2025-10-29 11:12 女子漾／編輯周意軒
甜點控必朝聖！「SEASON Artisan Pâtissier」第二季登場，《餐盤裡的法式浮世繪》沉浸式體驗
有沒有想過，甜點也能像在西餐廳用餐一樣被「上菜」？
隱身在台北敦南巷弄間的 SEASON Artisan Pâtissier，再次以劇場形式重新定義甜點體驗。主廚 洪守誠（Chef Season） 說：「做甜點要敢冒險，但前提是要找到自己的根。」這句話，也成為他全新第二季《餐盤裡的法式浮世繪》的創作起點。以十道結合法式甜點工藝與日式符號語彙的料理，帶領賓客展開一場關於創作、靈感與自我對話的味覺旅程——每一口都像是走進一幕戲，一場為味蕾編排的藝術演出。
十道劇場料理章節，鹹甜交錯的味覺敘事
這次的料理劇場分為兩大段落：上半場是「甜點師詮釋的料理」，下半場則翻轉成「料理人思維下的甜點」，以十道菜構成完整的劇本結構。每一道作品都像一場微型戲劇，觀者在香氣與味覺的轉場之間，體驗時間、文化與情緒的流動。
亮點菜色包括：
悠遊布列塔尼／愛知 —— 將醋漬鯷魚、味霖凍與巧克力澄清湯融合，鹹香與甜味在口中迸發。
窒息的小管 —— 以鹽麴醃漬小卷肚內藏白巧克力甘那許與庫斯庫斯，模糊料理與甜點的邊界。
巴黎／佐賀森林 —— 牛蒡、芝麻、蕈菇結合泡芙外殼，打造「可食森林」的錯覺。
盛開的杏花 —— 以最中餅盛裝玫瑰荔枝雪酪與覆盆子果醬，重現 Pierre Hermé 的經典 Ispahan。
虛幻向日葵 —— 梵谷名畫化為一朵立體甜點，以柚子果肉與杏仁薄餅詮釋陽光花田的香氣。
煉金術士尼古拉｜共時性 —— 結合法式凍派與日式三色糰子，以酒香與甘酒構築夢境般的情境。
喬治桑之手 —— 千層派與山葵、嫩薑交織，象徵梵谷筆下靜物的精神流轉。
喝醉的梨子 —— 延續上一道的酒味甜點，這一道則是經典法式甜點紅酒燉洋梨的變奏版，是虛實交錯充滿玩心的一道。
三種飲品結局：咖啡、茶、調酒的開放式收尾
為了讓劇場體驗更完整，Chef Season 邀請三大領域專家共創飲品 Pairing，讓每位賓客都能為這部「劇」選擇自己的結局。
咖啡線： 與精品品牌 Ninety Plus 合作，由世界冠軍 Stanley 設計四款特調咖啡，如「香檳清酒」、「紫蘇 Mojito」、「輕釀維也納」等，顛覆咖啡的既有想像。
茶線： 由 Liquide Ambré 琥泊茶苑打造三款專屬茶飲，包括「萊姆艾草鳳凰單欉白茶」、「初鹿蜜香紅茶」，香氣與甜點節奏交織出文學般的層次。
酒線： 與亞洲50大酒吧「Bar Mood 吧沐」合作，創辦人吳盈憲以浮世繪為靈感設計三款調酒「浮世清風」、「浮世青山」、「浮世果韻」，讓整場體驗在酒香中完美落幕。
Chef Season的劇場哲學：甜點，是一場敘事
全程約 2.5 小時的甜點劇場，由 Chef Season 親自主持。他不僅端上每一道作品，更親口講述靈感故事與製程祕辛，宛如一場「甜點界脫口秀」。
他說：「每一道甜點都是故事的章節，每一位客人都是共演者。」這場只有九席的料理劇場，不只是味覺饗宴，更像一場對創作與感官的哲學實驗。
《甜點師的料理劇場——餐盤裡的法式浮世繪》
演出地點：台北市大安區敦化南路一段295巷16號 SEASON Artisan Pâtissier
演出時間：週五～週六
場次一：11:30–14:00｜場次二：14:30–17:00
價格：NT$2800＋10%（含飲品 Pairing，可選咖啡、茶或酒）