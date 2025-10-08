2025-10-08 21:17 女子漾／編輯張念慈
洗髮、洗臉、沐浴一次升級！2025秋冬最強洗沐新品懶人包
換季時節不只臉乾、手裂，連頭皮與肌膚都開始「鬧脾氣」。今年秋冬各大品牌同步推出全新洗沐產品，從頂級沙龍感的Oribe，到植萃有機系OUI ORGANIC、BOTANIST，再到親子共用的Mermaid Murmur，全面升級香氣、質地與修護力，讓洗澡也能變成一場高質感儀式。
1. OUI ORGANIC 唯有機｜從頭到腳的換季救星
換季時頭皮最先乾癢、髮絲也易毛躁。OUI ORGANIC推出的「堅果OMEGA柔順洗護系列」以98%天然配方與有機摩洛哥堅果油為主成分，深層修護乾燥與斷裂髮絲，讓頭皮重回健康平衡、髮尾柔順亮澤。
此外，品牌的「法國植萃超脂冷皂」延續百年冷製工藝，保留植物活性精華，清潔同時補油保濕，洗後肌膚柔嫩不乾澀，是敏弱肌秋冬必備的潔膚選擇。
2. ORIBE 奢華髮界的空氣感奇蹟
專業髮妝品牌ORIBE以明星商品「典藏特調系列洗髮露與瞬護髮膜」打造沙龍級潔淨與柔順體驗。配方蘊含雪絨花、荔枝、西瓜等植萃複方，搭配芒果與蘆薈精華，能溫和洗去油脂同時維持髮絲彈性與光澤。
對抗秋冬悶塌與靜電，「鬆感質地噴霧」更可瞬間吸附油脂、重現空氣蓬鬆，是懶人造型的秘密武器。
3. juliArt 覺亞｜頭皮平衡學，洗出髮肌健康光澤
頭皮健康才有好髮質！juliArt以專業醫師建議研發多款針對不同髮肌需求的胺基酸洗髮產品。
其中「沁涼茶樹系列」與「極致控油胺基酸洗髮精」特別針對台灣濕熱氣候設計，利用茶樹精油、薄荷醇與鱷梨油達到控油與降溫效果；而「柔敏健髮胺基酸洗髮精」則添加水解小麥蛋白與甘草次酸複合物，改善乾屑與敏感頭皮，洗後頭皮舒爽、髮根自然蓬鬆。
4. Relove｜外泌體洗顏革命，「擦的水光」從清潔開始
除了臉部保養，Relove也推出「全酵肌泌潔顏露」，以韓國專利美肌菌外泌體與德國比菲德氏菌為主成分，pH6.2弱酸配方讓洗臉也能修護。能溫和去除防曬與髒污，洗後肌膚彈潤不乾澀。適合經常化妝、膚況不穩的女孩，用最溫柔的方式打造「會呼吸的肌膚」。
5. Mermaid Murmur｜孩子也能用的益生菌洗顏慕斯
針對兒童與青少年肌膚，Mermaid Murmur推出「兒童益生菌胺基酸洗顏慕斯」。綿密泡沫結合乳酸桿菌、大豆發酵產物與積雪草精華，能穩定肌膚微生態、減少粉刺與出油。無皂鹼、無香精設計讓爸媽更安心，洗後保濕不緊繃，是「親子共洗」新選擇。
6. BOTANIST｜番茄香氣的沐浴革命
日本人氣品牌BOTANIST以限定香氛系列再掀話題，「水果番茄＆迷迭香氛洗髮精、沐浴乳」以番茄籽油與迷迭香葉純露修護曬後乾燥髮絲與肌膚，香氣從清新草本到木質尾韻分層綻放；「蜜桃檸檬系列」則以桃子萃取與檸檬果汁注入水潤能量，讓洗後肌膚滑嫩、髮絲柔順飄香，包裝也全面升級為環保材質。
7. MKL Green Nature × Les Nez香鼻子｜法國有機洗沐首度登台
法國有機品牌MKL Green Nature由Les Nez香鼻子引進台灣，以「植萃沐浴露、液態馬賽皂與男性沐浴露」為主打。配方95%以上天然來源成分、無皂基、無化學香精，敏感肌也能安心使用。系列涵蓋全家人使用需求，將法式自然香氣融入每日洗沐時光，以百元價挑戰頂級有機市場。
8. SACHAJUAN｜極淨平衡洗潤系列，重啟頭皮潔淨生態
來自瑞典的SACHAJUAN以北歐極簡風聞名，新推出的「極淨平衡洗潤系列」主打抑制頭皮屑與皮脂失衡。洗髮露結合紅藻、甘醇酸與玻尿酸成分，能有效清除油脂與造型殘留、舒緩搔癢並保持水潤。
