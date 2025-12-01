週末乾一杯！台北夜生活新地標：這五家年輕人最愛朝聖

台北的夜晚總是那麼迷人，但這兩年最被 20、30 代熱烈討論的夜生活新地標，卻不是夜店或則是高單價酒吧，而是悄悄藏進城市巷弄裡。有人用威士忌腌鹽酥雞，重新定義台式炸物的靈魂；有人把立飲文化玩到變成一種「站著喝也很時髦」的新習慣；有人靠霓虹與曖昧氣氛吸走一票年輕人，週末一到就瞬間大爆滿。想微醺、想社交、想聊天、想找個不急著回家的理由——這五家就是台北人共同認證的「最不會踩雷」夜生活選擇。女子漾編輯也特別精選時下最好玩的 5 間酒吧，讓你的週末小隊直接揪起來。

Razzle Dazzle 文明放縱酒吧：威士忌鹽酥雞太邪惡，中山區最新靈魂據點

圖片來源 :女子漾編輯拍攝

如果台北有「最時髦的鹹酥雞酒吧」，那 Razzle Dazzle 肯定穩坐寶座。店家用威士忌腌製鹽酥雞，把台灣人最熟悉的炸物玩出新高度——入口是煙燻香、肉汁濃、香料帶著微醺氣息，一口下去就是下班後的幸福儀式。店裡兩層樓空間融合潮流、投影、桌遊、派對氛圍，是一個「你可能還沒來過，但它已經悄悄紅起來」的中山區夜生活新據點。

圖片來源 :女子漾編輯拍攝

今年滿一週年，店家更推出全新料理：香料炸雞飯和紅麴鹽酥雞，加上現場十多款精釀啤酒、十八天生啤，完全是週末放縱的理想場域。

圖片來源 :女子漾編輯拍攝

地址｜台北市中山區中山北路一段 51 號

2. Fake Sober：柯震東常出沒、信義區最容易「遇見名人」的派對酒吧

Fake Sober 這一年真正被推上神壇，是因為柯震東經常在週末被網友捕捉到此處小酌，引爆 Threads 狂討論。昏暗霓虹、喧鬧音樂、滿滿年輕人，是信義區少見同時混雜「派對感＋隨意感」的酒吧。

圖片來源 :官方

這裡特別吸引喜歡社交的族群：大家很友善、很容易聊天，很多人來一次就會懂「為什麼週五晚上人可以爆滿到門口」。想找能安心聊天、跳點小舞、又有外國人跟本地人混搭的氛圍？Fake Sober 很適合。

地點｜台北市信義區（街邊熱鬧區）

3. KISCO Taipei：復古 DISCO＋創意調酒，信義區最火紅的派對場

KISCO Taipei 是近年年輕人必打卡的信義夜生活新地標。整間店像穿越到 80 年代，有迪斯可燈球、紫光、金屬質感視覺，加上超下飯的義式料理、炸物拼盤、創意調酒，想吃想喝一次解決。

每週五都有主題派對，歐美 EDM、韓系 High 曲、日系 Disco 輪流播放，氣氛熱到不行。很多上班族下班後都會直接殺去 KISCO，吃完晚餐就順勢開喝，越晚越嗨。

地址｜台北市信義區松壽路 22 號 3 樓

電話｜02-2758-1788

營業時間｜週日至週四 11:00–02:00／週五六 11:00–04:00

4. GŪLŪ GURU：24 款「酒調飲」分級挑戰，像在調香實驗室喝酒

如果你是「微醺想控制在 30％、但又想喝好喝的」那派，GŪLŪ GURU 絕對要筆記。店家把調酒分成 Sober、Tipsy、Woozy、Wasted 四階段，讓你依照酒量自由選濃度，完全像在玩等級制飲酒遊戲。

圖片來源 :官方

最厲害的是調飲融合台灣在地食材，完整 24 款風味任你選。店內灰色極簡、燈光明亮不壓迫，是女生超愛的拍照環境。每週末都有 DJ 上場，整套視覺、音樂、味道的「儀式感體驗」非常完整，完全感受到創辦人想營造「來這裡喝酒，心情要變好」的理念。

圖片來源 :官方

地址｜台北市大安區光復南路 280 巷 24 號

營業時間｜11:00–21:30（週日～四）／至凌晨 2:00（週五六）

5. Draft Land Xinyi：台北立飲文化的起點，站著喝酒也能超時髦

圖片來源 :官方

Draft Land 是亞洲第一間主打 Cocktails On Tap 的酒吧，把調酒做成生啤機形式，讓喝酒變得更輕鬆、快速、零距離，也因此讓「立飲文化」在台北變成潮流。

圖片來源 :官方

中山、忠孝、信義都有店，其中信義分店前的廣場更是年輕人週末聚會的聖地。每個月第二個週六還有「大縱酒」活動，DJ、音樂、人潮、調酒全部融合在街頭，超像在參加戶外派對。

地址｜台北市信義區松高路 19 號 1 樓

營業時間｜週日至週四 15:00–00:00／週五六 15:00–02:00