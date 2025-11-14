2025聖誕交換禮物最強懶人包：1千、2千、3千彩妝香氛清單一次看！

年底最期待的事，莫過於與姐妹們的聖誕交換禮物派對！不想踩雷又要有「送禮面子」，今年各大美妝、香氛品牌的節慶限定系列根本是為此而生。從千元小確幸到三千元高訂夢幻款，這份懶人包幫你一次搞定：10大品牌、超過20款熱門彩妝，全都價格透明、包裝美炸，一拿出來就能讓全場驚呼「好想要！」。

Newjeans。圖片來源：IG@newjeans_official

聖誕交換禮物 1000 元系列（1–1000 元）

1. IPSA：美膚保水菁華棒｜NT$950

人氣「補水神器」，65%高濃度水精華能快速潤澤乾燥部位，聯名包裝更添收藏感，是實用派收禮人最愛的小物。

IPSA：美膚保水菁華棒｜950元。女子漾編輯張念慈/攝影

2. M·A·C：多款節慶小物全都 1000 之內

超透亮冰晶潤唇露｜NT$850、晶透光感唇油棒｜NT$900、極自我緞光唇膏｜NT$900、閃耀果凍眼影｜NT$900，上唇即融的水光唇油棒、柔霧顯色的緞光唇膏、果凍般閃亮眼影，全部都是「收到不會失望」的交換禮 A+ 清單。

M‧A‧C│全新聖誕限量未來樂園系列_晶透光感唇油棒。圖片來源：品牌提供

3. L’OCCITANE：晨曦花梨沐浴泡泡｜NT$900

柔和粉梨花香搭配細柔泡沫，洗完帶有淡雅清甜香，是交換禮的安全選擇。

L’OCCITANE：晨曦花梨沐浴泡泡。圖片來源：品牌提供

聖誕交換禮物 2000 元系列（1001–1999 元）

1. Bobbi Brown：喀什米爾絲絨唇膏｜NT$1,450

主打絲滑霧感、顯白玫瑰色調，質地細緻不拔乾，是每年冬季最暢銷的唇膏之一。

Bobbi Brown：喀什米爾絲絨唇膏。圖片來源：品牌提供

2. M·A·C：節慶組合多款選擇

QQ 奶凍打亮霜｜NT$1,180、三色迷你唇膏組｜NT$1,300、2 色 4D 唇膏組｜NT$1,150、水潤嘟唇組｜NT$1,200、六色眼影盤｜NT$1,800。從唇膏到眼影，都是適合交換禮的「人人都能用」實用型明星商品。

M‧A‧C│全新聖誕限量未來樂園系列＿閃耀果凍眼影。圖片來源：品牌提供

M·A·C推出全新聖誕限量「未來樂園」系列，席捲派對季。女子漾編輯張念慈/攝影

3. PRADA Beauty：經典潤唇膏系列｜NT$1,550

妄甜香蕉、莫測藍、顛覆綠三大話題色一次列入，外殼極具時尚感，是本季熱度最高的禮物之一。

PRADA Beauty：經典潤唇膏系列。圖片來源：品牌提供

4. DIOR：節慶限量彩妝代表作

金緻雙頭唇釉｜NT$1,750、藍星唇膏｜NT$1,750、粉漾緹花頰彩盤｜NT$1,800、超完美持久亮采露｜NT$1,800，每款都是經典彩妝結合星願限定包裝，拆禮瞬間直接成為主角。

《迪奧金緻雙頭唇釉》6ml+5ml，建議售價1,750、《迪奧藍星唇膏》建議售價1,750。。圖片來源：品牌提供

DIOR粉漾緹花頰彩盤1,800元、超完美持久亮采露1,800元。圖片來源：品牌提供

5. NARS：激情過後唇頰組（高潮）｜NT$1,800

包含嫩唇膏與腮紅露，主打招牌「高潮」色，提氣色效果滿分。

激情過後唇頰 2 入禮盒 1,600。圖片來源：品牌提供

6. Jo Malone：節慶交換禮人氣王

聖誕香氛拉炮（綠／紅）｜NT$1,950（香水 9ml＋護手霜＋潔膚露）、聖誕香氛掛飾（綠／紅）｜NT$1,650（香水 9ml＋護手霜）、季節限定香氛糅香組｜NT$1,900（香水 9ml × 2），兼具精緻度與驚喜感，是香氛控最期待的交換禮。

Jo Malone London 全新放玩派對系列 經典護手霜組 2,750。女子漾編輯張念慈/攝影

Jo Malone London 全新放玩派對系列 聖誕紅香氛掛飾 1,650。女子漾編輯張念慈/攝影

Jo Malone London 全新放玩派對系列 聖誕香氛拉炮 1,950。女子漾編輯張念慈/攝影

Jo Malone London 全新放玩派對系列 季節限定香氛糅香1,900元。圖片來源：品牌提供

聖誕交換禮物 三千元系列（2001–2999 元）＋特別列入款

1. Aesop：浴間悅曲禮盒｜NT$2,100

結合品牌最受歡迎的厄勒俄斯潔膚露與護手霜，木質香氣溫暖療癒，是全方位的冬季護膚組合。

Aesop 2025年度禮盒- 浴間悅曲 2,100。圖片來源：品牌提供

2. M·A·C：泰迪唇彩組｜NT$2,650

四種質地一次收入（霧面、水光、冰晶、緞光），深受唇膏收藏控喜愛。

M·A·C推出全新聖誕限量「未來樂園」系列，席捲派對季。女子漾編輯張念慈/攝影

3. GUERLAIN：星芒奇想 限定唇膏｜NT$2,200

摺紙星光外殼＋星紋膏體，如藝術品般的存在，送禮質感直接拉滿。

GUERLAIN《紅寶之吻高訂唇膏 星芒奇想限定版》。圖片來源：品牌提供

4. TOM FORD：高訂節慶光感限定

太陽親吻紅毯唇膏｜NT$2,200、限量頰彩盤 #Alpine Blush｜NT$3,000，雪光感妝效搭配高訂配色，是奢華系交換禮的完美代表。

TOM FORD 太陽親吻紅毯超性感唇膏。女子漾編輯張念慈/攝影

5. L’OCCITANE：晨曦花梨淡香水｜NT$2,580

粉梨、茶花、牡丹交織的清新花果香，夢幻且超級百搭。

L’OCCITANE-晨曦花梨淡香水50ml。圖片來源：品牌提供

6. Aesop：靜澈之間禮盒｜NT$3,300

藍甘菊面膜＋皮膚調理霜的雙重修護組，冬季乾肌救星。

Aesop 2025年度禮盒 - 靜澈之間3,300。圖片來源：品牌提供

7. Jo Malone：經典護手霜組（30ml×3）｜NT$2,750

包含英國梨小蒼蘭、鼠尾草海鹽、黑莓子月桂葉三款經典香氣，是香氛愛好者最愛的實用禮盒。

Jo Malone London 全新放玩派對系列 經典護手霜組 2,750。女子漾編輯張念慈/攝影

從千元小物到三千元高級禮盒、從彩妝到香氛，今年聖誕禮物選擇比往年更精彩。實用的 IPSA、顏值派的 PRADA、華麗星願的 DIOR、節慶儀式感滿分的 Jo Malone，每一款都能為年末聚會加分。

只要照著這份「確認過價格、確認過品項」的清單挑選，你今年一定能在交換禮派對上成為最會送禮的那一位。