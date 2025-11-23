2025-11-23 21:51 女子漾 /編輯周意軒
2025全台最美聖誕打卡推薦！超浪漫聖誕樹、聖誕市集懶人包（持續更新）
聖誕節的腳步近了！從北到南，各大城市與百貨商場都已點亮璀璨的聖誕樹與燈海。2025年，台灣的聖誕佈置不僅比高比大，更拚主題創意！本篇盤點全台最具特色、最適合拍照的打卡景點，讓您一秒置身在國外的夢幻聖誕世界！
北部推薦
台北 BELLAVITA寶麗廣場
全球首座 DIOR 奇幻星願聖誕樹,高奢精品主題！5米高聖誕樹，靈感來自DIOR高訂工藝的夢幻馬戲團，中庭如巴黎般華麗，期間限定！
台北 新光三越 信義新天地
20米高「傳遞幸福之樹」,飄雪聲光秀！高達20米的主樹搭配15萬顆燈泡，號稱「全台最閃耀」。每半小時有聲光秀與浪漫飄雪，彷彿置身雪國。
台北 統一時代百貨
愛．Sharing」威尼斯主題,免出國威尼斯水都風情！主樹「Purple Wish」靈感來自威尼斯面具節，有貢多拉船、嘆息橋等造景，白天夜晚都浪漫。
新北,新北歡樂耶誕城,LINE FRIENDS 馬戲嘉年華,最大IP主題燈區！主燈「歡樂馬戲棚」超萌吸睛，還有站前廣場的「魔幻時鐘塔」定時漫天雪花飄落。
桃園,華泰名品城 (Gloria Outlets),20米飄雪穿越聖誕樹,全台最大露天聖誕村！20米高聖誕樹重磅回歸，結合百老匯主題場景與定時飄雪，充滿濃濃美式聖誕氛圍。
台北 中山廣場
電影《動物方城市2》熱度持續延燒，台北捷運今年也攜手迪士尼推出全台唯一的「動物方城市主題聖誕樹」，瞬間成為捷運迷與影迷必踩的新亮點。除了主樹吸睛，周邊還設置多組療癒造景、主題壁畫，讓大家拍好拍滿；想和尼克、茱蒂一起入鏡的粉絲，更不能錯過捷運中山站期間限定打造的「動物方城市主題聖誕樹」，整個聖誕氣氛直接拉滿。
台北 台北車站1F 大廳
近24公尺高室內聖誕樹,全台室內最高！以「旋轉木馬」為主題，掛滿6萬顆燈泡，夢幻指數破表，捷運、台鐵、高鐵轉乘即可拍！
基隆 海洋廣場
以基隆400為主軸，搭配人氣IP「MR. SHARK 鯊魚先生」打造多個燈光裝置藝術，串聯港區光景，呈現基隆獨特的海洋風味與豐富的文化底蘊。從海洋廣場開始，以16公尺高的聖誕樹搭配鯊魚先生裝置藝術打造聖誕節慶主景。
桃園 華泰名品城
桃園最大購物中心GLORIA OUTLETS華泰名品城以「Lights, Camera, Gloriday Cheers!」打造百老匯復古風聖誕村，全台最巨大20米飄雪「穿越」聖誕樹、可走入尋找聖誕老公公的互動裝置，以及37攤異國美食與聖誕小物市集。三大聖誕主場景、Gloriday聖誕市集，再加上各處巧思滿滿的互動設計，喜歡打卡的你，千萬不要錯過！
中部推薦
台中 梨山谷關山谷燈光節
「全台最高聖誕樹」海拔最高！位於海拔1956公尺的梨山賓館前，將兩棵雪松打造成近28米高的聖誕樹，立於雲端上的光芒非常壯觀。
台中 勤美草悟聖誕村
草悟道文創聖誕文青必訪！串聯勤美誠品、金典綠園道、PARK2草悟廣場，打造結合在地文創與藝術感的聖誕佈置和市集。
南部推薦
高雄SKM Park Outlets 高雄草衙
「雪境童話村」南台灣的雪國夢境！戶外購物街區以「雪境耶誕樹」為主角，每天下午2點至晚上9點，鐘塔下會定時上演超夢幻「雪花音樂秀」。想逛街、拍照、還是想感受濃濃節慶儀式感？來這裡一次滿足，聖誕節的氛圍真的是越來越濃烈了呢！
高雄高雄夢時代百貨
「愛．Sharing」威尼斯主題 與台北統一時代百貨同步，將威尼斯水都的浪漫元素搬到高雄，打造南台灣獨家的紫色系夢幻聖誕國度。精彩的聖誕主樹外，也規劃了更多主題裝置，展現聖誕節與威尼斯獨有的特色。台北時代百貨夢廣場，從大步梯開始就充滿了粼粼波光，廣場上的威尼斯總督宮、香氛花園與日落時分乘坐貢多拉船享受唯美的情定威尼斯，每個場景彷彿置身水都。DREAM PLAZA旁興雅路上，橋與流光之城以尖塔橋、洛沃橋、麥稈橋為靈感，象徵永恆的愛情。大門則以巨大聖誕燈飾與威尼斯藍天與金色星星呼應，展現滿滿冬季夢幻。
屏東2025屏東聖誕節
聖誕村主題南部最大規模！屏東公園的主燈「聖誕派對」由三層裝飾組成，另有10米高「極光之心」光之穹頂，週末晚間還會飄雪！