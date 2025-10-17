TWICE登維密大秀！5 套「內衣外穿」造型提案，輕鬆穿出時髦與自信。圖片來源：IG @twicetagram、thinkaboutzu

2025 年維多利亞的秘密大秀（Victoria’s Secret Fashion Show 2025）於台灣時間 10 月 16 日早上登場，最受矚目的焦點莫過於韓國女團 TWICE 的亮相。成員娜璉、子瑜、Momo 與志效以結合品牌經典元素的「內衣外穿」造型登台，搭配毛靴與亮片細節，在性感與可愛之間拿捏得恰到好處。

她們帶來特別舞台曲〈THIS IS FOR〉與〈STRATEGY〉，以自信與舞台魅力掀起全場高潮，展現韓流女團征服國際時尚舞台的強勢氣勢。今天編輯以 TWICE 維密大秀的表演穿搭為靈感，整理出5套「內衣外穿」的造型提案，讓你輕鬆穿出既優雅又甜美的時髦造型！

圖片來源：IG @twicetagram

「內衣外穿」造型提案1.內衣+透膚上衣

想展現若隱若現的性感氣息，最簡單的方式就是在透膚薄紗下藏一點心機！TWICE隊長志效在維密舞台上以蕾絲內衣搭配透膚背心，柔美中帶點力量感。日常穿搭可以選擇微透材質的襯衫或針織上衣，內搭細肩帶內衣或小可愛，搭配高腰長褲，就能穿出「不刻意的性感」。最近天意漸漸轉涼，也可以內衣搭配透膚長袖上衣，穿出優雅又慵懶的風格。這種穿法最適合初次嘗試內衣外穿的人。

「內衣外穿」造型提案 1：內衣＋透膚上衣。圖片來源：IG @_zyozyo

「內衣外穿」造型提案2.內衣+低領口上衣

這種穿法強調頸部與鎖骨線條，是歐美 It Girl 的最愛。TWICE 的子瑜今年在維密大秀的穿搭示範了這種造型的精隨，微微露出內衣邊緣，讓內衣細節成為造型亮點，整體穿搭也更時髦有層次。建議選擇帶有蕾絲邊或緞面質感的內衣，搭配 V 領或圓領針織衫、襯衫，露出一點邊緣設計即可，低調中反而更顯氣質。

「內衣外穿」造型提案 2：內衣＋低領口上衣。圖片來源：IG @thinkaboutzu

「內衣外穿」造型提案3.內衣+超大深V上衣

想要更大膽一點？那就試試內衣搭配深 V 上衣的穿法。TWICE 的Momo在維密舞台上運用毛茸茸的內衣與深 V 豹紋造型上衣結合，既甜美又優雅。若怕太暴露，可以在裡面多加一層蕾絲或緞面背心，或選擇柔軟針織深 V 外罩，露出內層細節即可，打造高級又時髦的甜美氛圍。

「內衣外穿」造型提案 3：內衣＋超大深 V 上衣。圖片來源：IG @momo

「內衣外穿」造型提案4.內衣+外套

內衣與外套的搭配是最容易駕馭的「安全款內衣外穿法」。在今年的維密大秀中，TWICE 的娜璉 以造型感十足的蕾絲內衣搭配毛茸茸短袖外套登場，完美詮釋「甜中帶辣」的時尚平衡。柔軟的毛絨材質削弱了內衣的性感張力，反而增添一份俏皮與輕盈感，讓整體造型看起來既高級又可愛。日常穿法可以換成運動 Bra 或緞面內衣，外搭 Oversized 西裝外套或飛行夾克，下身選牛仔褲或百褶裙，既率性又具層次感。

「內衣外穿」造型提案 4：內衣＋外套。圖片來源：IG @twicetagram

「內衣外穿」造型提案5.比基尼疊穿

度假感滿滿的「比基尼疊穿」也能穿進日常。TWICE 隊長志效 就常在舞台造型與私服中，以比基尼上衣作為時尚配件，展現率性又不失女人味的風格。她將比基尼外罩在斜肩短袖或透膚上衣上，營造層次感與視覺重點，既呼應夏日陽光氛圍，又能修飾身形比例。想讓這套造型更生活化，不論比基尼或上衣都可以選擇素色款式，下身配上牛仔褲或裙子，都輕鬆穿出悠閒又時髦的度假甜感。