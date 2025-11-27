聖誕節交換禮物清單 1000 元有找！ 療癒飾品、哈利波特&三麗鷗聯名吸管杯，一篇幫你選好(持續更新)

每年到聖誕節，最讓人頭痛的不是行程，而是「交換禮物到底要買什麼」這題。預算常常卡在 300～1000 元之間，又想兼顧實用度、顏值、開箱驚喜感，選錯還會被朋友嘴一整年。這篇直接幫你從飾品、小家用品到零食禮盒全部整理好，而且通通千元內有解，從同事辦公室趴到姐妹聚會都能用，一樣走進賣場、點開購物網站，照著清單下手就對了。

以下把聖誕禮物分成五大路線，從女孩最愛的飾品、人氣聯名吸管杯，到看了就想尖叫的零食鐵盒、客製軟糖杯，全部都是「打開就不會尷尬」的安全牌。

vacanza「耳邊心情日記」養耳棒：耳洞新手、敏感肌都會愛上的療癒小禮

vacanza 今年把整間門市打造成粉紅歐洲小旅館，主題叫「假期小旅館」，和插畫品牌「什物 a kind of café」合作，整體空間走夢幻粉色調，從牆面到包裝都超級適合聖誕打卡。雖然現場有很多滿額贈的旅行小物、束口袋、化妝包，但如果是交換禮物預算在千元以內，更推薦直接鎖定他們最新推出的原創造型養耳棒系列「耳邊心情日記 Mood Tag」。

這系列主打「冬季養耳」，採用 316L 醫療鋼抗敏材質，加上 0.8mm 細針徑設計，特別適合剛穿耳洞還在穩定期、或是本身肌膚比較容易過敏的人。多耳洞族長時間配戴也比較舒服，不會有那種一脫就紅腫的崩潰感。

外型上則以兩大主題延伸出多款圖案，一個是「暖心小確幸」，走療癒、溫柔的小符號風格；另一個是「心情小宇宙」，把怪奇、可愛的元素變成小小符號戴在耳邊。當成交換禮物很剛好，包裝精緻、尺寸不佔空間，又帶有一點「懂你的小貼心」：送給常抱怨耳洞發炎的朋友，順便幫她開啟冬天的養耳計畫，千元內就能搞定一份實用又有話題的禮物。

Oolab 哈利波特、三麗鷗吸管杯：魔法迷、可愛控都會尖叫的質感實用派

想送「每天都用得到」、拆禮物又有儀式感的選項，可以直接鎖定 Oolab 良杯製所的吸管杯。品牌主打「成就生活中的美好嚮往」，杯款本身就是社群上很紅的環保美杯，今年聖誕更推出兩大話題系列，價格都落在千元以內，很適合當交換禮物主角。

第一款是「哈利波特系列不鏽鋼陶瓷易潔層吸管杯 850ml」，售價 NT$959。杯身以魔法世界為靈感，推出 Mandrake（魔蘋果款）與 Lumos（路摸思款）兩種設計，運用半透明金屬漆與 3D 立體印刷堆疊出魔法感，很適合送給哈利波特迷或是喜歡奇幻故事的朋友。搭配同系列的護法黑款可翻摺提袋（NT$359），可以自由加購組合，但單獨買杯子就已經是一份誠意十足的禮物。

第二款則是三麗鷗迷看了很難抗拒的「小緞帶系列陶瓷易潔層吸管杯 710ml」，售價 NT$929。這次推出 Hello Kitty 與 Pompompurin（布丁狗）限定款，杯身延續品牌的溫柔調性，把蝴蝶結變成視覺重點，角色本身也戴上緞帶，可愛度爆表。無論送給可愛掛的同事、女友，甚至是自己，都非常適合當作「今年一定要留下一個」的聖誕禮物。所有 Oolab 吸管杯皆採用 304 不鏽鋼雙層真空設計，搭配陶瓷易潔層內膽，不易留味、好清洗，保溫保冰最長可達 12 小時，兼具質感與實用度。再加上聖誕檔期下單還會附「暖心小卡」，可以手寫祝福，整體拆禮物體驗直接加分。

LUSH 雪天使系列：棉花糖香氣的泡澡、香氛小禮，適合喜歡儀式感的她

如果對象是喜歡泡澡、愛香氛、崇尚生活儀式感的朋友，LUSH 的雪天使系列就是非常安全的聖誕選項。今年為慶祝雪天使登場 20 週年，LUSH 一口氣推出 34 款聖誕限定產品，當中有幾樣剛好落在千元以內，拿來當交換禮物非常剛好。

「雪天使吹泡泡棒」售價 NTD 500，是一支可以「在水裡揮動或吹氣」就能變出泡泡浴的魔法棒，帶著甜甜棉花糖香氣，泡澡時整個浴室就會變成夢幻糖霜世界。對於平常工作壓力大、很需要放鬆儀式的上班族來說，這是一種拆開就知道你很用心的禮物。

「雪天使香氛蠟燭」售價 NTD 700 / 200g，則是把經典雪天使香氣直接搬進房間。點燃之後，有種走進棉花糖城堡迎接節日盛宴的感覺，很適合冬天在家追劇、寫字、讀書的時刻。一支蠟燭搭配手寫卡片，就能完成一份充滿心意又不會踩雷的聖誕禮物組合。

奇脆蛋、膠囊鐵盒、小汽車鐵盒：打開瞬間會尖叫的零食系聖誕禮物

聖誕交換禮物如果想走「一拆就大笑」的路線，零食鐵盒絕對是高人氣選項。今年以可愛 IP 搭配零食的系列非常強，其中這幾款價格都在 1000 元以內，完全符合「好買、好拆、好吃」三大條件。

「奇脆蛋」主攻 300～500 元預算，圓滾滾的蛋形鐵盒上印有迪士尼、酷洛米、蠟筆小新等人氣角色，視覺上就像一顆會融化人的禮物蛋。每顆蛋裡都藏著人氣點心「雞蛋脆燒」，打開的瞬間既像拆扭蛋又像拆驚喜包。奇脆蛋單顆售價 150 元，1 盒 6 入特價 699 元，適合買一盒自己備貨，再分散當幾場不同聚會的交換禮物；開幕檔期還會有「買 5 送 1 金蛋」活動，抽到神秘小禮那刻絕對會尖叫。

「膠囊鐵盒」則是走酷萌潮流路線，品牌 TINPOP 把膠囊造型玩到極致，外觀結合各種角色配色，很符合年輕人審美。每盒內含「藜麥煉乳麻花捲」，味道偏甜香酥脆，適合辦公室下午茶。膠囊型鐵盒售價 400 元，適合帶去公司或同學聚會當交換禮物，抽到的人不會覺得負擔太大，吃完鐵盒還能留下來當收納盒。

Bären Treff 德國派對熊「Pick & Go」：軟糖控會瘋掉的客製派對杯

最後一個是專門送給「甜食愛好者」的選項。來自德國的果汁軟糖品牌 Bären Treff 德國派對熊，已經在台北誠品生活南西 B1 開出首間實體門市，整個櫃位以果汁軟糖色調搭配紅色小熊裝飾，看起來就像被糖果包圍的派對現場，非常有聖誕氛圍。

門市推出的專櫃限定活動「Pick & Go 德國派對熊・夾夾購」，是一個超適合交換禮物的概念。消費者可以用 250 元起／杯的價格，從多達 35 種口味與造型的軟糖中自由挑選，包含酸爆薯條造型軟糖、果感拼盤果肉軟糖、莓果口味軟糖、熱情芒果果肉軟糖、心愛酸蜜桃風味軟糖等人氣商品，自己夾出一杯專屬軟糖派對杯。

這種「客製化軟糖杯」很適合送給喜歡拍照打卡、熱愛甜食的朋友。你可以依照對方的風格挑選顏色與口味，搭配一張小卡，就能完成一份價格可愛、又很有個人風格的聖誕禮物。重點是整杯視覺效果很好，抽到的人一拿到手就會忍不住想拍照。