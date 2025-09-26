比爸媽還狠！補教名師揭黑歷史：人生被三位老師「改歪」 網笑翻：太真實

2025-09-26 15:39 張瑜老師上課了
教師節、老師示意圖。
教師節、老師示意圖。

教師節將至，補教名師張瑜在臉書發文，直言自己的人生是被三位老師「改歪」的結果。張瑜自嘲，因為媽媽是國小老師，生活圈全是老師，「世界上只剩下兩種人：我，跟一堆老師。」沒想到這些老師不但沒走傳統正經路線，反而各個奇葩，人生直接被「教育三連擊」打歪，爆笑貼文一出立刻引起網友瘋傳。

媽媽型養肥、流氓型罵到下課、商人型最有誠信

張瑜回憶，國小時遇到「媽媽型老師」，收編他住進家裡，天天夜市牛排伺候，半年直接胖了20公斤。國中則遇到「流氓型老師」，上課菸不離手，還能因一句「蔣介石是不是偉人？」直接罵到下課，雖然滿嘴粗話，但理化成績卻教到全班爆強。高中則有「商人型老師」，白天教書、晚上開補習班，卻堅持班上學生不用再花錢補習，讓他打從心底敬佩。

網友笑翻狂留言：這比爸媽還狠！

張瑜感嘆，三位老師分別像媽媽、流氓、商人，各自留下難以抹滅的烙印，甚至比許多同學更長壽地活在他的腦海中。文章曝光後，不少網友紛紛留言：「真的太寫實了！」、「我也遇過罵政治罵到下課的老師」、「這比爸媽管教還狠啊」，引發一波教師節前的爆笑共鳴。

教師節、老師示意圖。
教師節、老師示意圖。

張瑜老師全文如下

比爸媽還狠！這三個老師把我人生改到歪掉 - 我小時候的生活，簡直是被老師包圍的地獄模式。 我媽是國小老師，她的同事是老師，她的同學還是老師。平日放學，假日出門，整個世界只有兩種人：我，跟一堆老師。 最讓我印象深刻的老師，國小就先來一個神奇開局，後來一路到國高中，又遇到幾個更ㄎㄧㄤ的。。

第一位：#媽媽型老師

那時候我妹病得很嚴重，我媽二十四小時蹲醫院，我爸在中國東莞打拚，沒空理我。結果我媽的同事直接把我收編，讓我住進她家。 你能想像嗎？小學生突然變成老師的「寄宿生」。 每天跟老師二十四小時面對面，週末還被帶去夜市吃牛排！

聽起來很爽對吧？真的爽，爽到半年胖了二十公斤，整個人快變牛排。最後我媽終於發現，再這樣下去我不是被玩樂毀掉，而是被吃毀掉，才把我「搶救」回家。從此以後，我看到夜市牛排，就想起那段半肥宅半幸福的日子。

第二位：#流氓型老師

這傢伙是我最喜歡的理化老師，但他根本不像老師。 整天抽菸，嘴巴臭到能把蒼蠅薰死。上課五十分鐘，他有四十五分鐘在幹譙國民黨。 如果那天大家不想上課，只要舉手問一句：「老師，蔣介石是不是真的是偉人？」——超爽，那節課直接報銷，因為他會幹譙蔣總統直接到下課鐘響。

重點來了，我們班的理化成績居然沒有爛掉，反而超強。為什麼？因為我們都覺得他超帥，很聽他的話！他不按牌理出牌，可是講到課本重點又準到爆，簡直是理化界的江湖大哥。我們全班都用力衝，反而比其他科目還猛。這就是所謂的「流氓魅力」。

教師節、老師示意圖。
教師節、老師示意圖。

第三位：#商人型老師

我的高中老師，白天在學校教書，晚上直接變身黑市老闆——在家開補習班。傳說是因為家裡欠了一屁股債，所以他必須拼命賺錢。 老實說，他真的很像商人。但他是那種「把自己產品做到極致」的商人。 上課講解重點清楚到不像話，自編的講義也被打磨到極致。

更猛的是，他死都不讓自己班上的學生跑去他補習班，因為他說「啊我學校教的就跟補習班一模一樣啊」。聽到這句話，我瞬間對他升起敬意。這才是真正的誠信！不是那種在學校亂教、逼你花錢再去補習的黑心套路。 所以，雖然他像個商人，但我覺得他也是我最愛的老師。

三位老師，三種人生版本。一個像媽媽，一個像流氓，一個像商人。結果呢？他們全都在我腦子裡，活得比很多同學還久。你們的學生時代，有遇過什麼「超不正常」的老師嗎？

張瑜老師上課了

張瑜老師上課了

每年教學200個學生超過10年 國中數學理化/二寶爸 新竹竹北高鐵/光與言東興校

#老師 #媽媽 #魅力 #教師節

你知道你在噴誰嗎？網怒噴「阿伯」腦殘滾出台灣 真相揭露，萬人集體翻車！

你知道你在噴誰嗎？網怒噴「阿伯」腦殘滾出台灣 真相揭露，萬人集體翻車！

2025-09-18 08:42 失敗要趁早 - 張念慈

媒體識讀沒學好，萬名網友被打臉了！

最近在脆上有一篇圖文引起廣大討論，文章和圖片都非常簡單，但轉折卻很驚人。

事情是這樣的，有一位阿伯在脆上貼了一張照片，照片裡是白髮蒼蒼的男子在馬路上，旁邊是一塊看起來很普通的大石頭。

男子的圖說這樣寫：

在米國(美國)的路邊就看得到1.5億年前的恐龍骨頭，在臺灣跑到山溝裡只能挖個海膽和貝殼什麼的…


哇嗚！這篇圖文一出，網友立刻起而攻擊，留言需相當精彩，分享立刻破千。

很多人覺得他是沒唸書的阿伯，嘲諷他「腦殘」、「大哥別去美國了，多讀點書」狠酸譏諷不留情面。

有人專家魂上身，開始義正嚴詞指正「有了解過台灣這個島嶼生成的時間點嗎？1.5億年前還是海底」

還有一堆人直接開幹「滾回中國啦！」「台灣不歡迎你！」「不喜歡就滾出台灣！」不管文章根本沒說台灣不好，就玻璃心碎滿地。

這篇脆文，締造了196萬的流量，立刻火爆。結果，真相揭露後，大批網友紛紛收回留言，默默消失。

原來，你以為人家是路人，這個路人根本是大老！

這個「需要多讀書」的阿伯是台灣的「化石先生」蕭語富。

蕭語富是台灣古生物挖掘清修第一人，更是恐龍、古生物挖掘與修復公司CEO，論文全都發表在國際權威刊物。

三十多年來，蕭語富完成上萬件大大小小的化石清修，包括全球唯一一件懷孕竊蛋龍化石、台灣目前最古老的脊椎化石「潘氏澎湖鱷」，還有長毛象、全世界最完整三角龍頭骨……等。 

這樣的資歷，說他沒念書？

這樣的成就，說他門外漢？

就有網友點評：一群下級鬼，你噴得可是柱啊！

整個情節翻轉，其實最有趣的地方是，蕭語富的資歷，一直都清清楚楚的寫在個人資訊欄。

但大批辱罵、人身攻擊的網友，根本沒有查證，就開始自high。

最後的結果是：你以為別人是丑角，其實自己才是丑角本人！

所以各位阿，媒體識讀是不是真的很重要？

來來來，以後網路發表留言時，我們都要記住「停看聽」三個關鍵：

1.停：不要因為朋友說這樣，你也跟著不明究裡表態，請務必保留自己的清醒判斷。

2.看：不要單憑一篇文章就以為自己知道一切，多看幾篇查證觀察，理解來龍去脈。

3.聽：聽聽別人怎麼說？正面、反面說法？耳聰目明才有辦法走得長遠。

最後，請記得，就在算網路世界裡，別人看不到你，也請做個善良的人。

不要以貌取人，不要先入為主，所有現實社會中該有的禮貌，也請統統保有。

為別人多留一點路，就是為自己多留一點路。

=

【延伸閱讀】別再說你沒時間！她用高鐵通勤6年，考到國際證照、實力、作品全部升級

【延伸閱讀】每天睡前讀書給孩子聽，一個月後收到比「我愛你」更高級的讚美

【延伸閱讀】別再說自己不行：我用「不抱怨」活成想要的人生，也讓機會開始追著我跑

【延伸閱讀】捨不得用好東西的媽媽：不是捨不得用，是從來沒覺得自己值得用

失敗要趁早 - 張念慈

失敗要趁早 - 張念慈

資深媒體人、親職作家、雙寶媽、癌症患者，也是失敗翻意師。我想幫助遇到瓶頸的人，換個角度看待失敗，重新出發。｢失敗要趁早」透過分享親職停看聽、學習更有效、生活大小事、正向人生觀4個主題，幫助你學會不怕失敗，樂觀面對人生。部落格｢小記者所見所聞」、粉專+YT搜尋｢失敗要趁早-張念慈」、Podcast「失敗學學失敗」、IG @fail.early；想看更多內容點擊portaly.cc/failearly

#白髮 #高鐵 #媒體識讀

開學才一週「請假潮」湧現！醫師：6大病毒齊發「這疫苗」記得打！

開學才一週「請假潮」湧現！醫師：6大病毒齊發「這疫苗」記得打！

2025-09-02 11:34 女子漾／編輯張念慈
開學、校園示意圖。圖片來源：Canva
開學、校園示意圖。圖片來源：Canva

新學期才開始，不少學生卻已經開始請假，家長們哀號：「孩子不是發燒、就是嘴巴冒疹！」「準備好的書包和制服全白搭」，短短一週宛如「校園群體病假潮」。醫師警告，這波開學潮不只是一場小感冒，而是流感、新冠腸病毒等同時來襲，堪稱「6大病毒齊發」。專家提醒，家長除了加強勤洗手與環境消毒，更要留意疫苗接種時程，因為流感疫苗要到10月才開打，這段「空窗期」正是防疫關鍵。

開學、校園示意圖。圖片來源：Canva
開學、校園示意圖。圖片來源：Canva

家長崩潰：第一天就請假

有家長在臉書《小一聯盟》表示，孩子等開學等了整個暑假，結果前一天卻因腸病毒確診，只能「第一天就請假」。另一名家長分享，小孩開學當晚高燒不退，只能立刻請假休養。其他家長也跟進留言：「上周返校日後就腸胃型感冒」、「才開學一天就拉肚子七次」、「去年還遇到第一天確診新冠被隔離一週」，讓「開學首週=病假首週」成了許多父母共同的崩潰心聲。

開學、校園示意圖。圖片來源：Canva
開學、校園示意圖。圖片來源：Canva

小兒科醫師：6種病毒齊發、腸病毒是大魔王

小兒感染科醫師張博揚指出，今年8月起，隨著托嬰中心與幼兒園陸續迎新，嬰幼兒感染病例直線上升。當前校園最活躍的病毒包括流感、新冠（COVID-19）、呼吸道融合病毒（RSV）、人類偏肺病毒（hMPV）、腺病毒，加上「大魔王」腸病毒，幾乎是「病毒資料庫全面更新」。

其中最讓人苦惱的，就是腸病毒常導致孩子停課一週，家長為了照顧孩子不得不頻繁請假，幾乎「請到沒得請」，只能苦笑撐下去。

開學、校園示意圖。圖片來源：Canva
開學、校園示意圖。圖片來源：Canva

流感疫苗10月才開打　一個月防護空窗期

張博揚提醒，家長應檢視孩子的疫苗接種狀況，包括一歲前的RSV長效抗體、腸病毒71型疫苗，以及10月即將提供的公費流感疫苗。他坦言：「少一次生病，就多一次安心。」但目前流感病例已開始升溫，疫苗卻要10月才開打，意味著9月將有一個月防護空窗期。

根據衛生福利部疾病管制署資料，公費流感疫苗10月起開放接種，學生採自願制，經家長同意後可由學校統一安排，或自行帶孩子至醫療院所施打，也可與新冠疫苗同時接種。疾管署提醒，疫苗需約兩週產生保護力，建議在流感季到來前完成接種。

開學、校園示意圖。圖片來源：Canva
開學、校園示意圖。圖片來源：Canva

王韋力：腸病毒、流感、RSV、腺病毒不可輕忽

小兒科醫師王韋力也提醒，開學首週是各類病毒的高峰期，原因包含暑假作息不規律、學生從各地旅遊返校帶來病菌，以及校園密集接觸增加傳染風險。

他特別點名四大高風險病毒：

1.腸病毒：近期病例明顯增加，疾管署統計8月17日至23日間，全台急診與門診達7395人次，今年已累積13例重症、7例死亡，多由伊科病毒11型與克沙奇病毒引起。

2.流感：去年的抗體逐漸失效，新一季疫苗將於10月提供，防護力約7至8成，資格不符者可考慮自費疫苗。

3.腺病毒：常合併結膜炎，若孩子眼睛紅腫或不適，應立即就醫。

4.RSV：以「咳嗽時間特別久」為特徵，對低齡孩童重症風險高。

王韋力提醒，孩子若發燒或身體不適，應在家休養，避免輕忽帶病上學；返家後也建議立即洗澡、更換衣物，以降低把病毒帶入家庭的風險。

#新冠 #校園 #腸病毒 #RSV #流感疫苗

❤鬼月說鬼❤鬼就是鬼~人卻未必是人

❤鬼月說鬼❤鬼就是鬼~人卻未必是人

2025-09-20 22:41 Belinda的玩美甜蜜窩

小孩似乎都怕鬼

某娃自然也沒例外

夜晚稍微有點風吹草動

就足以讓某娃神經緊繃

即便已解釋這什麼聲音

跟啥情況會導致這結果

都很難撫慰她小小心靈~><"

鬼月期間

某娃的憂慮幾乎來到顛峰

時不時就會來句鬼月的禁忌

我都客觀分析希望降低恐懼

結果某娃有次問我~

媽媽妳都不怕嗎?

我就說我又沒害過誰

且會害我的都是人耶...

可能我沒啥工作運

原以為瘋癲系的小老闆被逼走

可以開始過上好日子

結果新來的小老闆也是個妙咖

新聞稿只愛用老派雙關語

其他稿子更像強迫症似的

盡調些無關大雅的1~2個字或格式

對別人偶爾寫錯的字放大檢視

還硬要寫入考核留下軌跡

對自己的錯字卻大言不慚表示~

「副總說妳都沒看過嗎?妳要幫我看錯字。」

((標準的#副總小寶寶呢~~~))

令人髮指的是

整天副總長、副總短的就算了

倒還挺會借刀殺人

不喜歡的人就踢到別科

來一年半就踢出去2個

且還硬搶別科唯一男力

那科還明顯需要勞力

就因個人私慾被搶走了...

((是以為在後宮選妃嗎??))

第二輪被踢出去跟被她搶進來

當時都是未滿一年的新人

雙方都明確表達沒有換科意願

且跟他們面試談的工作內容明顯不符

但...從結果來看

依舊是新小老闆獲勝呢!!

((是說~以上符合勞基法嗎...))

妙的是第二輪的踢踢樂

還演了齣職場霸凌戲碼

因為發生此事，只好踢出誰

直到今日都已一年多

還時不時拉眾細說被她踢去者有多壞壞

企圖煽動他人加入她興起的這場風浪

看在旁人眼裡~真心不懂到底誰在霸凌誰??

回歸小孩都怕鬼這件事

因職場上看過太多髒東西

真心覺得有些人比鬼還恐怖

鬼就是鬼~

但人還未必是人呢

平日不做虧心事

半夜不怕鬼敲門

但很多時候沒怎樣

就有人看不順眼

甚至整天找麻煩

怎麼看都是人比較可怕囉~!!

#職場鬼故事#人比鬼更恐怖#職場霸凌

Belinda的玩美甜蜜窩

Belinda的玩美甜蜜窩

是媽咪~卻仍保有少女心🥰 一樣愛漂亮、愛保養&愛吃喝玩樂!! 這兒就是分享所有的新鮮事~當然也包括育兒囉!!💕

#禁忌 #媽媽 #工作職場 #育兒教養 #職場霸凌

唸私校贏在起跑點？嬤替孫繳6年學費，女兒一句話讓她崩潰！專家：退休金援助先想好5件事

唸私校贏在起跑點？嬤替孫繳6年學費，女兒一句話讓她崩潰！專家：退休金援助先想好5件事

2025-09-25 08:05 女子漾／編輯張念慈
就是要唸私中！嬤替孫繳6年學費，女兒一句話讓她崩潰！專家：退休金援助先想好5件事。女子漾AI製圖
就是要唸私中！嬤替孫繳6年學費，女兒一句話讓她崩潰！專家：退休金援助先想好5件事。女子漾AI製圖

老後退休生活中，潛藏著各種「意料之外的陷阱」，特別是子女或孫輩的求助，往往被長輩視為「理所當然的責任」。日本一名73歲阿嬤，原本靠年金與存款過著樸實安穩的日子，卻在替孫子支付6年學費後，因女兒的一句話，退休生活差點崩塌。

日媒《THE GOLD ONLINE》報導，住在東京都的中本良子女士（化名），丈夫過世後已獨居15年。她靠著每月約15萬日圓（約新台幣3萬元）的年金與1700萬日圓（約新台幣343萬元）的積蓄過日子，偶爾動用存款支付大筆支出，生活雖簡單卻無虞。

轉折發生在6年前。當時女兒與女婿希望兒子翔太能就讀私立中學，但以夫妻收入難以負擔，便向良子開口：「媽媽，可以幫忙支援一點嗎？」良子雖然心裡盤算開銷不小，但「為了可愛的孫子」最終壓過了憂慮，她點頭答應。自此，每月5萬日圓（約新台幣1萬元）的支援成為固定支出。

對她而言，這筆錢並不輕鬆。為了節省開銷，她放棄旅行，與朋友聚餐的日子也漸漸消失。六年下來，存款從1700萬日圓跌破1000萬日圓（約新台幣202萬元），晚年的不安逐漸浮現。就在孫子即將高中畢業時，女兒再度開口：「翔太大學也想讀私立，所以之後還得麻煩媽媽幫忙了。」

這句話，讓良子愣在電話那頭。拒絕，可能會被視為不支持孫子；答應，則可能掏空自己僅存的退休保障。握著電話的她，臉色瞬間蒼白。

專家指出，日本近6成高齡家庭主要收入來自年金，隨著教育費與物價飆升，無節制的家庭援助恐將演變成「老後破產」。

理財、財務示意圖。圖片來源：Canva
理財、財務示意圖。圖片來源：Canva

專家提醒：金援前務必設限

財經專家夏韻芬在《夏韻芬樂享人生提案：迎向AI時代的全齡理財建議》書中提醒，退休金是人生最後的安全網，「孩子的學業可以延後，父母的退休卻不能延後」。她建議長輩在考慮資助之前，務必先思考以下五件事：

1.評估自身財務狀況：首先，確保自己的財務基礎穩固，尤其是退休儲蓄、應急資金之類的資金必須注意保留，無論如何都不可動用，以免因為幫助孩子而影響了將來的生活品質。

2.界定幫助的範圍：可以考慮設立一個明確的幫助範圍，無論是在金額、時間，還是具體用途上進行設定，讓孩子理解自己提供資金的目的。例如，只用於教育或創業資金，而非日常消費或是旅遊。

理財、財務示意圖。圖/123RF圖庫
理財、財務示意圖。圖/123RF圖庫

3.鼓勵自立：有些父母會選擇在提供支援的同時，協助孩子學習財務管理，或尋找其他收入來源，以培養他們的經濟獨立能力。夏韻芬有位朋友是退休的會計主管，當孩子創立的補教公司發生問題的時候，她選擇以財務整理的方式協助團隊建立財務金流概念。

據她所說，公司的經營團隊只知道收取現金，就以為公司賺了大錢，因此進行分紅和前往日本旅遊，等到講義印刷廠商前來請款的時候，才發現公司沒有足的現金可以支付。後來她抽出時間，引導創業團隊建立財務報表，協助他們解決問題。在這個案例中，父母只花費了一些時間，但並未掏空自己的荷包，就是一個很好的示範。

4.給予而非借貸：在許多情況下，選擇直接提供金援，可能比借貸更簡單，也不會留給彼此的關係帶來更多壓力，孩子不會因還款而倍感壓力，也能保護家庭關係的和諧。

夏韻芬看過一個案例，父母親早年曾經協助孩子度過財務關卡，但常常叨唸「當時不是我的功勞，現在你會這麼好過？」孩子最後受不了這樣的叨念與情緒勒索，於是遠走天涯，幾乎跟家庭失聯。

5.明確溝通：與孩子進行開誠佈公的對話，讓他們了解你的財務能力和限制，並討論彼此對於金錢資助的期待和責任，以避免造成誤解或帶來壓力。有時候，孩子會誤以為父母親的行事不公平或是未盡全力協助，這都是因為沒有進行明確溝通，才造成這樣的結果。

#年金 #媽媽 #聚餐 #過世 #情緒勒索

學蔡依林 9 點半睡卻睡不著？ 李唐越揭研究：「10 點至 11 點」才是關鍵

學蔡依林 9 點半睡卻睡不著？ 李唐越揭研究：「10 點至 11 點」才是關鍵

2025-09-10 17:08 女子漾／編輯譚麗敏

天后蔡依林日前在Podcast分享她每天晚上9點半就寢的美麗祕訣，引發社群效仿潮。然而，不少網友留言表示躺在床上半小時仍滑手機睡不著，甚至越想早睡越難入眠。

圖/IG @jolin_cai、AI生成
圖/IG @jolin_cai、AI生成

高雄初日診所院長李唐越醫師指出，其實不必硬逼自己達到「蔡依林的標準時間」，科學研究顯示，只要能在晚上 10 點到 11 點間入睡，就是降低心血管疾病的黃金時段。

圖/IG @jolin_cai
圖/IG @jolin_cai

根據《European Heart Journal – Digital Health》期刊的一項英國研究，分析逾 88,000 名配戴穿戴裝置使用者資料顯示，在這段時間入睡的人罹患心血管疾病（CVD）的風險最低。

若延後到午夜前（晚上 11-12 點）才入睡，風險上升 12%；超過午夜，風險更提高25%。研究結果顯示，過早或過晚入睡導致睡眠時間太長或太短，其實都會提高風險，給自己一點彈性，反而有助於放鬆入眠。

不過，李唐越醫師也提醒，有些人其實入睡時間不算晚，卻總是睡不飽、白天疲倦，這時就要懷疑是否受到體內代謝狀態影響。

收錄於 PubMed Central 的一項統合分析就指出，BMI 超過 25 的族群，發生睡眠障礙的風險比正常者高出 33%；而肥胖者（BMI ≥ 30）更是過重者（BMI 25–29.9）的兩倍。代謝異常本身就可能干擾睡眠，形成「越睡不好、越累、越容易吃多」的惡性循環。

臨床上常見三種與睡眠困擾相關的代謝體質：

1.體脂偏高型

體脂率過高或中央型肥胖者，脂肪容易堆積在呼吸道、胸部和腹部，對呼吸系統造成影響進而提高阻塞型睡眠呼吸中止症（OSA）風險。常見症狀包括夜醒頻繁、晨起頭痛或口乾。若伴隨打鼾、白天嗜睡，更應注意可能為呼吸障礙。

圖/canva
圖/canva

2.血糖不穩型

空腹血糖偏高或胰島素阻抗，會干擾大腦神經調節，與降低深沉睡眠比例相關。研究顯示，第二型糖尿病患者容易在快速動眼期產生低血氧的現象，可能導致經常夜醒後難再入眠。建議從飲食調整與血糖檢測著手。

圖/canva
圖/canva

3.慢性發炎型

身體處於慢性發炎狀態，血液檢查CRP 、 IL-6 等發炎指標偏高，會使睡眠變淺、修復功能下降。白天易感疲勞、晚上也難以熟睡。這類族群常被誤以為壓力過大，實際上是身體處於慢性耗損狀態。多見於肥胖、代謝症候群或腸道菌相失衡者。

圖/canva
圖/canva

李唐越醫師強調，睡眠與代謝之間是雙向干擾。晚睡會影響荷爾蒙與血糖穩定，但體脂過高、血糖異常、慢性發炎也會反過來破壞睡眠品質。若長期睡不飽、白天總是提不起精神，即使調整作息也無法改善，就應從體脂率、血糖與發炎指標著手，透過抽血檢查與專業團隊協助，才能找出真正的干擾源，讓身心步入穩定節奏。

高雄初日診所院長李唐越醫師（圖／初日診所提供）
高雄初日診所院長李唐越醫師（圖／初日診所提供）

#體脂 #早睡 #蔡依林 #睡不飽 #心血管疾病

順暢 養生 香蕉芝麻糊

順暢 養生 香蕉芝麻糊

#健康飲食 #食譜DIY #膳食纖維 #脂肪

isa小眼睛 2025.09.27 9
教師節放假≠尊重！老師最心寒的9句話，比不放假還傷人

教師節放假≠尊重！老師最心寒的9句話，比不放假還傷人

#親子教育 #教師節 #老師 #爆肝

張念慈 2025.09.27 49
想要達成財富自由，我到底夠格嗎？先問自己三個問題

想要達成財富自由，我到底夠格嗎？先問自己三個問題

#財富 #理財 #人生哲學 #蠻好的人生 #招財

Genie｜覺知理財｜數位遊牧 2025.09.26 34
「這時」喝咖啡最好！掌握這4招，避開發胖與心悸陷阱

「這時」喝咖啡最好！掌握這4招，避開發胖與心悸陷阱

#咖啡 #心血管疾病

女子漾／編輯譚麗敏 2025.09.26 18
比爸媽還狠！補教名師揭黑歷史：人生被三位老師「改歪」 網笑翻：太真實

比爸媽還狠！補教名師揭黑歷史：人生被三位老師「改歪」 網笑翻：太真實

#老師 #媽媽 #教師節 #魅力

張瑜老師上課了 2025.09.26 619
黑胡椒炒豆芽

黑胡椒炒豆芽

#健康飲食 #食譜DIY #食譜 #鐵板燒 #分享

isa小眼睛 2025.09.26 6
連假結束就是段考！3 大時間管理秘訣，帶孩子兼顧玩樂與學習

連假結束就是段考！3 大時間管理秘訣，帶孩子兼顧玩樂與學習

#親子教育 #親子溝通 #連假出遊 #中秋連假 #教師節

國文老師｜謝蓁 2025.09.26 311
容易發胖、性慾下降？男性更年期必備的 7 種營養素

容易發胖、性慾下降？男性更年期必備的 7 種營養素

#南瓜 #分享 #魚油

潮健康 2025.09.26 35
家長必看！腸病毒防護指南 營養師：5 症狀與傳染途徑+QA解析

家長必看！腸病毒防護指南 營養師：5 症狀與傳染途徑+QA解析

#腸病毒 #發燒 #皮膚

潮健康 2025.09.26 15
姊姊比較會照顧弟弟？ 24國研究打臉：女性對家中手足「攻擊性更強」

姊姊比較會照顧弟弟？ 24國研究打臉：女性對家中手足「攻擊性更強」

#童年 #分享 #年齡

潮健康 2025.09.26 188
18+