依個人酸鹼值轉變色調。

熱門色Bubble Gum粉紅泡泡糖與Soda Pop蘇打軟糖擦起來水潤有光，素顏也能顯氣色，是學生族與上班族的日常救星。

FRESHO2 Lip²晶透感應小豐蜜。圖片來源：FRESHO2提供
FRESHO2 Lip²晶透感應小豐蜜。圖片來源：FRESHO2提供

FRESHO2 Lip²晶透感應小豐蜜。圖片來源：FRESHO2提供
FRESHO2 Lip²晶透感應小豐蜜。圖片來源：FRESHO2提供

2025秋冬唇膏神榜6. 曼秀雷敦 持色霧光潤唇膏：柔霧控的秋冬救星

結合保濕潤澤與柔霧妝效的持色霧光潤唇膏，是今年開架界最大驚喜。柔滑細緻、不顯唇紋，即使乾唇也能輕鬆駕馭。

推薦新色煙燻霧粉與裸霧赤陶，低飽和卻不失氣勢，擦上後彷彿自帶柔焦濾鏡。

曼秀雷敦 持色霧光潤唇膏。圖片來源：品牌提供
曼秀雷敦 持色霧光潤唇膏。圖片來源：品牌提供

2025秋冬唇膏神榜7. NARS × Iris van Herpen 奢慾緞光唇膏：未來感裸粉的高訂藝術

NARS攜手荷蘭設計師Iris van Herpen推出星漾幻境高訂系列，以前衛未來感重新詮釋唇妝。主打色#BLAME裸粉緞光搭配銀色立體雕紋外殼，散發高訂奢華氣場。

光澤細膩如絲綢，單擦柔亮、疊擦更顯立體，是年底節慶派對的完美選擇。

NARS × Iris van Herpen 奢慾緞光唇膏。圖片來源：品牌提供
NARS × Iris van Herpen 奢慾緞光唇膏。圖片來源：品牌提供

NARS × Iris van Herpen 奢慾緞光唇膏。圖片來源：品牌提供
NARS × Iris van Herpen 奢慾緞光唇膏。圖片來源：品牌提供

2025秋冬唇膏神榜8. PRADA Beauty 妄甜香蕉經典潤唇膏：顛覆想像的時尚蕉亮色

PRADA以經典香蕉圖騰為靈感推出妄甜香蕉潤唇膏，以偏光粉金的淡黃色光澤掀起新潮流。

質地輕透水潤，可單擦呈現自然光澤，也能疊加作為打亮棒使用，蕉香氣息與細閃偏光在光影間閃爍，是時髦與玩趣的完美融合。

PRADA Beauty 妄甜香蕉經典潤唇膏。圖片來源：品牌提供
PRADA Beauty 妄甜香蕉經典潤唇膏。圖片來源：品牌提供

PRADA Beauty 妄甜香蕉經典潤唇膏。圖片來源：品牌提供
PRADA Beauty 妄甜香蕉經典潤唇膏。圖片來源：品牌提供

2025秋冬唇膏神榜9. Bobbi Brown 喀什米爾絲絨唇膏：輕奢玫瑰的柔霧質感

Bobbi Brown以喀什米爾絲絨唇膏重新定義秋冬霧感。質地如羊絨般細膩輕盈，保濕同時撫平唇紋。

色選以玫瑰與紅茶棕調為主，Midtown Mauve暖莓棕與Afternoon Tea琥珀棕是最襯亞洲膚色的經典色，散發知性優雅。

Bobbi Brown 喀什米爾絲絨唇膏。圖片來源：品牌提供
Bobbi Brown 喀什米爾絲絨唇膏。圖片來源：品牌提供

Bobbi Brown 喀什米爾絲絨唇膏。圖片來源：品牌提供
Bobbi Brown 喀什米爾絲絨唇膏。圖片來源：品牌提供

10. 3CE 粉漾柔光潤唇膏：韓系裸唇的柔光代表

3CE以「柔光小粉管」定義韓系淡顏裸唇。84%椰子保濕精粹讓雙唇全天潤澤，質地絲滑零黏膩。

代表色#32 聖水洞秋之蜜柚柔暖活潑、#38 弘大熱摩卡深邃摩卡棕，無論素顏或全妝都能完美消化，是首爾女孩唇妝的代名詞。

3CE 粉漾柔光潤唇膏。圖片來源：品牌提供
3CE 粉漾柔光潤唇膏。圖片來源：品牌提供

3CE 粉漾柔光潤唇膏。圖片來源：品牌提供
3CE 粉漾柔光潤唇膏。圖片來源：品牌提供

11. Maybelline 媚比琳 NO.1鎖吻棒新色：絲絨甜點唇，甜進冬日氣氛

媚比琳NO.1鎖吻棒秋冬新色以「絲絨甜點」為靈感，推出#275玫瑰可麗露與#280薔薇馬卡龍。

霧中帶光的質地宛如奶油甜點，一抹即顯色。獨家「水光鎖色科技」讓妝效維持16小時不沾杯不掉色，搭配蘆薈與維他命E成分，實現乾冷冬季也不乾裂的「水光奶油唇」。

Maybelline 媚比琳 NO.1鎖吻棒新色。圖片來源：品牌提供
Maybelline 媚比琳 NO.1鎖吻棒新色。圖片來源：品牌提供

Maybelline 媚比琳 NO.1鎖吻棒新色。圖片來源：品牌提供
Maybelline 媚比琳 NO.1鎖吻棒新色。圖片來源：品牌提供

hotNews__list__item--img

hotNews__list__item--img

hotNews__list__item--img

hotNews__list__item--img

週三放颱風假？鳳凰颱風今晚起風雨最強　專家點名9縣市最可能放假

韓女星太妍、秀智、ROSÉ最愛「寬感T恤」鬆弛感穿搭！5套搭配公式必學

韓女星太妍、秀智、ROSÉ最愛「寬感T恤」鬆弛感穿搭！5套搭配公式必學

2025-11-08 23:06 女子漾／編輯Layla陳亭希
圖片來源：IG@roses_are_rosie、@taeyeon_ss、@skuukzky
圖片來源：IG@roses_are_rosie@taeyeon_ss@skuukzky

每次在關注流行動態或者穿搭參考的時候，都覺得韓國女星們真的很會穿，不僅能搭出層次亮點之外，還能將基本款的衣服，穿出與眾不同視覺感受，像是大家衣櫃裡一定都有「寬感 T 恤」，百搭實穿的款式，最適合拿來懶得想搭配時使用，尤其韓國女團的太妍秀智、 ROSÉ 、雨琦，平時也都超愛搭 T 恤呈現造型，想知道有哪些寬感 TEE 是必備款？另外還有什麼推薦的混搭靈感範本的話，本篇寬感 T 恤穿衣技巧一定要收藏！

韓女星最愛單品「寬感T恤」搭配公式推薦LOOK 01.

圖片來源：IG@taeyeon_ss
圖片來源：IG@taeyeon_ss

太妍的私服一直以來都是粉絲爭相模仿對象，近期她穿上近期很夯的寬感 POLO 衫，下身搭配直筒長褲營造簡約印象，隨性戴上棒球帽、黑框眼鏡就很好看加分。

韓女星最愛單品「寬感T恤」搭配公式推薦LOOK 02.

圖片來源：IG@taeyeon_ss
圖片來源：IG@taeyeon_ss

另一套太妍換上寬感白 TEE 與粉紅色棉褲，立即傳達出一股運動風時尚，而將衣角綁結的小技巧，同時製造顯瘦顯高的修飾比例。

韓女星最愛單品「寬感T恤」搭配公式推薦LOOK 03.

圖片來源：IG@skuukzky
圖片來源：IG@skuukzky

最近熱播韓劇《許願吧，精靈》飾演女主角的秀智，再度成為熱門討論話題，絕美精緻臉蛋與纖細身形令人超羨慕，而她私底下也很愛輕鬆的裝扮，例如寬感連帽T恤 + 休閒長褲，絕對是秀智日常的最愛。

韓女星最愛單品「寬感T恤」搭配公式推薦LOOK 04.

圖片來源：IG@roses_are_rosie
圖片來源：IG@roses_are_rosie

ROSÉ 則以同色系寬感T恤加工裝褲，讓造型看起來個性又酷帥，簡單不燒腦的穿衣方式，非常適合剛換季時候穿著。

韓女星最愛單品「寬感T恤」搭配公式推薦LOOK 05.

圖片來源：IG@yuqisong.923
圖片來源：IG@yuqisong.923

結合寬感與運動風的 POLO 領上衣，瞬間點亮街頭十足的亮點，跟著雨琦選用鮮豔亮色系配色，呈現專屬時髦態度的韓系魅力。

hotNews__list__item--img

hotNews__list__item--img

hotNews__list__item--img

hotNews__list__item--img

週三放颱風假？鳳凰颱風今晚起風雨最強　專家點名9縣市最可能放假

美妝控快收！2025雙11彩妝全攻略：底妝、保養、聯名 一篇掌握折扣重點

美妝控快收！2025雙11彩妝全攻略：底妝、保養、聯名 一篇掌握折扣重點

2025-10-31 15:28 女子漾／編輯張念慈
MAKE UP FOR EVER 百貨巡迴1對1教學新主題登場：《派對C位妝：最流行妝容技巧》，從亮麗眼妝、減齡氛圍感腮紅到韓系玻璃美唇通通都學得到。圖片來源：品牌提供
MAKE UP FOR EVER 百貨巡迴1對1教學新主題登場：《派對C位妝：最流行妝容技巧》，從亮麗眼妝、減齡氛圍感腮紅到韓系玻璃美唇通通都學得到。圖片來源：品牌提供

一年一度的雙11購物節又要來啦！各品牌紛紛端出超殺優惠、限量贈禮與專屬套組，讓人購物車滿到爆。這次《女子漾》精選彩妝、保養、開架、聯名組合與精品級儀式保養的全品牌優惠，一次收藏最划算、最值得入手的「雙11必買清單」！

MAKE UP FOR EVER「雙11玩妝無極限」

MAKE UP FOR EVER今年的雙11優惠堪稱底妝控天堂，10/23– 11/13期間，除了祭出加價$11元多一件、全館免運等超殺好康外，還加碼波段優惠，只要看好時機下手就能用最低的價格購入！

1.粉無痕柔霧空氣粉餅(特價$1,961 原價$3,400)

2.粉無痕持久粉底液*2（特價$1,861 原價$3,700）

3.藝術大師高調玩色眼影盤（特價$861起 原價$1,700起）

MAKE UP FOR EVER「雙11玩妝無極限」。圖片來源：品牌提供
MAKE UP FOR EVER「雙11玩妝無極限」。圖片來源：品牌提供

MAKE UP FOR EVER「雙11玩妝無極限」。圖片來源：品牌提供
MAKE UP FOR EVER「雙11玩妝無極限」。圖片來源：品牌提供

Clé de Peau Beauté 肌膚之鑰「光采無瑕妝前凝霜」

在眾多妝前產品中脫穎而出、被網友封為「年度最值得入手的妝前神霜」的肌膚之鑰 光采無瑕妝前凝霜 #造光霜，今年雙11於11/1–11/13限時登場，祭出官網獨家「奢寵5大回饋」活動，全是精品等級的寵愛，錯過要再等一年。

肌膚之鑰 Clé de Peau Beauté「光采無瑕妝前凝霜」。圖片來源：品牌提供
肌膚之鑰 Clé de Peau Beauté「光采無瑕妝前凝霜」。圖片來源：品牌提供

雙11官網獨家奢寵5重回饋：

首購滿$10,000贈「潔膚旅行組」、滿$1,111贈「創生‧極致洗顏皂6g」、滿$2,000享免運、全單贈「2件自選體驗禮」、使用LINE Pay結帳享最高6%回饋。

MIRAE 未來美

今年最可愛的雙11聯名非它莫屬！來自未來的肌膚專家 MIRAE 未來美，首度攜手人氣萌系品牌 Bunni Konbiny兔子便利商店，10/27–11/16推出「Everyday with Bunni」限量療癒組合。從保養到生活小物一次收藏，贈品全是「只送不賣」！

1.LED嫩膚美容面罩＋PDRN精華護理組（原價$22,280 → 雙11價$14,111）

未來美★雙11閉眼入手推薦★【未來光面罩+PDRN精華護理組】原價 22,280元，雙11限定價14,111元。圖片來源：品牌提供
未來美★雙11閉眼入手推薦★【未來光面罩+PDRN精華護理組】原價 22,280元，雙11限定價14,111元。圖片來源：品牌提供

2.PDRN外泌體精華囤貨組（原價$9,840 → 雙11價$3,611）

未來美雙11閉眼入手推薦★ PDRN外泌體精華8入囤貨組。原價9,840元，雙11限定價3,611元。圖片來源：品牌提供
未來美雙11閉眼入手推薦★ PDRN外泌體精華8入囤貨組。原價9,840元，雙11限定價3,611元。圖片來源：品牌提供

3.年度口碑霸榜面膜禮盒組（原價$5,187 → 雙11價$1,211）

未來美★雙11閉眼入手推薦★ 年度口碑霸榜面膜組禮盒X3，原價 5,187元，雙11特惠價 1,211元。圖片來源：品牌提供
未來美★雙11閉眼入手推薦★ 年度口碑霸榜面膜組禮盒X3，原價 5,187元，雙11特惠價 1,211元。圖片來源：品牌提供

活動加碼贈品：滿$2,000送Bunni吊飾購物袋、滿$5,000送Bunni毛毯、momo獨家滿$2,000再送伸縮皮票夾

雙11期間未來美momo獨家【滿 2000元 送 Bunni Konbiny 伸縮皮票夾 】 。圖片來源：品牌提供
雙11期間未來美momo獨家【滿 2000元 送 Bunni Konbiny 伸縮皮票夾 】 。圖片來源：品牌提供

雙11限定未來美滿 5000元 送 Bunni Konbiny毛毯 。圖片來源：品牌提供
雙11限定未來美滿 5000元 送 Bunni Konbiny毛毯 。圖片來源：品牌提供

未來美全館滿 2000元 送 Bunni Konbiny吊飾購物袋。圖片來源：品牌提供
未來美全館滿 2000元 送 Bunni Konbiny吊飾購物袋。圖片來源：品牌提供

Drunk Elephant 醉象「全品項7折起」

全球Z世代熱愛的純淨保養品牌Drunk Elephant，今年11/1–11/13於百貨與官網同步全品項7折起，推出多款限時精華組與滿額贈；單筆滿$5,000贈精華＋髮帶組、單筆滿$12,000再送「醉象電解質保濕水面膜50ml正貨」。

熱銷組合：

1.醉潮水潤調色盤組（總價值$2,410 → 特價$1,260）

2.醉潮晨間活力組（總價值$3,895 → 特價$2,310）

3.醉潮夜間滑嫩組（總價值$5,066 → 特價$2,310）

醉象 醉潮晨間活力組5,066元，總價值3,895元。圖片來源：醉象 Drunk Elephant 提供
醉象 醉潮晨間活力組5,066元，總價值3,895元。圖片來源：醉象 Drunk Elephant 提供

醉象 醉潮夜間滑嫩組 限時7折醉殺價2,310元 總價值5,066元。圖片來源：醉象 Drunk Elephant 提供
醉象 醉潮夜間滑嫩組 限時7折醉殺價2,310元 總價值5,066元。圖片來源：醉象 Drunk Elephant 提供

醉象 醉潮水潤調色盤組 限時7折醉殺價1,260元、總價值2,410元。圖片來源：醉象 Drunk Elephant 提供
醉象 醉潮水潤調色盤組 限時7折醉殺價1,260元、總價值2,410元。圖片來源：醉象 Drunk Elephant 提供

資生堂集團「雙11限定4天回饋最高48%」

11/8–11/11限時4天，資生堂集團品牌集體開打，保養、底妝、香氛全面回饋最高48%，滿$3,500登記送400mo幣，滿$30,000抽國際牌智能烘烤爐。！必買推薦：

1.資生堂紅妍小紅瓶限定組（價值$8,700 → 特價$3,615）

2.IPSA美膚機能液買1送1（價值$2,900 → 特價$1,450）

3.NARS超持久亮顏氣墊粉餅組（價值$4,700 → 特價$3,500）

4.ANESSA金鑽防曬露（價值$1,900 → 特價$855）

5.怡麗絲爾膠原緊V澎潤霜（價值$6,800 → 特價$3,400）

6.心機彩粧妝前乳雙入（價值$1,800 → 特價$1,111）

圖片來源：品牌提供
圖片來源：品牌提供

圖片來源：品牌提供
圖片來源：品牌提供

圖片來源：品牌提供
圖片來源：品牌提供

圖片來源：品牌提供
圖片來源：品牌提供

屈臣氏「千件商品任意混搭買1送1」

屈臣氏「7×4寵粉感恩祭」即日起至11/26開跑！超過千件商品任意混搭買1送1。11/8–11/11加碼「線上96小時爆殺價」與會員點數11倍、滿額抽Dyson吹風機活動！推薦必買：

1.TKLAB羊珞素全能奇蹟霜（原價$2,380 → 平均單件$1,190）

2.凡士林專業深層潤膚露聯名組（原價$298 → 平均單件$149）

3.我的心機10%菸醯胺光透煥白拉伸棉片（原價$598 → 平均單件$299）

4.美舒律蒸氣眼罩（原價$249 → 平均單件$125）

臣氏於即日起至11／26推出「7X4寵粉感恩祭」，超過千件商品任意混搭買1送1及眾多超值優惠。圖片來源：品牌提供
臣氏於即日起至11／26推出「7X4寵粉感恩祭」，超過千件商品任意混搭買1送1及眾多超值優惠。圖片來源：品牌提供

THREE「官網85折＋限量閃購組」

THREE官網雙11活動推出全館85折（美容工具除外）、全館免運與三層滿額贈。

滿$1,111贈「平衡花蜜洗顏皂霜22g」（價值$264，限量300組）、滿$3,000加贈「THREE馬克杯（暖淺灰）」（限量300個）、滿$6,000輸入折扣碼【THREE6000】現抵$600元。

限時閃購組合：

1.「潔膚油N×2」只要$2,240（原價$2,800），限量100組。

2.「平衡基萃洗顏＋水凝露＋水凝霜」只要$3,880（原價$4,850），限量33組。

3.「平衡花蜜洗顏＋水凝露＋水凝霜」只要$3,880（原價$4,850），限量33組。

THREE 平衡潔膚油 N 澄淨組。圖片來源：品牌提供
THREE 平衡潔膚油 N 澄淨組。圖片來源：品牌提供

THREE 平衡基萃修護組。圖片來源：品牌提供
THREE 平衡基萃修護組。圖片來源：品牌提供

THREE 平衡花蜜潤澤組。圖片來源：品牌提供
THREE 平衡花蜜潤澤組。圖片來源：品牌提供

VCool「雪松醇豐盈強健系列」

1.養髮組（原價$3,120 → 特價$1,899）：雪松醇豐盈強健洗髮精500ml、蓬鬆養髮液50ml、旅行瓶各一。

2.超值囤貨組（原價$4,170 → 特價$2,700）：雪松醇豐盈強健洗髮精500ml×4＋迷你養髮組各一。

VCool「雪松醇豐盈強健系列」。圖片來源：品牌提供
VCool「雪松醇豐盈強健系列」。圖片來源：品牌提供

MEKO × 游絲棋「完妝聯名組」

1.完妝一套走刷具組（原價$1,625 → 特惠$1,111）

2.免膠瞬貼美睫組（原價$627 → 特惠$495）

MEKO × 游絲棋 完妝一套走刷具組。圖片來源：品牌提供
MEKO × 游絲棋 完妝一套走刷具組。圖片來源：品牌提供

La Vinée「晨光儀式保養組系列」

1.晨光儀式組（原價$7,320 → 特價$6,540）：內含前導精華、養膚油、面膜與安瓶全套。

2.曙光奢養組（原價$13,180 → 特價$11,720）：含三盒面膜、兩瓶養膚油與能量板，奢華級儀式保養一次到位。

La Vinée 曙光奢養組 原價13180元特價11720元。圖片來源：品牌提供
La Vinée 曙光奢養組 原價13180元特價11720元。圖片來源：品牌提供

Dr.Cink「雙11限搶組」

1.花蜜抗皺限搶組（原價$2,270 → 特價$1,511）：花蜜酵母賦活精華露200ml＋抗皺精華液30ml。

2.撫紋雙膜限搶組（原價$1,979 → 特價$1,111）：黃金胜肽花蜜賦活霜60ml＋6D毒螺胜肽緊膚面膜5片。

Dr.cink 花蜜抗皺-限搶組。圖片來源：品牌提供
Dr.cink 花蜜抗皺-限搶組。圖片來源：品牌提供

hotNews__list__item--img

hotNews__list__item--img

hotNews__list__item--img

hotNews__list__item--img

週三放颱風假？鳳凰颱風今晚起風雨最強　專家點名9縣市最可能放假

每天洗頭還是油？秋冬頭皮保養「4步驟」從「油頭屑女」變回髮香女神

每天洗頭還是油？秋冬頭皮保養「4步驟」從「油頭屑女」變回髮香女神

2025-10-30 16:35 女子漾／編輯張念慈
每天洗頭還是油？秋冬頭皮保養「4步驟」從「油頭屑女」變回髮香女神。女子漾AI製圖
每天洗頭還是油？秋冬頭皮保養「4步驟」從「油頭屑女」變回髮香女神。女子漾AI製圖

天氣一轉涼，妳是不是又開始陷入「今天該不該洗頭」的糾結？每天洗還是油、隔天不洗又癢又臭，連髮根都越來越扁塌？其實問題不在洗太少，也不在護髮不夠，而是你忘了「頭皮才是保養的起點」。

每年11月1日是世界頭皮健康日（World Scalp Health Day），由瑞士HICAS生物研究中心發起，提醒大家：頭皮健康＝髮質美的根源。根據皮膚科門診觀察，秋冬季節是頭皮問題的高峰期，乾癢、屑多、出油不均與掉髮都可能是「頭皮環境失衡」的警訊。

頭皮才是保養重點！秋冬頭皮困擾大解析

當空氣乾冷、溫差大，皮脂腺為了防禦乾燥會「反向過勞」，導致頭皮越洗越油。加上毛孔堵塞、血液循環變慢，皮脂與角質混合後容易產生屑屑、搔癢與異味。

皮膚科醫師提醒：「頭皮的皮脂腺密度是臉的兩倍，卻是最容易被忽略的肌膚。」若只顧護髮不顧頭皮，就像在不乾淨的土壤上澆水施肥，頭髮再怎麼護也無法真正健康。

冬季髮絲脆弱警報！juliArt響應世界頭皮健康日 推ECHO養護四步驟 入冬必備「個人化養髮液」提升雙層修護力 限時優惠同步開跑
冬季髮絲脆弱警報！juliArt響應世界頭皮健康日 推ECHO養護四步驟 入冬必備「個人化養髮液」提升雙層修護力 限時優惠同步開跑

ECHO頭皮養護法：每天3分鐘，重啟健康循環

專業髮肌品牌 juliArt覺亞 提出的「ECHO頭皮養護四步驟」，被譽為「頭皮版的保養程序表」。只要每天3分鐘，照著步驟做，就能讓髮肌回到穩定狀態。

E — Exfoliate（前導淨化）

洗頭前先幫頭皮「去角質」。使用頭皮角質液於乾髮狀態下按摩，可清除堆積油脂與老廢角質，幫助毛囊呼吸。

C — Clean（健康潔淨）

選擇對的洗髮精比天天洗更重要。油性頭皮建議使用控油配方；乾性或敏感頭皮則適合保濕型產品。避免含矽靈或高香料成分，以免刺激皮脂反彈。

H — Hydrate（潤澤調理）

洗後是頭皮吸收力最強的時刻。此時使用養髮液或頭皮精華，能補水鎖水並平衡油脂，減少乾癢與屑屑問題。

O — Outshine（深層蘊髮）

最後加強養分導入，使用含活化成分的頭皮賦活露，促進循環、提升毛囊活力，讓頭皮恢復柔軟與彈性。

頭皮養護產品推薦：不同頭皮都有解方

1. juliArt覺亞｜個人化養髮液系列

以ECHO概念為核心，針對油性、乾性與敏弱頭皮設計六種配方。建議洗後早晚各一次按摩使用，能穩定頭皮、改善屑屑與油膩感，讓髮根更強韌。

juliArt 即日起至12月17日止，推出「養髮液系列115mL任選兩瓶，即贈希沛絲養髮液15mL（油性）兩瓶」限時活動。圖片來源：品牌提供
juliArt 即日起至12月17日止，推出「養髮液系列115mL任選兩瓶，即贈希沛絲養髮液15mL（油性）兩瓶」限時活動。圖片來源：品牌提供

2. SACHAJUAN 極淨平衡洗潤系列

來自瑞典的專業髮品品牌，運用抗屑活性因子「羥吡酮（Piroctone Olamine）」與海藻、玻尿酸保濕科技，有效抑制馬拉色菌滋生，舒緩搔癢與異味。適合油性與敏感頭皮族。

SACHAJUAN 極淨平衡洗潤系列。圖片來源：品牌提供
SACHAJUAN 極淨平衡洗潤系列。圖片來源：品牌提供

3. LÚCIDO倫士度｜頭皮去味洗髮精 & 去味沐浴露

針對熟齡男性常見的「後腦勺味」與油膩感，採用IPMP抗菌成分與無矽靈設計，能從源頭抑味，洗後清爽不乾澀，打造乾淨俐落的熟男形象。

日本熟男專用品牌LÚCIDO倫士度，輕鬆展現零異味形象。圖片來源：LÚCIDO
日本熟男專用品牌LÚCIDO倫士度，輕鬆展現零異味形象。圖片來源：LÚCIDO

頭皮是髮絲的土壤，保養從「洗對頭」開始

許多人以為髮質乾枯要多用護髮素，卻忘了頭皮才是關鍵。如果不先把頭皮環境顧好，養分根本進不去。

趁著世界頭皮健康日，試著調整妳的洗頭習慣：

洗前先淨化、洗中溫和潔淨、洗後補水與活化。當頭皮恢復平衡，髮絲自然柔亮、蓬鬆、香氣持久，從「油頭屑女」回歸「髮香女神」。

hotNews__list__item--img

hotNews__list__item--img

hotNews__list__item--img

hotNews__list__item--img

週三放颱風假？鳳凰颱風今晚起風雨最強　專家點名9縣市最可能放假

2025秋冬髮色靈感！6款「復古舒芙蕾」柔霧髮色太顯白　時髦女孩必看！

2025秋冬髮色靈感！6款「復古舒芙蕾」柔霧髮色太顯白　時髦女孩必看！

2025-10-29 17:06 女子漾／編輯王廷羽
2025秋冬髮色靈感！6款「復古舒芙蕾」柔霧髮色太顯白　時髦女孩必看！圖片來源：品牌提供
2025秋冬髮色靈感！6款「復古舒芙蕾」柔霧髮色太顯白　時髦女孩必看！圖片來源：品牌提供

2025秋冬，資生堂專業美髮與施華蔻專業美髮首度攜手推出全新趨勢主題「復古舒芙蕾 Retro Soufflé」。靈感取自本季時裝週，70–90年代的絲絨與金屬時尚風潮，延伸出「柔霧+奶油光」的髮色概念。代表色包含「天鵝絨可可」、「杏糖榛果」與「焦糖莓紫」，以柔和霧化色調呼應本季服裝的絲絨與針織質地，展現療癒而高級的視覺氛圍。

2025秋冬必染色靈感1.天鵝絨可可

以復古絲絨為靈感，呈現霧棕色的深邃質感，是秋冬最具代表性的經典棕調。髮絲在光線下展現柔霧反光效果，帶出自然的高級氛圍。搭配輕微波紋或層次剪裁，更能突顯柔軟輪廓與髮絲厚度。

復古絲絨般的霧棕質感-天鵝絨可可。圖片來源：品牌提供
復古絲絨般的霧棕質感-天鵝絨可可。圖片來源：品牌提供

2025秋冬必染色靈感2.暖光蜜桃

柔橘粉調的暖色系帶來明亮氣息，散發溫潤光澤與輕盈甜感，能有效提亮膚色。適合希望在秋冬增添柔和氣質的族群，搭配「Session Label 水感慵懶霧」可打造自然空氣感。

暖橘粉調的柔亮氣息-暖光蜜桃。圖片來源：品牌提供
暖橘粉調的柔亮氣息-暖光蜜桃。圖片來源：品牌提供

2025秋冬必染色靈感3.杏糖榛果

以暖棕為基底，髮尾透出霧灰光澤，色彩層次自然漸變，整體輕盈又耐看。此色特別強調光影過渡與明亮度的平衡，能修飾臉部線條，搭配資生堂專業美髮「芯詩珀莉盈潤新生修護髮膜」可維持光澤與彈性。

漸層透灰的輕盈光感-杏糖榛果。圖片來源：品牌提供
漸層透灰的輕盈光感-杏糖榛果。圖片來源：品牌提供

2025秋冬必染色靈感4.焦糖莓紫

運用霧感奶金色調，髮尾暈染紫灰光澤，在光影中釋放低調冷冽氛圍，展現神祕感。髮尾細節設計不只為整體造型增添亮點，同時修飾線條、強化個人風格，非常適合想在自然髮色中嘗試新變化的族群。可搭配中長直髮或層次短髮，突顯秋冬質感。

紫灰光影的冷調魅力-焦糖莓紫。圖片來源：品牌提供
紫灰光影的冷調魅力-焦糖莓紫。圖片來源：品牌提供

2025秋冬必染色靈感5.暗韻花瓣

將層次堆疊於頭頂，修飾臉型輪廓，結合米色、粉色與黑色的協調配色。髮根透出淡淡粉霧光澤，髮尾則以深黑色收邊，帶出明顯的對比層次，從日常自然到精緻時髦的多變造型都能完美駕馭。

粉霧交織的時髦層次-暗韻花瓣。圖片來源：品牌提供
粉霧交織的時髦層次-暗韻花瓣。圖片來源：品牌提供

2025秋冬必染色靈感6.璀璨極光

以淡黃、紅與紫色調混合於復古米色中，在光線下展現虹彩閃耀效果。此色彩表現晶透而柔亮，使膚色更顯透白。使用施華蔻專業美髮「OSiS+ 女王蜂豐盈噴霧」可維持髮根立體度與蓬鬆線條，呈現秋冬的柔霧質感。

柔米淡彩的晶透光澤-璀璨極光。圖片來源：品牌提供
柔米淡彩的晶透光澤-璀璨極光。圖片來源：品牌提供

施華蔻專業美髮OSiS+系列-女王蜂豐盈噴霧。圖片來源：品牌提供
施華蔻專業美髮OSiS+系列-女王蜂豐盈噴霧。圖片來源：品牌提供

hotNews__list__item--img

hotNews__list__item--img

hotNews__list__item--img

hotNews__list__item--img

