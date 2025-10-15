49歲還像少女！《回魂計》舒淇凍齡祕訣曝光　6招維持臉蛋體態都完美

圖片來源：IG @sqwhat

Netflix 原創華語影集《回魂計》自開播以來，一直穩居平台收視排行榜第一名，影集中，由台灣女星舒淇與李心潔主演，故事圍繞兩位悲痛母親為替女兒復仇，聯手設計詐騙頭目的精彩情節。舒淇身高 168 公分，擁有高挑身材與性感立體的五官，搭配她標誌性的性感厚唇，自出道以來就被視為男性心中的「夢中情人」，婚後嫁給馮德倫的她，即使已 49 歲，依然展現自信魅力，毫不掩飾歲月痕跡，凍齡美貌依舊深受粉絲喜愛。今天編輯整理舒淇維持臉部肌膚與身材的秘訣，讓粉絲一窺女神不老的保養與身材管理之道。

《回魂計》舒淇凍齡保養祕訣公開1.餐前先吃一盤蔬菜

舒淇能維持完美身材與凍齡美貌，飲食習慣絕對是關鍵之一。她曾分享，自己餐前一定會先吃一大盤蔬菜，不僅增加飽足感，也有助於控制食量，此外，她還特別注重「細嚼慢嚥」，透過放慢進食速度，幫助腸胃消化，減少暴飲暴食的可能，這樣的飲食習慣不僅維持了她纖細的螞蟻腰，也讓肌膚保持緊緻透亮，狀態依舊像少女般令人驚艷！

《回魂計》舒淇凍齡保養祕訣公開2.早晚來一杯小麥草汁

舒淇維持年輕與健康的秘密之一，就是每天早晚來一杯小麥草汁，這款天然飲品富含豐富的維生素、礦物質和抗氧化物質，能夠幫助排毒、增強免疫力，並促進消化系統的健康，小麥草汁有助於改善血液循環，提供充沛的能量，讓肌膚保持光滑亮麗，並延緩衰老過程，舒淇長期堅持這樣的健康習慣，讓她無論是身材還是膚質都維持得如此完美，成為不少人效法的健康榜樣。

《回魂計》舒淇凍齡保養祕訣公開3.飯後站 20 分鐘養成日常運動

舒淇的健康秘訣之一就是飯後站立 20 分鐘，這個簡單的習慣有助於促進消化，減少胃部不適並幫助維持好身材，除了站立，她也會利用這段時間進行日常的運動，例如抬腿、仰臥起坐或是簡單的跑步，這些運動不僅能夠提升代謝率，還能加強腹部及下半身的肌肉力量，讓身體保持線條感和柔軟度。

《回魂計》舒淇凍齡保養祕訣公開4.能不化妝就不畫

舒淇保持凍齡臉蛋的秘訣之一，就是盡量保持素顏，儘可能不化妝，她認為，讓肌膚自然呼吸是保養的關鍵，經常讓肌膚休息，不被厚重的化妝品覆蓋，可以有效減少皮膚的負擔，舒淇強調，適當的休息與自然的保養才是保持美麗的最佳方法，雖然她平時盡量不化妝，但不論是否外出，舒淇每天都會擦上防曬霜，以保護肌膚免受紫外線和環境因素的侵害。

《回魂計》舒淇凍齡保養祕訣公開5.每天敷一片保濕面膜

舒淇每天都會敷一片保濕面膜，以維持肌膚的水潤和光滑。如果當天有工作或需要參加活動，她則會敷兩片面膜，分別選擇清潔型和保濕型面膜。她會先使用清潔型面膜，幫助深層清潔肌膚，去除日常積累的污垢和角質，讓肌膚恢復光澤，隨後，再敷上保濕型面膜，補充肌膚所需的水分和營養，保持肌膚的柔嫩與彈性，這樣的雙重保養方式，讓她的肌膚時刻保持最佳狀態，無論是面對鏡頭還是日常生活，都散發出自然、健康的光采。

《回魂計》舒淇凍齡保養祕訣公開6.眼睛周圍保養很重要

舒淇對眼部保養非常講究，她認為「眼神」才是臉上最容易洩漏年齡的地方。平時她會固定早晚擦眼霜，動作非常輕柔，習慣用指腹點壓按摩，幫助吸收與促進循環。她也強調，保養最重要的是「持續」與「用心」，不必追求過度誇張的效果，只要每天維持基礎保濕與放鬆，就能讓眼神維持明亮、不顯疲態。這種簡單但長期累積的習慣，正是她多年來依然保持年輕神采的關鍵。

舒淇的凍齡美貌和完美身材，離不開她對於日常保養和生活方式的精心管理，從保持素顏讓肌膚自然呼吸，到嚴格的飲食與運動習慣，再到選擇高效護膚品，每一個細節都顯示出她對自我照顧的堅持與用心，這些技巧不僅讓她看起來年輕，還維持了她自信的姿態，成為許多人追求美麗與健康的榜樣。

