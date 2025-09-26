2025-09-26 10:30 國文老師｜謝蓁
連假結束就是段考！3 大時間管理秘訣，帶孩子兼顧玩樂與學習
教師節、中秋節、雙十節，一連串假期過後，緊接著就是國高中第一次段考。對許多家庭來說，這是一道「兩難選擇題」：到底該帶孩子出去玩，還是要留在家裡死守書桌？
如果選擇玩，擔心課業落後；選擇讀，又怕孩子心裡抱怨、親子關係緊繃。
事實上，這個問題沒有非黑即白的答案。
「人生不是只有考試，但也不能全然忽略學業。」
重點在於如何透過時間管理，讓孩子在「玩得盡興」與「讀得踏實」之間取得平衡。
Play hard 的同時，也能 study hard。
時間管理三大原則
1.先排必做，再排想做
先列出段考的必讀範圍，例如：國文的注釋要背熟，數學某章節要再拿出來練習計算。
在完成基本要求之後，再加入孩子期待的娛樂或放鬆活動。
→讀書不是整天、玩樂也不是整天，而是兩者並存。
2.短時間，高效率
長時間馬拉松式的讀書，效果往往適得其反。
建議採用番茄鐘「25 分鐘專注＋5 分鐘休息」的節奏，能讓孩子保持專注力。
另外，盡量固定讀書地點，減少外界干擾。
3.保留完整的休閒時段
每天安排 2–3 小時完全不碰課業的時間，用來運動、出遊、看電影或陪伴家人。
→大腦真正休息過後，效率往往比連續逼自己更高。
家長可以怎麼做？
1.邀請孩子參與規劃：讓孩子先寫下想做的事，再一起討論怎麼分配時間。這樣孩子會覺得被尊重，更願意執行。
2.用討論代替命令：避免說「先把書讀完才能玩」，而是「我們一起想辦法，怎麼樣才能讀到也玩到」。
3.進度檢視：每天晚上花 10 分鐘，確認是否完成當日計畫，並給孩子正向回饋。
活動以輕量為主：選擇半日遊或短途散心，不要回來累到無法複習。
連假不是單純的「要不要出去玩」，而是「如何分配時間」。
學業與工作固然重要，但家庭、休閒同樣是生活中不可或缺的部分。
只要安排得當，孩子就能避免「玩的時候惦記課業、讀書時又想著玩」的矛盾。
玩，就好好去玩；學，就專心去學。
這份平衡，才是段考之外更重要的學習——時間管理與自我調配的能力。
