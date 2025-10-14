2025-10-14 17:35 女子漾 /編輯周意軒
2025下半年薄底鞋潮流全面回歸！5雙時尚新作讓妳「顯瘦又顯高」，從復古運動到優雅極簡一次看！
復古浪潮全面回歸，今年下半年「薄底鞋」正式重新佔領街頭版面！相較過去厚重的老爹鞋，薄底鞋強調輕盈、簡約與修長輪廓，穿上不只腿更細、氣質更輕盈，還能完美平衡「時髦感與實穿性」。從韓網爆紅的 FILA Echappe 到 adidas Originals Taekwondo by Caroline Hú 的藝術聯名，再到 ASICS SKYHAND OG 的甜酷新色，以下盤點5雙2025下半年最值得入手的薄底鞋！
1. FILA Echappe：韓網爆紅「甜點系薄底鞋」
從韓國一路燒到台灣，FILA Echappe 薄底鞋堪稱2025秋冬最熱話題。由女神韓韶禧領軍演繹，以復古輪廓結合舒適腳感，搭配CHOCOLATE、HONEY、MACCHIATO等甜點配色，甜中帶酷。鞋底設計靈感來自輪胎大底，增添穩定度與復古感，穿起來不僅顯腿長，更散發韓系極簡氣質。
目前全台獨家販售色限量登場，韓網KOL爭相打卡，已成「秋冬必收鞋款」。
2. adidas Originals × CLOT Taekwondo by Caroline Hú：武術與芭蕾的優雅融合
adidas Originals 與 CLOT 攜手打造的 Taekwondo by Caroline Hú 系列，以跆拳道鞋為靈感重新詮釋「薄底之美」。設計師 Caroline Hú 結合武術的力量與芭蕾的柔美，創造出「纖細卻堅毅」的氣質鞋履。鞋款以魔鬼氈綁帶收束、三條線壓印低調呈現，推出閃耀黑、珠光粉、奶油白三色。既有東方柔韌的詩意，也有歐式極簡的高級氛圍，完美詮釋「東西合璧」的現代優雅。
3. PUMA MOSTRO：叛逆不羈再進化！
再度進化推出 4 款全新配色。高飽和的 Venom Rose 毒玫粉，以甜美中帶刺的反差張力，展現大膽吸睛的挑釁態度；內斂低調的 Urban Moss 城苔綠，靈感取材混凝土縫隙中頑強生長的綠意，象徵堅毅不滅的生命力；深邃銳利的 Void 虛空黑則以冷冽質感詮釋暗夜能量；而純淨卻神秘的 Phantom Ivory 幻象白，在極簡外觀中保留無法掌控的未知想像。4款新色各自演繹不同的強烈風格，卻同樣承襲 MOSTRO 對前衛態度的極致探索。這一次，它不只是鞋款，而是一種無法被馴服的都市態度。
4. New Balance 471：復古跑鞋重生，極簡薄底的潮流日常
New Balance 以70年代經典跑鞋為靈感推出「471」薄底鞋款。修長低筒剪裁與Eva中底結合，腳感輕盈又穩定。透氣網布搭配麂皮拼接，層次感滿分。最吸睛的是尖角鞋頭設計，不僅時髦還能延伸腿部比例。無論配運動褲或窄裙，都能展現復古又乾淨的日系質感。
5. Onitsuka Tiger Mexico 66 SD Metallic：閃耀金屬光，Y3K未來風登場
Onitsuka Tiger 為經典「Mexico 66」注入金屬未來感，全新 Metallic 系列以回收皮革打造六款配色，從銀白到金屬粉皆閃耀吸睛。鞋底延續薄底設計，強化支撐同時保有輕盈腳感。這款鞋被時尚圈譽為「未來世代的復古鞋」，能在街頭與時裝場景間自由切換，是今季最具個性的薄底代表。
穿搭建議：小腿肉女孩的「顯瘦選鞋公式」
若妳屬於小腿較肉、腳踝不明顯的體型，建議挑選「薄底＋略尖鞋頭＋修長鞋身」的款式，如 adidas TAEKWONDO、New Balance 471 等，都能有效延伸腿部線條、減少視覺厚重感。避免圓頭或厚底款式，這類鞋容易讓腿型顯短。若想修飾腿部線條又不放棄休閒感，FILA Echappe 是兼具時尚與遮肉效果的理想選擇。