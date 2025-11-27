2026國旅補助上路！平日住越久補越多、壽星抽住宿金、遊樂園免費玩　5 大優惠一次看懂

2026 年即將迎來新一波旅遊振興方案。面對國旅價格偏高、國人出國意願旺盛、觀光逆差持續擴大等問題，交通部觀光署提出總規模 20 億元的五大補助措施，希望重新點燃大家在台灣旅遊的意願。編輯整理了2026年國旅補助的資訊，一次看懂5大國旅優惠。

從平日住宿補貼、生日住宿金到 Taiwan PASS 平日優惠，交通部希望 2026 年的國旅補助能同時照顧到個人旅客與企業團體，帶動國內旅遊整體回溫。為了增加國際能見度，交通部長陳世凱也透露，將洽談至少兩到三組國際大咖來台開大型演唱會，並可能保留部分票券給旅行社，用於吸引海外旅客組團來台。以近期韓星 GD 來台開唱的效應為例，演唱會確實能帶動住宿、交通與觀光消費，因此政府希望透過大型活動強化觀光動能。

目前 2026 國旅補助的官方申請網站仍未上線，所有流程以觀光署正式公告為準，民眾需避免點擊不明連結，以免落入詐騙陷阱。根據統計，2025 年前九個月國人出國高達 1410 萬人次，而來台旅客僅 605 萬，觀光逆差已達 805 萬人次。國旅平日住房率不足、假日房價偏高的問題也因此更加明顯。2026 年的補助方案正是為了解決這些結構性困境，希望透過平日優惠與大型活動，讓旅客重新願意在台灣旅行。

預計明年三月上路！2026國旅補助5大優惠一次看

2026國旅補助優惠1. 平日住宿補助最高可領 2,000 元，連住第二晚補更多 平日住宿補助最高可領 2,000 元，連住第二晚補更多

這次補助最受關注的，就是專門鎖定平日住房率不足的「平日住宿補助」。只要在週日至週四、非連續假期入住旅宿，第 1 晚可補助 800 元，第 2 晚可補助 1,200 元。每人最多可申請兩晚，也就是最高能拿到 2,000 元補貼，目的是改善國旅「假日爆滿、平日空城」的現象，並降低旅客在台灣旅遊時的住宿負擔。

2026國旅補助優惠2. 壽星每月抽住宿金，1,000 名幸運兒可獲 1,200 元 壽星每月抽住宿金，1,000 名幸運兒可獲 1,200 元

2026 年開始，每個月份都會抽出 1,000 名當月壽星，每人可獲得 1,200 元的住宿金。這筆補助沒有指定旅宿，也不限定地區，只要抽中就可以在住宿時折抵費用。如果壽星再搭配平日住宿補助一起使用，確實能把整趟旅程的住宿費壓到相當低的金額。

2026國旅補助優惠3. 憑平日住宿發票，全台 26 家遊樂園隔天免費入園 憑平日住宿發票，全台 26 家遊樂園隔天免費入園

針對家庭旅遊與年輕族群，交通部推出「遊樂園留宿方案」。只要在平日入住旅宿一晚，不論是當天或隔天，都能憑住宿發票免費進入全台 26 家合作的觀光主題遊樂園。這項優惠不限住宿類型，只要是合法旅宿的平日住宿發票都可以使用，等於把兩天一夜的行程變成「住宿＋免費樂園」的高 CP 組合。

2026國旅補助優惠4. Taiwan PASS 平日限定優惠，可享 4 折票券或 1,500 元住宿金 Taiwan PASS 平日限定優惠，可享 4 折票券或 1,500 元住宿金

政府同步將 Taiwan PASS 納入補助範圍，讓平日出遊的人多一種選擇。凡在平日購買 Taiwan PASS，旅客可以在兩種方案中擇一：第一種是將交通或景點票券直接打 4 折；第二種是每房每晚加贈 1,500 元住宿抵用金。兩種方案皆有限量 2 萬套，適合不同旅遊習慣的旅客自由挑選。

2026國旅補助優惠5. 企業員工旅遊補助 企業員工旅遊補助

為了帶動團體旅遊市場，交通部也推出企業旅遊補助。只要是 30 人以上的企業，規劃至少兩天一夜、例假日不可超過一天的行程，就能申請每團 2 萬元補助。若行程由旅行社帶團，旅行社每帶一團也能獲得 1 萬元的行銷獎勵金，每家最多可申請 10 團。這項補助希望能讓企業更願意安排員工旅遊，並同步帶動旅宿、交通與餐飲消費。