2025送女生的聖誕禮物！聖誕甜點、聖誕禮盒推薦：LADY M、哈根達斯、open it(持續更新...)

充滿溫馨過節氣息的聖誕節又要到了，街頭櫥窗、咖啡廳到百貨超市，都悄悄換上燈串與紅綠裝飾，氣氛直接拉滿。每年這個時候，最讓女生期待的，往往不是多昂貴的禮物，而是一盒拆開就有驚喜、拍照超好看的聖誕甜點禮盒——既能當告白小心意，也很適合送閨蜜、同事或家人。這篇就幫你整理 2025 聖誕「送女生不踩雷」的甜點與禮盒推薦，想營造儀式感、又怕選錯禮物的人，可以一邊筆記一邊加進購物車。

法歐米麵包工坊「19號水果麵包Panettone」

聖誕節將近，除了準備聖誕大餐外，別忘了這款應景的聖誕甜點—「Panettone」。全台唯一奶油夢工廠品牌「19號發酵奶油」，今年首度啟動「隱市麵包職人聯名企劃」，與2012年代表台灣參與世界盃麵包大賽拿下團體組季軍的麵包職人林坤緯，聯名開發全台首顆以100%國產乳源發酵奶油製作的「19號水果麵包Panettone」，讓台灣乳製品與義大利麵包工藝溫暖交會，節慶麵包也飄散濃濃台灣味。

精裝版「19號水果麵包Panettone」以義大利進口麵粉、義大利進口糖漬橘皮丁和檸檬丁、青提子、葡萄乾，以及大量的雞蛋和奶油等製成，僅依賴百分百的義大利天然酵母種發酵，以超過96小時的耐心與用心，醞養出層層遞進、渾厚多變的蛋香奶油味，以及讓人回味無窮的柔潤果乾酸香，而複雜的發酵酸在尾韻打底，複雜的前中後味宛若精品香水的頂級風韻。

「19號水果麵包Panettone」限量500顆上市，原價1600元/800克，早鳥價1360元/800克，或於「法歐米麵包工坊」實體購買。

open it. × Kurt Wu「Sugar Formula 甜蜜公式」

如果你想送的是「有設計感、又帶點幽默感」的女孩，open it. 和插畫藝術家 Kurt Wu 聯名的「Sugar Formula 甜蜜公式」聖誕禮盒，完全是直球告白級的存在。

瑪德蓮專門品牌 open it. 一向擅長把經典法式甜點玩出新味道，今年首度攜手以「厭世愛心」走紅的插畫家 Kurt Wu，把「有點快樂、也有點可惡」的心情畫進甜點裡。整體以「實驗室」為視覺靈感，每個人手上的禮盒，都是在試著找出屬於自己的幸福公式——Sugar Formula。

甜點本體也很有誠意，這次一口氣推出三款聖誕限定：

1 紅絲絨瑪德蓮：結合巧克力甘納許與奶油乳酪，口感鬆軟細緻，是外型、香氣與口味都很到位的經典組合。

2 草莓雲朵夾心：愛心造型餅乾外層酥脆、內餡柔滑，吃得到草莓果粒的香甜，很適合草莓控或喜歡粉色系的女生。

3 黑巧雲朵夾心：以嘉麗寶 70% 巧克力、法芙娜可可粉與比利時牛奶巧克力堆疊出大人系苦甜，送巧克力愛好者完全不會錯。

聯名禮盒內還附上 Kurt Wu 設計的愛心點心盤，簡約線條卻超級有辨識度，平常擺在桌上放餅乾、飾品都很療癒，收禮的人幾乎一定會先拍照發限動。

預購與活動亮點也很值得筆記：

組合套票預購（NT$1,030／組，限量 60 組）：

內含聖誕聯名禮盒 1 盒＋ Kurt Wu 12 月 20 日在 BONNY&READ 台中勤美門市的一日店長活動資格。還有機會在禮盒裡抽到隨機簽名拍立得，前 500 位下單再送聯名冰箱貼，活動現場則備有品牌小禮、聖誕點心、聖誕飲品與當日禮盒抵用券，是「想吃甜點又想見藝術家本人」的最有感組合。

聯名禮盒預購（NT$980／盒，95 折，原價 NT$1,030）：

單純想收藏甜點禮盒的人，可以直接選這個方案。除了有早鳥 95 折，前 3 日下單不限金額免運，前 500 名還能拿到聯名冰箱貼，是最適合當交換禮物、也不會壓力太大的價位帶。

獨立票券預購（NT$150／張，限額 40 名）：

專為想和 Kurt Wu 近距離互動的鐵粉設計，票券包含品牌小禮、聖誕點心、聖誕飲品與當日禮盒 100 元抵用券，很適合先準備好禮盒，再帶對方一起去逛逛一日店長活動，讓聖誕約會更有記憶點。

LADY M 2025 聖誕可麗捲餅禮盒

如果你想送的是「看起來要體面、吃起來又不會太負擔」的禮物，LADY M 今年推出的 2025 聖誕可麗捲餅禮盒，是非常安全又有質感的一款。

禮盒內共有 12 入迷你可麗捲餅，分成 4 種經典口味：香草、榛果巧克力、伯爵茶與抹茶，每種各 3 入。細長脆口的可麗捲餅一口咬下，外層酥香、內餡滑順，適合邊追劇邊吃，也適合配咖啡、紅茶慢慢享受。

外盒設計走 LADY M 一貫的精品路線，以深藍搭配香檳金，低調卻不單調。盒身預留可書寫祝福的區域，加上附贈專屬提袋，拿在手上就有一種「禮物很用心準備」的氛圍。

實際送禮前，時間也要算好：

預購時間：11 月 17 日 10:00 至 12 月 1 日 23:59，每日預購數量有限，售完就會提前結束。

取貨時間：12 月 10 日至 12 月 19 日，可選擇下單時指定的門市領取。

取貨門市：包含台北旗艦店、台北晶華店、遠百信義店、遠百板橋店，以及台中誠品 480 店、台中 LaLaport 店。

售價：NT$1,200／盒，內含 12 入可麗捲餅與專屬提袋。

GODIVA Yule Log 巧克力系列與聖誕禮盒

GODIVA 今年的聖誕巧克力系列，是在為 2026 品牌百年提前暖身。以歐洲經典「聖誕樹幹蛋糕」為靈感，推出 Yule Log 巧克力系列，用一顆顆小巧的巧克力，把節日故事濃縮在口中。

Yule Log 巧克力從細緻的外層到內餡甘納許，都延續了樹幹蛋糕的精神：外層如年輪般的紋理，內裡則是馥郁柔滑、層次豐富的巧克力內餡。每盒匯聚五款限定風味，各自演繹不同的節日情境，對巧克力控來說是很有收藏價值的一組。

今年的聖誕禮盒包裝也全面換上藍金色系：

1 藍金聖誕禮盒：以麋鹿與節日城市剪影做主視覺，帶點復古又帶點夢幻，很適合當作送家人、另一半或客戶的正式禮物。

2 多款造型禮盒：包括聖誕樹、小熊、薑餅人、鈴鐺等造型，甜點本身是精巧巧克力，外盒也能直接當作裝飾，放在書桌、客廳都很有節日儀式感。

如果你面對的是「很成熟、但又還是希望在聖誕節有點驚喜」的對象，GODIVA 是一個不太會出錯的選項——不只好吃，也是很有代表性的精品巧克力禮物。

Venchi 2025 聖誕限量系列

來自義大利的 Venchi，今年聖誕請到法國藝術家 Alice Bureau 操刀包裝設計，整個系列彷彿把聖誕節搬進童話世界。簡約線條搭配鮮明色彩，讓每一款鐵盒、禮盒都像一本會發亮的故事書。

口味與組合上也非常多元，可以依照預算與收禮對象挑選：

聖誕克米諾及巧克力角組合：集結 12 粒絲滑克米諾與 12 粒香濃巧克力角，口感綿密、層次豐富，很適合全家共享或辦公室一起分食。聖誕魚子方及原顆榛果巧克力組合：將 8 粒原粒榛果巧克力與 9 粒魚子方巧克力放在同一盒裡，香脆榛果與細緻內餡交錯，是堅果控會很愛的組合。迷你方形薄片組合：16 片 75%、80%、90% 黑巧克力薄片堆疊出不同濃度的可可香氣，很適合喜歡大人系苦甜、平常就會喝黑咖啡的人。魚子方巧克力組合／克米諾巧克力組合：一個主打魚子方的多風味組合，一個則是經典克米諾，兩款都走「小體積、高滿足感」路線，很適合當小驚喜或聖誕交換禮物。

聖誕樹造型、星星鐵盒、木馬與鐵書型禮盒：這幾款造型禮盒不但裝著精緻巧克力，本身也有收藏價值。星星鐵盒可以掛在聖誕樹上，木馬造型與鐵書設計則讓整份禮物更加童趣夢幻。

Velvet Patisserie 法絨「聖誕潛行：小薑送禮計畫」

如果你想送的對象，特別在意「手作感」與「品牌故事」，法絨 Velvet Patisserie 的聖誕禮盒會讓她一拆就上癮。

以「聖誕潛行：小薑送禮計畫」為主題，法絨把聖誕薑餅人設定為潛行小特務，悄悄把禮物送進每個人手裡。包裝設計以「追蹤器螢幕」為發想，搭配松石綠與蜜桃紅撞色，跳脫傳統紅綠聖誕配色，看起來既可愛又摩登。

禮盒本身是 8 入組合，把節慶限定與招牌熱賣一次收進來：

兩款聖誕限定奶油餅乾：

「濃抹小樹奶油餅」用日本小山園抹茶粉搭配法國發酵奶油，茶香濃郁又不苦澀，如同冬夜裡的一棵小綠樹。

「莓好小薑奶油餅」則結合法國草莓粉與薑餅人造型，一口咬下是莓果酸甜與聖誕香氣，是外型與口味都非常應景的甜點。

六款人氣常態甜點：

有紫薯熔岩奶皇旅人蛋糕、茶梅焙茶旅人蛋糕、玫瑰焦糖蘋果旅人蛋糕、法式堅果塔、伯爵茶鑽石餅乾與起司紅椒杏仁餅乾，從甜到鹹、從果香到茶香一次滿足，很適合喜歡慢慢品嚐、分好幾天吃完的女生。

價格與內容也很友善：

法絨【聖誕潛行：小薑送禮計畫】聖誕禮盒 8 入，早鳥預購價 NT$599（售價 NT$630），內容物就是上述 8 款甜點各 1。對比內容與手作成本，算是 CP 值相當高的一款。

法絨還把「送禮」做成一場互動任務：

加入官方 LINE 就能參加「聖誕抽抽樂」，每日可抽一次，有機會抽中與「MEE」、「Hanabi Candle」、「Hikaru Candle」、「織布織到」等品牌合作的香氛蠟燭、編織小物等限量禮品，總價值上看新台幣 15,000 元。

凡購買聖誕禮盒即可獲得一封「密碼信」，12 月 25 日法絨會在官方 Instagram 公布正確密碼，猜中者就有機會把 Apple AirTag 帶回家，讓甜點禮物變成真正的聖誕「任務」。

Krispy Kreme 聖誕限定款

Krispy Kreme 應景推出兩款耶誕限定甜甜圈，『魔法小馴鹿』在甜甜圈裹上香濃焦糖巧克力，搭配手繪巧克力鹿角和紅紅圓鼻子；『淘氣薑餅人』則在特殊造型甜甜圈上淋滿經典糖霜，以巧克力點綴俏皮表情與造型。

迎接新品登場，Krispy Kreme 全台門市同步推出「上市首三天 LINE 好友買一送一」、「耶誕節禮盒優惠」、「飲品套餐折扣」等活動，11/28 起還有第二波耶誕新品，大家敬請期待。

Häagen-Dazs聖誕限定

如果你要找的是「拆開會立刻尖叫」的聖誕甜點，Häagen-Dazs 今年把聖誕氛圍做得超級滿。以粉嫩草莓與清新夏威夷果仁為主題打造的小型聖誕樹蛋糕，不只造型吸睛，擺在聖誕餐桌上根本就是主角。

今年哈根達斯把聖誕節做成一整座甜點小樂園，推出的「點點星願 Sparkling Wish」冰淇淋蛋糕絕對是視覺系甜點的天花板。以節慶必備的紅白色調為主視覺，再用迷你聖誕樹、可愛薑餅人、金色糖珠雪花堆出滿滿儀式感，連蛋糕側面都做成「白色融雪淋落」效果，完全就是送禮會直接拍照發限動的聖誕款。