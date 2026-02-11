2026-02-11 17:55 女子漾／編輯周意軒
情人節限定浪漫清單！全台10間必訪約會餐廳，氣氛滿分秒變告白聖地
情人節快到了，想好帶另一半去哪裡浪漫約會了嗎？不管是北部的奢華景觀餐廳、台中的文青老屋，還是高雄的懷舊風格素食餐廳，我們精選全台10間必訪的情侶餐廳，從氣氛到餐點都超完美，讓你們的約會充滿儀式感！
文章目錄
🌟 台北·微兜：女孩最愛的打卡餐廳
🌟 台北·微兜：女孩最愛的打卡餐廳
當情人節不只是一頓晚餐，而是一場精心安排的浪漫儀式，選對餐廳就成功一半。位於台北永康商圈的微兜 petit doux，從品牌名字開始就自帶溫柔濾鏡。店名源自法文 Petit Doux，意指「微小的甜蜜」，不張揚、不浮誇，而是那種讓人吃完還會回味的細緻幸福。
過去粉嫩、華麗、強烈打卡感的裝潢風格，如今轉為更成熟內斂的設計語彙。開放通透的格局、柔和燈光與更寬敞舒適的座位安排，讓整體空間彷彿跟著顧客一起成長，從少女的甜，到女人的優雅。比起浮誇求關注的約會場景，微兜更適合那種想慢慢聊天、好好吃飯、靜靜感受彼此存在的溫柔時刻。
招牌必點：鐵觀音珍奶瓦帕鬆餅，來到微兜，幾乎沒有人會錯過這道經典，鐵觀音珍奶瓦帕鬆餅嚴選鐵觀音茶葉熬煮成濃郁奶茶醬，淋在蓬鬆柔軟的瓦帕鬆餅上，再搭配Q彈珍珠。茶香馥郁卻不膩口，甜而不黏，完美結合台式珍奶靈魂與法式甜點質感。情人節如果想共享一份甜點，這道就是最佳選擇。分食的瞬間，本身就是一種親密。
嫩煎牛排野米輕盈碗：高蛋白約會新選擇，如果約會對象是健身控，或你自己就是注重飲食比例的理性派，那這碗會讓你很安心。牛排嫩煎至七分熟，搭配加拿大冰湖野米、紅藜麥、綜合菇與水果玉米，打造高蛋白、高營養的健康輕盈餐。視覺乾淨俐落，吃起來飽足卻不沉重。
果昔系飲品：奇異紅果昔以火龍果與奇異果新鮮現打，保留完整果肉纖維，酸甜清爽又有飽足感。美顏花蘋果昔則融合新鮮水果與石蓮花瓣，主打養顏美容，清新爽口。
📍地址：臺北市大安區信義路二段198巷7之3號
📞電話：02-2395-1336
🌟 台北·香色：隱身巷弄的神秘浪漫
🌟 台北·香色：隱身巷弄的神秘浪漫
坐落在巷弄間的「香色」沒有招牌，需要按電鈴才能進入，讓人有種造訪朋友家的親密感。庭院鋪滿碎石搭配綠植，白天充滿自然氣息，夜晚則在燭光與暖色燈光中變得浪漫滿分。內部古物與木質家具的搭配，溫馨又雅致，是一處適合燭光晚餐的約會首選。
📍地址：台北市中正區湖口街1-2號1樓
⏰營業時間：週二～日 17:30～22:00；週五、六延長至22:30
📞電話：02-2358-1819
---
🌟 台北·逸壽司 無菜單料理
🌟 台北·逸壽司 無菜單料理
台北城市的喧囂中，竟藏著一處彷彿置身森林的靜謐角落——「逸壽司」是一間宛如秘境般的日式料理餐廳，不僅有精緻的無菜單料理，也提供單點選擇。坐在板前座位可近距離欣賞師傅細膩的刀工與料理過程，猶如一場味覺與視覺的雙重饗宴。除了板前與一般座位區，店內也設有隱密性高的包廂空間，滿足不同客人的用餐需求。
近期最受矚目的，是這裡推出的「日本活松葉蟹全蟹套餐」。將整隻活松葉蟹徹底發揮到極致，端出一道道華麗講究的「活蟹十吃」饗宴！每道料理都誠意滿滿，蟹肉給得大方不手軟，從冷盤到熱食層層堆疊鮮味，讓人一吃就愛上，蟹控絕對會淪陷其中。
其中一道玉子燒特別加入魚漿製作，吃起來綿密細緻，竟有如蜂蜜蛋糕般的柔軟口感，鹹中帶甜令人驚喜。還有一道令人難忘的創意甜點——蟹膏冰淇淋。以店家自製蟹膏為基底，打造出鹹甜交融的特殊風味，再佐上清爽的檸檬晶凍，口感層次豐富，是一款會在腦海留下深刻記憶點的收尾甜品。
生魚片球冰：生蟹足 × 時令魚
《逸壽司》在擺盤上巧思滿滿，把這道球冰打造成如藝術品般的精緻小宇宙。主角是新鮮生蟹足與白甘生魚片，搭配海葡萄與烏魚子，油脂豐厚、鮮味層層堆疊，每口都是風味的交響曲。
套餐壽司：四貫限定
套餐還附上四貫壽司——其中蟹肉壽司與日本海膽為固定款，另兩貫則根據時令魚種搭配。新鮮、澎湃、極具誠意，為整套蟹宴畫下鮮味十足的句點。
📍地址：台北市大安區延吉街160巷2號
⏰營業時間：12:00-14:30、17:30-21:30 ＊週一公休
📞電話：02-2711-9922
🌟 台北·Smith & Wollensky：頂樓景觀牛排館
🌟 台北·Smith & Wollensky：頂樓景觀牛排館
來自紐約的「Smith & Wollensky」位於微風南山47樓，擁有台北頂級的夜景視野。大面積落地窗讓你在享受招牌厚切牛排的同時，俯瞰台北101的璀璨燈海。推薦點一塊牛排和巧克力蛋糕，與戀人共享奢華美味。
📍地址：台北市信義區松智路17號微風南山47樓
⏰營業時間：週一～日 11:30～22:00；週五、六延長至23:00
📞電話：02-2345-5647
---
🌟 台北·The Flow：文青風餐酒館
🌟 台北·The Flow：文青風餐酒館
中山區的The Flow主打小份精緻料理與創意雞尾酒，空間設計流露摩登工業風。適合情侶一起分享美食，再點杯雞尾酒悠閒小酌，整體氛圍充滿輕鬆愜意感。
📍地址：台北市中山區中山北路一段49號
⏰營業時間：18:00～23:30（週一二公休）
---
🌟 台中·青子 Aoko：日式老屋的溫暖饗宴
🌟 台中·青子 Aoko：日式老屋的溫暖饗宴
以木質老屋結合藤編與雕花元素，「青子 Aoko」有濃厚的日式侘寂美學。靠近烏日高鐵站、烏日火車站附近，以老宅改建而成，餐點主打和洋結合的季節性料理，展現台中在地特色。餐廳的慢食氛圍，適合享受悠閒的約會時光。草莓季還有新鮮草莓主廚替大家準備幾種精心設計的草莓點心，青子最好吃的紅豆餡跟草莓一起夾進了日式米餅。
📍地址：台中市南屯區南光路83號
⏰營業時間：12:00～20:00（週二公休）
內用低消一杯飲品
---
🌟 台南·圓頂西餐廳 La Cupola：歷史與復古結合的絕美餐廳
🌟 台南·圓頂西餐廳 La Cupola：歷史與復古結合的絕美餐廳
「天下南隅」的圓頂西餐廳結合台歐風格，空間設計以歌劇院般的優雅重現80年代的時尚風華。自然光透進大窗戶，增添浪漫情調，是適合品味精緻西餐與甜點的約會好地方。
📍地址：台南市北區成功路202號R樓
⏰營業時間：06:30–10:00, 11:30–14:30, 17:30–21:00
---
🌟 高雄·小明星餐館：純素料理的復古浪漫
🌟 高雄·小明星餐館：純素料理的復古浪漫
隱身在駁二藝術園區旁的小明星餐館，用老宅打造出溫暖的懷舊氛圍。餐點主打純素創意料理，從燉飯到甜點皆用心製作，曾獲《綠．蔬食評鑑指南》一星殊榮，適合素食愛好者和注重健康的情侶。
📍地址：高雄市鹽埕區莒光街65巷4號
⏰營業時間：11:00–14:00, 17:00–20:00（週二、三公休）
---
🌟 花蓮·小和山谷：復古約會風百年老屋小餐館
花蓮壽豐的「小和山谷 Peaceful Valley」是小和系列餐飲的第二個品牌，經過四月的整修與全新裝潢，以嶄新的面貌溫暖回歸。全新的菜單既保留了原本備受喜愛的經典餐點，又新增了早午餐、舒芙蕾鬆餅、奶昔、咖啡甜點等豐富選擇，滿足不同食客的味蕾需求。餐廳由民國初年的日式老宅改建而成，完整保留了傳統木屋的古典架構與獨特韻味。復古典雅的用餐環境結合高顏值、精緻美味的餐點，使「小和山谷」成為人氣聚集地，每每用餐時段都座無虛席。
📍地址：台北市中山區民權東路二段41號
⏰營業時間：10:00–17:00（週二、三、四公休）
🌟北中南·默爾義大利餐廳
🌟北中南·默爾義大利餐廳
MORE 默爾義大利餐廳本月推出全新「亞洲風味義式料理」系列，結合中式經典元素如麻辣鍋、紹興酒等風味，巧妙融入義大利料理中，端出多道讓人耳目一新的創意佳餚。包含「紹興奶油豬」、「檸檬酸豆雞翅」、「麻藥奶油松阪豬麻花捲麵」、「炙烤牛胸腹秋葵披薩」，以及「秘製鮑魚番茄奶醬大水管麵」等菜色，不僅充滿話題性，更展現出中西風味的完美融合。
其中義大利菜的經典代表——披薩，也有全新變奏。「雙蟹佐毛豆泥披薩」將松葉蟹肉與蟹管肉豪邁鋪滿，海味層次豐富；而「炙烤牛胸腹秋葵披薩」則嚴選油花分布均勻的牛胸腹肉，搭配秋葵、櫻桃蘿蔔等時蔬，口感鮮明，餡料誠意十足，呈現出更多元的披薩風貌。
飯後甜點同樣令人期待，推薦必吃的有「米蘭布丁」、「烤布蕾」、「雙饗蜜瓜奶酪」、「威尼托式提拉米蘇」與「綠野仙蹤」等。其中，米蘭布丁口感厚實綿密，蛋香濃郁，搭配微苦焦糖醬讓甜點更有層次；「威尼托式提拉米蘇」則是經典不敗，滑順的馬斯卡彭結合濃郁咖啡香，一入口即化，是收尾時最完美的一道驚喜。
---
不論你們喜歡自然風、復古風還是奢華風，這7間餐廳都能帶來難忘的約會回憶！趕快預約座位，準備和另一半共度一個超浪漫的情人節吧！
｢女子漾｣愛自己的每個樣子！【女子漾】最棒的美食旅遊、美妝穿搭、娛樂話題、運動健康、情慾愛情分享，都在女子漾！
快點來加入成為創作者！https://woman.udn.com
YT：女子漾https://www.youtube.com/@udngpower
Fb：https://www.facebook.com/udnGpower
IG：https://www.instagram.com/udnGpower