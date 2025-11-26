2025-11-26 17:59 女子漾／編輯王廷羽
李沐陷史上最難抉擇！新片《那張照片裡的我們》5 大看點：台韓三角戀炸裂，振永一見鍾情、宋柏緯深情守護
2025 年最受矚目的台韓愛情電影《那張照片裡的我們》在金馬影展一上映就強勢衝上觀眾票選排行榜第 2 名，兩場放映秒殺完售。這部青春三角戀作品，由金牌監製湯昇榮首度執導、與新銳導演鄭乃方共同掌舵，再集結韓國人氣男星振永、金鐘獎影后李沐與宋柏緯，成功在年末影壇掀起炙熱討論。編輯整理了《那張照片裡的我們》5 大看點，一起看下去吧。
《那張照片裡的我們》故事以 1977 年中壢事件為背景，照相館攝影師賢英（李沐 飾）的人生在動盪時代中迅速變化，她原本身邊就有個陪伴多年的青梅竹馬弘國（宋柏緯 飾），然而某天，一位來自韓國的跆拳道教練金浩熙（振永 飾）突然闖入她的世界，改寫了她的情感軌跡。
《那張照片裡的我們》看點 1：振永一見鍾情的「信仰系深情」撐起全片張力
振永飾演的金浩熙，是一位獨自來到台灣、在異鄉努力尋找落點的跆拳道教練。原本只想在陌生環境中安穩生活的他，卻在遇見賢英的瞬間被捲入一場意想不到的情感風暴。那不是輕易說出口的喜歡，而更像是帶著敬重、吸引與依靠感交織的命運心動。振永形容金教練對賢英的情感是一場「幸運的遇見」，像是一束突然亮起的光，把一個人在異鄉的孤單照亮得柔軟些。而在賢英眼中，金教練則像一種信念般的存在，那種即使不在身邊，也因為在她最需要力量時曾陪在那裡，而無法輕易被忘記的情感。
《那張照片裡的我們》看點 2：宋柏緯再演最強暖男！從 17 歲喜歡到 20 歲仍默默守候
宋柏緯飾演的弘國與金教練形成鮮明對比。他從少年一路陪賢英長大，親眼見她哭、看她笑，更懂她那些還沒說出口的情緒。宋柏緯延續了他最擅長的深情氣質，把弘國演成一位會默默站在心愛之人身後、無聲守護的青年。他笑稱自己「從 17 歲追到 20 歲還是要成全她」，語氣帶著玩笑，卻也藏著角色深層的無奈與成熟。片中一場比腕力的戲，兩人用沉默與對視交出最真實的情感，那種想贏、卻更想放手讓對方去追尋幸福的矛盾，被宋柏緯詮釋得既痛又溫暖。他形容那段情緒就像下載進度到了 99% 終於完成的瞬間，拍起來痛快，演起來更是藏著心碎。
《那張照片裡的我們》看點 3：李沐最難演的情感難題：「我真的可以同時愛兩個人嗎？」
站在金浩熙、金教練情感中心的，是李沐飾演的賢英，她必須在熟悉的陪伴與突如其來的心動之間找到出口。李沐坦言，拍攝過程中她一度不斷自問：「一個人真的可以同時愛兩個人嗎？」這個問題既是賢英的，也是許多觀眾在青春裡曾經面對過的。她在片中以極細膩的眼神與身體反應，呈現賢英在情感拉扯中的迷惘、矛盾與勇氣。這段角色旅程並非簡單的選擇題，而是關於她如何理解自己、如何理解愛，以及如何在混亂的年代裡抓住最真實的情感。
《那張照片裡的我們》看點 4：1977 年動盪時代的青春愛戀，歷史情境讓三角戀更揪心
這一切情感的衝撞，都發生在 1977 年動盪的台灣。中壢事件揭開了社會壓力下的緊繃，每個人的生活與命運都可能在一夕之間改變。正因如此，電影中的愛情顯得更加急促、更加深刻，甚至帶著一種「若不現在說出口，也許永遠沒有機會」的迫切。金獎團隊以細膩的美術、鏡頭語言重現 70 年代的台灣街景，從光影、服裝到街道氣味，都讓觀眾深深陷入那個年代的濃度之中。在這樣的歷史背景下，三位年輕人所面臨的情感選擇也有了更厚重的命題：面對不可控的命運，他們要如何守住心底最想珍惜的人？
《那張照片裡的我們》看點 5：馬影展秒殺＋觀眾票選第 2 名，口碑熱度提前爆發
《那張照片裡的我們》在金馬影展掀起狂潮，也正是因為那份真實的青春痛感。兩場放映火速完售，觀眾在映後紛紛表示「這部片痛得剛剛好」，有人說比韓劇更韓，也有人說比青春片更青春——不是因為角色完美，而是因為他們每一個人的掙扎都像極了我們曾經愛過的方式。《那張照片裡的我們》不只是三角戀，它是一次回到 20 歲的記憶之旅，是關於愛、關於失去、也關於成長的故事。
《那張照片裡的我們》於12月24日聖誕跨年檔全台上映。
