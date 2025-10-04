2025-10-04 18:05 張瑜老師上課了
新竹5A變基本盤「新天龍國」家長想的跟你不一樣！補教名師示警：「這原因」未來搶學校更不容易！
在新竹，升學有多逼死人？國中會考成績公布，新竹地區再度被稱為「5A產地」。根據心測中心統計，新竹地區14所學校的5A達成率平均超過12%，最高甚至達56.25%，905名考生拿到5A以上，占比高達兩成。網友驚呼「在新竹沒5A活不下來」，升學壓力可見一斑。就在家長焦慮聲四起時，補教名師張瑜發文直言，新竹尤其是竹北，正在上演一場「升學邏輯大轉變」。
「流川楓邏輯」掀竹北新風潮：離家近才是真強者
張瑜以〈竹北高中戰場：流川楓的邏輯，正悄悄上演〉為題指出，以往學生選校的標準是「只看分數、拚第一志願」，但如今在竹北，越來越多家長寧願孩子少花時間通勤，也不願硬擠進明星高中。他形容這股潮流就像《灌籃高手》的流川楓，「因為離家近」而選了名氣不大的湘北高中，背後邏輯是「我去哪裡都能是最強」。
這樣的心態，正成為竹北教育圈的新顯學。張瑜說：「不少家長直接告訴我，只想讓小孩能睡到七點再上學。」他直言，這不是偷懶，而是理性選擇，背後有三大現實原因。
「繁星效應」翻轉遊戲規則 鳳尾不再吃香
首先是「繁星推薦」制度改變了升學邏輯。以往家長奉行「寧為鳳尾不為雞首」，但如今「第二志願搶進前1%」反而更有實際效益。張瑜指出：「高一開始卡位繁星，不只拿資源，還能保送，CP值超高。」換句話說，家長不再盲目追求傳統名校，而是重視「在校表現名列前茅」的實質機會。
新竹升學焦慮蔓延 「5A」成日常問候語
今年新竹5A比例居全台之冠，甚至有網友開玩笑：「在別的縣市問幾個A，在新竹要問你5A幾個+？」。許多家長感嘆「小孩還在幼稚園就開始焦慮」，也有人指出「非頂端學生最可憐」。在這樣的氛圍下，「放棄第一志願、就近求穩」反而成為一種務實策略。
張瑜認為，竹北已經進入「新天龍國模式」：家庭條件普遍優渥，許多學生早早規劃出國讀書，甚至高二就轉學。既然未來目標是海外大學，「哪間高中就讀」變得沒那麼重要。
竹北升學邏輯正「由上而下瓦解」
教育界人士分析，竹北家長的觀念轉變，反映出台灣升學體制的分流現象。「過去是『考上建中北一女就贏』，現在是『上哪裡都能繁星、出國、申請頂大』。」隨著竹北、六家等高中崛起，加上交通便利與生活品質高，這些「就近學校」正逐漸形成新的升學聚落。
張瑜預言：「未來竹北的高中，只要離家近，分數只會越來越高。」他提醒家長，想要就近就讀，恐怕也得更早準備、拚得更兇。
張瑜老師全文 《竹北高中戰場：流川楓的邏輯，正悄悄上演》
你以為選高中就是看分數？錯！在竹北，選高中的邏輯正在偷偷改變。
我在台中讀國三那年，書桌上天天貼著第一志願四個大字，想靠「阿Q精神」逼自己拚上夢想學校。最後，沒上。
但我有一個朋友，邏輯完全不同。他可以上我們考區第一志願，卻最後放棄。 理由只有一句： 「太遠了。」
是的，因為通勤單程超過一小時，他毅然決定就近讀一所普通公立高中。一所好幾年來都沒人考上頂大的學校。
我瞬間想到《灌籃高手》： 流川楓，你為什麼選湘北？」「因為離家近。」當年的流川楓，國中就是球場傳奇，各校搶破頭，結果他挑了一所籃球沒名氣但離家最近的學校。因為他相信——我去哪裡都能是最強。
我朋友，跟流川一樣帥，一樣有自信。
這種想法，放在以前很特別。但放在現在的竹北？越來越多人這麼幹。 不少家長直接告訴我：「我只想要一間能讓小孩睡到早上七點再起床的高中。」 為什麼？三大原因
1️⃣ 繁星計畫改變了遊戲規則：「寧為鳳尾不為雞首」漸漸退流行。反而是「第二、第三志願搶進 1%」更實際。 高一開始卡位繁星，不只拿資源，還能保送，CP值超高。
2️⃣ 考試不是唯一出路：這幾年太多第一志願的學生，後來一樣迷茫。反而是那些抓住興趣、找到方法的人，能把熱情當職涯，在快速變動的社會找到舞台。未來的大學都隨便了，還會在意哪一所高中嗎？
3️⃣ 出國早就寫在劇本裡：竹北，新天龍國。條件好的家庭一大堆。 許多人早早規劃好小孩出國，慢則研究所，快的話高二就直接轉學。 所以高中在哪裡？不重要。 -
這代表什麼？未來竹北的高中，只要「離家近」，分數只會越來越高。 竹北高中、六家高中，還有幾所正在籌備的新高中， 都會因為「近」＋「排名效應」而持續上升。 想要就近讀？ 不好意思，以後可能得更拚才行。