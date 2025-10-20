2025-10-20 15:42 女子漾／編輯張念慈
2025最美聖誕倒數月曆總整理！Dior、YSL、Diptyque、肌膚之鑰...每日都是驚喜
年末最幸福的儀式，莫過於每天打開一格倒數月曆，迎接屬於自己的節慶小驚喜。從香氣、彩妝到保養，今年四大品牌 Dior、YSL、Diptyque、肌膚之鑰...各自以華麗故事與奢華設計打造出「聖誕倒數儀式」，讓每個冬夜都充滿期待與浪漫。
Dior《2025聖誕倒數月曆》：奇幻馬戲團的24格星光驚喜
售價：23,000元｜10月15日專櫃限量上市
今年聖誕，Dior將「奇幻星願」主題延伸至倒數月曆，邀妳走進一場金光閃耀的馬戲團嘉年華。外盒化身為蒙田大道30號旗艦店造型，牆面鑲嵌金燦吊飾與星星、雜技演員、馬戲動物圖騰，充滿節慶氣息。
內含 24 格禮物，涵蓋6款經典香水、4款明星保養、10款彩妝與1款聖誕限定香氛蠟燭。香氛部分包含J’adore、Miss Dior與Sauvage系列；彩妝則集結#999唇膏、潤唇膏、頰彩與指甲油。
最特別的是附贈奇幻星願香氛蠟燭，以焦糖杏仁與棉花糖交織出冬夜的溫潤香氣，宛如童年的馬戲樂園。月曆採抽屜式設計，可重複作為珠寶盒使用，讓節慶魔法成為永久收藏。
Dior另推出《奇幻星願聖誕掛飾》(售價18,000元)，以夢幻馬戲團為靈感，打造結合香氛與藝術的節慶收藏——《迪奧香氛世家 奇幻星願聖誕掛飾》。內含24枚香氛紙飾與聖誕樹頂星飾，並附上特拉法加香氛12ml，每一枚掛飾都能灑上香氣，讓空間瀰漫優雅花果芬芳。
整體設計以粉金與銀色交織，重現馬戲團光影流轉的歡樂氛圍。當妳每日拆開一份香氛小卡，就像走入Dior打造的金色夢境，在香氣間完成一場優雅倒數。
YSL《奢金流星聖誕倒數月曆》：一日一流星，奢華閃耀不間斷
售價：15,000元｜10月31日忠孝SOGO首賣、11月11日全台開賣
YSL以「流星劃破夜空」為靈感，打造金色雙層抽屜式設計。24格抽屜中藏有多達24款迷你香氛、彩妝與保養明星品，包含奢華唇膏、情挑誘光唇彩、Lash Clash睫毛膏、Y男香與黑鴉片香水等。
凡購買倒數月曆，即贈「奢華緞面唇膏正貨乙支（不挑色）」——是每位美妝控都夢寐以求的奢寵收藏。每天開一格，就像收下一顆墜落夜空的金色流星。
Diptyque《燭金夜語倒數月曆》：一本會發光的香氛童話書
售價：14,800元｜限量供應
法國香氛品牌Diptyque以年度童話《燭金夜語》為靈感，將倒數月曆設計成一本金色古書。封面閃爍星光字體，書頁內藏著巴黎書商與貓咪Archibald的奇幻故事插畫。
月曆中共藏有25份驚喜，包含冷杉Sapin香氛蠟燭、迷你香水、室內擴香與限量香氛蠟像。每一格都散發松木、雪松與苔蘚交織的冬日氣息，翻開就像翻閱一頁溫暖的巴黎詩篇。
肌膚之鑰《奇幻列車倒數日曆》：奢華登車，一日一站光采啟航
售價：10,100元｜11月20日起取貨
肌膚之鑰首度於台灣推出倒數月曆，以「奇幻列車」為概念，將奢華保養化為一趟旅程。金色光軌與星辰圖騰裝飾的外盒，象徵踏上尋找自信與光采的旅途。
內容包含12格驚喜禮盒：共5款正貨（唇膏、眼影、粉餅、妝前凝霜、防曬霜）與多款旅行版保養組合，從清潔、修護到妝容一次滿足。每一格都像開啟一段新旅程，讓肌膚隨著倒數日漸漸綻放光芒。
